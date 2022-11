La tecnologia e il software sono in continuo miglioramento, ma non diventano sempre più complessi. Al contrario, lo sviluppo del settore informatico sta ottimizzando l'esperienza dell'utente, rendendo sempre più persone in grado di utilizzare la tecnologia.

In altre parole, se da un lato i dispositivi e gli strumenti informatici diventano sempre più potenti, dall'altro diventano sempre più facili da usare. Oggi, ad esempio, la programmazione non è più una prerogativa esclusiva di ingegneri informatici esperti; grazie agli strumenti che possiamo mettere in campo oggi, persone come me possono diventare sviluppatori, o meglio, cittadini sviluppatori.

È da qui che nasce il fenomeno conosciuto come citizen development. In questo articolo esploreremo cos'è, i vantaggi del citizen development per un'azienda, le competenze necessarie per un citizen developer e gli strumenti che consentono questo processo all'interno di un'azienda.

Che cos'è il citizen development?

Il citizen development è un termine che possiamo usare per descrivere una tendenza crescente che possiamo osservare all'interno delle aziende di qualsiasi tipo: è il processo che vuole che sviluppatori non professionisti diventino sviluppatori di software per le esigenze della loro azienda o del loro business. Che cosa significa?

Oggi tutte le imprese, le aziende e i professionisti di qualsiasi settore hanno bisogno di software e automazione. Che si tratti di creare applicazioni per i propri clienti o di automatizzare alcuni processi aziendali, tutti ne hanno bisogno. Finché lo sviluppo di applicazioni è stato una questione difficile, qualcosa che solo gli sviluppatori professionisti potevano gestire, quando un'azienda aveva bisogno di creare applicazioni o realizzare software, era costretta ad assumere uno sviluppatore professionista o, nel caso delle grandi aziende, a creare un intero dipartimento IT all'interno della società.

Oggi le cose sono cambiate. Oggi le piattaforme no-code consentono a chiunque di creare software senza scrivere codice. Cosa significa per le aziende? Anche se non ci sono persone con una formazione in sviluppo software, queste possono comunque intraprendere il processo di sviluppo di un'applicazione perché non richiede più anni di istruzione e conoscenze approfondite. I citizen developer sono quindi persone con alcune competenze nello sviluppo di applicazioni che possono apportare modifiche alle applicazioni esistenti o crearne di nuove grazie alle piattaforme no-code.

Cosa sono le piattaforme no-code?

Come è facile intuire, le piattaforme no-code hanno un ruolo centrale nel trend del citizen development. Ma cosa sono?

Come suggerisce il nome, gli strumenti no-code sono applicazioni desktop o web create per consentire agli sviluppatori cittadini e agli utenti aziendali di intraprendere il processo di sviluppo delle app senza scrivere codice, ma utilizzando un'interfaccia visiva e blocchi di costruzione precostituiti da assemblare.

Quando qualsiasi utente aziendale può utilizzare un programma di sviluppo cittadino per creare software, i proprietari di aziende e i professionisti non hanno più bisogno di assumere sviluppatori professionisti e possono alleggerire il loro dipartimento IT riducendo i costi di gestione.

Chi è un citizen developer e cosa fa?

Abbiamo detto che il citizen development è un processo che consente a singoli individui, sviluppatori non professionisti, di creare applicazioni e software e di diventare sviluppatori di software. Questi individui sono i citizen developer. Un citizen developer può essere anche una persona che lavora già nella vostra azienda e che, grazie alle piattaforme no-code, può creare applicazioni aziendali personalizzate per sé, per i propri colleghi e per i clienti. I citizen developer possono avere poche conoscenze di software e zero conoscenze ed esperienze di codifica. Saranno completamente motivati e concentrati sulla creazione di applicazioni personalizzate in base alle esigenze e agli obiettivi dell'azienda.

Con i programmi di sviluppo cittadino no-code a loro disposizione, i citizen developer sono estremamente responsabilizzati:

Non devono più aspettare l'approvazione o la collaborazione di uno sviluppatore di software professionista per portare avanti le loro idee.

Possono lavorare ai propri progetti.

Possono utilizzare il software per risolvere problemi aziendali in piena autonomia.

Come scopriremo nel prossimo paragrafo, tuttavia, il citizen development non ha solo vantaggi per i cittadini sviluppatori.

I vantaggi del citizen development

Il citizen development offre vantaggi in molte aree aziendali, dalla responsabilizzazione dei dipendenti alla riduzione dei costi, fino all'innovazione. Analizziamo i principali in dettaglio.

Necessità IT

Il primo fatto che dobbiamo riconoscere è che il citizen development risponde a un'esigenza crescente delle aziende di oggi: quella di disporre di strumenti informatici, di apprendimento automatico e di risorse software. Che si tratti di gestire e risolvere problemi aziendali, di sviluppare applicazioni per i clienti o per gli utenti, la digitalizzazione è un tema centrale in ogni azienda di ogni dimensione e in ogni settore.

Crescente necessità di applicazioni

Oltre al software in generale, oggi le aziende hanno bisogno di applicazioni mobili come mai prima d'ora: ognuno di noi possiede almeno uno smartphone e quando tutti i vostri dipendenti e tutti i vostri clienti hanno un cellulare, dovete sfruttare questa opportunità per migliorare i vostri processi aziendali e aumentare il traffico, il pubblico e le vendite. Con i programmi di sviluppo per i cittadini, sviluppare applicazioni aziendali e applicazioni mobili per i vostri clienti diventa più facile e conveniente per qualsiasi sviluppatore cittadino.

Potenziamento dei dipendenti

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, lo sviluppo dei cittadini può contribuire a eliminare la frustrazione dei dipendenti più lungimiranti. Quando la frustrazione deriva dall'incapacità di raggiungere gli obiettivi, dalla perdita di vantaggio competitivo e dall'impossibilità di lavorare su una propria idea ma di dover attendere la disponibilità del reparto di sviluppo software, il citizen development può mettere nelle mani degli sviluppatori cittadini importanti strumenti di sviluppo delle applicazioni.

Riduzione dei costi di sviluppo delle applicazioni

Quando non è necessario assumere un team di sviluppo di applicazioni o sviluppatori professionisti, voi e la vostra azienda potete risparmiare molto denaro. Tuttavia, un citizen developer che sviluppa applicazioni per la vostra azienda determina una riduzione dei costi anche se quel particolare individuo ha una formazione nel settore dello sviluppo di app. Questo perché le piattaforme no-code e i programmi di sviluppo citizen sono ottimi strumenti, ovviamente, anche quando sono nelle mani di programmatori istruiti. Facilitano il loro lavoro, lo rendono più fluido, accorciano e facilitano le fasi di test e di revisione del codice. Tutti aspetti che riducono inevitabilmente i costi di sviluppo delle app.

Non c'è più carenza di sviluppatori qualificati

Con l'aumento della necessità di competenze nello sviluppo di applicazioni nel mercato del lavoro, negli ultimi anni si è verificata una carenza di programmatori professionisti disponibili. Con il citizen development, diventa più facile coprire la carenza perché è più semplice acquisire le competenze che consentono ai dipendenti motivati di diventare citizen developer.

Aumento della produttività

Quando un citizen developer può creare facilmente applicazioni aziendali per migliorare e automatizzare il flusso di lavoro, il lavoro può essere svolto in modo più efficiente. Questo è ancora più vero quando, invece di adattare il flusso di lavoro a un'applicazione scaricata con le sue caratteristiche, un citizen developer può progettare un'applicazione creata appositamente per le sue esigenze e per quelle del suo lavoro.

Sviluppatore professionista vs. sviluppatore cittadino

Quando gli utenti aziendali sentono parlare per la prima volta di citizen development, hanno l'impressione che quest'ultimo sia una sorta di compromesso: quando non si trovano specialisti nello sviluppo di applicazioni da assumere e si vogliono ridurre i costi di sviluppo delle app, è possibile avere all'interno della propria azienda dei citizen developer che possono fare del loro meglio e ottenere un risultato quasi pari a quello di un professionista.

Non è affatto così. Il citizen development non è un compromesso, ma una scelta, un modo per ottimizzare le risorse a disposizione. In molti casi, un citizen developer potrebbe essere addirittura preferibile a uno sviluppatore professionista. Perché?

Innanzitutto, i citizen developer sono spesso più in sintonia con le esigenze aziendali perché sono essi stessi utenti. In secondo luogo, gli sviluppatori cittadini possono essere più veloci e agili nello sviluppo, perché non sono vincolati dagli stessi processi e protocolli degli sviluppatori professionisti. Infine, gli sviluppatori cittadini di solito costano meno degli sviluppatori professionisti.

Lo sviluppo dei cittadini non è quindi un compromesso, ma piuttosto un'opportunità per ottenere il massimo dalle vostre risorse. Può essere utilizzato in combinazione con gli sviluppatori professionisti o come soluzione a sé stante, a seconda delle esigenze e delle preferenze. In ogni caso, il citizen development dovrebbe essere sempre preso in considerazione quando si ha bisogno di sviluppare applicazioni in modo rapido ed economico.

In definitiva, il citizen development può offrire enormi vantaggi alle aziende che vogliono sfruttare la tecnologia per i propri scopi. Sfruttando i citizen developer, le aziende possono garantire uno sviluppo rapido delle applicazioni e allo stesso tempo ridurre i costi. Quindi, se state cercando un modo per creare rapidamente applicazioni senza assumere sviluppatori professionisti, il citizen development potrebbe essere proprio quello che fa per voi!

Perché avete bisogno del citizen development nella vostra organizzazione?

Ci sono diversi motivi per cui avete bisogno del citizen development nella vostra organizzazione:

C'è una crescente necessità di applicazioni aziendali e la domanda proviene sia dagli utenti che dai clienti. Il citizen development è la risposta più rapida ed economica. I clienti sono sempre più abituati a ottenere tutto ciò che desiderano dai loro smartphone. La domanda di applicazioni mobili è cresciuta in modo esponenziale e si prevede che crescerà ulteriormente. Anche in questo caso, il citizen development è la risposta migliore. Lo sviluppo di applicazioni per i cittadini consente agli utenti aziendali comuni di sentirsi sostenuti dalla propria organizzazione. La motivazione e la produttività miglioreranno di conseguenza. Il citizen development è economicamente vantaggioso rispetto al tradizionale processo di sviluppo delle applicazioni. Lo sviluppo Citizen è anche più flessibile rispetto all'alternativa, perché senza piattaforme di codice non solo è più facile creare applicazioni aziendali, ma è anche più facile aggiornarle. Nel mondo dello sviluppo di app in continua evoluzione, un citizen developer deve essere in grado di aggiornare le app e gli strumenti in modo semplice e rapido.

Quali sono le competenze richieste a un citizen developer?

Come si può individuare un potenziale citizen developer all'interno del proprio team? Ecco le competenze da ricercare:

Innanzitutto, i citizen developer non fanno parte del vostro reparto IT (se ne avete uno). Possono essere amministratori di applicazioni, analisti aziendali, progettisti di esperienze utente, specialisti di business intelligence e altro ancora.

I citizen developer hanno una profonda conoscenza del business. Questo li rende capaci di progettare esattamente i tipi di applicazioni aziendali di cui potreste avere bisogno.

I citizen developer dovrebbero essere persone che usano il software, anche se non codificano, nella loro vita quotidiana.

Perché AppMaster è il miglior strumento no-code per i citizen developer?

Ora che abbiamo affrontato tutti gli altri aspetti, dobbiamo considerare la migliore piattaforma no-code per supportare i citizen developer nel loro percorso di sviluppo cittadino.

AppMaster è la piattaforma di sviluppo cittadino no-code più consigliata perché:

È una piattaforma no-code che fornisce blocchi di costruzione di app e un'interfaccia visiva che consente la creazione di applicazioni aziendali senza codifica.

AppMaster è scalabile: permette di creare applicazioni semplici e di lavorare su progetti aziendali complessi.

Consente a un citizen developer di fornire ai clienti o agli utenti aziendali applicazioni web e applicazioni mobili create per le loro esigenze e costantemente aggiornate.

AppMaster offre il pieno controllo sui progetti dei citizen developer. Essi hanno pieno accesso al codice di backend che viene creato automaticamente per avere la piena proprietà di ciò che stanno creando.

AppMaster genera codice ottimizzato che non necessita di revisione: abbrevia e migliora ulteriormente il percorso di sviluppo dei cittadini.

Oltre alle applicazioni, con AppMaster i cittadini sviluppatori possono fornire a colleghi e clienti il codice sorgente e la documentazione.

AppMaster ha una curva di apprendimento rapida, anche grazie alla documentazione fornita da AppMaster stesso.

Una curiosità: AppMaster ha lanciato una propria università dove è possibile imparare non solo questa piattaforma ma anche le conoscenze di base nel campo della programmazione. Il corso è assolutamente gratuito ed è suddiviso in diversi livelli di difficoltà. Si può partire da zero o dal livello avanzato.

Sviluppo del cittadino: concludere

Un software no-code come AppMaster rende possibile lo sviluppo cittadino per migliaia di aziende che vogliono migliorare e crescere. Ora che conoscete tutti i vantaggi e i punti di partenza, è il momento per voi e per la vostra azienda di iniziare il vostro percorso di citizen development.