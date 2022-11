La technologie et les logiciels s'améliorent sans cesse, mais ils ne deviennent pas plus complexes chaque jour. Au contraire, le développement du secteur informatique optimise l'expérience des utilisateurs, rendant de plus en plus de personnes capables d'utiliser cette technologie.

En d'autres termes, si, d'un côté, les appareils et outils informatiques deviennent de plus en plus puissants, ils sont aussi de plus en plus faciles à utiliser. Aujourd'hui, par exemple, la programmation n'est plus l'apanage des ingénieurs logiciels expérimentés ; grâce aux outils que nous pouvons déployer aujourd'hui, des personnes comme moi peuvent devenir développeur, ou plutôt, développeurs citoyens.

C'est de là que vient le phénomène connu sous le nom de développement citoyen. Dans cet article, nous allons explorer ce qu'il est, les avantages du développement citoyen pour une entreprise, les compétences requises pour un développeur citoyen, et les outils qui permettent ce processus au sein d'une entreprise.

Qu'est-ce que le développement citoyen ?

Le développement citoyen est un terme que nous pouvons utiliser pour décrire une tendance croissante que nous pouvons observer au sein des entreprises de tout type : c'est le processus qui veut que des développeurs non professionnels deviennent des développeurs de logiciels pour les besoins de leur société ou de leur entreprise. Qu'est-ce que cela signifie ?

Aujourd'hui, toutes les entreprises, sociétés et professionnels de tout secteur ont besoin de logiciels et d'automatisation. Que ce soit pour créer des applications pour leurs clients ou pour automatiser certains processus commerciaux, ils en ont tous besoin. Tant que le développement d'applications a été une affaire difficile, quelque chose que seuls les développeurs professionnels pouvaient gérer, lorsqu'une entreprise avait besoin de créer des applications ou de construire des logiciels, elle était obligée d'engager un développeur professionnel ou, dans le cas des grandes entreprises, de créer un département informatique entier au sein de la société.

Aujourd'hui, les choses sont différentes. Aujourd'hui, les plateformes no-code permettent à quiconque de créer des logiciels sans écrire de code. Qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises ? Même s'il n'y a pas de personnes ayant une formation en développement de logiciels, ces personnes peuvent tout de même se lancer dans le processus de développement d'applications, car il ne nécessite plus des années d'études et des connaissances approfondies. Les développeurs citoyens sont donc des personnes ayant juste quelques compétences en matière de développement d'applications, qui peuvent apporter des modifications aux applications existantes ou en créer de nouvelles grâce aux plateformes sans code.

Que sont les plateformes no-code ?

Comme vous pouvez facilement le deviner, les plateformes no-code jouent un rôle central dans la tendance du développement citoyen. Mais qu'est-ce qu'elles sont ?

Comme leur nom l'indique, les outils no-code sont des applications de bureau ou web créées pour permettre aux développeurs citoyens et aux utilisateurs professionnels de se lancer dans le processus de développement d'applications sans écrire de code, mais en utilisant une interface visuelle et des blocs de construction préétablis à assembler.

Lorsque n'importe quel utilisateur professionnel peut utiliser un programme de développement citoyen pour créer des logiciels, les propriétaires d'entreprises et les professionnels n'ont plus besoin d'engager des développeurs professionnels, et ils peuvent alléger leur service informatique en réduisant les coûts de gestion.

Qui est un développeur citoyen, et ce qu'il fait ?

Nous avons dit que le développement citoyen est un processus qui permet aux individus, aux développeurs non professionnels, de créer des applications et des logiciels et de devenir des développeurs de logiciels. Ces personnes sont les développeurs citoyens. Un développeur citoyen peut également être une personne qui travaille déjà dans votre entreprise et qui, grâce à des plateformes sans code, peut créer des applications professionnelles personnalisées pour elle-même, ses collègues et ses clients. Les développeurs citoyens peuvent avoir peu de connaissances en matière de logiciels et zéro connaissance et expérience en matière de codage. Ils seront totalement motivés et concentrés sur la création d'applications personnalisées en fonction des besoins et des objectifs de l'entreprise.

Avec les programmes de développement citoyen sans code à leur disposition, les développeurs citoyens sont extrêmement autonomes :

Ils n'ont plus besoin d'attendre l'approbation ou la collaboration d'un développeur de logiciels professionnel pour faire avancer leurs idées.

Ils peuvent travailler sur leurs propres projets.

Ils peuvent utiliser des logiciels pour résoudre des problèmes commerciaux en toute autonomie.

Comme nous allons le découvrir dans le paragraphe suivant, le développement citoyen n'a cependant pas que des avantages pour les développeurs citoyens.

Les avantages du développement citoyen

Le développement citoyen présente des avantages dans de nombreux domaines d'activité, de la responsabilisation des employés à la réduction des coûts en passant par l'innovation. Analysons en détail les principaux d'entre eux.

Besoin en informatique

Le premier fait que nous devons reconnaître est la façon dont le développement citoyen répond à un besoin croissant des entreprises d'aujourd'hui : celui de l'informatique, des outils d'apprentissage automatique et des ressources logicielles. Qu'il s'agisse de gérer et de résoudre des problèmes commerciaux, de développer des applications pour les clients ou pour les utilisateurs professionnels, la numérisation est un thème central dans toutes les entreprises de toutes les dimensions et dans tous les secteurs.

Un besoin croissant d'applications

Outre les logiciels en général, les entreprises ont aujourd'hui plus que jamais besoin d'applications mobiles : chacun d'entre nous possède au moins un smartphone, et lorsque tous vos employés et tous vos clients ont un mobile, vous devez exploiter cela comme une opportunité pour, d'une part, améliorer vos processus commerciaux et, d'autre part, augmenter votre trafic, votre audience et vos ventes. Grâce aux programmes de développement citoyen, le développement d'applications commerciales et d'applications mobiles pour vos clients devient plus facile et rentable pour tout développeur citoyen.

Responsabilisation des employés

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, le développement citoyen peut contribuer à éliminer une grande partie de la frustration des employés tournés vers l'avenir. Lorsque la frustration provient de l'incapacité à atteindre les objectifs, de la perte d'un avantage concurrentiel et de l'impossibilité de travailler sur leur propre idée tout en devant attendre la disponibilité du département de développement de logiciels, le développement citoyen peut mettre d'importants outils de développement d'applications entre les mains des développeurs citoyens.

Réduction des coûts de développement d'applications

Lorsque vous n'avez pas du tout besoin d'engager une équipe de développement d' applications ou des développeurs professionnels, vous et votre entreprise pouvez économiser beaucoup d'argent. Cependant, un développeur citoyen développant des applications pour votre entreprise détermine une réduction des coûts, même si cette personne a une formation dans le secteur du développement d'applications. En effet, les plateformes sans code et les programmes de développement citoyen sont des outils formidables, bien sûr, même lorsqu'ils sont entre les mains de programmeurs qualifiés. Ils facilitent leur travail, le rendent plus fluide, et raccourcissent et facilitent les phases de test et de révision du code. Tous ces aspects réduisent inévitablement les coûts de développement des applications.

Plus de pénurie de développeurs qualifiés

Avec l'augmentation du besoin de compétences en développement d'applications sur le marché du travail, ce dernier a fait face à une pénurie de programmeurs professionnels disponibles au cours des dernières années. Avec le développement citoyen, il devient plus facile de couvrir la pénurie car il est plus facile d'acquérir la compétence qui permet aux employés motivés de devenir des développeurs citoyens.

Augmentation de la productivité

Lorsqu'un développeur citoyen peut facilement créer des applications professionnelles pour améliorer et automatiser son flux de travail, son travail peut être effectué plus efficacement. C'est encore plus vrai lorsque, au lieu d'adapter le flux de travail à une application téléchargée avec ses propres fonctionnalités, un développeur citoyen peut concevoir une application créée spécifiquement pour lui et pour les besoins de son travail.

Développeur professionnel contre développeur citoyen

Lorsque les utilisateurs professionnels entendent parler pour la première fois du développement citoyen, ils ont l'impression qu'il s'agit d'une sorte de compromis : lorsque vous ne trouvez pas de spécialistes du développement d'applications à embaucher et que vous souhaitez réduire les coûts de développement, vous pouvez faire appel à des développeurs citoyens au sein de votre entreprise, qui feront de leur mieux pour obtenir un résultat presque aussi bon qu'un développeur professionnel.

Ce n'est pas du tout le cas. Le développement citoyen n'est pas un compromis, c'est un choix, une façon d'optimiser les ressources à votre disposition. Dans de nombreux cas, un développeur citoyen peut même être préférable à un développeur professionnel. Pourquoi ?

Premièrement, les développeurs citoyens sont souvent plus à l'écoute des besoins de l'entreprise, car ils sont eux-mêmes des utilisateurs. Ensuite, les développeurs citoyens peuvent être plus rapides et plus agiles dans leur développement car ils ne sont pas contraints par les mêmes processus et protocoles que les développeurs professionnels. Enfin, les développeurs citoyens coûtent généralement moins cher que les développeurs professionnels.

Le développement citoyen n'est donc pas un compromis, mais plutôt une occasion de tirer le meilleur parti de vos ressources. Il peut être utilisé en combinaison avec des développeurs professionnels ou comme une solution autonome, selon vos besoins et vos préférences. Dans les deux cas, le développement citoyen doit toujours être envisagé lorsque vous devez développer des applications rapidement et à moindre coût.

En résumé, le développement citoyen peut offrir des avantages considérables aux entreprises qui souhaitent tirer parti de la technologie à leurs propres fins. En faisant appel à des développeurs citoyens, les entreprises peuvent assurer un développement rapide des applications tout en réduisant les coûts. Donc, si vous cherchez un moyen de créer rapidement des applications sans engager de développeurs professionnels, le développement citoyen est peut-être ce qu'il vous faut !

Pourquoi avez-vous besoin du développement citoyen dans votre organisation ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous avez besoin du développement citoyen dans votre organisation :

Il existe un besoin croissant d'applications professionnelles, et la demande provient à la fois des utilisateurs professionnels et des clients. Le développement citoyen est la réponse la plus rapide et la plus rentable. Les clients sont de plus en plus habitués à obtenir tout ce qu'ils veulent à partir de leurs smartphones. La demande d'applications mobiles a connu une croissance exponentielle, et elle devrait encore augmenter. Là encore, le développement citoyen est la meilleure réponse. Le développement d'applications citoyennes permet aux utilisateurs professionnels ordinaires de se sentir soutenus par leur organisation. La motivation et la productivité s'en trouvent améliorées. Le développement citoyen est rentable par rapport au processus traditionnel de développement d'applications. Le développement citoyen est également plus flexible que l'alternative, car avec les plateformes sans code, il est non seulement plus facile de créer des applications professionnelles, mais aussi de les mettre à jour. Dans le monde du développement d'applications qui évolue constamment, un développeur citoyen doit être capable de mettre à jour les applications et les outils facilement et rapidement.

Quelles sont les compétences requises pour un développeur citoyen ?

Comment repérer un développeur citoyen potentiel au sein de votre équipe ? Voici les compétences que vous devez rechercher :

Tout d'abord, les développeurs citoyens ne font pas partie de votre service informatique (si vous en avez un). Il peut s'agir d'administrateurs d'applications, d'analystes commerciaux, de concepteurs de l'expérience utilisateur, de spécialistes de la veille stratégique, etc.

Les développeurs citoyens ont une connaissance approfondie de l'entreprise. C'est ce qui les rend capables de concevoir les types exacts d'applications métier dont vous pourriez avoir besoin.

Les développeurs citoyens doivent être des individus qui utilisent des logiciels, même s'ils ne codent pas, dans leur vie quotidienne.

Pourquoi AppMaster est-il le meilleur outil no-code pour les développeurs citoyens ?

Maintenant que nous avons couvert tous les autres aspects, nous devons envisager la meilleure plateforme no-code pour soutenir les développeurs citoyens dans leur parcours de développement citoyen.

AppMaster est la plateforme de développement citoyen no-code la plus recommandée car :

C'est une plateforme no-code qui fournit des blocs de construction d'applications et une interface visuelle permettant la création d'applications professionnelles sans codage.

AppMaster est évolutive : elle permet de créer des applications simples et de travailler sur des projets professionnels complexes.

Il permet à un développeur citoyen de fournir aux clients de l'entreprise ou aux utilisateurs professionnels des applications web et des applications mobiles créées pour leurs besoins et pouvant être constamment mises à jour.

AppMaster offre un contrôle total sur les projets des développeurs citoyens. Ils ont un accès complet au code backend qui est automatiquement créé pour avoir la pleine propriété de ce qu'ils créent.

AppMaster génère un code optimisé qui n'a pas besoin d'être révisé : il raccourcit et améliore encore plus le parcours du développement citoyen.

En plus des applications, avec AppMaster, les développeurs citoyens peuvent fournir à leurs collègues et clients le code source et la documentation.

La courbe d'apprentissage d'AppMaster est rapide, même grâce à la documentation fournie par AppMaster lui-même.

Fait intéressant: AppMaster a lancé sa propre université où vous pouvez non seulement apprendre cette plateforme mais aussi acquérir des connaissances de base dans le domaine de la programmation. Le cours est absolument gratuit et est divisé en différents niveaux de difficulté. Vous pouvez partir de zéro ou atteindre un niveau avancé.

Développement citoyen : conclusion

Les logiciels sans code comme AppMaster rendent le développement citoyen possible pour des milliers d'entreprises qui souhaitent s'améliorer et se développer. Maintenant que vous connaissez tous les avantages et que vous savez par où commencer, il est temps pour vous et votre entreprise de commencer votre voyage de développement citoyen.