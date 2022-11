Technologie und Software werden immer besser, aber sie werden nicht jeden Tag komplexer. Im Gegenteil, die Entwicklung des IT-Sektors optimiert die Benutzererfahrung, so dass immer mehr Menschen in der Lage sind, diese Technologie zu nutzen.

Mit anderen Worten: Einerseits werden die IT-Geräte und -Werkzeuge immer leistungsfähiger, andererseits werden sie auch immer einfacher zu bedienen. So ist zum Beispiel das Programmieren heute nicht mehr nur erfahrenen Software-Ingenieuren vorbehalten; dank der Werkzeuge, die wir heute einsetzen können, können auch Menschen wie ich zum Entwickler werden, oder besser gesagt, zum Bürgerentwickler.

Dies ist der Ursprung des Phänomens, das auch als Bürgerentwicklung bekannt ist. In diesem Artikel werden wir untersuchen, was es ist, welche Vorteile die Bürgerentwicklung für ein Unternehmen hat, welche Fähigkeiten ein Bürgerentwickler benötigt und welche Tools diesen Prozess in einem Unternehmen ermöglichen.

Was ist Citizen Development?

Citizen Development ist ein Begriff, mit dem wir einen wachsenden Trend beschreiben können, den wir in Unternehmen jeder Art beobachten können: Es ist ein Prozess, bei dem nicht-professionelle Entwickler zu Softwareentwicklern für ihr Unternehmen oder ihre Geschäftsanforderungen werden sollen. Was ist damit gemeint?

Heutzutage benötigen alle Unternehmen, Firmen und Fachleute in jedem Sektor Software und Automatisierung. Sei es, um Anwendungen für ihre Kunden zu erstellen oder um einige Geschäftsprozesse zu automatisieren, sie alle brauchen sie. Solange die Anwendungsentwicklung eine schwierige Angelegenheit war, die nur von professionellen Entwicklern bewältigt werden konnte, waren Unternehmen, die Anwendungen erstellen oder Software entwickeln wollten, gezwungen, einen professionellen Entwickler einzustellen oder, im Falle größerer Unternehmen, eine ganze IT-Abteilung innerhalb des Unternehmens aufzubauen.

Heute liegen die Dinge anders. Mit No-Code-Plattformen kann heute jeder Software erstellen, ohne selbst Code zu schreiben. Was bedeutet das für die Unternehmen? Selbst wenn es keine Personen mit einer Ausbildung in der Softwareentwicklung gibt, können diese Personen den Prozess der Anwendungsentwicklung in Angriff nehmen, da er keine jahrelange Ausbildung und kein tiefes Wissen mehr erfordert. Bürgerentwickler sind also Personen mit geringen Kenntnissen in der Anwendungsentwicklung, die dank No-Code-Plattformen Änderungen an bestehenden Anwendungen vornehmen oder neue Anwendungen erstellen können.

Was sind no-code Plattformen?

Wie Sie unschwer erraten können, spielen No-Code-Plattformen eine zentrale Rolle im Trend der Bürgerentwicklung. Aber was sind sie?

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei No-Code-Tools um Desktop- oder Webanwendungen, die es Entwicklern und Geschäftsanwendern ermöglichen, Anwendungen zu entwickeln, ohne Code zu schreiben, sondern über eine visuelle Schnittstelle und vorgefertigte Bausteine.

Wenn jeder Geschäftsanwender ein Bürgerentwicklungsprogramm zur Erstellung von Software nutzen kann, müssen Geschäftsinhaber und Fachleute keine professionellen Entwickler mehr einstellen und können ihre IT-Abteilung entlasten, indem sie die Verwaltungskosten senken.

Wer ist ein Bürgerentwickler, und was tun sie?

Wir haben gesagt, dass die Bürgerentwicklung ein Prozess ist, der es Einzelpersonen, also nicht-professionellen Entwicklern, ermöglicht, Anwendungen und Software zu erstellen und Softwareentwickler zu werden. Diese Personen sind die Bürgerentwickler. Ein Bürgerentwickler könnte auch eine Person sein, die bereits in Ihrem Unternehmen arbeitet und die dank No-Code-Plattformen maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen für sich selbst, ihre Kollegen und Kunden erstellen kann. Bürgerentwickler können über wenig Softwarekenntnisse und null Programmierkenntnisse und -erfahrung verfügen. Sie sind voll motiviert und konzentrieren sich auf die Erstellung von Anwendungen, die auf die Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens zugeschnitten sind.

Mit den No-Code-Bürgerentwicklungsprogrammen, die ihnen zur Verfügung stehen, sind Bürgerentwickler extrem befähigt:

Sie müssen nicht mehr auf die Zustimmung oder Mitarbeit eines professionellen Softwareentwicklers warten, um ihre Ideen voranzubringen.

Sie können an ihren eigenen Projekten arbeiten.

Sie können Software einsetzen, um geschäftliche Probleme in voller Eigenverantwortung zu lösen.

Wie wir im nächsten Abschnitt feststellen werden, hat die bürgerschaftliche Entwicklung jedoch nicht nur Vorteile für bürgerschaftliche Entwickler.

Die Vorteile der Bürgerentwicklung

Citizen Development hat Vorteile in vielen Geschäftsbereichen, von der Befähigung der Mitarbeiter über die Senkung der Kosten bis hin zur Innovation. Lassen Sie uns die wichtigsten davon im Detail analysieren.

IT-Bedarf

Die erste Tatsache, die wir anerkennen müssen, ist, dass die Bürgerentwicklung einem wachsenden Bedarf der heutigen Unternehmen entspricht: dem Bedarf an IT, maschinellen Lernwerkzeugen und Software-Ressourcen. Ob es um die Verwaltung und Lösung von Geschäftsproblemen, die Entwicklung von Anwendungen für Kunden oder für Geschäftsanwender geht, die Digitalisierung ist ein zentrales Thema in jedem Unternehmen jeder Größenordnung und in jedem Sektor.

Wachsender Bedarf an Apps

Abgesehen von Software im Allgemeinen benötigen Unternehmen heute mehr mobile Anwendungen als je zuvor: Jeder von uns besitzt mindestens ein Smartphone, und wenn sowohl alle Ihre Mitarbeiter als auch alle Ihre Kunden ein Mobiltelefon haben, müssen Sie dies als Chance nutzen, um einerseits Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und andererseits Ihre Besucherzahlen, Ihr Publikum und Ihren Umsatz zu steigern. Mit Bürgerentwicklungsprogrammen wird die Entwicklung von Geschäftsanwendungen und mobilen Apps für Ihre Kunden für jeden Bürgerentwickler einfacher und kostengünstiger.

Befähigung der Mitarbeiter

Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, kann die Entwicklung von Bürgeranwendungen dazu beitragen, eine Menge Frustration bei zukunftsorientierten Mitarbeitern zu beseitigen. Wenn die Frustration von der Unfähigkeit herrührt, die Zielvorgaben zu erfüllen, dem Verlust von Wettbewerbsvorteilen und der Unmöglichkeit, an der eigenen Idee zu arbeiten, aber auf die Verfügbarkeit der Softwareentwicklungsabteilung warten zu müssen, kann die bürgerschaftliche Entwicklung wichtige Werkzeuge zur Anwendungsentwicklung in die Hände der bürgerschaftlichen Entwickler legen.

Senkung der Kosten für die Anwendungsentwicklung

Wenn Sie kein Anwendungsentwicklungsteam oder keine professionellen Entwickler einstellen müssen, können Sie und Ihr Unternehmen eine Menge Geld sparen. Ein Bürgerentwickler, der Anwendungen für Ihr Unternehmen entwickelt, senkt jedoch die Kosten, selbst wenn die betreffende Person über eine Ausbildung im Bereich der App-Entwicklung verfügt. Das liegt daran, dass No-Code-Plattformen und Bürgerentwicklungsprogramme natürlich großartige Werkzeuge sind, auch wenn sie in den Händen von ausgebildeten Programmierern liegen. Sie erleichtern ihnen die Arbeit, machen sie reibungsloser und verkürzen und erleichtern die Test- und Code-Review-Phasen. All diese Aspekte führen unweigerlich zu einer Senkung der Kosten für die App-Entwicklung.

Keine Knappheit an qualifizierten Entwicklern mehr

Mit dem zunehmenden Bedarf an Fähigkeiten zur Anwendungsentwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren einen Mangel an verfügbaren professionellen Programmierern zu verzeichnen. Mit der Bürgerentwicklung wird es einfacher, den Mangel zu decken, weil es einfacher ist, die Fähigkeit zu erwerben, die es motivierten Mitarbeitern ermöglicht, Bürgerentwickler zu werden.

Produktivitätssteigerung

Wenn jeder Bürgerentwickler auf einfache Weise Geschäftsanwendungen erstellen kann, um seinen Arbeitsablauf zu verbessern und zu automatisieren, kann die Arbeit effizienter ausgeführt werden. Dies gilt umso mehr, wenn ein Bürgerentwickler, anstatt den Arbeitsablauf an eine heruntergeladene Anwendung mit ihren eigenen Funktionen anzupassen, eine Anwendung entwerfen kann, die speziell auf seine Bedürfnisse und die seines Arbeitsplatzes zugeschnitten ist.

Professionelle Entwickler vs. Bürgerentwickler

Wenn Geschäftsanwender zum ersten Mal von Citizen Development hören, haben sie den Eindruck, dass Citizen Development eine Art Kompromiss ist: Wenn Sie keine Anwendungsentwicklungsspezialisten finden, die Sie einstellen können, wenn Sie die Kosten für die App-Entwicklung senken wollen, können Sie Citizen Developer in Ihrem Unternehmen haben, die ihr Bestes geben und ein Ergebnis erzielen, das fast so gut ist wie das eines professionellen Entwicklers.

Das ist überhaupt nicht der Fall. Citizen Development ist kein Kompromiss, sondern eine Entscheidung, eine Möglichkeit, die Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu optimieren. In vielen Fällen kann ein Bürgerentwickler sogar einem professionellen Entwickler vorzuziehen sein. Und warum?

Erstens sind bürgerliche Entwickler oft besser mit den Bedürfnissen des Unternehmens vertraut, weil sie selbst Nutzer sind. Zweitens können bürgerliche Entwickler schneller und flexibler entwickeln, da sie nicht an die gleichen Prozesse und Protokolle gebunden sind wie professionelle Entwickler. Und schließlich kosten Bürgerentwickler in der Regel weniger als professionelle Entwickler.

Die bürgerschaftliche Entwicklung ist also kein Kompromiss, sondern vielmehr eine Gelegenheit, das Beste aus Ihren Ressourcen herauszuholen. Sie kann in Kombination mit professionellen Entwicklern oder als eigenständige Lösung eingesetzt werden, je nach Ihren Bedürfnissen und Präferenzen. In jedem Fall sollte Citizen Development immer dann in Betracht gezogen werden, wenn Sie Anwendungen schnell und kostengünstig entwickeln müssen.

Unterm Strich bietet die bürgerschaftliche Entwicklung enorme Vorteile für Unternehmen, die die Technologie für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen. Durch den Einsatz von Citizen Developers können Unternehmen eine schnelle Anwendungsentwicklung gewährleisten und gleichzeitig die Kosten senken. Wenn Sie also nach einer Möglichkeit suchen, schnell Anwendungen zu erstellen, ohne professionelle Entwickler einstellen zu müssen, ist Citizen Development vielleicht genau das Richtige für Sie!

Warum brauchen Sie Citizen Development in Ihrem Unternehmen?

Es gibt mehrere Gründe, warum Sie Citizen Development in Ihrem Unternehmen benötigen:

Es gibt einen wachsenden Bedarf an Geschäftsanwendungen, und die Nachfrage kommt sowohl von Geschäftsanwendern als auch von Kunden. Citizen Development ist die schnellste und kostengünstigste Lösung. Kunden sind es zunehmend gewohnt, alles, was sie wollen, über ihr Smartphone zu erhalten. Die Nachfrage nach mobilen Anwendungen ist exponentiell gestiegen, und es wird erwartet, dass sie noch weiter steigen wird. Auch hier ist die Entwicklung von Bürgeranwendungen die beste Lösung. Durch die Entwicklung von Bürgeranwendungen können sich normale Geschäftsanwender von ihrem Unternehmen unterstützt fühlen. Motivation und Produktivität würden sich dadurch verbessern. Die Entwicklung von Bürgeranwendungen ist im Vergleich zur traditionellen App-Entwicklung kostengünstig. Citizen Development ist auch flexibler als die Alternative, denn ohne Code-Plattformen ist es nicht nur einfacher, Geschäftsanwendungen zu erstellen, sondern auch, sie zu aktualisieren. In der Welt der App-Entwicklung, die sich ständig weiterentwickelt, muss ein Bürgerentwickler in der Lage sein, die Apps und Tools einfach und schnell zu aktualisieren.

Welche Fähigkeiten muss ein Bürgerentwickler mitbringen?

Wie können Sie einen potenziellen Bürgerentwickler in Ihrem Team erkennen? Dies sind die Fähigkeiten, nach denen Sie suchen sollten:

Zunächst einmal sind Bürgerentwickler nicht Teil Ihrer IT-Abteilung (falls Sie eine haben). Sie können Anwendungsadministratoren, Business-Analysten, User-Experience-Designer, Business-Intelligence-Spezialisten und andere sein.

Bürgerentwickler verfügen über fundierte Geschäftskenntnisse. Dadurch sind sie in der Lage, genau die Arten von Geschäftsanwendungen zu entwickeln, die Sie benötigen.

Bürgerliche Entwickler sollten Personen sein, die in ihrem Alltag Software verwenden, auch wenn sie nicht programmieren.

Warum ist AppMaster das beste No-Code-Tool für Bürgerentwickler?

Nachdem wir nun alle anderen Aspekte behandelt haben, müssen wir uns mit der besten No-Code-Plattform befassen, die Bürgerentwickler auf ihrem Weg zur Entwicklung von Bürgeranwendungen unterstützt.

AppMaster ist die am meisten empfohlene No-Code-Plattform für Bürgerentwickler, weil:

Es ist eine No-Code-Plattform, die App-Bausteine und eine visuelle Schnittstelle bietet, die die Erstellung von Geschäftsanwendungen ohne Programmierung ermöglicht.

AppMaster ist skalierbar: Es ermöglicht die Erstellung einfacher Anwendungen und die Arbeit an komplexen Geschäftsprojekten.

Mit AppMaster kann ein bürgerlicher Entwickler seinen Kunden oder Geschäftsanwendern Webanwendungen und mobile Apps zur Verfügung stellen, die für ihre Bedürfnisse erstellt wurden und ständig aktualisiert werden können.

AppMaster bietet volle Kontrolle über die Projekte der Bürgerentwickler. Sie haben vollen Zugriff auf den Backend-Code, der automatisch erstellt wird, um die volle Kontrolle über das zu haben, was sie erstellen.

AppMaster generiert optimierten Code, der nicht überprüft werden muss: Das verkürzt und verbessert den Weg der Bürgerentwicklung noch mehr.

Mit AppMaster können Bürgerentwickler nicht nur Anwendungen, sondern auch Quellcode und Dokumentation für Kollegen und Kunden bereitstellen.

AppMaster ist schnell erlernbar, auch dank der von AppMaster selbst bereitgestellten Dokumentation.

Entwicklung für Bürger: Zusammenfassung

No-Code-Software wie AppMaster ermöglicht die Entwicklung für Bürger für Tausende von Unternehmen, die sich verbessern und wachsen wollen. Jetzt, da Sie alle Vorteile kennen und wissen, wo Sie anfangen können, ist es für Sie und Ihr Unternehmen an der Zeit, Ihre Reise in die Bürgerentwicklung zu beginnen.