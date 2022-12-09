Günümüzde Java, en popüler programlama dillerinden biridir ve yazılım mühendisleri, yazılım geliştirmede java kodlamayı sıklıkla kullanırlar. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bir tahminine göre, ülkede 1.469.000 yazılım geliştirici var ve bu web geliştiricilerin %35'i popüler programlama dillerinden biri olarak java programlamayı kullanıyor. Bu nedenle, kariyerinize ABD'de bir Java geliştiricisi olarak devam etmek daha iyi bir seçimdir. Java becerilerinde uzmanlaşmak için eksiksiz bir yol haritası mı arıyorsunuz ve başarılı bir Java geliştiricisi olmak mı istiyorsunuz? Evet ise, daha fazla kendinizi yormayın.

Bu yazımızda Java programlama kavramını, Nesne Yönelimli Programlamayı (OOP), Java geliştiricilerinin sorumluluklarını, Java geliştiricilerinin ne kadar kazandığını ve Java geliştiricisi olmanın adımlarını açıklayacağız. Java programlama nedir ile başlayalım:

Java nedir?

Java, mobil ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java dilinin ilk konsepti, 1990'ların başında 'Yeşil Takım' tarafından verildi. Bu ekibin bir üyesi olan James Gosling, java dilinin ilerlemesine çok katkıda bulunmuş ve "Java'nın Babası" unvanını kazanmıştır. Gosling, Java programlama dilini tanıttığında Sun Microsystems (bugün Oracle olarak bilinir) kıdemli bir yazılım geliştiricisiydi. Java dilinin yayınlanmasından sonra Python , PHP ve JavaScript gibi birçok programlama dili tanıtıldı, ancak Java en popüler programlama dili statüsünü korudu. Bu yutturmacanın nedeni, Java dilinin basit, taşınabilir, güvenli, çok iş parçacıklı ve dinamik doğasıdır.

Şu anda, yetkin bir Java geliştiricisi olmak için öğrenmeniz gereken dört Java sürümü bulunmaktadır. Bu sürümlerin daha geniş görünümünü açıklayalım:

java kartı

Java geliştiricileri, ATM'ler ve SIM kartlar gibi küçük işleme cihazlarını desteklemek için bu java sürümünü kullanır.

Java Standart Sürümü

Java geliştiricileri, masaüstleri ve sunucular için yazılım geliştirmek üzere bu standart sürümü kullanır.

Java Mikro Sürümü

Bir java geliştiricisi, mobil programlar (Android ve iOS) geliştirmek için java mikro sürümünü kullanır.

Java Platformu Kurumsal Sürüm

Bir Java geliştiricisi, CRM gibi kurumsal düzeyde programlar geliştirmek için bu Java sürümünü kullanır. Java programlama kavramını inceledikten sonra, Java geliştiricisi olmak için Nesne Yönelimli Programlama kavramını anlamanız gerekir.

Nesne Yönelimli Programlama Nedir?

Java, nesnelerini Nesne Yönelimli Programlama (OOP) dilini kullanarak düzenler. OOP'deki bir nesne, benzersiz bir kimliğe ve özelliklere sahip bir varlıktır. Bir java geliştiricisi olarak, OOP ilkelerini anlamanız gerekir. Hadi keşfedelim:

kapsülleme

Kapsülleme, verileri ve işlevleri özel bir modda tek bir birim içine alır. Bu mekanizma, java geliştiricilerinin verileri ve yöntemleri güvence altına almasına yardımcı olur ve genel işlevlere erişimlerini kısıtlar.

Soyutlama

OOP'de soyutlama, diğer verileri gizlerken gerekli ayrıntıları açıklamak için kullanılır. Bu kavram, java geliştiricilerinin yazılım geliştirmeye yardımcı olan gerekli verileri paylaşmalarına yardımcı olur.

Miras

OOP, gerçek dünyadaki varlıklarla çalıştığından, kalıtım bu nesneler/varlıklar arasında mantıksal ilişkiler kurmakla ilgilenir. Kalıtım, bir java programcısının alt ve üst sınıfların ortak mantığını paylaşarak kodu yeniden kullanmasına izin verir.

polimorfizm

OOP'deki polimorfizm, bir java programcısının farklı alt sınıfları, üst sınıfla aynı arayüzle kullanmasına izin verir. Bu yaklaşım, java programcısının benzer yazılım araçlarını geliştirirken kodu yeniden kullanmasına yardımcı olur.

Bu kavramların dışında, yüksek java geliştirici becerilerine sahip bir java geliştiricisi olmak için OOP'nin SOLID ilkesini anlamanız gerekir.

S : S , Tek Sorumluluk İlkesi anlamına gelir; bu, bir sınıfın yalnızca belirli bir sorunu çözmesi gerektiğini ima eder.

: , anlamına gelir; bu, bir sınıfın yalnızca belirli bir sorunu çözmesi gerektiğini ima eder. SOLID ilkelerindeki O : O , bir java geliştiricisinin yeni parametreler eklemek yerine nesneleri (sınıflar, yöntemler) genişletmesi gerektiğini söyleyen Açık-Kapalı İlkesine atıfta bulunur.

ilkelerindeki : , bir java geliştiricisinin yeni parametreler eklemek yerine nesneleri (sınıflar, yöntemler) genişletmesi gerektiğini söyleyen atıfta bulunur. L : L , bir java geliştiricisinin kod mantığını doğru tutarken üst sınıfları alt sınıflarla sorunsuz bir şekilde değiştirmesi gerektiğini söyleyen Liskov Değiştirme İlkesine atıfta bulunur.

: , bir java geliştiricisinin kod mantığını doğru tutarken üst sınıfları alt sınıflarla sorunsuz bir şekilde değiştirmesi gerektiğini söyleyen atıfta bulunur. I : I java programcısının farklı istemciler için farklı arayüzler geliştirmesi gerektiğini ima eden Arayüz Ayırma İlkesini belirtiyorum.

: java programcısının farklı istemciler için farklı arayüzler geliştirmesi gerektiğini ima eden belirtiyorum. D : D , bir java geliştiricisinin java kodlamanın üst düzey modüllerini alt düzey modüller yapmaması gerektiğini söyleyen Bağımlılık Tersine Çevirme İlkesini belirtir.

Dolayısıyla OOP'nin SOLID ilkesi, java geliştiricilerinin java geliştirme için java geliştirici becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur.

Bir Java geliştiricisi ne yapar?

Bir Java geliştiricisinin rolü büyük ölçüde projenin doğasına ve kıdem düzeyine bağlıdır. Ancak çoğu java geliştiricisi, bir yazılım geliştirme yaşam döngüsünde ( SDLC) benzer görevleri yerine getirir. Şimdi bir java geliştiricisinin yazılım geliştirmedeki sorumluluklarını deneyimlerinden yola çıkarak açıklayalım:

Genç java geliştiricisi

Küçük bir java geliştiricisi olarak, java geliştirme mesleğine girmek için sınırlı java becerileriniz vardır. Java programlamaya sınırlı maruz kalma ile, zamanınızı java kodlama becerilerinizi geliştirmek, java programlarındaki hataları test etmek ve hata ayıklamak, java projeleri planlamak ve belge yazmak için harcayacaksınız. Tüm bu giriş seviyesi görevler, java programlama becerilerinize daha fazlasını katacak ve bir java geliştiricisi olmanıza yardımcı olacaktır.

Orta düzey java geliştiricisi

2 – 5 yıllık profesyonel deneyime sahip orta düzey bir java geliştiricisi, yazılım mühendisliği, Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimi gibi etki alanlarında derin bilgiye sahiptir. Daha gelişmiş java becerileri nedeniyle, orta düzey bir java geliştiricisi karmaşık java kodlaması yazmak, daha gelişmiş testler ve hata ayıklamak, işverenlerle işbirliği yapmak ve genç java geliştiricilerine Java geliştirme konusunda deneyim kazanmaları için rehberlik etmek için zaman harcayacaktır. Bu nedenle, orta düzey yazılım geliştiricilerin, yakışıklı bir maaş paketi ile yazılım geliştirme alanında kariyerlerini geliştirme şansları daha yüksektir.

Kıdemli Java geliştiricisi

Kıdemli bir Java geliştiricisi, yazılım geliştirmede 5 yıllık derin bilgi birikimine ve birden çok Java geliştirme projesinde uygulamalı deneyime sahiptir. Popüler programlama dilinde bir uzman olarak, kıdemli bir Java geliştiricisi karmaşık Java projeleri üzerinde çalışacak, satıcılarla işbirliği yapacak ve bir Java geliştirme projesinin mali durumunu izleyecektir. Bu nedenle, kıdemli bir java geliştiricisi olarak, yazılım geliştirmede başarılı olmak için parlak bir şansınız var.

Java geliştiricileri ne kadar kazanıyor?

Java programlama konusunda uzmanlığa sahip yazılım geliştiriciler talep görüyor ve bir işletmenin başarısına çok katkıda bulunuyor. Java programlama dilinde uzman bir Java geliştiricisi, yakışıklı bir maaş paketiyle başarılı bir Java geliştiricisi olmak için çeşitli görevlerin sorumluluğunu üstlenir. Bir Java geliştirme projesini tamamladıktan sonra bir Java geliştiricisinin ne kadar kazanabileceği konusunda endişeleriniz olabilir.

Popüler bir maaş karşılaştırma platformu olan Salary.com'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir java geliştiricisi yılda 96.297$ kazanıyor. Tam zamanlı Java programcısı olarak çalışan Java geliştiricileri, yılda 80.975 ila 107.886 ABD Doları arasında kazanıyor. Göze çarpan gerçek şu ki, Java geliştiricilerinin maaşları, akademik kayıtları, çalışma deneyimleri, konumları ve yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki diğer idari rolleri nedeniyle farklılık gösterebilir. Bir java geliştiricisinin kariyer gelişimi ve maaşından geçtikten sonra, bir java geliştiricisi olmaya hazır olduğunuzu umuyoruz.

Java geliştiricisi olmak için gereken beceriler

Bir Java geliştiricisi olmak için ustalaşmanız gereken gerekli beceri setleri vardır. Hadi başlayalım:

Java programlama becerileri

Bir Java programcısı için en önemli Java geliştirici becerisi, mobil veya web geliştirme için Java diline hakim olmaktır. Bir java geliştiricisi olarak, mobil veya web geliştirme için sıfırdan java kodu yazmanız gerekir. Bu nedenle, bir yazılım geliştirme projesinin doğasını anlamak için Java geliştirme için aşağıdakileri anlamanız gerekir.

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Test becerileri

Java kodlamada ustalaştıktan sonra, konuşlandırmadan önce bir java projesindeki hataları test etme ve hata ayıklama zamanı. Bu nedenle, bir java geliştiricisi olmak için kara kutu testi, beyaz kutu testi ve birim testi gibi farklı test türlerini anlamanız gerekir. Yazılım geliştirme projesinin test edilmesi, bir web veya mobil uygulamanın kodlama ve işlevselliğindeki hataları düzeltmenize yardımcı olacaktır.

SQL becerileri

Bir java programcısı olarak, bir java projesi için bir veritabanını da yönetmeniz gerekecektir. Bu bağlamda, bir veritabanını yönetmek için Yapılandırılmış Sorgu Dili ( SQL ) veya Oracle 12 ve MySQL gibi herhangi bir veritabanı yönetim programını öğrenebilirsiniz.

İletişim yetenekleri

Bir java geliştiricisi olarak, yeni mobil veya web uygulamaları oluşturmak için farklı tedarikçilerle etkileşim kuracaksınız. Bu nedenle, satıcılar ve müşterilerle sorunsuz etkileşim için sözlü ve sözlü olmayan beceriler edinmeniz gerekir. İyi iletişim, projenin ihtiyaçlarını anlamanıza ve kaliteli yazılım sunmanıza yardımcı olacaktır.

Proje yönetimi becerileri

Bir Java geliştiricisi olarak, yazılım geliştirme sürecine dahil olan tüm etkinlikleri yönetmek sizin sorumluluğunuzdadır. Planlama, analiz, tasarım, uygulama, test ve bakım dahil olmak üzere tüm aşamaları yöneteceksiniz. Bu nedenle, projeyi sistematik olarak yönetmek için şelale yaklaşımına ve diğer geliştirme yaklaşımlarına aşina olmanız gerekir.

2023'te nasıl Java Geliştiricisi olunur?

Kariyer gelişimi ve gerekli becerilerden geçtikten sonra, bir java geliştiricisi olmaya hazır olduğunuzu umuyoruz. 2023'te java geliştiricisi olmak için en iyi 5 adımı listeliyoruz.

1. Adım: Java'nın temellerini öğrenin

Java'nın temel kavramlarını öğrenerek java geliştiricisi olma yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Java temel kavramını öğrenmek, OOP kavramlarını anlamanıza yardımcı olacak ve ileri düzey Java kavramlarını öğrenmek için bir temel oluşturacaktır. Ayrıca, genel amaçlı web uygulamaları geliştirebileceksiniz. Ayrıca, hevesli yazılım geliştiriciler, java geliştirmeye daha az ilgi duyarlarsa, ilgi alanlarını bulmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek için temel java kavramlarını öğrenebilirler.

2. Adım: Bilgisayar Bilimi alanını inceleyin

Java programlamanın temellerini öğrenmek, temel kavramlar hakkında bir fikir verecektir. Ancak kariyerinize bir java geliştiricisi olarak devam etmek istiyorsanız, en iyi seçenek Bilgisayar Bilimi, Yazılım Mühendisliği veya Bilgi Teknolojisi alanlarında bir çalışma alanı seçmektir. Bunlardan herhangi birini seçmek, profesyonel olarak bir Java geliştiricisi olmanıza yardımcı olacaktır. Bilgisayar Bilimi, bir Java geliştiricisi olmak için ayrıntılı beceriler öğrenmenize yardımcı olabilecek çeşitli bir çalışma alanıdır. Göze çarpan gerçek şu ki, Java geliştiricilerinin Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi almaları gerekmiyor, ancak bir dereceye sahip olmak, hızla büyüyen rekabette öne çıkmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, Bilgisayar Bilimi veya ilgili herhangi bir alanda profesyonel bir dereceye sahip olmak, programlama dillerini öğrenmenize ve en iyi kuruluşlarla el ele vermenize yardımcı olacaktır.

3. Adım: Java'da pratik deneyim kazanın

Hızla büyüyen rekabetçi dünyada, rekabette öne çıkmak için uygulamalı deneyim kazanmanız gerekir. Günümüzde şirketler, java geliştiricisi pozisyonunu uygulamalı deneyimle doldurmak için ideal bir aday arıyor. Bir Java geliştirici rolüne başvurmadan önce, seçim şansınızı artırmak için Java programlama dilinde pratik deneyim kazanın. Uygulamalı deneyim kazanmak için seminerlere, çalıştaylara, stajlara ve temel eğitim kamplarına katılabilirsiniz. Ayrıca, geliştirme sürecini tanımak için Java geliştirme hizmetlerinizi çevrimiçi olarak sunabilirsiniz.

4. Adım: Java'nın ileri düzey kavramlarını öğrenin

Java programlama dilinin temellerini öğrenmek, Java geliştiricilerinin genel amaçlı uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olabilir. Karmaşık web uygulamaları oluşturmak için ileri Java kavramlarını öğrenmeniz gerekir. Gelişmiş Java kavramlarını öğrenmek, kuruluşlar için büyük ölçekli uygulamalar tasarlamanıza ve dağıtmanıza yardımcı olacaktır. Bir Java geliştiricisi olarak, farklı çerçeveler, araçlar ve teknolojiler hakkında da bilgi edineceksiniz.

5. Adım: Özgeçmişinizi güncellemeye devam edin

Java programlamada uzmanlık kazandıktan sonra, Java geliştiricileri projelerini özgeçmişlerinde sergileyerek güçlü bir portföy oluşturabilirler. Ayrıca, deneyimli java geliştiricileri topluluğuna katılarak Java programlama dilindeki becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca, başarılı bir Java geliştiricisi olmak için kendi kendine öğrenerek Java programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Profesyonel sertifikalar ve referanslar, uzman bir Java geliştiricisi olarak uzmanlığınızı sergilemenin harika bir yoludur.

Programcı olmanın en hızlı yolu nedir?

Bir java geliştiricisi olmak için bu adımları tamamladıktan sonra, bu popüler programlama dilinde profesyonel olmanın zaman alıcı olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle, programcı olmanın en hızlı yollarını arıyor olabilirsiniz. Programlama dillerini öğrenmek için zaman ve para harcamak yerine yazılım geliştirmeyi tıklama meselesi haline getirmek için buradayız. Bu nedenle, programcı olmanın en hızlı yolu no-code geliştirmedir. Bugün, no-code geliştirme muazzam bir popülerlik kazanmıştır. Programlama becerilerinizi geliştirmek için ücretsiz kurslar sunduğundan, no-code kullanmadan programlama öğrenmek için daha ucuz bir çözümdür. Çoğu insan, no-code araçların yalnızca basit uygulamaların geliştirilmesini desteklediğini düşünür. Ancak gerçek şu ki, kodsuz bir çözüm şirketlerin karmaşık no-code geliştirmesine yardımcı olabilir.

no-code bir geliştirici olarak yolculuğunuza başlamak için en iyi no-code araç hakkında bilgi sahibi olmak sizi heyecanlandırabilir. Yazılım çözümleri geliştirmek için popüler no-code kodsuz araç olan AppMaster denemenizi öneririz. Son yıllarda, AppMaster en popüler kod oluşturma aracı haline geldi. Bu aracın yardımıyla web uygulamaları, mobil uygulamalar ve arka uç oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu no-code araç, veritabanı tasarımcısı tarafından derlenen şemaya göre bir PostgreSQL veritabanı sunar.

Kaynak kodu sağlayın

Bu platformun güzelliği, her uygulama için kaynak kodu sağlamasıdır, bu nedenle artık bu platformu kullanmıyor olsanız bile bu kodu kullanabilirsiniz.

Tüm iş sürecini entegre edin

Ayrıca, bu no-code araç, tüm iş süreçlerini Go dilinde gerçek kodda birleştirir. Sonuç olarak, bu platform tıpkı yetenekli bir programcının geliştirebileceği gibi tam teşekküllü bir uygulama geliştirmenize izin verecektir.

Güncellemeleri otomatik olarak ekle

Bu platform saniyede 22.000 satır kod yazar ve tek bir satır kod yazmadan gelecekteki güncellemeleri otomatik olarak ekler. Yani uygulama her zaman günceldir ve teknik bir borcu yoktur .

Uygulamanın çalışmasını garanti edin

AppMaster ile gerçek dünyaya ait bir uygulama geliştirmek, bu platformun kendisinde bazı sorunlar olsa bile çalışacağını garanti eder. Esasen hiçbir şekilde ona bağlı değildir ve herhangi bir yerde, herhangi bir sunucuda kullanılabilir.

Dokümantasyon sağlayın

Ek olarak, bu no-code araç, Swagger belgelerini otomatik olarak oluşturur. Hemen çevrimiçi olarak kullanılabilir; tüm uygulama uç noktalarını kontrol edebilir, pratikte test edebilir, veritabanına erişebilir, vb.

Çeşitli yönetici panelleri sunun

Vue3'te oluşturulan bir web uygulaması, genellikle orada çeşitli yönetici panelleri oluşturulur, ancak genel olarak hemen hemen her uygulama oluşturulabilir. Bir mobil uygulama geliştirmek için bu platform, Sunucu Güdümlü Kullanıcı Arayüzü sunar. Bu platform ile uygulamayı tamamladıktan sonra uygulama mağazalarında yayınlayabilirsiniz.

Mantık oluşturmaya izin ver

Platformda şablon yok. Bu platformu kullanarak uygulama mimarisini, iş süreçlerini ve iş mantığını kendiniz oluşturacaksınız. Bu platformda yapı mantığı, programlama dilleri ile geleneksel geliştirme ile aynıdır. Ayrıca bu platform, mantık oluşturmak için uç noktalar ve WebSockets sunar. Bir programlama dili yerine görsel bloklar ve linkler yardımıyla bir geliştirme projesi yürütmek eğlenceli değil mi?

Ücretsiz kurs sunun

AppMaster, platformla nasıl çalışılacağını ücretsiz olarak öğrenebileceğiniz bir üniversiteye sahiptir. Teknik geçmişinize bağlı olarak bir kurs seçebilirsiniz. Ayrıca, teknik olmayan bir geçmişe sahipseniz veya ileri düzey beceriler öğrenmek istiyorsanız temel bilgilerden başlayabilirsiniz.

Son düşünceler

Bu makaleyi okuduktan sonra, 2023'te nasıl java geliştiricisi olunacağı konusunda net olduğunuzu umuyoruz. Bir java programlama dili öğrenmeden bir yazılım çözümü geliştirmek istiyorsanız, uygulama için popüler no-code kodsuz araç olan AppMaster denemenizi öneririz. gelişim.