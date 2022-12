Aujourd'hui, Java est l'un des langages de programmation les plus populaires, et les ingénieurs logiciels utilisent fréquemment le codage java dans le développement de logiciels. Selon une estimation du Bureau des statistiques du travail des États-Unis, le pays compte 1 469 000 développeurs de logiciels, et 35 % d'entre eux utilisent la programmation Java comme l'un des langages de programmation les plus populaires. C'est donc le meilleur choix pour poursuivre votre carrière de développeur Java aux États-Unis. Vous recherchez une feuille de route complète pour maîtriser les compétences en Java et souhaitez devenir un développeur Java performant ? Si oui, ne cherchez pas plus loin.

Dans cet article, nous allons dévoiler le concept de la programmation Java, la programmation orientée objet (POO), les responsabilités des développeurs Java, le salaire des développeurs Java et les étapes pour devenir un développeur Java. Commençons par ce qu'est la programmation Java :

Qu'est-ce que Java ?

Java est un langage de programmation populaire utilisé pour développer des applications mobiles et Web. Le premier concept du langage Java a été donné par "The Green Team" au début des années 1990. James Gosling, membre de cette équipe, a beaucoup contribué au progrès du langage java et a gagné le titre de "Père de Java". Gosling était un développeur de logiciels senior chez Sun Microsystems (aujourd'hui connu sous le nom de Oracle) lorsqu'il a introduit le langage de programmation Java. Après la sortie du langage Java, de nombreux langages de programmation ont été introduits, tels que Python, PHP et JavaScript, mais Java a conservé son statut de langage de programmation le plus populaire. La raison de cet engouement est la nature simple, portable, sécurisée, multithreading et dynamique du langage Java.

Actuellement, il existe quatre éditions de Java que vous devez apprendre pour devenir un développeur Java compétent. Dévoilons la vue d'ensemble de ces éditions :

Carte Java

Les développeurs Java utilisent cette édition de Java pour prendre en charge les petits dispositifs de traitement tels que les distributeurs automatiques de billets et les cartes SIM.

Edition standard de Java

Les développeurs Java utilisent cette édition standard pour développer des logiciels pour les ordinateurs de bureau et les serveurs.

Java Micro Edition

Un développeur Java utilise la Java Micro Edition pour développer des programmes mobiles (Android et iOS).

Java Platform Enterprise Edition

Un développeur java utilise cette édition java pour développer des programmes de niveau entreprise tels que le CRM. Après avoir étudié le concept de la programmation java, vous devez comprendre le concept de la programmation orientée objet pour devenir un développeur java.

Qu'est-ce que la programmation orientée objet ?

Java organise ses objets à l'aide du langage de programmation orientée objet (POO). Un objet en POO est une entité dotée d'une identité et de propriétés uniques. En tant que développeur java, vous devez comprendre les principes de la POO. Découvrons-les :

L'encapsulation

L'encapsulation enferme les données et les fonctions dans une seule unité en mode privé. Ce mécanisme aide les développeurs java à sécuriser les données et les méthodes et à restreindre leur accès aux fonctions publiques.

Abstraction

L'abstraction dans la POO est utilisée pour divulguer les détails nécessaires tout en cachant les autres données. Ce concept aide les développeurs Java à partager les données requises, ce qui facilite le développement de logiciels.

Héritage

Puisque la POO travaille avec des entités du monde réel, l'héritage traite de la construction de relations logiques entre ces objets/entités. L'héritage permet au programmeur java de réutiliser le code en partageant la logique commune des classes enfant et parent.

Polymorphisme

Le polymorphisme dans la POO permet au programmeur Java d'utiliser les différentes classes enfant avec la même interface que la classe parent. Cette approche aide le programmeur java à réutiliser le code lors du développement d'outils logiciels similaires.

En dehors de ces concepts, vous devez comprendre le principe SOLID de la POO pour devenir un développeur java très compétent.

S S est l'abréviation de " Single Responsibility Principle" (principe de responsabilité unique), qui implique qu'une classe ne doit résoudre qu'un seul problème particulier.

est l'abréviation de " qui implique qu'une classe ne doit résoudre qu'un seul problème particulier. O O dans les principes de SOLID fait référence au principe de l'ouverture et de la fermeture , selon lequel un développeur Java doit étendre les objets (classes, méthodes) au lieu d'ajouter de nouveaux paramètres.

dans les principes de fait référence au , selon lequel un développeur Java doit étendre les objets (classes, méthodes) au lieu d'ajouter de nouveaux paramètres. L L fait référence au principe de substitution de Liskov , selon lequel un développeur Java doit remplacer les superclasses par des sous-classes en douceur tout en conservant la logique du code.

fait référence au , selon lequel un développeur Java doit remplacer les superclasses par des sous-classes en douceur tout en conservant la logique du code. I : I indique le principe de ségrégation d'interface qui implique qu'un programmeur java devrait développer des interfaces différentes pour des clients différents.

: indique le qui implique qu'un programmeur java devrait développer des interfaces différentes pour des clients différents. D : D indique le principe d'inversion de dépendance qui implique qu'un développeur java ne doit pas faire en sorte que les modules de niveau supérieur de java codent les modules de niveau inférieur.

Ainsi, le principe SOLID de la POO aide les développeurs Java à acquérir les compétences nécessaires au développement de Java.

Que fait un développeur Java ?

Le rôle d'un développeur Java dépend fortement de la nature du projet et du niveau d'ancienneté. Mais la plupart des développeurs Java effectuent des tâches similaires dans un cycle de vie de développement logiciel (SDLC). Dévoilons maintenant les responsabilités d'un développeur Java dans le développement de logiciels, en fonction de son expérience :

Développeur java junior

En tant que développeur java junior, vous avez des compétences limitées en java pour entrer dans la profession de développeur java. Avec une exposition limitée à la programmation java, vous passerez votre temps à améliorer vos compétences en codage java, à tester et déboguer les erreurs dans les programmes java, à planifier des projets java et à rédiger de la documentation. Toutes ces tâches de premier niveau renforceront vos compétences en programmation java et vous aideront à devenir un développeur java.

Développeur java de niveau intermédiaire

Un développeur java de niveau intermédiaire ayant une expérience professionnelle de 2 à 5 ans possède une connaissance approfondie de ses domaines, tels que l'ingénierie logicielle, les technologies de l'information et l'informatique. En raison de ses compétences java plus avancées, un développeur java de niveau intermédiaire passera du temps à écrire des codes java complexes, à effectuer des tests et des débogages plus avancés, à collaborer avec les employeurs et à guider les développeurs java juniors pour qu'ils acquièrent de l'expérience dans le développement Java. Les développeurs de logiciels de niveau intermédiaire ont donc plus de chances de faire évoluer leur carrière dans le développement de logiciels avec un salaire intéressant.

Développeur Java senior

Un développeur Java senior possède une expérience de 5 ans de connaissances approfondies en développement de logiciels et une expérience pratique dans de multiples projets de développement Java. En tant qu'expert du langage de programmation populaire, le développeur Java senior travaille sur des projets Java complexes, collabore avec les fournisseurs et surveille l'état financier d'un projet de développement Java. Ainsi, en tant que développeur Java senior, vous avez de grandes chances d'exceller dans le développement de logiciels.

Combien gagnent les développeurs Java ?

Les développeurs de logiciels spécialisés dans la programmation Java sont très demandés et contribuent largement à la réussite d'une entreprise. Un développeur Java expert en langage de programmation Java assume la responsabilité de diverses tâches pour devenir un développeur Java prospère avec un salaire intéressant. Vous vous demandez peut-être combien un développeur Java peut gagner après avoir terminé un projet de développement Java.

Selon une plateforme populaire de comparaison des salaires, Salary.com, un développeur Java gagne 96 297 dollars par an aux États-Unis. Les développeurs Java travaillant à plein temps gagnent entre 80 975 et 107 886 dollars par an. Le fait notable est que le salaire des développeurs Java peut différer en raison de leur dossier universitaire, de leur expérience professionnelle, de leur localisation et d'autres rôles administratifs dans le cycle de vie du développement logiciel. Après avoir parcouru l'évolution de carrière et le salaire d'un développeur Java, nous espérons que vous êtes prêt à devenir un développeur Java.

Compétences requises pour devenir un développeur Java

Il existe des compétences nécessaires que vous devez maîtriser pour devenir un développeur Java. Commençons :

Compétences en programmation Java

La compétence cruciale pour un développeur Java est de maîtriser le langage Java pour le développement mobile ou web. En tant que développeur java, vous devrez écrire du code java à partir de zéro pour le développement mobile ou web. Ainsi, pour comprendre la nature d'un projet de développement logiciel, vous devrez comprendre les éléments suivants pour le développement Java.

Quelle est la différence entre Java Card, Java Standard Edition, Java Micro Edition et Java Enterprise Edition ?

Comment utiliser le framework Spring Framework Hibernate pour développer un produit Java.

Comment utiliser le kit de développement Java ?

Compétences en matière de tests

Une fois que vous avez acquis la maîtrise du codage Java, il est temps de tester et de déboguer les erreurs dans un projet Java avant son déploiement. Pour devenir un développeur Java, vous devez donc comprendre les différents types de tests, tels que les tests en boîte noire, les tests en boîte blanche et les tests unitaires. Le test du projet de développement logiciel vous aidera à corriger les bogues dans le codage et la fonctionnalité d'une application web ou mobile.

Compétences SQL

En tant que programmeur java, vous devrez également gérer une base de données pour un projet java. À cet égard, vous pouvez apprendre le langage de requête structuré(SQL) ou tout autre programme de gestion de base de données, comme Oracle 12 et MySQL, pour gérer une base de données.

Compétences en communication

En tant que développeur java, vous serez amené à interagir avec différents fournisseurs pour créer de nouvelles applications mobiles ou web. Vous devez donc acquérir des compétences verbales et non verbales pour interagir en douceur avec les fournisseurs et les clients. Une bonne communication vous aidera à comprendre les besoins du projet et à fournir des logiciels de qualité.

Compétences en gestion de projet

En tant que développeur Java, il vous incombe de gérer toutes les activités liées au processus de développement de logiciels. Vous devrez gérer toutes les phases, y compris la planification, l'analyse, la conception, la mise en œuvre, les tests et la maintenance. Vous devez donc vous familiariser avec l'approche en cascade et d'autres approches de développement pour gérer le projet de manière systématique.

Après avoir examiné l'évolution de la carrière et les compétences nécessaires, nous espérons que vous êtes prêt à devenir un développeur Java. Nous vous présentons les 5 principales étapes pour devenir un développeur Java en 2023.

Étape 1 : Apprenez les principes fondamentaux de Java

Vous pouvez faire le premier pas pour devenir un développeur java en apprenant les concepts fondamentaux de Java. L'apprentissage des concepts de base de Java vous aidera à comprendre les concepts OOP et une base pour apprendre les concepts avancés de Java. En outre, vous serez en mesure de développer des applications web à usage général. En outre, les aspirants développeurs de logiciels peuvent apprendre les concepts de base de Java pour trouver leur intérêt et économiser du temps et de l'argent s'ils se sentent moins intéressés par le développement de Java.

Étape 2 : étudiez le domaine de l'informatique

L'apprentissage des principes de base de la programmation Java vous donnera une idée des concepts fondamentaux. Mais si vous voulez poursuivre votre carrière en tant que développeur Java, la meilleure option est de choisir un domaine d'étude en informatique, en génie logiciel ou en technologie de l'information. Le choix de l'une de ces filières vous aidera à devenir un développeur Java professionnel. L'informatique est un domaine d'études diversifié qui peut vous aider à acquérir des compétences détaillées pour devenir un développeur Java. Le fait notable est que les développeurs Java n'ont pas besoin d'obtenir une maîtrise en informatique ou en génie logiciel, mais le fait d'avoir un diplôme peut les aider à se démarquer de la concurrence qui se développe rapidement. De plus, un diplôme professionnel en informatique ou dans tout autre domaine connexe vous aidera à apprendre les langages de programmation et à rejoindre les meilleures organisations.

Étape 3 : acquérir une expérience pratique en Java

Dans un monde concurrentiel en pleine expansion, vous devez acquérir une expérience pratique pour vous démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, les entreprises recherchent un candidat idéal pour occuper le poste de développeur Java avec une expérience pratique. Avant de postuler à un poste de développeur Java, obtenez une expérience pratique du langage de programmation Java pour augmenter vos chances de sélection. Pour acquérir une expérience pratique, vous pouvez participer à des séminaires, des ateliers, des stages et des camps d'entraînement. En outre, vous pouvez proposer vos services de développement Java en ligne pour vous familiariser avec le processus de développement.

Étape 4 : Apprenez les concepts avancés de Java

Apprendre les bases du langage de programmation Java peut aider les développeurs Java à développer des applications polyvalentes. Pour créer des applications Web complexes, vous devez apprendre les concepts avancés de Java. L'apprentissage des concepts avancés de Java vous aidera à concevoir et à déployer des applications à grande échelle pour les organisations. En tant que développeur Java, vous vous familiariserez également avec différents cadres, outils et technologies.

Étape 5 : Continuez à mettre votre CV à jour

Après avoir acquis une expertise en programmation Java, les développeurs Java peuvent se constituer un solide portefeuille en présentant leurs projets dans leur CV. En outre, ils peuvent également perfectionner leurs compétences en langage de programmation Java en rejoignant la communauté des développeurs Java expérimentés. Par ailleurs, vous pouvez également améliorer vos compétences en programmation Java en vous auto-formant pour devenir un développeur Java accompli. Les certifications professionnelles et les témoignages sont un excellent moyen de mettre en valeur votre expertise en tant que développeur Java expert.

Quel est le moyen le plus rapide de devenir un programmeur ?

Après avoir parcouru ces étapes pour devenir un développeur java, vous trouverez peut-être qu'il faut beaucoup de temps pour devenir un pro dans ce langage de programmation populaire. Vous recherchez donc peut-être les moyens les plus rapides de devenir un programmeur. Nous sommes ici pour faire du développement de logiciels une question de clics au lieu de passer du temps et de l'argent à apprendre des langages de programmation. Ainsi, le moyen le plus rapide de devenir un programmeur est le développement de logiciels. no-code le développement. Aujourd'hui, no-code le développement a gagné une immense popularité. C'est une solution moins chère pour apprendre la programmation avec no-code car il offre des cours gratuits pour développer vos compétences en programmation. La plupart des gens pensent que no-code ne permettent que le développement d'applications simples. Mais la vérité est qu'une no-code peut aider les entreprises à développer des applications complexes.

Vous serez sans doute ravi de connaître le meilleur no-code outil pour commencer votre parcours de no-code développeur. Nous vous recommandons d'essayer AppMasterun outil populaire no-code outil populaire pour développer des solutions logicielles. Ces dernières années, , AppMaster est devenu l'outil de génération de code le plus populaire. Avec l'aide de cet outil, vous pouvez créer des applications web, des applications mobiles et le backend. De plus, cet no-code outil propose une base de données PostgreSQL selon le schéma assemblé par le concepteur de la base de données.

Fournir le code source

La beauté de cette plateforme est qu'elle fournit le code source de chaque application. Vous pouvez donc utiliser ce code même si vous n'utilisez plus cette plateforme.

Intégrer tous les processus d'affaires

En outre, cet outil no-code outil assemble tous les processus commerciaux en code réel dans le langage Go. Par conséquent, cette plateforme vous permettra de développer une application à part entière comme le ferait un programmeur qualifié.

Ajouter des mises à jour automatiquement

Cette plateforme écrit 22 000 lignes de code par seconde et ajoute automatiquement les mises à jour futures sans écrire une seule ligne de code. Ainsi, l'application est toujours à jour, et il n'y a pas de dette technique.

Garantir le fonctionnement de l'application

Développer une application du monde réel avec AppMaster garantit qu'elle fonctionnera même si cette plate-forme elle-même connaît quelques problèmes. En effet, elle n'en dépend en aucune manière et peut être utilisée partout, sur n'importe quel serveur.

Fournir une documentation

En outre, cet no-code outil génère automatiquement la documentation Swagger. Elle est immédiatement disponible en ligne ; vous pouvez vérifier tous les points de terminaison de l'application, les tester en pratique, accéder à la base de données, etc.

Offrir divers panneaux d'administration

Une application web créée sur Vue3, généralement, divers panneaux d'administration y sont créés, mais en général, presque n'importe quelle application peut être créée. Pour le développement d'une application mobile, cette plateforme offre une interface utilisateur pilotée par le serveur. Après avoir terminé l'application avec cette plateforme, vous pouvez la publier sur les app stores.

Permet de construire la logique

Il n'y a pas de modèles dans cette plateforme. En utilisant cette plateforme, vous construirez vous-même l'architecture de l'application, les processus commerciaux et la logique commerciale. La construction de la logique dans cette plateforme est la même que dans le développement traditionnel avec des langages de programmation. De plus, cette plate-forme offre des points de terminaison et des WebSockets pour construire la logique. N'est-ce pas amusant de mener à bien un projet de développement à l'aide de blocs visuels et de liens au lieu d'un langage de programmation ?

Proposez un cours gratuit

AppMaster a son université où vous pouvez apprendre à travailler avec la plateforme gratuitement. Vous pouvez choisir un cours en fonction de votre bagage technique. En outre, vous pouvez commencer par les bases si vous êtes issu d'un milieu non technique ou si vous souhaitez acquérir des compétences avancées.

Pensées finales

Après avoir parcouru cet article, nous espérons que vous êtes clair sur la façon de devenir un développeur java en 2023. Si vous souhaitez développer une solution logicielle sans apprendre un langage de programmation java, nous vous recommandons d'essayer le langage Java. AppMasterun outil populaire no-code populaire pour le développement d'applications.