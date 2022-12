Tegenwoordig is Java een van de meest populaire programmeertalen, en software-ingenieurs gebruiken java-codering vaak bij de ontwikkeling van software. Volgens een schatting van het United States Bureau of Labor Statistics zijn er 1.469.000 software ontwikkelaars in het land, en 35% van deze webontwikkelaars gebruiken java programmering als een van de populaire programmeertalen. Het is dus de betere keuze om je carrière als Java-ontwikkelaar in de VS voort te zetten. Ben je op zoek naar een compleet stappenplan om java vaardigheden te beheersen en wil je een succesvolle java ontwikkelaar worden? Zo ja, zoek dan niet verder.

In dit artikel onthullen we het concept van Java programmeren, Object Georiënteerd Programmeren (OOP), de verantwoordelijkheden van java ontwikkelaars, hoeveel java ontwikkelaars verdienen, en de stappen om een java ontwikkelaar te worden. Laten we beginnen met wat java programmeren is:

Wat is Java?

Java is een populaire programmeertaal die gebruikt wordt om mobiele en webtoepassingen te ontwikkelen. Het vroege concept van java taal werd gegeven door 'The Green Team' in de vroege jaren 1990. James Gosling, een lid van dit team, heeft veel bijgedragen aan de vooruitgang van de java-taal en verdiende de titel "Vader van Java". Gosling was een senior softwareontwikkelaar bij Sun Microsystems (tegenwoordig bekend als Oracle) toen hij de programmeertaal Java introduceerde. Na de introductie van Java werden vele programmeertalen geïntroduceerd, zoals Python, PHP en JavaScript, maar Java heeft zijn status als populairste programmeertaal behouden. De reden voor deze hype is het eenvoudige, draagbare, veilige, multithreading en dynamische karakter van de Java-taal.

Momenteel zijn er vier edities van Java die je moet leren om een competente Java-ontwikkelaar te worden. Laten we het bredere beeld van deze edities onthullen:

Java Card

Java-ontwikkelaars gebruiken deze Java-editie om kleine verwerkingsapparaten zoals geldautomaten en SIM-kaarten te ondersteunen.

Java Standaard Editie

Java-ontwikkelaars gebruiken deze standaardeditie om software te ontwikkelen voor desktops en servers.

Java Micro-Editie

Een java ontwikkelaar gebruikt java micro editie om mobiele programma's te ontwikkelen (Android en iOS).

Java Platform Enterprise Editie

Een java ontwikkelaar gebruikt deze java editie om programma's op bedrijfsniveau te ontwikkelen, zoals CRM. Na het doorlopen van het concept van java programmeren, moet je het concept van Object Georiënteerd Programmeren begrijpen om een java ontwikkelaar te worden.

Wat is objectgeoriënteerd programmeren?

Java organiseert zijn objecten met behulp van Object Georiënteerde Programmeertaal (OOP). Een object in OOP is een entiteit met een unieke identiteit en eigenschappen. Als java-ontwikkelaar moet je de principes van OOP begrijpen. Laten we ze ontdekken:

Inkapseling

Encapsulatie omsluit gegevens en functies in een enkele eenheid in een private modus. Dit mechanisme helpt java-ontwikkelaars om de gegevens en methoden te beveiligen en beperkt hun toegang tot publieke functies.

Abstractie

Abstractie in OOP wordt gebruikt om de noodzakelijke details bekend te maken en de andere gegevens te verbergen. Dit concept helpt java-ontwikkelaars om de vereiste gegevens te delen, wat helpt bij de ontwikkeling van software.

Overerving

Aangezien OOP werkt met echte entiteiten, gaat overerving over het leggen van logische relaties tussen deze objecten/entiteiten. Inheritance staat een java programmeur toe de code te hergebruiken door de gemeenschappelijke logica van de kind- en ouderklassen te delen.

Polymorfisme

Polymorfisme in OOP laat een java-programmeur toe verschillende kindklassen te gebruiken met dezelfde interface als de ouderklasse. Deze aanpak helpt de java-programmeur om de code te hergebruiken bij het ontwikkelen van soortgelijke software.

Naast deze concepten moet je het SOLID principe van OOP begrijpen om een java-ontwikkelaar te worden met hoge java-vaardigheden.

S S staat voor Single Responsibility Principle, wat inhoudt dat één klasse slechts één bepaald probleem moet oplossen.

staat voor wat inhoudt dat één klasse slechts één bepaald probleem moet oplossen. O : O in SOLID principes verwijst naar het Open-Closed Principe dat zegt dat een java ontwikkelaar de objecten (klassen, methodes) moet uitbreiden in plaats van nieuwe parameters toe te voegen.

: in principes verwijst naar het dat zegt dat een java ontwikkelaar de objecten (klassen, methodes) moet uitbreiden in plaats van nieuwe parameters toe te voegen. L : L verwijst naar het Liskov Substitutie Principe dat zegt dat een java-ontwikkelaar superklassen soepel moet vervangen door subklassen terwijl de logica van de code juist blijft.

: verwijst naar het dat zegt dat een java-ontwikkelaar superklassen soepel moet vervangen door subklassen terwijl de logica van de code juist blijft. I : I wijst op het Interface Segregation Principle dat inhoudt dat een java-ontwikkelaar verschillende interfaces moet ontwikkelen voor verschillende clients.

: wijst op het dat inhoudt dat een java-ontwikkelaar verschillende interfaces moet ontwikkelen voor verschillende clients. D : D geeft het Dependency Inversion Principle aan dat zegt dat een java-ontwikkelaar de modules van het hogere niveau van java niet moet laten coderen met modules van een lager niveau.

Dus, het SOLID principe van OOP helpt java-ontwikkelaars om java-ontwikkelaarsvaardigheden te leren voor java-ontwikkeling.

Wat doet een Java-ontwikkelaar?

De rol van een Java-ontwikkelaar hangt sterk af van de aard van het project en het senioriteitsniveau. Maar de meeste java-ontwikkelaars voeren vergelijkbare taken uit in een software development life cycle (SDLC). Laten we nu de verantwoordelijkheden van een java-ontwikkelaar in de software-ontwikkeling onthullen op basis van zijn/haar ervaring:

Junior java ontwikkelaar

Als junior java ontwikkelaar heb je beperkte java vaardigheden om het beroep van java ontwikkelaar te betreden. Met beperkte ervaring in java programmeren, besteed je je tijd aan het verbeteren van je java codeervaardigheden, het testen en debuggen van fouten in java programma's, het plannen van java projecten, en het schrijven van documentatie. Al deze entry-level taken zullen meer toevoegen aan je java programmeer vaardigheden en je helpen om een java ontwikkelaar te worden.

Middelbare java ontwikkelaar

Een mid-level java developer met een professionele ervaring van 2 - 5 jaar heeft diepgaande kennis van zijn domeinen, zoals software engineering, Information Technology, en Computer Science. Door meer geavanceerde java vaardigheden, zal een mid-level java ontwikkelaar tijd besteden aan het schrijven van complexe java codering, meer geavanceerde testen en debuggen, samenwerken met werkgevers, en het begeleiden van junior java ontwikkelaars om ervaring op te doen in Java ontwikkeling. Dus, mid-level software ontwikkelaars hebben een grotere kans om hun carrière in software ontwikkeling te laten groeien met een mooi salarispakket.

Senior Java-ontwikkelaar

Een senior Java developer heeft 5 jaar diepgaande kennis in software ontwikkeling en hands-on ervaring in meerdere Java ontwikkelingsprojecten. Als expert in de populaire programmeertaal zal een senior Java developer werken aan complexe Java projecten, samenwerken met leveranciers en de financiële status van een Java ontwikkelingsproject bewaken. Als senior java developer heb je dus een mooie kans om uit te blinken in softwareontwikkeling.

Hoeveel verdienen Java-ontwikkelaars?

Software ontwikkelaars met expertise in Java programmering zijn veelgevraagd en dragen veel bij aan het succes van een bedrijf. Een Java ontwikkelaar expert in Java programmeertaal neemt de verantwoordelijkheid van diverse taken om een succesvolle Java ontwikkelaar te worden met een knap salarispakket. Misschien maakt u zich zorgen over hoeveel een Java-ontwikkelaar kan verdienen na het voltooien van een Java-ontwikkelingsproject.

Volgens een populair salarisvergelijkingsplatform, Salary.com, verdient een Java-ontwikkelaar 96.297 dollar per jaar in de Verenigde Staten. Java-ontwikkelaars die als voltijdse Java-programmeurs werken, verdienen tussen $80.975 en $107.886 per jaar. Opvallend is dat het salaris van Java-ontwikkelaars kan verschillen door hun academisch dossier, werkervaring, locatie en andere administratieve rollen in de levenscyclus van softwareontwikkeling. Na het doornemen van de carrièregroei en het salaris van een java developer, hopen we dat je helemaal klaar bent om java developer te worden.

Vereiste vaardigheden om Java-ontwikkelaar te worden

Er zijn noodzakelijke vaardigheden die je moet beheersen om Java developer te worden. Laten we beginnen:

Java programmeer vaardigheden

De cruciale vaardigheid voor een Java-programmeur is het beheersen van de Java-taal voor mobiele of webontwikkeling. Als java ontwikkelaar moet je vanaf nul java code schrijven voor mobiele of web ontwikkeling. Dus, om de aard van een software ontwikkelingsproject te begrijpen, moet je de volgende dingen begrijpen voor Java ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen Java Card, Java Standard edition, Java Micro Edition en Java Enterprise edition?

Hoe gebruik je Spring Framework Hibernate framework om een Java product te ontwikkelen.

Hoe gebruik je Java development kit?

Testen van vaardigheden

Als je eenmaal de Java-codering onder de knie hebt, is het tijd om de fouten in een Java-project te testen en te debuggen voordat het wordt ingezet. Je moet dus de verschillende soorten testen begrijpen, zoals black box testing, white box testing en unit testing, om een Java-ontwikkelaar te worden. Het testen van het software ontwikkelingsproject zal je helpen om de fouten in de codering en functionaliteit van een web of mobiele applicatie op te lossen.

SQL vaardigheden

Als java programmeur moet je ook een database beheren voor een java project. In dit verband kun je Structured Query Language(SQL) leren of een ander databasebeheerprogramma, zoals Oracle 12 en MySQL, om een database te beheren.

Communicatieve vaardigheden

Als java ontwikkelaar zul je met verschillende leveranciers communiceren om nieuwe mobiele of webapplicaties te creëren. Je moet dus verbale en non-verbale vaardigheden verwerven voor een vlotte interactie met verkopers en klanten. Goede communicatie zal je helpen om de behoeften van het project te begrijpen en kwaliteitssoftware te leveren.

Project management vaardigheden

Als Java-ontwikkelaar is het jouw verantwoordelijkheid om alle activiteiten in het softwareontwikkelingsproces te beheren. Je beheert alle fasen, waaronder planning, analyse, ontwerp, implementatie, testen en onderhoud. U moet dus vertrouwd raken met de watervalbenadering en andere ontwikkelingsbenaderingen om het project systematisch te beheren.

Hoe word je een Java Developer in 2023?

Na het doorlopen van de carrièregroei en noodzakelijke vaardigheden, hopen we dat je helemaal klaar bent om java developer te worden. We noemen de top 5 stappen om java developer te worden in 2023.

Stap 1: Leer de fundamenten van Java

Je kunt de eerste stap zetten om java developer te worden door de fundamentele concepten van Java te leren. Het leren van het basisconcept van Java zal je helpen om de OOP-concepten te begrijpen en een basis om geavanceerde Java-concepten te leren. Bovendien zul je in staat zijn om webapplicaties voor algemene doeleinden te ontwikkelen. Bovendien kunnen aspirant software ontwikkelaars basis java concepten leren om hun interesse te vinden en tijd en geld te besparen als ze minder interesse voelen in java ontwikkeling.

Stap 2: Bestudeer het gebied van de informatica

Het leren van de fundamenten van Java programmeren zal een idee geven over de kernconcepten. Maar als je je carrière als java-ontwikkelaar wilt voortzetten, is de beste optie om een studiegebied te kiezen in Informatica, Software Engineering of Informatietechnologie. Het kiezen van een van deze zal u helpen om professioneel een Java-ontwikkelaar te worden. Informatica is een divers studiegebied dat je kan helpen om gedetailleerde vaardigheden te leren om een Java-ontwikkelaar te worden. Het is opvallend dat Java-ontwikkelaars geen master in Computer Science of Software Engineering hoeven te halen, maar het hebben van een diploma kan hen helpen zich te onderscheiden van de snelgroeiende concurrentie. Bovendien zal het hebben van een professionele graad in Informatica of een ander gerelateerd veld u helpen om programmeertalen te leren en de handen ineen te slaan met toporganisaties.

Stap 3: Praktijkervaring opdoen in Java

In de snelgroeiende competitieve wereld moet je praktijkervaring opdoen om je te onderscheiden van de concurrentie. Tegenwoordig zijn bedrijven op zoek naar een ideale kandidaat voor de functie van Java-ontwikkelaar met praktijkervaring. Voordat je solliciteert naar een functie als Java-ontwikkelaar, moet je praktische ervaring opdoen in de programmeertaal Java om je kansen op selectie te vergroten. Om praktijkervaring op te doen, kun je seminars, workshops, stages en bootcamp bijwonen. Bovendien kunt u uw Java ontwikkelingsdiensten online aanbieden om vertrouwd te raken met het ontwikkelingsproces.

Stap 4: Leer geavanceerde concepten van Java

Het leren van de kernen van de programmeertaal Java kan Java-ontwikkelaars helpen bij het ontwikkelen van applicaties voor algemeen gebruik. Voor het bouwen van complexe webapplicaties moet u geavanceerde Java-concepten leren. Het leren van geavanceerde Java-concepten zal u helpen bij het ontwerpen en implementeren van grootschalige toepassingen voor organisaties. Als Java-ontwikkelaar leer je ook over verschillende frameworks, tools en technologieën.

Stap 5: Blijf je cv bijwerken

Na het opdoen van expertise in Java-programmering kunnen Java-ontwikkelaars een sterk portfolio opbouwen door hun projecten in hun cv te laten zien. Bovendien kunnen ze hun vaardigheden in de programmeertaal Java oppoetsen door zich aan te sluiten bij de gemeenschap van ervaren Java-ontwikkelaars. Bovendien kunt u ook uw Java-programmeervaardigheden verbeteren door zelfstudie om een succesvolle Java-ontwikkelaar te worden. Professionele certificeringen en getuigenissen zijn een geweldige manier om uw expertise als een deskundige Java-ontwikkelaar te laten zien.

Wat is de snelste manier om programmeur te worden?

Na het doorlopen van deze stappen om een java-ontwikkelaar te worden, vind je het misschien tijdrovend om een pro te worden in deze populaire programmeertaal. Dus ben je misschien op zoek naar de snelste manier om programmeur te worden. Wij zijn hier om softwareontwikkeling een kwestie van klikken te maken in plaats van tijd en geld te besteden aan het leren van programmeertalen. Dus, de snelste manier om programmeur te worden is no-code ontwikkeling. Vandaag de dag, no-code is ontwikkeling immens populair geworden. Het is een goedkopere oplossing om te leren programmeren met no-code omdat het gratis cursussen aanbiedt om je programmeervaardigheden op te bouwen. De meeste mensen denken dat no-code tools alleen de ontwikkeling van eenvoudige toepassingen ondersteunen. Maar de waarheid is dat een no-code oplossing bedrijven kan helpen om complexe toepassingen te ontwikkelen.

Je bent misschien blij om te weten over de beste no-code tool om uw reis als no-code ontwikkelaar. Wij raden u aan om te proberen AppMaster, een populaire no-code om softwareoplossingen te ontwikkelen. De laatste jaren is , AppMaster de meest populaire code-generatietool geworden. Met behulp van deze tool kunt u webapps, mobiele apps en de backend maken. Bovendien biedt deze no-code tool een PostgreSQL database volgens het schema samengesteld door de database ontwerper.

Broncode ter beschikking stellen

Het mooie van dit platform is dat het broncode levert voor elke applicatie, zodat u deze code kunt gebruiken zelfs als u dit platform niet meer gebruikt.

Integreer alle bedrijfsprocessen

Bovendien kan deze no-code tool monteert alle bedrijfsprocessen in echte code in de Go-taal. Daardoor kunt u met dit platform een volwaardige applicatie ontwikkelen zoals een ervaren programmeur dat kan.

Automatisch updates toevoegen

Dit platform schrijft 22.000 regels code per seconde en voegt automatisch toekomstige updates toe zonder ook maar één regel code te schrijven. De applicatie is dus altijd up-to-date en er is geen technische schuld.

Garandeer dat de app werkt

Het ontwikkelen van een echte toepassing met AppMaster garandeert dat het zal werken, zelfs als dit platform zelf wat problemen heeft. Het is er in wezen op geen enkele manier van afhankelijk, en het kan overal worden gebruikt, op elke server.

Zorg voor documentatie

Bovendien genereert deze no-code tool automatisch de Swagger-documentatie. Deze is onmiddellijk online beschikbaar; u kunt alle eindpunten van de applicatie controleren, in de praktijk testen, toegang krijgen tot de database, enz.

Verschillende beheerpanelen aanbieden

Een webapplicatie gemaakt op Vue3, meestal worden daar verschillende admin panels gemaakt, maar in het algemeen kan bijna elke applicatie gemaakt worden. Voor het ontwikkelen van een mobiele app biedt dit platform Server Driven UI. Na het voltooien van de applicatie met dit platform, kunt u deze publiceren op app stores.

Laat het bouwen van de logica toe

Er zijn geen templates in het platform. Met behulp van dit platform bouwt u zelf de applicatie-architectuur, bedrijfsprocessen en bedrijfslogica. Het bouwen van logica in dit platform is hetzelfde als bij traditionele ontwikkeling met programmeertalen. Bovendien biedt dit platform endpoints en WebSockets om logica te bouwen. Is het niet leuk om een ontwikkelingsproject uit te voeren met behulp van visuele blokken en links in plaats van een programmeertaal?

Gratis cursus aanbieden

AppMaster heeft zijn universiteit waar u gratis kunt leren werken met het platform. U kunt een cursus kiezen afhankelijk van uw technische achtergrond. Bovendien kunt u bij de basis beginnen als u een niet-technische achtergrond hebt of geavanceerde vaardigheden wilt leren.

Laatste gedachten

Na het doorlopen van dit artikel hopen we dat je duidelijk bent over hoe je een java-ontwikkelaar kunt worden in 2023. Als u een softwareoplossing wilt ontwikkelen zonder een java-programmeertaal te leren, raden we u aan om te proberen AppMaster, een populaire no-code tool voor app-ontwikkeling.