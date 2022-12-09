اليوم ، تعد Java واحدة من أكثر لغات البرمجة شيوعًا ، ويستخدم مهندسو البرمجيات ترميز java بشكل متكرر في تطوير البرامج . وفقًا لتقدير مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل ، يوجد 1469000 مطور برامج في البلاد ، ويستخدم 35 ٪ من مطوري الويب هؤلاء برمجة جافا كواحدة من لغات البرمجة الشائعة. لذلك ، فهو الخيار الأفضل لمتابعة حياتك المهنية كمطور Java في الولايات المتحدة الأمريكية. هل تبحث عن خارطة طريق كاملة لإتقان مهارات جافا وتريد أن تصبح مطور جافا ناجحًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، لا مزيد من البحث.

في هذه المقالة ، سنكشف عن مفهوم برمجة Java ، والبرمجة الموجهة للكائنات (OOP) ، ومسؤوليات مطوري جافا ، ومقدار ما يكسبه مطورو جافا ، وخطوات التحول إلى مطور جافا. لنبدأ بما هي برمجة جافا:

ما هي الجافا؟

Java هي لغة برمجة شائعة تستخدم لتطوير تطبيقات الجوال والويب. تم تقديم المفهوم المبكر للغة جافا من قبل "الفريق الأخضر" في أوائل التسعينيات. ساهم جيمس جوسلينج ، أحد أعضاء الفريق في هذا الفريق ، كثيرًا في تقدم لغة جافا وحصل على لقب "أبو جافا". كان Gosling أحد كبار مطوري البرامج في Sun Microsystems (المعروفة اليوم باسم Oracle) عندما قدم لغة برمجة Java. بعد إصدار لغة Java ، تم تقديم العديد من لغات البرمجة ، مثل Python و PHP و JavaScript ، لكن Java حافظت على حالتها باعتبارها لغة البرمجة الأكثر شيوعًا. سبب هذا الضجيج هو الطبيعة البسيطة والمحمولة والآمنة ومتعددة الخيوط والديناميكية للغة Java.

حاليًا ، هناك أربعة إصدارات من Java تحتاج إلى تعلمها لتصبح مطور Java مختصًا. دعنا نكشف عن الرؤية الأوسع لهذه الإصدارات:

بطاقة جافا

يستخدم مطورو Java إصدار java هذا لدعم أجهزة المعالجة الصغيرة مثل أجهزة الصراف الآلي وبطاقات SIM.

جافا الإصدار القياسي

يستخدم مطورو Java هذا الإصدار القياسي لتطوير برامج لأجهزة سطح المكتب والخوادم.

الإصدار المصغر من جافا

يستخدم مطور جافا الإصدار الصغير من جافا لتطوير برامج الهاتف المحمول (Android و iOS).

Java Platform Enterprise Edition

يستخدم مطور جافا إصدار جافا هذا لتطوير برامج على مستوى المؤسسة مثل CRM . بعد الاطلاع على مفهوم برمجة جافا ، تحتاج إلى فهم مفهوم البرمجة الشيئية لتصبح مطور جافا.

ما هي البرمجة الشيئية؟

تنظم Java كائناتها باستخدام لغة البرمجة الشيئية (OOP). الكائن في OOP هو كيان له هوية وخصائص فريدة. بصفتك مطور جافا ، فأنت بحاجة إلى فهم مبادئ OOP. دعنا نكتشف:

التغليف

يقوم التغليف بتضمين البيانات والوظائف في وحدة واحدة في الوضع الخاص. تساعد هذه الآلية مطوري جافا على تأمين البيانات والأساليب وتقييد وصولهم إلى الوظائف العامة.

التجريد

يُستخدم الاستخراج في OOP للكشف عن التفاصيل الضرورية مع إخفاء البيانات الأخرى. يساعد هذا المفهوم مطوري جافا على مشاركة البيانات المطلوبة التي تساعد في تطوير البرامج.

ميراث

نظرًا لأن OOP يعمل مع كيانات العالم الحقيقي ، فإن الوراثة تتعامل مع بناء علاقات منطقية بين هذه الكائنات / الكيانات. يسمح الوراثة لمبرمج جافا بإعادة استخدام الكود من خلال مشاركة المنطق المشترك لفئات الأطفال والوالدين.

تعدد الأشكال

يسمح تعدد الأشكال في OOP لمبرمج جافا باستخدام فئات فرعية مختلفة مع نفس واجهة الفصل الرئيسي. يساعد هذا الأسلوب مبرمج جافا على إعادة استخدام الكود عند تطوير أدوات برمجية مماثلة.

بصرف النظر عن هذه المفاهيم ، تحتاج إلى فهم مبدأ SOLID لـ OOP لتصبح مطور جافا يتمتع بمهارات مطور جافا عالية.

S : S تعني مبدأ المسؤولية الفردية ، مما يعني أن فئة واحدة يجب أن تحل مشكلة واحدة فقط.

: تعني مما يعني أن فئة واحدة يجب أن تحل مشكلة واحدة فقط. O : O في مبادئ SOLID تشير إلى مبدأ Open-Closed الذي ينص على أن مطور جافا يجب أن يوسع الكائنات (الفئات والطرق) بدلاً من إضافة معلمات جديدة.

: في مبادئ تشير إلى مبدأ الذي ينص على أن مطور جافا يجب أن يوسع الكائنات (الفئات والطرق) بدلاً من إضافة معلمات جديدة. يشير L : L إلى مبدأ استبدال Liskov الذي ينص على أن مطور جافا يجب أن يستبدل الفئات الفائقة بالفئات الفرعية بسلاسة مع الحفاظ على منطق الكود صحيحًا.

: إلى الذي ينص على أن مطور جافا يجب أن يستبدل الفئات الفائقة بالفئات الفرعية بسلاسة مع الحفاظ على منطق الكود صحيحًا. I : I إلى مبدأ فصل الواجهة الذي يشير إلى أن مبرمج جافا يجب أن يطور واجهات مختلفة لعملاء مختلفين.

: إلى الذي يشير إلى أن مبرمج جافا يجب أن يطور واجهات مختلفة لعملاء مختلفين. يشير D : D إلى مبدأ انعكاس التبعية الذي ينص على أن مطور جافا لا ينبغي أن يصنع وحدات المستوى الأعلى لترميز جافا للوحدات ذات المستوى الأدنى.

لذلك ، فإن مبدأ SOLID الخاص بـ OOP يساعد مطوري جافا على تعلم مهارات مطور جافا لتطوير جافا.

ماذا يفعل مطور جافا؟

يعتمد دور مطور Java بشكل كبير على طبيعة المشروع ومستوى الأقدمية. لكن معظم مطوري جافا يقومون بمهام مماثلة في دورة حياة تطوير البرمجيات ( SDLC). الآن ، دعنا نكشف عن مسؤوليات مطور جافا في تطوير البرمجيات بناءً على خبرته:

مطور جافا جونيور

بصفتك مطور جافا مبتدئ ، لديك مهارات جافا محدودة لدخول مهنة تطوير جافا. مع التعرض المحدود لبرمجة جافا ، ستقضي وقتك في تحسين مهاراتك في ترميز جافا ، واختبار الأخطاء وتصحيحها في برامج جافا ، والتخطيط لمشاريع جافا ، وكتابة الوثائق. ستضيف كل هذه المهام على مستوى المبتدئين المزيد إلى مهارات برمجة جافا الخاصة بك وتساعدك على أن تصبح مطور جافا.

مطور جافا متوسط المستوى

مطور جافا متوسط المستوى يتمتع بخبرة مهنية من 2 إلى 5 سنوات لديه معرفة عميقة بمجالاته ، مثل هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر. نظرًا لمهارات جافا الأكثر تقدمًا ، سيقضي مطور جافا متوسط المستوى وقتًا في كتابة ترميز جافا المعقد ، واختبار وتصحيح أكثر تقدمًا ، والتعاون مع أصحاب العمل ، وتوجيه مطوري جافا المبتدئين للحصول على خبرة في تطوير جافا. لذلك ، يتمتع مطورو البرامج من المستوى المتوسط بفرصة أكبر لتنمية حياتهم المهنية في مجال تطوير البرمجيات بحزمة راتب جيدة.

مطور جافا أول

مطور Java كبير لديه خبرة 5 سنوات من المعرفة العميقة في تطوير البرمجيات والخبرة العملية في العديد من مشاريع تطوير Java. كخبير في لغة البرمجة الشائعة ، سيعمل مطور Java كبير على مشاريع Java المعقدة ، ويتعاون مع البائعين ، ويراقب الوضع المالي لمشروع تطوير Java. لذلك ، بصفتك أحد كبار مطوري جافا ، لديك فرصة رائعة للتفوق في تطوير البرمجيات.

كم يكسب مطورو Java؟

مطورو البرمجيات من ذوي الخبرة في برمجة Java مطلوبون ويساهمون كثيرًا في نجاح الأعمال التجارية. خبير مطور Java في لغة برمجة Java يتحمل مسؤولية المهام المتنوعة ليصبح مطور Java ناجحًا مع حزمة راتب جيدة. قد تكون قلقًا بشأن المبلغ الذي يمكن أن يكسبه مطور Java بعد إكمال مشروع تطوير Java.

وفقًا لمنصة مقارنة الراتب الشائعة ، راتب.كوم ، يكسب مطور جافا 96297 دولارًا سنويًا في الولايات المتحدة. يكسب مطورو Java الذين يعملون كمبرمجي Java بدوام كامل ما بين 80،975 دولارًا إلى 107.886 دولارًا في السنة . الحقيقة الملحوظة هي أن راتب مطوري Java قد يختلف بسبب سجلهم الأكاديمي ، وخبراتهم العملية ، والموقع ، والأدوار الإدارية الأخرى في دورة حياة تطوير البرمجيات. بعد المرور بالنمو الوظيفي والراتب لمطور جافا ، نأمل أن تكون جاهزًا لتصبح مطور جافا.

المهارات المطلوبة لتكون مطور جافا

هناك مجموعات مهارات ضرورية تحتاج إلى إتقانها لتصبح مطور Java. هيا نبدأ:

مهارات برمجة جافا

إن مهارة مطور Java الحاسمة لمبرمج Java هي إتقان لغة Java لتطوير الأجهزة المحمولة أو الويب. بصفتك مطور جافا ، ستحتاج إلى كتابة كود جافا من البداية لتطوير المحمول أو الويب. لذا ، لفهم طبيعة مشروع تطوير البرمجيات ، ستحتاج إلى فهم الأشياء التالية لتطوير Java.

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مهارات الاختبار

بمجرد حصولك على إتقان في ترميز Java ، حان الوقت لاختبار وتصحيح الأخطاء في مشروع java قبل النشر. لذلك ، يجب أن تفهم الأنواع المختلفة للاختبار ، مثل اختبار الصندوق الأسود ، واختبار الصندوق الأبيض ، واختبار الوحدة ، لتصبح مطور جافا. سيساعدك اختبار مشروع تطوير البرمجيات على إصلاح الأخطاء في الترميز والوظائف الخاصة بتطبيق الويب أو الهاتف المحمول.

مهارات SQL

بصفتك مبرمج جافا ، ستحتاج أيضًا إلى إدارة قاعدة بيانات لمشروع جافا. في هذا الصدد ، يمكنك تعلم لغة الاستعلام الهيكلية ( SQL ) أو أي برنامج آخر لإدارة قواعد البيانات ، مثل Oracle 12 و MySQL ، لإدارة قاعدة البيانات.

مهارات التواصل

بصفتك مطور جافا ، ستتفاعل مع بائعين مختلفين لإنشاء تطبيقات جوال أو ويب جديدة. لذلك ، تحتاج إلى اكتساب المهارات اللفظية وغير اللفظية للتفاعل السلس مع البائعين والعملاء. سيساعدك التواصل الجيد على فهم احتياجات المشروع وتقديم برامج عالية الجودة.

مهارات إدارة المشاريع

بصفتك مطور Java ، تقع على عاتقك مسؤولية إدارة جميع الأنشطة المتضمنة في عملية تطوير البرامج. ستدير جميع المراحل ، بما في ذلك التخطيط والتحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار والصيانة. لذا ، فأنت بحاجة إلى التعرف على نهج الشلال وطرق التطوير الأخرى لإدارة المشروع بشكل منهجي.

كيف تصبح مطور جافا في عام 2023؟

بعد اجتياز التطور الوظيفي والمهارات اللازمة ، نأمل أن تكون مستعدًا تمامًا لتصبح مطور جافا. نحن ندرج أهم 5 خطوات لتصبح مطور جافا في عام 2023 .

الخطوة 1: تعلم أساسيات Java

يمكنك اتخاذ الخطوة الأولى لتصبح مطور جافا من خلال تعلم المفاهيم الأساسية لجافا. سيساعدك تعلم مفهوم Java الأساسي على فهم مفاهيم OOP وقاعدة لتعلم مفاهيم Java المتقدمة. علاوة على ذلك ، ستتمكن من تطوير تطبيقات ويب للأغراض العامة. علاوة على ذلك ، يمكن لمطوري البرمجيات الطموحين تعلم مفاهيم جافا الأساسية للعثور على اهتمامهم وتوفير الوقت والمال إذا شعروا باهتمام أقل في تطوير جافا.

الخطوة الثانية: دراسة مجال علوم الحاسب

سيوفر تعلم أساسيات برمجة Java فكرة عن المفاهيم الأساسية. ولكن إذا كنت ترغب في متابعة حياتك المهنية كمطور جافا ، فإن أفضل خيار هو اختيار مجال دراسة في علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات. سيساعدك اختيار أي من هذه على أن تصبح مطور Java بشكل احترافي. تعد علوم الكمبيوتر مجالًا متنوعًا للدراسة يمكن أن يساعدك على تعلم المهارات التفصيلية لتصبح مطور Java. الحقيقة الملحوظة هي أن مطوري Java لا يحتاجون إلى الحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات ، ولكن الحصول على درجة يمكن أن يساعدهم على التميز بين المنافسة سريعة النمو. علاوة على ذلك ، فإن الحصول على درجة مهنية في علوم الكمبيوتر أو أي مجال آخر ذي صلة سيساعدك على تعلم لغات البرمجة والتعاون مع المنظمات الكبرى.

الخطوة 3: احصل على خبرة عملية في Java

في العالم التنافسي سريع النمو ، تحتاج إلى اكتساب خبرة عملية لتبرز بين المنافسين. اليوم ، تبحث الشركات عن مرشح مثالي لملء منصب مطور جافا بخبرة عملية. قبل التقدم لوظيفة مطور Java ، احصل على خبرة عملية في لغة برمجة Java لزيادة فرصك في الاختيار. للحصول على خبرة عملية ، يمكنك حضور الندوات وورش العمل والتدريب الداخلي ومعسكر التدريب. علاوة على ذلك ، يمكنك تقديم خدمات تطوير Java عبر الإنترنت للتعرف على عملية التطوير.

الخطوة 4: تعلم المفاهيم المتقدمة لجافا

يمكن أن يساعد تعلم نواة لغة برمجة Java مطوري جافا على تطوير تطبيقات للأغراض العامة. لبناء تطبيقات ويب معقدة ، تحتاج إلى تعلم مفاهيم Java المتقدمة. سيساعدك تعلم مفاهيم Java المتقدمة على تصميم ونشر تطبيقات واسعة النطاق للمؤسسات. بصفتك مطور Java ، ستتعرف أيضًا على الأطر والأدوات والتقنيات المختلفة.

الخطوة 5: استمر في تحديث سيرتك الذاتية

بعد اكتساب الخبرة في برمجة Java ، يمكن لمطوري Java إنشاء مجموعة قوية من خلال عرض مشاريعهم في السير الذاتية. علاوة على ذلك ، يمكنهم أيضًا صقل مهاراتهم في لغة برمجة Java من خلال الانضمام إلى مجتمع مطوري جافا ذوي الخبرة. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا تحسين مهارات برمجة Java الخاصة بك عن طريق التعلم الذاتي لتصبح مطور Java ناجحًا. الشهادات والشهادات الاحترافية طريقة رائعة لعرض خبرتك كمطور جافا خبير.

ما هي أسرع طريقة لتصبح مبرمجًا؟

بعد اتباع هذه الخطوات لتصبح مطور جافا ، قد تجد أنه يستغرق وقتًا طويلاً لتصبح محترفًا في لغة البرمجة الشائعة هذه. لذلك ، قد تبحث عن بعض أسرع الطرق لتصبح مبرمجًا. نحن هنا لنجعل تطوير البرمجيات مسألة نقرات بدلاً من إنفاق الوقت والمال في تعلم لغات البرمجة. لذلك ، فإن أسرع طريقة لتصبح مبرمجًا هي التطوير no-code . اليوم ، اكتسب تطوير no-code شعبية هائلة. إنه حل أرخص لتعلم البرمجة no-code لأنه يقدم دورات مجانية لبناء مهارات البرمجة الخاصة بك. يعتقد معظم الناس أن الأدوات التي no-code تدعم فقط تطوير التطبيقات البسيطة. لكن الحقيقة هي أن الحل no-code يمكن أن يساعد الشركات على تطوير تطبيقات معقدة.

قد تسعد بمعرفة أفضل أداة no-code لبدء رحلتك كمطور no-code. نوصيك بتجربة AppMaster ، وهي أداة مشهورة no-code لتطوير حلول برمجية. في السنوات الأخيرة ، أصبح AppMaster أكثر أدوات إنشاء الشفرات شيوعًا. بمساعدة هذه الأداة ، يمكنك إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال والخلفية. علاوة على ذلك ، توفر هذه الأداة no-code قاعدة بيانات PostgreSQL وفقًا للنظام الذي تم تجميعه بواسطة مصمم قاعدة البيانات.

توفير شفرة المصدر

يكمن جمال هذه المنصة في أنها توفر شفرة المصدر لكل تطبيق ، لذا يمكنك استخدام هذا الكود حتى لو لم تعد تستخدم هذا النظام الأساسي بعد الآن.

دمج جميع العمليات التجارية

علاوة على ذلك ، تقوم أداة no-code بتجميع جميع العمليات التجارية في كود حقيقي بلغة Go . نتيجة لذلك ، ستسمح لك هذه المنصة بتطوير تطبيق كامل تمامًا كما يمكن للمبرمج الماهر تطويره.

أضف التحديثات تلقائيًا

يكتب هذا النظام الأساسي 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية ويضيف تلقائيًا تحديثات مستقبلية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. لذلك ، يكون التطبيق محدثًا دائمًا ، ولا يوجد دين فني .

ضمان عمل التطبيق

يضمن تطوير تطبيق في العالم الحقيقي باستخدام AppMaster أنه سيعمل حتى إذا كانت هذه المنصة نفسها بها بعض المشكلات. لا تعتمد عليه بشكل أساسي بأي شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامه في أي مكان وعلى أي خادم.

قدم الوثائق

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم أداة no-code تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger. إنه متاح على الفور على الإنترنت ؛ يمكنك التحقق من جميع نقاط نهاية التطبيق واختبارها عمليًا والوصول إلى قاعدة البيانات وما إلى ذلك.

تقديم لوحات إدارة مختلفة

عادةً ما يتم إنشاء تطبيق ويب تم إنشاؤه على Vue3 هناك ، ولكن بشكل عام ، يمكن إنشاء أي تطبيق تقريبًا. لتطوير تطبيق جوال ، توفر هذه المنصة واجهة مستخدم مدفوعة بالخادم. بعد الانتهاء من التطبيق باستخدام هذه المنصة ، يمكنك نشره في متاجر التطبيقات.

السماح ببناء المنطق

لا توجد قوالب في النظام الأساسي. باستخدام هذا النظام الأساسي ، ستقوم ببناء بنية التطبيق والعمليات التجارية ومنطق الأعمال بنفسك. بناء المنطق في هذه المنصة هو نفسه كما في التطوير التقليدي مع لغات البرمجة. علاوة على ذلك ، توفر هذه المنصة نقاط نهاية و WebSockets لبناء منطق. أليس من الممتع تنفيذ مشروع تطوير بمساعدة الكتل والروابط المرئية بدلاً من لغة البرمجة؟

تقدم دورة مجانية

AppMaster له جامعته حيث يمكنك تعلم كيفية العمل مع النظام الأساسي مجانًا. يمكنك اختيار دورة حسب خلفيتك التقنية. علاوة على ذلك ، يمكنك البدء من الأساسيات إذا كنت من خلفية غير تقنية أو ترغب في تعلم مهارات متقدمة.

افكار اخيرة

بعد الاطلاع على هذه المقالة ، نأمل أن تكون واضحًا بشأن كيفية أن تصبح مطور جافا في عام 2023. إذا كنت ترغب في تطوير حل برمجي دون تعلم لغة برمجة جافا ، نوصيك بتجربة AppMaster ، وهي أداة مشهورة no-code للتطبيق تطوير.