Ngày nay, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và các kỹ sư phần mềm sử dụng mã java thường xuyên trong quá trình phát triển phần mềm . Theo ước tính của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ , có 1.469.000 nhà phát triển phần mềm ở quốc gia này và 35% trong số những nhà phát triển web này sử dụng lập trình java như một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến. Vì vậy, lựa chọn tốt hơn là theo đuổi sự nghiệp của bạn với tư cách là nhà phát triển Java ở Hoa Kỳ. Bạn đang tìm kiếm một lộ trình hoàn chỉnh để thành thạo các kỹ năng java và muốn trở thành một nhà phát triển java thành công? Nếu có, không tìm đâu xa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ khái niệm về lập trình Java, Lập trình hướng đối tượng (OOP), trách nhiệm của nhà phát triển java, thu nhập của nhà phát triển java là bao nhiêu và các bước để trở thành nhà phát triển java. Hãy bắt đầu với lập trình java là gì:

Java là gì?

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để phát triển các ứng dụng di động và web. Khái niệm ban đầu về ngôn ngữ java được đưa ra bởi 'The Green Team' vào đầu những năm 1990. James Gosling, một thành viên trong nhóm này, đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của ngôn ngữ java và được phong là "Cha đẻ của Java". Gosling là nhà phát triển phần mềm cao cấp tại Sun Microsystems (ngày nay được gọi là Oracle) khi ông giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java. Sau khi phát hành ngôn ngữ Java, nhiều ngôn ngữ lập trình đã được giới thiệu, chẳng hạn như Python , PHP và JavaScript, nhưng Java vẫn duy trì vị thế là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Lý do cho sự cường điệu này là bản chất đơn giản, di động, an toàn, đa luồng và năng động của ngôn ngữ Java.

Hiện tại, có bốn phiên bản Java mà bạn cần học để trở thành một nhà phát triển Java có năng lực. Hãy cùng tiết lộ cái nhìn bao quát hơn về các phiên bản này:

Thẻ Java

Các nhà phát triển Java sử dụng phiên bản java này để hỗ trợ các thiết bị xử lý nhỏ như máy ATM và thẻ SIM.

Phiên bản tiêu chuẩn Java

Các nhà phát triển Java sử dụng phiên bản tiêu chuẩn này để phát triển phần mềm cho máy tính để bàn và máy chủ.

Phiên bản vi mô Java

Một nhà phát triển java sử dụng phiên bản java micro để phát triển các chương trình di động (Android và iOS).

Phiên bản doanh nghiệp nền tảng Java

Nhà phát triển java sử dụng phiên bản java này để phát triển các chương trình cấp doanh nghiệp như CRM . Sau khi xem qua khái niệm lập trình java, bạn cần hiểu khái niệm Lập trình hướng đối tượng để trở thành nhà phát triển java.

Lập trình hướng đối tượng là gì?

Java tổ chức các đối tượng của nó bằng ngôn ngữ Lập trình hướng đối tượng (OOP). Một đối tượng trong OOP là một thực thể có các thuộc tính và danh tính duy nhất. Là một nhà phát triển java, bạn cần hiểu các nguyên tắc của OOP. Hãy cùng khám phá:

đóng gói

Đóng gói bao gồm dữ liệu và chức năng thành một đơn vị duy nhất ở chế độ riêng tư. Cơ chế này giúp các nhà phát triển java bảo mật dữ liệu và các phương thức, đồng thời hạn chế quyền truy cập của họ vào các chức năng công cộng.

trừu tượng

Trừu tượng hóa trong OOP được sử dụng để tiết lộ các chi tiết cần thiết trong khi ẩn dữ liệu khác. Khái niệm này giúp các nhà phát triển java chia sẻ dữ liệu cần thiết giúp phát triển phần mềm.

Di sản

Vì OOP hoạt động với các thực thể trong thế giới thực, kế thừa xử lý việc xây dựng các mối quan hệ logic giữa các đối tượng/thực thể này. Tính kế thừa cho phép lập trình viên java sử dụng lại mã bằng cách chia sẻ logic chung của lớp con và lớp cha.

đa hình

Tính đa hình trong OOP cho phép lập trình viên java sử dụng các lớp con khác nhau có cùng giao diện với lớp cha. Cách tiếp cận này giúp lập trình viên java sử dụng lại mã khi phát triển các công cụ phần mềm tương tự.

Ngoài những khái niệm này, bạn cần hiểu nguyên tắc SOLID của OOP để trở thành nhà phát triển java có kỹ năng phát triển java cao.

S : S là viết tắt của Single Responsibility Principle, ngụ ý rằng một lớp chỉ nên giải quyết một vấn đề cụ thể.

: là viết tắt của ngụ ý rằng một lớp chỉ nên giải quyết một vấn đề cụ thể. O : O trong các nguyên tắc SOLID đề cập đến Nguyên tắc Đóng Mở nói rằng một nhà phát triển java nên mở rộng các đối tượng (các lớp, phương thức) thay vì thêm các tham số mới.

: trong các nguyên tắc đề cập đến nói rằng một nhà phát triển java nên mở rộng các đối tượng (các lớp, phương thức) thay vì thêm các tham số mới. L : L đề cập đến Nguyên tắc thay thế Liskov nói rằng một nhà phát triển java nên thay thế các lớp cha bằng các lớp con một cách suôn sẻ trong khi vẫn giữ logic mã đúng.

: đề cập đến nói rằng một nhà phát triển java nên thay thế các lớp cha bằng các lớp con một cách suôn sẻ trong khi vẫn giữ logic mã đúng. I : I chỉ ra Nguyên tắc phân tách giao diện ngụ ý rằng một lập trình viên java nên phát triển các giao diện khác nhau cho các máy khách khác nhau.

: chỉ ra ngụ ý rằng một lập trình viên java nên phát triển các giao diện khác nhau cho các máy khách khác nhau. D : D chỉ ra Nguyên tắc đảo ngược phụ thuộc nói rằng nhà phát triển java không nên tạo các mô-đun cấp cao hơn mã hóa java cho các mô-đun cấp thấp hơn.

Vì vậy, nguyên tắc SOLID của OOP giúp các nhà phát triển java học các kỹ năng của nhà phát triển java để phát triển java.

Nhà phát triển Java làm gì?

Vai trò của nhà phát triển Java phụ thuộc nhiều vào tính chất và mức độ thâm niên của dự án. Nhưng hầu hết các nhà phát triển java đều thực hiện các nhiệm vụ tương tự nhau trong vòng đời phát triển phần mềm ( SDLC). Bây giờ, hãy tiết lộ trách nhiệm của một nhà phát triển java trong việc phát triển phần mềm dựa trên kinh nghiệm của anh ấy/cô ấy:

Lập trình viên java trẻ

Là một nhà phát triển java mới vào nghề, bạn có các kỹ năng java hạn chế để bước vào nghề phát triển java. Với khả năng tiếp xúc hạn chế với lập trình java, bạn sẽ dành thời gian nâng cao kỹ năng mã hóa java, kiểm tra và sửa lỗi trong chương trình java, lập kế hoạch dự án java và viết tài liệu. Tất cả những nhiệm vụ cấp đầu vào này sẽ bổ sung thêm vào kỹ năng lập trình java của bạn và giúp bạn trở thành một nhà phát triển java.

Lập trình viên java trung cấp

Một nhà phát triển java cấp trung với kinh nghiệm chuyên môn từ 2 – 5 năm có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực của mình, chẳng hạn như công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính. Do các kỹ năng java nâng cao hơn, nhà phát triển java cấp trung sẽ dành thời gian viết mã java phức tạp, kiểm tra và gỡ lỗi nâng cao hơn, cộng tác với nhà tuyển dụng và hướng dẫn các nhà phát triển java cấp dưới có kinh nghiệm phát triển Java. Vì vậy, các nhà phát triển phần mềm cấp trung có cơ hội cao hơn để phát triển sự nghiệp của họ trong lĩnh vực phát triển phần mềm với mức lương hậu hĩnh.

Nhà phát triển Java cao cấp

Một nhà phát triển Java cấp cao có kinh nghiệm 5 năm với kiến thức chuyên sâu về phát triển phần mềm và kinh nghiệm thực tế trong nhiều dự án phát triển Java. Là một chuyên gia về ngôn ngữ lập trình phổ biến, một nhà phát triển Java cấp cao sẽ làm việc trong các dự án Java phức tạp, cộng tác với các nhà cung cấp và giám sát tình trạng tài chính của một dự án phát triển Java. Vì vậy, với tư cách là một nhà phát triển java cấp cao, bạn có cơ hội sáng sủa để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Các nhà phát triển Java kiếm được bao nhiêu?

Các nhà phát triển phần mềm có chuyên môn về lập trình Java đang được yêu cầu và đóng góp rất nhiều vào sự thành công của một doanh nghiệp. Một chuyên gia phát triển Java về ngôn ngữ lập trình Java đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau để trở thành một nhà phát triển Java thành công với mức lương hậu hĩnh. Bạn có thể lo lắng về số tiền mà một nhà phát triển Java có thể kiếm được sau khi hoàn thành một dự án phát triển Java.

Theo một nền tảng so sánh mức lương phổ biến, Salary.com , một nhà phát triển java kiếm được $96,297/năm tại Hoa Kỳ. Các nhà phát triển Java làm việc với tư cách là lập trình viên Java toàn thời gian kiếm được từ $80,975 đến $107,886/năm . Thực tế đáng chú ý là mức lương của các nhà phát triển Java có thể khác nhau do thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, vị trí và các vai trò quản trị khác trong vòng đời phát triển phần mềm. Sau khi trải qua quá trình phát triển nghề nghiệp và mức lương của một nhà phát triển java, chúng tôi hy vọng bạn đã sẵn sàng để trở thành một nhà phát triển java.

Kỹ năng cần thiết để trở thành nhà phát triển Java

Có những bộ kỹ năng cần thiết mà bạn cần thành thạo để trở thành nhà phát triển Java. Hãy bắt đầu nào:

Kỹ năng lập trình Java

Kỹ năng quan trọng của nhà phát triển Java đối với một lập trình viên Java là thành thạo ngôn ngữ Java để phát triển web hoặc di động. Là nhà phát triển java, bạn sẽ cần viết mã java từ đầu để phát triển web hoặc di động. Vì vậy, để hiểu bản chất của một dự án phát triển phần mềm, bạn sẽ cần hiểu những điều sau đây để phát triển Java.

Sự khác biệt giữa Thẻ Java, phiên bản Java Standard, Java Micro Edition và phiên bản Java Enterprise là gì?

Cách sử dụng Spring Framework Hibernate framework để phát triển một sản phẩm Java.

Làm cách nào để sử dụng bộ công cụ phát triển Java?

kỹ năng kiểm tra

Khi bạn đã thành thạo mã hóa Java, đã đến lúc kiểm tra và gỡ lỗi các lỗi trong dự án java trước khi triển khai. Vì vậy, bạn phải hiểu các loại kiểm thử khác nhau, chẳng hạn như kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng và kiểm thử đơn vị, để trở thành nhà phát triển java. Thử nghiệm dự án phát triển phần mềm sẽ giúp bạn sửa các lỗi trong mã hóa và chức năng của ứng dụng web hoặc thiết bị di động.

kỹ năng SQL

Là một lập trình viên java, bạn cũng sẽ cần quản lý cơ sở dữ liệu cho một dự án java. Về vấn đề này, bạn có thể học Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ( SQL ) hoặc bất kỳ chương trình quản lý cơ sở dữ liệu nào khác, chẳng hạn như Oracle 12 và MySQL , để quản lý cơ sở dữ liệu.

Kĩ năng giao tiếp

Là một nhà phát triển java, bạn sẽ tương tác với các nhà cung cấp khác nhau để tạo các ứng dụng web hoặc di động mới. Vì vậy, bạn cần có được các kỹ năng bằng lời nói và phi ngôn ngữ để tương tác suôn sẻ với các nhà cung cấp và khách hàng. Giao tiếp tốt sẽ giúp bạn hiểu nhu cầu của dự án và cung cấp phần mềm chất lượng.

Kỹ năng quản lý dự án

Là một nhà phát triển Java, bạn có trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến quy trình phát triển phần mềm. Bạn sẽ quản lý tất cả các giai đoạn, bao gồm lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, triển khai, thử nghiệm và bảo trì. Vì vậy, bạn cần làm quen với cách tiếp cận thác nước và các cách tiếp cận phát triển khác để quản lý dự án một cách có hệ thống.

Làm cách nào để trở thành Nhà phát triển Java vào năm 2023?

Sau khi trải qua quá trình phát triển nghề nghiệp và các kỹ năng cần thiết, chúng tôi hy vọng bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà phát triển java. Chúng tôi đang liệt kê 5 bước hàng đầu để trở thành nhà phát triển java vào năm 2023 .

Bước 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Java

Bạn có thể thực hiện bước đầu tiên để trở thành nhà phát triển java bằng cách học các khái niệm cơ bản của Java. Học khái niệm cơ bản về Java sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm OOP và là cơ sở để học các khái niệm Java nâng cao. Hơn nữa, bạn sẽ có thể phát triển các ứng dụng web có mục đích chung. Hơn nữa, các nhà phát triển phần mềm đầy tham vọng có thể tìm hiểu các khái niệm java cơ bản để tìm thấy sở thích của họ và tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc nếu họ cảm thấy ít hứng thú với việc phát triển java.

Bước 2: Nghiên cứu lĩnh vực Khoa học máy tính

Học các nguyên tắc cơ bản của lập trình Java sẽ cung cấp ý tưởng về các khái niệm cốt lõi. Nhưng nếu bạn muốn theo đuổi sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà phát triển java, lựa chọn tốt nhất là chọn một lĩnh vực nghiên cứu về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc Công nghệ Thông tin. Chọn bất kỳ trong số này sẽ giúp bạn trở thành nhà phát triển Java một cách chuyên nghiệp. Khoa học Máy tính là một lĩnh vực nghiên cứu đa dạng có thể giúp bạn học các kỹ năng chi tiết để trở thành nhà phát triển Java. Thực tế đáng chú ý là các nhà phát triển Java không cần phải có bằng Thạc sĩ về Khoa học Máy tính hoặc Kỹ thuật Phần mềm, nhưng việc có bằng cấp có thể giúp họ nổi bật trong cuộc cạnh tranh đang phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, có bằng chuyên môn về Khoa học Máy tính hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào khác sẽ giúp bạn học ngôn ngữ lập trình và tham gia hợp tác với các tổ chức hàng đầu.

Bước 3: Trải nghiệm thực tế về Java

Trong thế giới cạnh tranh phát triển nhanh chóng, bạn cần có kinh nghiệm thực tế để nổi bật giữa các đối thủ. Ngày nay, các công ty đang tìm kiếm một ứng viên lý tưởng cho vị trí lập trình viên java có kinh nghiệm thực tế. Trước khi đăng ký vai trò nhà phát triển Java, hãy tích lũy kinh nghiệm thực tế về ngôn ngữ lập trình Java để tăng cơ hội được lựa chọn. Để có kinh nghiệm thực hành, bạn có thể tham dự hội thảo, hội thảo, thực tập và bootcamp . Hơn nữa, bạn có thể cung cấp các dịch vụ phát triển Java của mình trực tuyến để làm quen với quy trình phát triển.

Bước 4: Tìm hiểu các khái niệm nâng cao về Java

Học cốt lõi của ngôn ngữ lập trình Java có thể giúp các nhà phát triển java phát triển các ứng dụng có mục đích chung. Để xây dựng các ứng dụng web phức tạp, bạn cần học các khái niệm Java nâng cao. Học các khái niệm Java nâng cao sẽ giúp bạn thiết kế và triển khai các ứng dụng quy mô lớn cho các tổ chức. Là một nhà phát triển Java, bạn cũng sẽ tìm hiểu về các khuôn khổ, công cụ và công nghệ khác nhau.

Bước 5: Tiếp tục cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn

Sau khi đạt được kiến thức chuyên môn về lập trình Java, các nhà phát triển Java có thể xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ bằng cách giới thiệu các dự án của họ trong sơ yếu lý lịch. Hơn nữa, họ cũng có thể trau dồi các kỹ năng của mình bằng ngôn ngữ lập trình Java bằng cách tham gia cộng đồng các nhà phát triển java có kinh nghiệm. Hơn nữa, bạn cũng có thể nâng cao kỹ năng lập trình Java của mình bằng cách tự học để trở thành một nhà phát triển Java thành công. Chứng chỉ và lời chứng thực chuyên nghiệp là một cách tuyệt vời để thể hiện kiến thức chuyên môn của bạn với tư cách là một nhà phát triển Java lão luyện.

Cách nhanh nhất để trở thành một lập trình viên là gì?

Sau khi trải qua các bước này để trở thành một nhà phát triển java, bạn có thể thấy việc trở thành một chuyên gia về ngôn ngữ lập trình phổ biến này tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, bạn có thể đang tìm kiếm một số cách nhanh nhất để trở thành một lập trình viên. Chúng tôi ở đây để làm cho việc phát triển phần mềm trở thành vấn đề của những cú nhấp chuột thay vì dành thời gian và tiền bạc để học ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, cách nhanh nhất để trở thành một lập trình viên là phát triển no-code . Ngày nay, phát triển no-code đã trở nên phổ biến rộng rãi. Đó là một giải pháp rẻ hơn để học lập trình mà no-code vì nó cung cấp các khóa học miễn phí để xây dựng kỹ năng lập trình của bạn. Hầu hết mọi người nghĩ rằng các công cụ no-code chỉ hỗ trợ phát triển các ứng dụng đơn giản. Nhưng sự thật là một giải pháp no-code có thể giúp các công ty phát triển các ứng dụng phức tạp.

Bạn có thể vui mừng khi biết về công cụ no-code tốt nhất để bắt đầu hành trình của mình với tư cách là nhà phát triển no-code. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử AppMaster, một công cụ no-code phổ biến để phát triển các giải pháp phần mềm. Trong những năm gần đây, AppMaster đã trở thành công cụ tạo mã phổ biến nhất. Với sự trợ giúp của công cụ này, bạn có thể tạo ứng dụng web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và chương trình phụ trợ. Hơn nữa, công cụ no-code này cung cấp cơ sở dữ liệu PostgreSQL theo sơ đồ do nhà thiết kế cơ sở dữ liệu lắp ráp.

Cung cấp mã nguồn

Cái hay của nền tảng này là nó cung cấp mã nguồn cho từng ứng dụng, vì vậy bạn có thể sử dụng mã này ngay cả khi bạn không sử dụng nền tảng này nữa.

Tích hợp mọi quy trình kinh doanh

Hơn nữa, công cụ no-code này tập hợp tất cả các quy trình kinh doanh thành mã thực trong ngôn ngữ Go . Do đó, nền tảng này sẽ cho phép bạn phát triển một ứng dụng chính thức giống như một lập trình viên lành nghề có thể phát triển.

Thêm cập nhật tự động

Nền tảng này viết 22.000 dòng mã mỗi giây và tự động thêm các bản cập nhật trong tương lai mà không cần viết một dòng mã nào. Vì vậy, ứng dụng luôn được cập nhật và không có nợ kỹ thuật .

Đảm bảo ứng dụng hoạt động

Phát triển một ứng dụng trong thế giới thực với AppMaster đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động ngay cả khi bản thân nền tảng này gặp một số vấn đề. Về cơ bản, nó không phụ thuộc vào nó theo bất kỳ cách nào và nó có thể được sử dụng ở mọi nơi, trên mọi máy chủ.

cung cấp tài liệu

Ngoài ra, công cụ no-code này sẽ tự động tạo tài liệu về Swagger. Nó ngay lập tức có sẵn trực tuyến; bạn có thể kiểm tra tất cả các điểm cuối của ứng dụng, kiểm tra chúng trong thực tế, truy cập cơ sở dữ liệu, v.v.

Cung cấp các bảng quản trị khác nhau

Một ứng dụng web được tạo trên Vue3 , thông thường, nhiều bảng quản trị khác nhau được tạo ở đó, nhưng nói chung, hầu hết mọi ứng dụng đều có thể được tạo. Để phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, nền tảng này cung cấp Giao diện người dùng hướng máy chủ. Sau khi hoàn thành ứng dụng với nền tảng này, bạn có thể xuất bản nó trên các cửa hàng ứng dụng.

Cho phép xây dựng logic

Không có mẫu trong nền tảng. Sử dụng nền tảng này, bạn sẽ tự mình xây dựng kiến trúc ứng dụng, quy trình kinh doanh và logic kinh doanh. Xây dựng logic trong nền tảng này giống như trong quá trình phát triển truyền thống với các ngôn ngữ lập trình. Hơn nữa, nền tảng này cung cấp các điểm cuối và WebSockets để xây dựng logic. Thật thú vị khi thực hiện một dự án phát triển với sự trợ giúp của các khối trực quan và liên kết thay vì ngôn ngữ lập trình?

Cung cấp khóa học miễn phí

AppMaster có trường đại học nơi bạn có thể học cách làm việc với nền tảng này miễn phí. Bạn có thể chọn một khóa học tùy thuộc vào nền tảng kỹ thuật của bạn. Hơn nữa, bạn có thể bắt đầu từ những điều cơ bản nếu bạn không có nền tảng kỹ thuật hoặc muốn học các kỹ năng nâng cao.

Suy nghĩ cuối cùng

Sau khi xem qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về cách trở thành nhà phát triển java vào năm 2023. Nếu bạn muốn phát triển một giải pháp phần mềm mà không cần học ngôn ngữ lập trình java, chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử AppMaster, một công cụ no-code phổ biến dành cho ứng dụng sự phát triển.