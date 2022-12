Saat ini, Java adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer, dan insinyur perangkat lunak sering menggunakan pengkodean java dalam pengembangan perangkat lunak . Menurut perkiraan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat , 1.469.000 pengembang perangkat lunak ada di negara ini, dan 35% dari pengembang web ini menggunakan pemrograman java sebagai salah satu bahasa pemrograman populer. Jadi, ini adalah pilihan yang lebih baik untuk mengejar karir Anda sebagai pengembang Java di AS. Apakah Anda mencari peta jalan yang lengkap untuk menguasai keterampilan java dan ingin menjadi pengembang java yang sukses? Jika ya, tidak perlu mencari lagi.

Pada artikel ini, kami akan mengungkap konsep pemrograman Java, Pemrograman Berorientasi Objek (OOP), tanggung jawab pengembang java, berapa penghasilan pengembang java, dan langkah-langkah untuk menjadi pengembang java. Mari kita mulai dengan apa itu pemrograman java:

Apa itu Jawa?

Java adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler dan web. Konsep awal bahasa java diberikan oleh 'The Green Team' pada awal 1990-an. James Gosling, anggota tim dari tim ini, memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan bahasa java dan mendapat gelar "Bapak Java". Gosling adalah pengembang perangkat lunak senior di Sun Microsystems (sekarang dikenal sebagai Oracle) ketika dia memperkenalkan bahasa pemrograman Java. Setelah rilis bahasa Java, banyak bahasa pemrograman diperkenalkan, seperti Python , PHP, dan JavaScript, tetapi Java tetap mempertahankan statusnya sebagai bahasa pemrograman paling populer. Alasan hype ini adalah sifat bahasa Java yang sederhana, portabel, aman, multithreading, dan dinamis.

Saat ini, ada empat edisi Java yang perlu Anda pelajari untuk menjadi pengembang Java yang kompeten. Mari ungkapkan tampilan yang lebih luas dari edisi-edisi ini:

Kartu Jawa

Pengembang Java menggunakan edisi java ini untuk mendukung perangkat pemrosesan kecil seperti ATM dan kartu SIM.

Edisi Standar Jawa

Pengembang Java menggunakan edisi standar ini untuk mengembangkan perangkat lunak untuk desktop dan server.

Edisi Mikro Java

Pengembang java menggunakan edisi mikro java untuk mengembangkan program seluler (Android dan iOS).

Edisi Perusahaan Platform Java

Pengembang java menggunakan edisi java ini untuk mengembangkan program tingkat perusahaan seperti CRM . Setelah melalui konsep pemrograman java, Anda perlu memahami konsep Pemrograman Berorientasi Objek untuk menjadi pengembang java.

Apa itu Pemrograman Berorientasi Objek?

Java mengatur objeknya menggunakan bahasa Pemrograman Berorientasi Objek (OOP). Objek dalam OOP adalah entitas dengan identitas dan properti unik. Sebagai pengembang java, Anda perlu memahami prinsip-prinsip OOP. Mari temukan:

Enkapsulasi

Enkapsulasi membungkus data dan fungsi ke dalam satu unit dalam mode privat. Mekanisme ini membantu pengembang java untuk mengamankan data dan metode serta membatasi akses mereka ke fungsi publik.

Abstraksi

Abstraksi dalam OOP digunakan untuk mengungkapkan detail yang diperlukan sambil menyembunyikan data lainnya. Konsep ini membantu pengembang java untuk berbagi data yang dibutuhkan yang membantu dalam pengembangan perangkat lunak.

Warisan

Karena OOP bekerja dengan entitas dunia nyata, pewarisan berurusan dengan membangun hubungan logis antara objek/entitas ini. Warisan memungkinkan programmer java untuk menggunakan kembali kode dengan berbagi logika umum kelas anak dan kelas induk.

Polimorfisme

Polimorfisme dalam OOP memungkinkan pemrogram java untuk menggunakan kelas anak yang berbeda dengan antarmuka yang sama dengan kelas induk. Pendekatan ini membantu pemrogram java untuk menggunakan kembali kode saat mengembangkan alat perangkat lunak serupa.

Terlepas dari konsep-konsep ini, Anda perlu memahami prinsip SOLID OOP untuk menjadi pengembang java dengan keterampilan pengembang java yang tinggi.

S : S singkatan dari Single Responsibility Principle, yang menyiratkan bahwa satu kelas harus menyelesaikan hanya satu masalah tertentu.

: singkatan dari yang menyiratkan bahwa satu kelas harus menyelesaikan hanya satu masalah tertentu. O : O dalam prinsip SOLID mengacu pada Prinsip Terbuka-Tertutup yang mengatakan bahwa pengembang java harus memperluas objek (kelas, metode) alih-alih menambahkan parameter baru.

: dalam prinsip mengacu pada yang mengatakan bahwa pengembang java harus memperluas objek (kelas, metode) alih-alih menambahkan parameter baru. L : L mengacu pada Prinsip Pergantian Liskov yang mengatakan bahwa pengembang java harus mengganti superclass dengan subclass dengan lancar sambil menjaga logika kode tetap benar.

: mengacu pada yang mengatakan bahwa pengembang java harus mengganti superclass dengan subclass dengan lancar sambil menjaga logika kode tetap benar. I : I menunjukkan Prinsip Segregasi Antarmuka yang menyiratkan bahwa programmer java harus mengembangkan antarmuka yang berbeda untuk klien yang berbeda.

: menunjukkan yang menyiratkan bahwa programmer java harus mengembangkan antarmuka yang berbeda untuk klien yang berbeda. D : D menunjukkan Prinsip Pembalikan Ketergantungan yang mengatakan bahwa pengembang java tidak boleh membuat modul level yang lebih tinggi dari pengkodean java menjadi modul level yang lebih rendah.

Jadi, prinsip SOLID OOP membantu pengembang java untuk mempelajari keterampilan pengembang java untuk pengembangan java.

Apa yang dilakukan pengembang Java?

Peran pengembang Java sangat bergantung pada sifat proyek dan tingkat senioritas. Tetapi sebagian besar pengembang java melakukan tugas serupa dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak ( SDLC). Sekarang, mari kita mengungkap tanggung jawab pengembang java dalam pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengalamannya:

Pengembang java junior

Sebagai pengembang java junior, Anda memiliki keterampilan java yang terbatas untuk memasuki profesi pengembangan java. Dengan paparan terbatas pada pemrograman java, Anda akan menghabiskan waktu untuk meningkatkan keterampilan pengkodean java, menguji dan men-debug kesalahan dalam program java, merencanakan proyek java, dan menulis dokumentasi. Semua tugas tingkat pemula ini akan menambah keterampilan pemrograman java Anda dan membantu Anda menjadi pengembang java.

Pengembang java tingkat menengah

Pengembang java tingkat menengah dengan pengalaman profesional 2 – 5 tahun memiliki pengetahuan mendalam tentang domainnya, seperti rekayasa perangkat lunak, Teknologi Informasi, dan Ilmu Komputer. Karena keterampilan java yang lebih maju, pengembang java tingkat menengah akan menghabiskan waktu menulis pengkodean java yang kompleks, pengujian dan debugging yang lebih canggih, berkolaborasi dengan pemberi kerja, dan membimbing pengembang java junior untuk mendapatkan pengalaman dalam pengembangan Java. Jadi, pengembang perangkat lunak tingkat menengah memiliki peluang lebih tinggi untuk mengembangkan karier mereka dalam pengembangan perangkat lunak dengan paket gaji yang bagus.

Pengembang Java senior

Pengembang Java senior memiliki pengalaman 5 tahun pengetahuan mendalam dalam pengembangan perangkat lunak dan pengalaman langsung dalam berbagai proyek pengembangan Java. Sebagai ahli dalam bahasa pemrograman populer, pengembang senior Java akan mengerjakan proyek Java yang kompleks, berkolaborasi dengan vendor, dan memantau status keuangan proyek pengembangan Java. Jadi, sebagai pengembang java senior, Anda memiliki peluang cerah untuk unggul dalam pengembangan perangkat lunak.

Berapa penghasilan pengembang Java?

Pengembang perangkat lunak dengan keahlian dalam pemrograman Java banyak diminati dan berkontribusi banyak untuk kesuksesan bisnis. Seorang ahli pengembang Java dalam bahasa pemrograman Java mengambil tanggung jawab atas beragam tugas untuk menjadi pengembang Java yang sukses dengan paket gaji yang bagus. Anda mungkin khawatir tentang berapa banyak yang dapat diperoleh pengembang Java setelah menyelesaikan proyek pengembangan Java.

Menurut platform pembanding gaji yang populer, Salary.com , seorang pengembang java menghasilkan $96.297/tahun di Amerika Serikat. Pengembang Java yang bekerja sebagai pemrogram Java penuh waktu menghasilkan antara $80.975 hingga $107.886/per tahun . Fakta yang terlihat adalah bahwa gaji pengembang Java mungkin berbeda karena catatan akademis, pengalaman kerja, lokasi, dan peran administratif lainnya dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Setelah melalui pertumbuhan karir dan gaji seorang pengembang java, kami harap Anda siap untuk menjadi pengembang java.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pengembang Java

Ada keahlian yang perlu Anda kuasai untuk menjadi pengembang Java. Mari kita mulai:

keterampilan pemrograman Java

Keterampilan pengembang Java yang penting untuk programmer Java adalah menguasai bahasa Java untuk pengembangan seluler atau web. Sebagai pengembang java, Anda harus menulis kode java dari awal untuk pengembangan seluler atau web. Jadi, untuk memahami sifat proyek pengembangan perangkat lunak, Anda perlu memahami hal-hal berikut untuk pengembangan Java.

Apa perbedaan antara Java Card, edisi Java Standard, Java Micro Edition, dan edisi Java Enterprise?

Cara menggunakan framework Spring Framework Hibernate untuk mengembangkan produk Java.

Bagaimana cara menggunakan kit pengembangan Java?

Keterampilan pengujian

Setelah Anda menguasai pengkodean Java, saatnya untuk menguji dan men-debug kesalahan dalam proyek java sebelum diterapkan. Jadi, Anda harus memahami berbagai jenis pengujian, seperti pengujian kotak hitam, pengujian kotak putih, dan pengujian unit, untuk menjadi pengembang java. Pengujian proyek pengembangan perangkat lunak akan membantu Anda memperbaiki bug dalam pengkodean dan fungsionalitas aplikasi web atau seluler.

keterampilan SQL

Sebagai pemrogram java, Anda juga perlu mengelola database untuk proyek java. Dalam hal ini, Anda dapat mempelajari Structured Query Language ( SQL ) atau program manajemen database lainnya, seperti Oracle 12 dan MySQL , untuk mengelola database.

Kemampuan berkomunikasi

Sebagai pengembang java, Anda akan berinteraksi dengan vendor yang berbeda untuk membuat aplikasi seluler atau web baru. Jadi, Anda perlu memperoleh keterampilan verbal dan nonverbal untuk kelancaran interaksi dengan vendor dan klien. Komunikasi yang baik akan membantu Anda memahami kebutuhan proyek dan memberikan perangkat lunak yang berkualitas.

Keterampilan manajemen proyek

Sebagai pengembang Java, Anda bertanggung jawab untuk mengelola semua aktivitas yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Anda akan mengelola semua fase, termasuk perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi, Anda perlu membiasakan diri dengan pendekatan air terjun, dan pendekatan pengembangan lainnya untuk mengelola proyek secara sistematis.

Bagaimana cara menjadi Pengembang Java di tahun 2023?

Setelah melalui pertumbuhan karir dan keterampilan yang diperlukan, kami harap Anda siap untuk menjadi pengembang java. Kami mendaftarkan 5 langkah teratas untuk menjadi pengembang java pada tahun 2023 .

Langkah 1: Pelajari dasar-dasar Java

Anda dapat mengambil langkah pertama untuk menjadi pengembang java dengan mempelajari konsep dasar Java. Mempelajari konsep dasar Java akan membantu Anda memahami konsep OOP dan dasar untuk mempelajari konsep Java lanjutan. Selain itu, Anda akan dapat mengembangkan aplikasi web untuk tujuan umum. Selain itu, calon pengembang perangkat lunak dapat mempelajari konsep dasar java untuk menemukan minat mereka dan menghemat waktu dan uang jika mereka merasa kurang tertarik dengan pengembangan java.

Langkah 2: Pelajari bidang Ilmu Komputer

Mempelajari dasar-dasar pemrograman Java akan memberikan gambaran tentang konsep inti. Namun jika Anda ingin berkarir sebagai pengembang java, pilihan terbaik adalah memilih bidang studi Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak, atau Teknologi Informasi. Memilih salah satu dari ini akan membantu Anda menjadi pengembang Java secara profesional. Ilmu Komputer adalah bidang studi beragam yang dapat membantu Anda mempelajari keterampilan terperinci untuk menjadi pengembang Java. Fakta yang terlihat adalah bahwa pengembang Java tidak perlu mendapatkan gelar Master di bidang Ilmu Komputer atau Rekayasa Perangkat Lunak, namun memiliki gelar dapat membantu mereka menonjol di antara persaingan yang berkembang pesat. Selain itu, memiliki gelar profesional di bidang Ilmu Komputer atau bidang terkait lainnya akan membantu Anda mempelajari bahasa pemrograman dan bergandengan tangan dengan organisasi terkemuka.

Langkah 3: Dapatkan pengalaman praktis di Jawa

Dalam dunia kompetitif yang berkembang pesat, Anda perlu mendapatkan pengalaman langsung untuk menonjol di antara para pesaing. Saat ini, perusahaan sedang mencari kandidat ideal untuk mengisi posisi developer java dengan pengalaman langsung. Sebelum melamar peran pengembang Java, dapatkan pengalaman praktis dalam bahasa pemrograman Java untuk meningkatkan peluang Anda untuk terpilih. Untuk mendapatkan pengalaman langsung, Anda dapat mengikuti seminar, lokakarya, magang, dan bootcamp . Selain itu, Anda dapat menawarkan layanan pengembangan Java secara online untuk membiasakan diri dengan proses pengembangan.

Langkah 4: Pelajari konsep lanjutan Java

Mempelajari inti bahasa pemrograman Java dapat membantu pengembang java untuk mengembangkan aplikasi tujuan umum. Untuk membangun aplikasi web yang kompleks, Anda perlu mempelajari konsep Java tingkat lanjut. Mempelajari konsep Java tingkat lanjut akan membantu Anda merancang dan menerapkan aplikasi berskala besar untuk organisasi. Sebagai pengembang Java, Anda juga akan belajar tentang kerangka kerja, alat, dan teknologi yang berbeda.

Langkah 5: Terus perbarui resume Anda

Setelah memperoleh keahlian dalam pemrograman Java, pengembang Java dapat membangun portofolio yang kuat dengan menampilkan proyek mereka dalam resume. Selain itu, mereka juga dapat memoles keterampilan mereka dalam bahasa pemrograman Java dengan bergabung dalam komunitas developer java yang berpengalaman. Selain itu, Anda juga dapat meningkatkan keterampilan pemrograman Java dengan belajar mandiri untuk menjadi pengembang Java yang sukses. Sertifikasi dan testimoni profesional adalah cara terbaik untuk menunjukkan keahlian Anda sebagai pengembang Java yang ahli.

Apa cara tercepat untuk menjadi programmer?

Setelah melalui langkah-langkah ini untuk menjadi pengembang java, Anda mungkin merasa butuh waktu lama untuk menjadi ahli dalam bahasa pemrograman populer ini. Jadi, Anda mungkin sedang mencari beberapa cara tercepat untuk menjadi seorang programmer. Kami di sini untuk menjadikan pengembangan perangkat lunak hanya dalam hitungan klik alih-alih menghabiskan waktu dan uang untuk mempelajari bahasa pemrograman. Jadi, cara tercepat untuk menjadi programmer adalah pengembangan no-code . Saat ini, pengembangan no-code telah mendapatkan popularitas yang luar biasa. Ini adalah solusi yang lebih murah untuk mempelajari pemrograman no-code karena menawarkan kursus gratis untuk membangun keterampilan pemrograman Anda. Kebanyakan orang berpikir bahwa alat no-code hanya mendukung pengembangan aplikasi sederhana. Tetapi sebenarnya solusi no-code dapat membantu perusahaan mengembangkan aplikasi yang kompleks.

Anda mungkin senang mengetahui tentang alat no-code terbaik untuk memulai perjalanan Anda sebagai pengembang no-code. Kami menyarankan Anda mencoba AppMaster, alat no-code yang populer untuk mengembangkan solusi perangkat lunak. Dalam beberapa tahun terakhir, AppMaster telah menjadi alat penghasil kode paling populer. Dengan bantuan alat ini, Anda dapat membuat aplikasi web, aplikasi seluler, dan backend. Selain itu, alat no-code ini menawarkan database PostgreSQL sesuai dengan skema yang disusun oleh perancang database.

Berikan kode sumber

Kelebihan dari platform ini adalah menyediakan kode sumber untuk setiap aplikasi, sehingga Anda dapat menggunakan kode ini meskipun Anda tidak menggunakan platform ini lagi.

Mengintegrasikan semua proses bisnis

Selain itu, alat no-code ini menggabungkan semua proses bisnis menjadi kode nyata dalam bahasa Go . Akibatnya, platform ini akan memungkinkan Anda untuk mengembangkan aplikasi lengkap seperti yang dapat dikembangkan oleh programmer yang terampil.

Tambahkan pembaruan secara otomatis

Platform ini menulis 22.000 baris kode per detik dan secara otomatis menambahkan pembaruan di masa mendatang tanpa menulis satu baris kode pun. Jadi, aplikasinya selalu up to date, dan tidak ada utang teknis .

Menjamin aplikasi bekerja

Mengembangkan aplikasi dunia nyata dengan AppMaster menjamin bahwa itu akan berfungsi bahkan jika platform itu sendiri memiliki beberapa masalah. Ini pada dasarnya tidak bergantung padanya dengan cara apa pun, dan dapat digunakan di mana saja, di server mana pun.

Menyediakan dokumentasi

Selain itu, alat no-code ini secara otomatis menghasilkan dokumentasi Swagger. Ini segera tersedia secara online; Anda dapat memeriksa semua titik akhir aplikasi, mengujinya dalam praktik, mengakses database, dll.

Tawarkan berbagai panel admin

Aplikasi web yang dibuat di Vue3 , biasanya berbagai panel admin dibuat di sana, tetapi secara umum hampir semua aplikasi dapat dibuat. Untuk mengembangkan aplikasi seluler, platform ini menawarkan UI Berbasis Server. Setelah menyelesaikan aplikasi dengan platform ini, Anda dapat mempublikasikannya di toko aplikasi.

Izinkan membangun logika

Tidak ada template di platform. Dengan menggunakan platform ini, Anda akan membangun sendiri arsitektur aplikasi, proses bisnis , dan logika bisnis. Membangun logika di platform ini sama seperti dalam pengembangan tradisional dengan bahasa pemrograman. Selain itu, platform ini menawarkan titik akhir dan WebSocket untuk membangun logika. Bukankah menyenangkan menjalankan proyek pengembangan dengan bantuan blok dan tautan visual alih-alih bahasa pemrograman?

Tawarkan kursus gratis

AppMaster memiliki universitas tempat Anda dapat mempelajari cara bekerja dengan platform secara gratis. Anda dapat memilih kursus tergantung pada latar belakang teknis Anda. Selain itu, Anda dapat memulai dari dasar jika Anda berasal dari latar belakang non-teknis atau ingin mempelajari keterampilan tingkat lanjut.

Pikiran Akhir

Setelah membaca artikel ini, kami harap Anda memahami dengan jelas tentang cara menjadi pengembang java di tahun 2023. Jika Anda ingin mengembangkan solusi perangkat lunak tanpa mempelajari bahasa pemrograman java, kami sarankan Anda mencoba AppMaster, alat no-code yang populer untuk aplikasi perkembangan.