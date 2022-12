Actualmente, Java é uma das linguagens de programação mais populares, e os engenheiros de software utilizam frequentemente a codificação java no desenvolvimento de software. De acordo com uma estimativa do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, existem no país 1.469.000 programadores de software, e 35% destes programadores utilizam a programação java como uma das linguagens de programação mais populares. Portanto, é a melhor escolha para prosseguir a sua carreira como programador Java nos EUA. Está à procura de um roteiro completo para dominar as competências java e quer tornar-se um programador java de sucesso? Se sim, não procure mais.

Neste artigo, vamos revelar o conceito de programação Java, Programação Orientada a Objectos (OOP), as responsabilidades dos programadores java, quanto ganham os programadores java, e os passos para se tornar um programador java. Comecemos pelo que é a programação java:

O que é Java?

Java é uma linguagem de programação popular utilizada para desenvolver aplicações móveis e web. O conceito inicial da linguagem java foi dado pela "The Green Team" no início dos anos 90. James Gosling, um membro desta equipa, contribuiu muito para o progresso da linguagem java e ganhou o título de "Pai de Java". Gosling era um programador sénior em Sun Microsystems (hoje conhecido como Oracle) quando introduziu a linguagem de programação Java. Após o lançamento da linguagem Java, muitas linguagens de programação foram introduzidas, tais como Python, PHP, e JavaScript, mas Java manteve o seu estatuto como a linguagem de programação mais popular. A razão para este hype é a natureza simples, portátil, segura, multithreading, e dinâmica da linguagem Java.

Actualmente, existem quatro edições de Java que é necessário aprender para se tornar um programador Java competente. Vamos desvendar a visão mais ampla destas edições:

Cartão Java

Os programadores Java utilizam esta edição java para suportar pequenos dispositivos de processamento, tais como ATMs e cartões SIM.

Edição padrão Java

Os programadores Java utilizam esta edição padrão para desenvolver software para desktops e servidores.

Java Micro Edition

Um programador java utiliza a micro edição java para desenvolver programas móveis (Android e iOS).

Plataforma Java Enterprise Edition

Um desenvolvedor java usa esta edição java para desenvolver programas de nível empresarial, tais como CRM. Depois de passar pelo conceito de programação java, é necessário compreender o conceito de Programação Orientada a Objectos para se tornar um programador java.

O que é a Programação Orientada a Objectos?

Java organiza os seus objectos utilizando a linguagem Object-Oriented Programming (OOP). Um objecto no OOP é uma entidade com uma identidade e propriedades únicas. Como desenvolvedor java, precisa de compreender os princípios do OOP. Vamos descobrir:

Encapsulamento

O encapsulamento encerra os dados e funções numa única unidade num modo privado. Este mecanismo ajuda os programadores java a proteger os dados e métodos e restringe o seu acesso às funções públicas.

Abstracção

A abstracção no OOP é utilizada para revelar os detalhes necessários enquanto se escondem os outros dados. Este conceito ajuda os programadores java a partilhar os dados necessários que ajudam no desenvolvimento de software.

Inheritance

Uma vez que o OOP trabalha com entidades do mundo real, a herança trata da construção de relações lógicas entre estes objectos/entidades. A herança permite a um programador java reutilizar o código, partilhando a lógica comum das classes criança e pai.

Polimorfismo

O polimorfismo no OOP permite a um programador java utilizar as diferentes classes de crianças com a mesma interface que a classe dos pais. Esta abordagem ajuda o programador java a reutilizar o código ao desenvolver ferramentas de software semelhantes.

Para além destes conceitos, é necessário compreender o princípio SOLID do OOP para se tornar um programador java com elevadas capacidades de desenvolvimento de java.

S : S representa o Princípio da Responsabilidade Única, o que implica que uma classe deve resolver apenas um problema em particular.

: representa o o que implica que uma classe deve resolver apenas um problema em particular. O : O em SOLID os princípios referem-se ao Princípio de Fechamento Aberto que diz que um programador java deve alargar os objectos (classes, métodos) em vez de acrescentar novos parâmetros.

: em os princípios referem-se ao que diz que um programador java deve alargar os objectos (classes, métodos) em vez de acrescentar novos parâmetros. L : L refere-se ao Princípio de Substituição Liskov , que diz que um programador java deve substituir as superclasses por subclasses sem problemas, mantendo a lógica do código correcta.

: refere-se ao , que diz que um programador java deve substituir as superclasses por subclasses sem problemas, mantendo a lógica do código correcta. I : I indica o Princípio de Segregação de Interface que implica que um programador java deve desenvolver interfaces diferentes para clientes diferentes.

: indica o que implica que um programador java deve desenvolver interfaces diferentes para clientes diferentes. D : D indica o Princípio de Inversão de Dependência que diz que um programador java não deve fazer os módulos de nível superior dos módulos de nível inferior de codificação java.

Assim, o princípio SOLID do OOP ajuda os programadores de java a aprenderem as competências de programador de java para o desenvolvimento de java.

O que é que um programador Java faz?

O papel de um programador Java depende muito da natureza do projecto e do nível de antiguidade. Mas a maioria dos programadores java executam tarefas semelhantes num ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Agora, vamos revelar as responsabilidades de um programador java no desenvolvimento de software com base na sua experiência:

Desenvolvedor júnior de java

Como desenvolvedor júnior de java, tem competências limitadas em java para entrar na profissão de desenvolvimento de java. Com uma exposição limitada à programação java, passará o seu tempo a melhorar as suas capacidades de codificação java, testando e depurando erros em programas java, planeando projectos java, e escrevendo documentação. Todas estas tarefas de nível básico irão acrescentar mais às suas capacidades de programação java e ajudá-lo-ão a tornar-se um programador java.

Revelador java de nível médio

Um programador java de nível médio com uma experiência profissional de 2 - 5 anos tem um conhecimento profundo dos seus domínios, tais como engenharia de software, Tecnologia da Informação e Informática. Devido a competências mais avançadas em java, um programador de nível médio de java passará algum tempo a escrever codificação java complexa, testes e depuração mais avançados, a colaborar com os empregadores, e a orientar os programadores juniores de java a obter experiência no desenvolvimento de Java. Assim, os programadores de software de nível médio têm uma maior probabilidade de aumentar as suas carreiras no desenvolvimento de software com um belo pacote salarial.

Programador sénior Java

Um programador sénior Java tem experiência de 5 anos de profundo conhecimento em desenvolvimento de software e experiência prática em múltiplos projectos de desenvolvimento Java. Como especialista na popular linguagem de programação, um programador sénior Java trabalhará em projectos Java complexos, colaborará com fornecedores, e monitorizará o estado financeiro de um projecto de desenvolvimento Java. Assim, como um programador sénior Java, tem uma brilhante oportunidade de se destacar no desenvolvimento de software.

Quanto é que os programadores Java ganham?

Os programadores de software com experiência em programação Java são procurados e contribuem muito para o sucesso de um negócio. Um programador especialista em linguagem de programação Java assume a responsabilidade de diversas tarefas para se tornar um programador Java bem sucedido com um belo pacote salarial. Pode estar preocupado com o quanto um programador Java pode ganhar depois de completar um projecto de desenvolvimento Java.

De acordo com uma popular plataforma de comparação de salários, Salary.com, um programador java ganha $96,297/ano nos Estados Unidos. Os programadores Java que trabalham como programadores Java a tempo inteiro ganham entre $80.975 a $107,886/por ano. O facto notável é que o salário dos programadores Java pode diferir devido ao seu registo académico, experiência de trabalho, localização, e outras funções administrativas no ciclo de vida de desenvolvimento de software. Depois de passar pelo crescimento da carreira e do salário de um programador java, esperamos que todos estejam preparados para se tornar um programador java.

Habilidades necessárias para ser um programador Java

Há conjuntos de competências necessárias que precisa de dominar para se tornar um programador Java. Vamos começar:

capacidades de programação Java

A habilidade crucial do programador Java para um programador Java é dominar a linguagem Java para o desenvolvimento móvel ou web. Como programador java, terá de escrever código java do zero para o desenvolvimento móvel ou web. Assim, para compreender a natureza de um projecto de desenvolvimento de software, terá de compreender as seguintes coisas para o desenvolvimento Java.

Qual é a diferença entre Java Card, Java Standard edition, Java Micro Edition, e Java Enterprise edition?

Como utilizar a estrutura Spring Framework Hibernate para desenvolver um produto Java.

Como utilizar o kit de desenvolvimento Java?

Teste de competências

Uma vez obtido o domínio da codificação Java, é altura de testar e depurar os erros num projecto java antes da sua implementação. Assim, é necessário compreender os diferentes tipos de testes, tais como testes de caixa negra, teste de caixa branca, e teste de unidade, para se tornar um desenvolvedor java. Os testes do projecto de desenvolvimento de software ajudá-lo-ão a corrigir os erros na codificação e funcionalidade de uma aplicação web ou móvel.

Competências SQL

Como programador java, terá também de gerir uma base de dados para um projecto java. A este respeito, pode aprender Linguagem Estruturada de Consulta(SQL) ou qualquer outro programa de gestão de bases de dados, como Oracle 12 e MySQL, para gerir uma base de dados.

Competências de comunicação

Como desenvolvedor java, irá interagir com diferentes fornecedores para criar novas aplicações móveis ou web. Assim, é necessário adquirir competências verbais e não verbais para uma interacção suave com vendedores e clientes. A boa comunicação ajudá-lo-á a compreender as necessidades do projecto e a fornecer software de qualidade.

Competências de gestão de projectos

Como programador Java, é da sua responsabilidade gerir todas as actividades envolvidas no processo de desenvolvimento de software. Irá gerir todas as fases, incluindo planeamento, análise, concepção, implementação, testes e manutenção. Assim, precisa de se familiarizar com a abordagem da cascata, e outras abordagens de desenvolvimento para gerir o projecto de forma sistemática.

Como tornar-se um programador Java em 2023?

Depois de passar pelo crescimento da carreira e das competências necessárias, esperamos que esteja preparado para se tornar um programador java. Estamos a recrutar os 5 primeiros passos para nos tornarmos um programador de java em 2023.

Passo 1: Aprenda os fundamentos de Java

Pode dar o primeiro passo para se tornar um desenvolvedor java, aprendendo os conceitos fundamentais de Java. A aprendizagem do conceito básico de Java ajudá-lo-á a compreender os conceitos OOP e uma base para aprender conceitos avançados de Java. Além disso, será capaz de desenvolver aplicações web de uso geral. Além disso, os aspirantes a programadores de software podem aprender os conceitos básicos do Java para encontrar o seu interesse e poupar tempo e dinheiro se sentirem menos interesse no desenvolvimento do Java.

Passo 2: Estudar o campo da Informática

A aprendizagem dos fundamentos da programação Java dará uma ideia sobre os conceitos centrais. Mas se quiser prosseguir a sua carreira como programador java, a melhor opção é escolher um campo de estudo em Informática, Engenharia de Software, ou Tecnologia da Informação. A escolha de qualquer uma destas opções ajudá-lo-á a tornar-se um programador Java profissionalmente. A Informática é um campo de estudo diversificado que o pode ajudar a aprender aptidões detalhadas para se tornar um programador Java. O facto notável é que os programadores Java não precisam de obter um mestrado em Ciência da Computação ou Engenharia de Software, mas ter um diploma pode ajudá-los a destacar-se entre a concorrência em rápido crescimento. Além disso, ter uma licenciatura profissional em Ciência da Computação ou qualquer outro campo relacionado ajudá-lo-á a aprender linguagens de programação e a dar as mãos a organizações de topo.

Passo 3: Obter experiência prática em Java

No mundo competitivo em rápido crescimento, é necessário ter experiência prática para se destacar entre a concorrência. Hoje em dia, as empresas procuram um candidato ideal para preencher a posição de desenvolvedor java com experiência prática. Antes de se candidatar a um papel de programador Java, obtenha experiência prática em linguagem de programação Java para aumentar as suas hipóteses de selecção. Para obter experiência prática, pode participar em seminários, workshops, estágios, e bootcamp. Além disso, pode oferecer os seus serviços de desenvolvimento Java online para se familiarizar com o processo de desenvolvimento.

Passo 4: Aprenda conceitos avançados de Java

A aprendizagem dos núcleos da linguagem de programação Java pode ajudar os programadores java a desenvolver aplicações de uso geral. Para construir aplicações web complexas, é necessário aprender conceitos avançados de Java. A aprendizagem de conceitos avançados de Java ajudá-lo-á a conceber e implementar aplicações de grande escala para organizações. Como programador Java, também aprenderá sobre diferentes estruturas, ferramentas e tecnologias.

Passo 5: Continue a actualizar o seu currículo

Depois de adquirirem experiência em programação Java, os programadores Java podem construir uma forte carteira, mostrando os seus projectos em currículos. Além disso, podem também aperfeiçoar as suas competências em linguagem de programação Java, juntando-se à comunidade de programadores experientes de Java. Além disso, pode também melhorar as suas competências em programação Java através da auto-aprendizagem para se tornar um programador Java de sucesso. Certificações e testemunhos profissionais são uma óptima maneira de mostrar a sua perícia como um programador especializado em Java.

Qual é a forma mais rápida de se tornar um programador?

Depois de passar por estes passos para se tornar um programador java, poderá achar que é demorado tornar-se um profissional nesta popular linguagem de programação. Assim, poderá estar à procura de algumas formas mais rápidas de se tornar um programador. Estamos aqui para fazer do desenvolvimento de software uma questão de cliques em vez de gastar tempo e dinheiro a aprender linguagens de programação. Assim, a forma mais rápida de se tornar um programador é no-code desenvolvimento. Hoje em dia, no-code desenvolvimento tem ganho imensa popularidade. É uma solução mais barata para aprender programação com no-code porque oferece cursos gratuitos para desenvolver as suas capacidades de programação. A maioria das pessoas pensa que no-code ferramentas apoiam apenas o desenvolvimento de aplicações simples. Mas a verdade é que um no-code pode ajudar as empresas a desenvolver aplicações complexas.

Poderá ficar entusiasmado por saber o que há de melhor no-code ferramenta para iniciar a sua viagem como no-code desenvolvedor. Recomendamos-lhe que tente AppMasterum popular no-code ferramenta para desenvolver soluções de software. Nos últimos anos, AppMaster tornou-se a ferramenta de geração de códigos mais popular. Com a ajuda desta ferramenta, é possível criar aplicações web, aplicações móveis, e o backend. Além disso, esta no-code oferece uma base de dados PostgreSQL de acordo com o esquema montado pelo desenhador da base de dados.

Fornecer código fonte

A beleza desta plataforma é que fornece o código fonte para cada aplicação, pelo que pode utilizar este código mesmo que já não esteja a utilizar esta plataforma.

Integrar todos os processos empresariais

Além disso, esta no-code ferramenta reúne todos os processos empresariais em código real na linguagem Go. Como resultado, esta plataforma permitir-lhe-á desenvolver uma aplicação de pleno direito, tal como um programador qualificado pode desenvolver.

Adicionar actualizações automaticamente

Esta plataforma escreve 22.000 linhas de código por segundo e adiciona automaticamente futuras actualizações sem escrever uma única linha de código. Assim, a aplicação está sempre actualizada, e não existe qualquer dívida técnica.

Garantir o funcionamento da aplicação

Desenvolver uma aplicação do mundo real com AppMaster garante que funcionará mesmo que esta plataforma em si tenha alguns problemas. Não depende essencialmente dela de forma alguma, e pode ser utilizada em qualquer lugar, em qualquer servidor.

Fornecer documentação

Além disso, esta no-code gera automaticamente a documentação Swagger. Está imediatamente disponível em linha; pode verificar todos os pontos finais da aplicação, testá-los na prática, aceder à base de dados, etc.

Oferecer vários painéis de administração

Uma aplicação web criada no Vue3, geralmente, vários painéis de administração são aí criados, mas em geral, quase qualquer aplicação pode ser criada. Para o desenvolvimento de uma aplicação móvel, esta plataforma oferece uma interface de utilizador orientada para o servidor. Depois de completar a aplicação com esta plataforma, pode publicá-la nas lojas de aplicações.

Permitir a construção da lógica

Não existem modelos na plataforma. Usando esta plataforma, construirá você mesmo a arquitectura da aplicação, os processos empresariais, e a lógica empresarial. A lógica de construção nesta plataforma é a mesma que no desenvolvimento tradicional com linguagens de programação. Além disso, esta plataforma oferece pontos finais e WebSockets para construir a lógica. Não é divertido realizar um projecto de desenvolvimento com a ajuda de blocos visuais e links em vez de uma linguagem de programação?

Ofereça um curso gratuito

AppMaster tem a sua universidade onde se pode aprender a trabalhar com a plataforma gratuitamente. Pode escolher um curso em função da sua formação técnica. Além disso, pode começar a partir do básico se for de um background não técnico ou quiser aprender competências avançadas.

Reflexões finais

Depois de analisar este artigo, esperamos que seja claro sobre como se tornar um desenvolvedor java em 2023. Se quiser desenvolver uma solução de software sem aprender uma linguagem de programação java, recomendamos-lhe que tente AppMasterum popular no-code ferramenta para o desenvolvimento de aplicações.