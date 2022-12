Heute ist Java eine der beliebtesten Programmiersprachen, und Software-Ingenieure verwenden Java-Codierung häufig in der Software-Entwicklung. Nach einer Schätzung des United States Bureau of Labor Statistics gibt es in den USA 1.469.000 Softwareentwickler, und 35 % dieser Webentwickler verwenden Java-Programmierung als eine der beliebtesten Programmiersprachen. Es ist also die bessere Wahl, Ihre Karriere als Java-Entwickler in den USA zu verfolgen. Sind Sie auf der Suche nach einem vollständigen Fahrplan zur Beherrschung von Java-Fähigkeiten und wollen Sie ein erfolgreicher Java-Entwickler werden? Wenn ja, suchen Sie nicht weiter.

In diesem Artikel werden wir das Konzept der Java-Programmierung, objektorientierte Programmierung (OOP), die Verantwortlichkeiten von Java-Entwicklern, wie viel Java-Entwickler verdienen, und die Schritte, um ein Java-Entwickler zu werden, enthüllen. Beginnen wir damit, was Java-Programmierung ist:

Was ist Java?

Java ist eine beliebte Programmiersprache, die für die Entwicklung von mobilen und Web-Anwendungen verwendet wird. Das erste Konzept der Java-Sprache wurde von "The Green Team" in den frühen 1990er Jahren entwickelt. James Gosling, ein Mitglied dieses Teams, hat viel zum Fortschritt der Java-Sprache beigetragen und sich den Titel "Vater von Java" verdient. Gosling war ein leitender Softwareentwickler bei Sun Microsystems (heute bekannt als Oracle), als er die Programmiersprache Java einführte. Nach der Veröffentlichung der Java-Sprache wurden viele Programmiersprachen wie Python, PHP und JavaScript eingeführt, aber Java hat seinen Status als beliebteste Programmiersprache behalten. Der Grund für diesen Hype liegt in der einfachen, portablen, sicheren, multithreadingfähigen und dynamischen Natur der Java-Sprache.

Derzeit gibt es vier Editionen von Java, die Sie lernen müssen, um ein kompetenter Java-Entwickler zu werden. Lassen Sie uns einen Überblick über diese Editionen geben:

Java Card

Java-Entwickler verwenden diese Java-Edition, um kleine Verarbeitungsgeräte wie Geldautomaten und SIM-Karten zu unterstützen.

Java-Standardausgabe

Java-Entwickler verwenden diese Standard-Edition, um Software für Desktops und Server zu entwickeln.

Java-Mikro-Ausgabe

Ein Java-Entwickler verwendet die Java Micro Edition, um mobile Programme (Android und iOS) zu entwickeln.

Java-Plattform Enterprise-Ausgabe

Ein Java-Entwickler verwendet diese Java-Edition, um Programme auf Unternehmensebene zu entwickeln, wie z. B. CRM. Nachdem Sie das Konzept der Java-Programmierung kennengelernt haben, müssen Sie das Konzept der objektorientierten Programmierung verstehen, um ein Java-Entwickler zu werden.

Was ist objektorientiertes Programmieren?

Java organisiert seine Objekte mithilfe der objektorientierten Programmiersprache (OOP). Ein Objekt in OOP ist eine Einheit mit einer eindeutigen Identität und Eigenschaften. Als Java-Entwickler müssen Sie die Prinzipien von OOP verstehen. Lassen Sie uns entdecken:

Verkapselung

Durch die Verkapselung werden Daten und Funktionen in einer einzigen Einheit in einem privaten Modus eingeschlossen. Dieser Mechanismus hilft den Java-Entwicklern, die Daten und Methoden zu sichern und den Zugriff auf öffentliche Funktionen einzuschränken.

Abstraktion

Die Abstraktion in der OOP wird verwendet, um die notwendigen Details offenzulegen und die anderen Daten zu verbergen. Dieses Konzept hilft Java-Entwicklern, die erforderlichen Daten gemeinsam zu nutzen, was bei der Softwareentwicklung hilfreich ist.

Vererbung

Da OOP mit realen Entitäten arbeitet, befasst sich die Vererbung mit dem Aufbau logischer Beziehungen zwischen diesen Objekten/Entitäten. Durch Vererbung kann ein Java-Programmierer den Code wiederverwenden, indem er die gemeinsame Logik der Kind- und Elternklassen nutzt.

Polymorphie

Die Polymorphie in der OOP ermöglicht es einem Java-Programmierer, verschiedene untergeordnete Klassen mit derselben Schnittstelle wie die übergeordnete Klasse zu verwenden. Dieser Ansatz hilft dem Java-Programmierer, den Code bei der Entwicklung ähnlicher Software-Tools wiederzuverwenden.

Abgesehen von diesen Konzepten müssen Sie das SOLID Prinzip der OOP verstehen, um ein Java-Entwickler mit hohen Java-Entwicklerfähigkeiten zu werden.

S S steht für Single Responsibility Principle, was bedeutet, dass eine Klasse nur ein bestimmtes Problem lösen sollte.

steht für was bedeutet, dass eine Klasse nur ein bestimmtes Problem lösen sollte. O O in SOLID principles bezieht sich auf das Open-Closed-Prinzip , das besagt, dass ein Java-Entwickler die Objekte (Klassen, Methoden) erweitern sollte, anstatt neue Parameter hinzuzufügen.

in principles bezieht sich auf das , das besagt, dass ein Java-Entwickler die Objekte (Klassen, Methoden) erweitern sollte, anstatt neue Parameter hinzuzufügen. L L bezieht sich auf das Liskov-Substitutionsprinzip , das besagt, dass ein Java-Entwickler Superklassen durch Unterklassen ersetzen sollte, ohne die Logik des Codes zu verändern.

bezieht sich auf das , das besagt, dass ein Java-Entwickler Superklassen durch Unterklassen ersetzen sollte, ohne die Logik des Codes zu verändern. I : I verweist auf das Interface Segregation Principle , das besagt, dass ein Java-Programmierer verschiedene Schnittstellen für verschiedene Clients entwickeln sollte.

: verweist auf das , das besagt, dass ein Java-Programmierer verschiedene Schnittstellen für verschiedene Clients entwickeln sollte. D D weist auf das Dependency Inversion Principle hin, das besagt, dass ein Java-Entwickler die Module der höheren Ebene nicht mit den Modulen der unteren Ebene kodieren sollte.

Das SOLID Prinzip der OOP hilft Java-Entwicklern also, Java-Entwickler-Fähigkeiten für die Java-Entwicklung zu erlernen.

Was macht ein Java-Entwickler?

Die Rolle eines Java-Entwicklers hängt stark von der Art des Projekts und der Dienstaltersstufe ab. Die meisten Java-Entwickler führen jedoch ähnliche Aufgaben in einem Software-Entwicklungslebenszyklus aus (SDLC). Lassen Sie uns nun die Aufgaben eines Java-Entwicklers in der Software-Entwicklung auf der Grundlage seiner/ihrer Erfahrung aufzeigen:

Junior-Java-Entwickler

Als Junior-Java-Entwickler haben Sie nur begrenzte Java-Kenntnisse, um in den Beruf des Java-Entwicklers einzusteigen. Da Sie nur begrenzt mit der Java-Programmierung vertraut sind, werden Sie Ihre Zeit damit verbringen, Ihre Java-Codierkenntnisse zu verbessern, Java-Programme zu testen und zu debuggen, Java-Projekte zu planen und Dokumentationen zu schreiben. All diese Einstiegsaufgaben werden Ihre Java-Programmierkenntnisse erweitern und Ihnen helfen, ein Java-Entwickler zu werden.

Mid-Level-Java-Entwickler

Ein Java-Entwickler der mittleren Ebene mit einer Berufserfahrung von 2 bis 5 Jahren verfügt über fundierte Kenntnisse in seinen Fachgebieten wie Software-Engineering, Informationstechnologie und Computerwissenschaften. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Java-Kenntnisse verbringt ein Mid-Level-Java-Entwickler mehr Zeit mit dem Schreiben komplexer Java-Codes, mit fortgeschrittenen Tests und Debugging, mit der Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und mit der Anleitung von Junior-Java-Entwicklern, um Erfahrungen in der Java-Entwicklung zu sammeln. Daher haben Softwareentwickler der mittleren Ebene eine höhere Chance, ihre Karriere in der Softwareentwicklung mit einem ansehnlichen Gehaltspaket auszubauen.

Senior-Java-Entwickler

Ein Senior-Java-Entwickler verfügt über 5 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung und praktische Erfahrung in mehreren Java-Entwicklungsprojekten. Als Experte für die beliebte Programmiersprache arbeitet ein Senior-Java-Entwickler an komplexen Java-Projekten, arbeitet mit Anbietern zusammen und überwacht den finanziellen Status eines Java-Entwicklungsprojekts. Als Senior-Java-Entwickler haben Sie also gute Chancen, sich in der Softwareentwicklung auszuzeichnen.

Wie viel verdienen Java-Entwickler?

Softwareentwickler mit Fachkenntnissen in der Java-Programmierung sind sehr gefragt und tragen viel zum Erfolg eines Unternehmens bei. Ein Java-Entwickler, der Experte für die Programmiersprache Java ist, übernimmt die Verantwortung für verschiedene Aufgaben, um ein erfolgreicher Java-Entwickler mit einem ansehnlichen Gehaltspaket zu werden. Sie fragen sich vielleicht, wie viel ein Java-Entwickler nach Abschluss eines Java-Entwicklungsprojekts verdienen kann.

Laut einer beliebten Gehaltsvergleichsplattform, Salary.com, verdient ein Java-Entwickler in den Vereinigten Staaten 96.297 $/Jahr. Java-Entwickler, die als Vollzeit-Java-Programmierer arbeiten, verdienen zwischen $80.975 und $107.886/Jahr. Auffallend ist, dass das Gehalt von Java-Entwicklern aufgrund ihrer akademischen Leistungen, ihrer Berufserfahrung, ihres Standorts und anderer administrativer Aufgaben im Lebenszyklus der Softwareentwicklung variieren kann. Nachdem Sie die Karriereentwicklung und das Gehalt eines Java-Entwicklers kennengelernt haben, hoffen wir, dass Sie bereit sind, ein Java-Entwickler zu werden.

Erforderliche Fähigkeiten für einen Java-Entwickler

Es gibt einige notwendige Fähigkeiten, die Sie beherrschen müssen, um ein Java-Entwickler zu werden. Lassen Sie uns beginnen:

Java-Programmierkenntnisse

Die wichtigste Fähigkeit eines Java-Programmierers ist die Beherrschung der Java-Sprache für die Entwicklung von Mobilgeräten oder Webseiten. Als Java-Entwickler müssen Sie Java-Code für die Mobil- oder Web-Entwicklung von Grund auf neu schreiben. Um die Natur eines Softwareentwicklungsprojekts zu verstehen, müssen Sie die folgenden Dinge für die Java-Entwicklung verstehen.

Was ist der Unterschied zwischen Java Card, Java Standard Edition, Java Micro Edition und Java Enterprise Edition?

Wie benutzt man Spring Framework Hibernate Framework, um ein Java Produkt zu entwickeln?

Wie benutzt man das Java Development Kit?

Testen von Fähigkeiten

Sobald Sie die Java-Codierung beherrschen, ist es an der Zeit, die Fehler in einem Java-Projekt vor der Bereitstellung zu testen und zu beheben. Um ein Java-Entwickler zu werden, müssen Sie also die verschiedenen Arten des Testens verstehen, wie z. B. Black-Box-Tests, White-Box-Tests und Unit-Tests. Das Testen des Softwareentwicklungsprojekts hilft Ihnen, die Fehler in der Codierung und Funktionalität einer Web- oder Mobilanwendung zu beheben.

SQL-Kenntnisse

Als Java-Programmierer werden Sie auch eine Datenbank für ein Java-Projekt verwalten müssen. In diesem Zusammenhang können Sie Structured Query Language(SQL) oder ein anderes Datenbankverwaltungsprogramm wie Oracle 12 und MySQL erlernen, um eine Datenbank zu verwalten.

Kommunikationsfähigkeiten

Als Java-Entwickler werden Sie mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten, um neue mobile oder Web-Anwendungen zu erstellen. Daher müssen Sie sich verbale und nonverbale Fähigkeiten für eine reibungslose Interaktion mit Anbietern und Kunden aneignen. Eine gute Kommunikation wird Ihnen helfen, die Anforderungen des Projekts zu verstehen und qualitativ hochwertige Software zu liefern.

Fähigkeiten im Projektmanagement

Als Java-Entwickler ist es Ihre Aufgabe, alle Aktivitäten im Softwareentwicklungsprozess zu verwalten. Sie werden alle Phasen verwalten, einschließlich Planung, Analyse, Design, Implementierung, Test und Wartung. Daher müssen Sie sich mit der Wasserfallmethode und anderen Entwicklungsansätzen vertraut machen, um das Projekt systematisch zu verwalten.

Wie wird man Java-Entwickler im Jahr 2023?

Wir hoffen, dass Sie, nachdem Sie sich über das Karrierewachstum und die erforderlichen Fähigkeiten informiert haben, bereit sind, ein Java-Entwickler zu werden. Wir listen die 5 wichtigsten Schritte auf, um ein Java-Entwickler im Jahr 2023 zu werden.

Schritt 1: Lernen Sie die Grundlagen von Java

Sie können den ersten Schritt zum Java-Entwickler machen, indem Sie die grundlegenden Konzepte von Java lernen. Das Erlernen des Java-Grundkonzepts wird Ihnen helfen, die OOP-Konzepte zu verstehen und eine Grundlage für das Erlernen fortgeschrittener Java-Konzepte zu schaffen. Außerdem werden Sie in der Lage sein, Allzweck-Webanwendungen zu entwickeln. Außerdem können angehende Softwareentwickler grundlegende Java-Konzepte lernen, um ihr Interesse zu finden und Zeit und Geld zu sparen, wenn sie weniger Interesse an der Java-Entwicklung haben.

Schritt 2: Studieren Sie den Bereich der Informatik

Wenn Sie die Grundlagen der Java-Programmierung erlernen, erhalten Sie eine Vorstellung von den Kernkonzepten. Wenn Sie jedoch eine Karriere als Java-Entwickler anstreben, sollten Sie sich für ein Studium der Informatik, Softwaretechnik oder Informationstechnologie entscheiden. Die Wahl eines dieser Fächer wird Ihnen dabei helfen, ein professioneller Java-Entwickler zu werden. Informatik ist ein vielseitiges Studienfach, das Ihnen helfen kann, detaillierte Fähigkeiten zu erlernen, um Java-Entwickler zu werden. Es fällt auf, dass Java-Entwickler keinen Master-Abschluss in Informatik oder Softwaretechnik brauchen, aber ein Abschluss kann ihnen helfen, sich von der schnell wachsenden Konkurrenz abzuheben. Darüber hinaus hilft Ihnen ein professioneller Abschluss in Informatik oder einem anderen verwandten Fachgebiet, Programmiersprachen zu erlernen und bei Spitzenunternehmen einzusteigen.

Schritt 3: Sammeln Sie praktische Erfahrung in Java

In der schnell wachsenden Welt des Wettbewerbs müssen Sie praktische Erfahrungen sammeln, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Heutzutage suchen Unternehmen nach einem idealen Kandidaten für die Stelle eines Java-Entwicklers mit praktischer Erfahrung. Bevor Sie sich für eine Stelle als Java-Entwickler bewerben, sollten Sie praktische Erfahrungen in der Programmiersprache Java sammeln, um Ihre Chancen bei der Auswahl zu erhöhen. Um praktische Erfahrungen zu sammeln, können Sie Seminare, Workshops, Praktika und Bootcamps besuchen. Außerdem können Sie Ihre Java-Entwicklungsdienste online anbieten, um sich mit dem Entwicklungsprozess vertraut zu machen.

Schritt 4: Lernen Sie fortgeschrittene Konzepte von Java

Das Erlernen des Kerns der Programmiersprache Java kann Java-Entwicklern helfen, Allzweckanwendungen zu entwickeln. Um komplexe Webanwendungen zu entwickeln, müssen Sie fortgeschrittene Java-Konzepte lernen. Das Erlernen fortgeschrittener Java-Konzepte wird Ihnen helfen, umfangreiche Anwendungen für Unternehmen zu entwerfen und einzusetzen. Als Java-Entwickler lernen Sie auch verschiedene Frameworks, Tools und Technologien kennen.

Schritt 5: Aktualisieren Sie Ihren Lebenslauf

Nach dem Erwerb von Fachkenntnissen in der Java-Programmierung können Java-Entwickler ein starkes Portfolio aufbauen, indem sie ihre Projekte in Lebensläufen präsentieren. Außerdem können sie ihre Fähigkeiten in der Java-Programmiersprache aufpolieren, indem sie sich der Gemeinschaft erfahrener Java-Entwickler anschließen. Darüber hinaus können Sie Ihre Java-Programmierkenntnisse auch durch Selbststudium verbessern, um ein erfolgreicher Java-Entwickler zu werden. Professionelle Zertifizierungen und Zeugnisse sind ein guter Weg, um Ihr Fachwissen als Java-Experte unter Beweis zu stellen.

Was ist der schnellste Weg, um Programmierer zu werden?

Nachdem Sie diese Schritte durchlaufen haben, um ein Java-Entwickler zu werden, finden Sie es vielleicht zeitaufwändig, ein Profi in dieser beliebten Programmiersprache zu werden. Deshalb suchen Sie vielleicht nach den schnellsten Wegen, um ein Programmierer zu werden. Wir sind hier, um die Softwareentwicklung zu einer Sache von Klicks zu machen, anstatt Zeit und Geld für das Erlernen von Programmiersprachen auszugeben. Der schnellste Weg, ein Programmierer zu werden, ist also no-code Entwicklung. Heutzutage, no-code hat die Entwicklung immense Popularität gewonnen. Es ist eine billigere Lösung, um Programmieren zu lernen mit no-code weil es kostenlose Kurse anbietet, in denen man seine Programmierkenntnisse erweitern kann. Die meisten Leute denken, dass no-code Tools nur die Entwicklung von einfachen Anwendungen unterstützen. Aber die Wahrheit ist, dass eine no-code Lösung Unternehmen dabei helfen kann, komplexe Anwendungen zu entwickeln.

Sie werden begeistert sein, das beste no-code Werkzeug zu erfahren, mit dem Sie Ihre Reise als no-code Entwickler. Wir empfehlen Ihnen AppMaster, ein beliebtes no-code Werkzeug für die Entwicklung von Softwarelösungen. In den letzten Jahren hat sich , AppMaster zum beliebtesten Tool für die Codegenerierung geworden. Mit Hilfe dieses Tools können Sie Webanwendungen, mobile Anwendungen und das Backend erstellen. Außerdem bietet dieses no-code Tool eine PostgreSQL-Datenbank nach dem vom Datenbankdesigner erstellten Schema.

Quellcode zur Verfügung stellen

Das Schöne an dieser Plattform ist, dass sie den Quellcode für jede Anwendung zur Verfügung stellt, so dass Sie diesen Code auch dann noch verwenden können, wenn Sie diese Plattform nicht mehr nutzen.

Integrieren Sie alle Geschäftsprozesse

Außerdem stellt dieses no-code Tool alle Geschäftsprozesse in echten Code in der Sprache Go um. Mit dieser Plattform können Sie also eine vollwertige Anwendung entwickeln, wie es ein erfahrener Programmierer tun kann.

Fügen Sie Updates automatisch hinzu

Diese Plattform schreibt 22.000 Codezeilen pro Sekunde und fügt künftige Aktualisierungen automatisch hinzu, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben. So ist die Anwendung immer auf dem neuesten Stand, und es gibt keine technischen Schulden.

Garantieren Sie die Funktionsfähigkeit der Anwendung

Die Entwicklung einer realen Anwendung mit AppMaster garantiert, dass sie auch dann funktioniert, wenn die Plattform selbst einige Probleme hat. Sie ist im Grunde genommen in keiner Weise davon abhängig und kann überall und auf jedem Server eingesetzt werden.

Dokumentation bereitstellen

Darüber hinaus generiert dieses no-code Tool automatisch die Swagger-Dokumentation. Sie ist sofort online verfügbar; Sie können alle Endpunkte der Anwendung überprüfen, sie in der Praxis testen, auf die Datenbank zugreifen usw.

Verschiedene Admin-Panels anbieten

Eine Webanwendung, die auf Vue3 erstellt wird, bietet in der Regel verschiedene Administrationspanels, aber im Allgemeinen kann fast jede Anwendung erstellt werden. Für die Entwicklung einer mobilen App bietet diese Plattform Server Driven UI. Nach der Fertigstellung der Anwendung mit dieser Plattform können Sie sie in App Stores veröffentlichen.

Erlaubt die Erstellung der Logik

In der Plattform gibt es keine Vorlagen. Mit dieser Plattform werden Sie die Anwendungsarchitektur, die Geschäftsprozesse und die Geschäftslogik selbst erstellen. Der Aufbau der Logik auf dieser Plattform ist derselbe wie bei der traditionellen Entwicklung mit Programmiersprachen. Darüber hinaus bietet diese Plattform Endpunkte und WebSockets zur Erstellung der Logik. Macht es nicht Spaß, ein Entwicklungsprojekt mit Hilfe von visuellen Blöcken und Links statt mit einer Programmiersprache durchzuführen?

Kostenlose Kurse anbieten

AppMaster hat eine eigene Universität, in der Sie kostenlos lernen können, wie man mit der Plattform arbeitet. Sie können einen Kurs wählen, der Ihrem technischen Hintergrund entspricht. Darüber hinaus können Sie mit den Grundlagen beginnen, wenn Sie keinen technischen Hintergrund haben oder fortgeschrittene Fähigkeiten erlernen möchten.

Abschließender Gedanke

Wir hoffen, dass Sie nach der Lektüre dieses Artikels wissen, wie Sie im Jahr 2023 Java-Entwickler werden können. Wenn Sie eine Softwarelösung entwickeln möchten, ohne eine Java-Programmiersprache zu lernen, empfehlen wir Ihnen AppMaster, ein beliebtes no-code Werkzeug für die App-Entwicklung.