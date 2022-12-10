Сегодня Java является одним из самых популярных языков программирования, и инженеры-программисты часто используют java-кодирование при разработке программного обеспечения. По оценкам Бюро трудовой статистики США, в стране насчитывается 1 469 000 разработчиков программного обеспечения, и 35% этих веб-разработчиков используют программирование на java как один из популярных языков программирования. Таким образом, это лучший выбор для продолжения карьеры Java-разработчика в США. Вы ищете полную дорожную карту для овладения навыками java и хотите стать успешным java-разработчиком? Если да, то ищите дальше.

В этой статье мы раскроем концепцию программирования на Java, объектно-ориентированное программирование (ООП), обязанности java-разработчиков, сколько зарабатывают java-разработчики и шаги, чтобы стать java-разработчиком. Начнем с того, что такое программирование на Java:

Что такое Java?

Java - это популярный язык программирования, используемый для разработки мобильных и веб-приложений. Ранняя концепция языка java была дана "Зеленой командой" в начале 1990-х годов. Джеймс Гослинг, член этой команды, внес большой вклад в развитие языка java и заслужил звание "отца Java". Гослинг был старшим разработчиком программного обеспечения в компании Sun Microsystems (сегодня известной как Oracle), когда он представил язык программирования Java. После выпуска языка Java появилось множество языков программирования, таких как Python, PHP и JavaScript, но Java сохранил свой статус самого популярного языка программирования. Причиной такого ажиотажа является простота, переносимость, безопасность, многопоточность и динамичность языка Java.

В настоящее время существует четыре редакции Java, которые необходимо изучить, чтобы стать компетентным Java-разработчиком. Давайте раскроем более широкий взгляд на эти редакции:

Java Card

Разработчики Java используют эту редакцию java для поддержки небольших вычислительных устройств, таких как банкоматы и SIM-карты.

Java Standard Edition

Java-разработчики используют эту стандартную редакцию для разработки программного обеспечения для настольных компьютеров и серверов.

Java Micro Edition

Разработчик java использует java micro edition для разработки программ для мобильных устройств (Android и iOS).

Java Platform Enterprise Edition

Разработчик java использует эту редакцию java для разработки программ корпоративного уровня, таких как CRM. После изучения концепции java-программирования вам необходимо понять концепцию объектно-ориентированного программирования, чтобы стать java-разработчиком.

Что такое объектно-ориентированное программирование?

Java организует свои объекты с помощью языка объектно-ориентированного программирования (ООП). Объект в ООП - это сущность с уникальной идентичностью и свойствами. Как java-разработчик, вы должны понимать принципы ООП. Давайте узнаем:

Инкапсуляция

Инкапсуляция заключает данные и функции в единое целое в приватном режиме. Этот механизм помогает разработчикам java защитить данные и методы и ограничить их доступ к публичным функциям.

Абстракция

Абстракция в ООП используется для раскрытия необходимых деталей при сокрытии остальных данных. Эта концепция помогает разработчикам java делиться необходимыми данными, что помогает в разработке программного обеспечения.

Наследование

Поскольку ООП работает с объектами реального мира, наследование имеет дело с построением логических отношений между этими объектами/сущностями. Наследование позволяет java-программисту повторно использовать код, разделяя общую логику дочернего и родительского классов.

Полиморфизм

Полиморфизм в ООП позволяет java-программисту использовать различные дочерние классы с тем же интерфейсом, что и родительский класс. Такой подход помогает java-программисту повторно использовать код при разработке аналогичных программных средств.

Помимо этих концепций, вам необходимо понять SOLID принцип ООП, чтобы стать java-разработчиком с высокими навыками java-разработчика.

S : S расшифровывается как Single Responsibility Principle, что подразумевает, что один класс должен решать только одну конкретную проблему.

: расшифровывается как что подразумевает, что один класс должен решать только одну конкретную проблему. O : O в принципах SOLID означает Принцип Открытости-Закрытости , который гласит, что разработчик java должен расширять объекты (классы, методы), а не добавлять новые параметры.

: в принципах означает , который гласит, что разработчик java должен расширять объекты (классы, методы), а не добавлять новые параметры. L : L ссылается на принцип замещения Лискова , который гласит, что разработчик java должен заменять суперклассы на подклассы плавно, сохраняя логику кода.

: ссылается на , который гласит, что разработчик java должен заменять суперклассы на подклассы плавно, сохраняя логику кода. I : I указывает на Принцип разделения интерфейсов , который подразумевает, что java-программист должен разрабатывать разные интерфейсы для разных клиентов.

: указывает на , который подразумевает, что java-программист должен разрабатывать разные интерфейсы для разных клиентов. D : D указывает на Принцип инверсии зависимостей, который гласит, что java-разработчик не должен заставлять модули более высокого уровня java кодировать модули более низкого уровня.

Итак, принцип ООП SOLID помогает java-разработчикам освоить навыки java-разработчика для разработки java.

Что делает Java-разработчик?

Роль Java-разработчика сильно зависит от характера проекта и уровня квалификации. Но большинство Java-разработчиков выполняют схожие задачи в жизненном цикле разработки программного обеспечения (SDLC). Теперь давайте раскроем обязанности java-разработчика в разработке программного обеспечения в зависимости от его/ее опыта:

Младший java-разработчик

Как младший java-разработчик, вы обладаете ограниченными навыками java, чтобы войти в профессию java-разработчика. Имея ограниченный опыт программирования на java, вы будете тратить свое время на совершенствование навыков кодирования на java, тестирование и отладку ошибок в java-программах, планирование java-проектов и написание документации. Все эти задачи начального уровня будут способствовать развитию ваших навыков программирования java и помогут вам стать java-разработчиком.

java-разработчик среднего уровня

java-разработчик среднего уровня с профессиональным опытом от 2 до 5 лет обладает глубокими знаниями в таких областях, как программная инженерия, информационные технологии и компьютерные науки. Благодаря более продвинутым навыкам работы с java, java-разработчик среднего уровня будет тратить время на написание сложных java-кодов, более продвинутое тестирование и отладку, сотрудничество с работодателями и руководство младшими java-разработчиками для получения опыта в разработке на Java. Таким образом, разработчики программного обеспечения среднего уровня имеют больше шансов сделать карьеру в области разработки программного обеспечения с достойным пакетом заработной платы.

Старший Java-разработчик

Старший Java-разработчик обладает 5-летним опытом глубоких знаний в области разработки программного обеспечения и практическим опытом работы в многочисленных проектах по разработке Java. Будучи экспертом в популярном языке программирования, старший Java-разработчик будет работать над сложными Java-проектами, сотрудничать с поставщиками и следить за финансовым состоянием проекта по разработке Java. Таким образом, как старший Java-разработчик, вы имеете все шансы преуспеть в разработке программного обеспечения.

Сколько зарабатывают Java-разработчики?

Разработчики программного обеспечения с опытом программирования на Java пользуются спросом и вносят большой вклад в успех бизнеса. Java-разработчик, знающий язык программирования Java, берет на себя ответственность за выполнение различных задач, чтобы стать успешным Java-разработчиком с солидным пакетом заработной платы. Вас может волновать вопрос о том, сколько Java-разработчик может заработать после завершения проекта по разработке Java.

По данным популярной платформы для сравнения зарплат Salary.com, в США Java-разработчик зарабатывает $96 297 в год. Java-разработчики, работающие в качестве программистов Java на полную ставку, зарабатывают от $80,975 до $107,886/год. Заметным фактом является то, что зарплата Java-разработчиков может отличаться из-за их академической успеваемости, опыта работы, местонахождения и других административных ролей в жизненном цикле разработки программного обеспечения. После ознакомления с карьерным ростом и зарплатой Java-разработчика, мы надеемся, что вы готовы стать Java-разработчиком.

Навыки, необходимые для того, чтобы стать Java-разработчиком

Чтобы стать Java-разработчиком, необходимо овладеть рядом навыков. Давайте начнем:

Навыки программирования на Java

Важнейшим навыком для Java-разработчика является владение языком Java для мобильной или веб-разработки. Как java-разработчик, вы должны будете писать java-код с нуля для мобильной или веб-разработки. Итак, чтобы понять суть проекта по разработке программного обеспечения, вам потребуется понять следующие вещи для Java-разработки.

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Навыки тестирования

После того, как вы освоите кодирование на Java, наступает время тестирования и отладки ошибок в java-проекте перед его развертыванием. Поэтому, чтобы стать java-разработчиком, вы должны понимать различные виды тестирования, такие как тестирование черного ящика, тестирование белого ящика и модульное тестирование. Тестирование проекта разработки программного обеспечения поможет вам исправить ошибки в кодировании и функциональности веб- или мобильного приложения.

Навыки SQL

Как java-программисту, вам также потребуется управлять базой данных для java-проекта. В связи с этим вы можете изучить язык структурированных запросов(SQL) или любую другую программу управления базами данных, например Oracle 12 и MySQL, для управления базой данных.

Коммуникативные навыки

Как java-разработчик, вы будете взаимодействовать с различными поставщиками для создания новых мобильных или веб-приложений. Поэтому вам необходимо приобрести вербальные и невербальные навыки для беспрепятственного взаимодействия с поставщиками и клиентами. Хорошая коммуникация поможет вам понять потребности проекта и предоставить качественное программное обеспечение.

Навыки управления проектами

Как Java-разработчик, вы обязаны управлять всеми действиями, вовлеченными в процесс разработки программного обеспечения. Вы будете управлять всеми этапами, включая планирование, анализ, проектирование, реализацию, тестирование и сопровождение. Поэтому вам необходимо ознакомиться с водопадным подходом и другими подходами к разработке, чтобы систематически управлять проектом.

Как стать Java-разработчиком в 2023 году?

После изучения карьерного роста и необходимых навыков, мы надеемся, что вы готовы стать java-разработчиком. Мы приводим 5 лучших шагов, чтобы стать java-разработчиком в 2023 году.

Шаг 1: Изучите основы Java

Вы можете сделать первый шаг к тому, чтобы стать java-разработчиком, изучив фундаментальные концепции Java. Изучение основных концепций Java поможет вам понять концепции ООП и станет базой для изучения продвинутых концепций Java. Более того, вы сможете разрабатывать веб-приложения общего назначения. Более того, начинающие разработчики программного обеспечения могут изучить базовые концепции java, чтобы найти свой интерес и сэкономить время и деньги, если они чувствуют меньший интерес к разработке java.

Шаг 2: Изучите область компьютерных наук

Изучение основ программирования на Java даст представление об основных концепциях. Но если вы хотите продолжить свою карьеру в качестве java-разработчика, лучшим вариантом будет выбрать область изучения компьютерных наук, программной инженерии или информационных технологий. Выбор любого из этих направлений поможет вам стать Java-разработчиком на профессиональном уровне. Компьютерные науки - это разнообразная область обучения, которая поможет вам овладеть подробными навыками, чтобы стать Java-разработчиком. Заметно, что разработчикам Java не обязательно получать степень магистра в области компьютерных наук или программной инженерии, но наличие этой степени может помочь им выделиться среди быстро растущей конкуренции. Более того, наличие профессиональной степени в области компьютерных наук или любой другой смежной области поможет вам изучать языки программирования и сотрудничать с ведущими организациями.

Шаг 3: Получение практического опыта в Java

В быстро развивающемся конкурентном мире вам необходимо получить практический опыт, чтобы выделиться среди конкурентов. Сегодня компании ищут идеального кандидата на должность java-разработчика с практическим опытом. Прежде чем претендовать на должность Java-разработчика, получите практический опыт работы с языком программирования Java, чтобы повысить свои шансы на отбор. Чтобы получить практический опыт, вы можете посещать семинары, мастер-классы, стажировки и bootcamp. Кроме того, вы можете предлагать свои услуги по разработке Java в Интернете, чтобы ознакомиться с процессом разработки.

Шаг 4: Изучите продвинутые концепции Java

Изучение основ языка программирования Java может помочь java-разработчикам разрабатывать приложения общего назначения. Для создания сложных веб-приложений необходимо изучить продвинутые концепции Java. Изучение передовых концепций Java поможет вам разрабатывать и внедрять крупномасштабные приложения для организаций. Будучи Java-разработчиком, вы также узнаете о различных фреймворках, инструментах и технологиях.

Шаг 5: Постоянно обновляйте свое резюме

После приобретения опыта в программировании на Java Java-разработчики могут создать сильное портфолио, представив свои проекты в резюме. Кроме того, они могут отточить свои навыки в языке программирования Java, присоединившись к сообществу опытных java-разработчиков. Кроме того, вы можете совершенствовать свои навыки программирования на Java путем самообучения, чтобы стать успешным Java-разработчиком. Профессиональные сертификаты и свидетельства - отличный способ продемонстрировать свою компетентность в качестве опытного Java-разработчика.

Какой самый быстрый способ стать программистом?

Пройдя через эти шаги, чтобы стать java-разработчиком, вы можете обнаружить, что вам не хватает времени, чтобы стать профессионалом в этом популярном языке программирования. Поэтому, возможно, вы ищете самые быстрые способы стать программистом. Мы здесь для того, чтобы сделать разработку программного обеспечения делом нескольких кликов, а не тратить время и деньги на изучение языков программирования. Итак, самый быстрый способ стать программистом - это no-code разработка. Сегодня no-code разработка приобрела огромную популярность. Это более дешевое решение для изучения программирования с помощью no-code потому что она предлагает бесплатные курсы для развития навыков программирования. Большинство людей считают, что no-code инструменты поддерживают только разработку простых приложений. Но правда в том, что no-code решение может помочь компаниям в разработке сложных приложений.

Возможно, вы будете в восторге, узнав о лучшем no-code инструменте для начала вашего пути в качестве no-code разработчика. Мы рекомендуем вам попробовать AppMasterпопулярный no-code инструмент для разработки программных решений. В последние годы, AppMaster стал самым популярным инструментом генерации кода. С помощью этого инструмента можно создавать веб-приложения, мобильные приложения и бэкенд. Более того, этот no-code инструмент предлагает базу данных PostgreSQL по схеме, собранной дизайнером базы данных.

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Прелесть этой платформы в том, что она предоставляет исходный код для каждого приложения, поэтому вы можете использовать этот код, даже если вы больше не используете эту платформу.

Интегрировать все бизнес-процессы

Кроме того, этот no-code инструмент собирает все бизнес-процессы в реальный код на языке Go. В результате эта платформа позволит вам разработать полноценное приложение так, как это может сделать опытный программист.

Автоматически добавлять обновления

Эта платформа пишет 22 000 строк кода в секунду и автоматически добавляет будущие обновления, не написав ни одной строки кода. Таким образом, приложение всегда актуально, и нет никаких технических долгов.

Гарантировать работу приложения

Разработка реального приложения с AppMaster гарантирует, что оно будет работать, даже если у самой этой платформы возникнут какие-то проблемы. По сути, она никак от нее не зависит, и ее можно использовать где угодно, на любом сервере.

Предоставить документацию

Кроме того, этот no-code инструмент автоматически генерирует документацию Swagger. Она сразу же доступна в Интернете; вы можете проверить все эндпоинты приложения, протестировать их на практике, получить доступ к базе данных и т.д.

Предлагать различные панели администратора

В веб-приложении, созданном на Vue3, обычно создаются различные панели администратора, но в целом можно создать практически любое приложение. Для разработки мобильного приложения эта платформа предлагает Server Driven UI. После завершения работы над приложением на этой платформе, вы можете опубликовать его в магазинах приложений.

Позволяет строить логику

В платформе нет шаблонов. Используя эту платформу, вы будете самостоятельно строить архитектуру приложения, бизнес-процессы и бизнес-логику. Построение логики в этой платформе такое же, как и при традиционной разработке с использованием языков программирования. Более того, эта платформа предлагает конечные точки и WebSockets для построения логики. Разве не здорово выполнять проект разработки с помощью визуальных блоков и связей вместо языка программирования?

Предложите бесплатный курс

AppMaster имеет свой университет, где можно бесплатно научиться работать с платформой. Вы можете выбрать курс в зависимости от вашей технической подготовки. Кроме того, вы можете начать с основ, если вы не являетесь техническим специалистом или хотите получить продвинутые навыки.

Заключительные мысли

После прочтения этой статьи, мы надеемся, вам стало ясно, как стать java-разработчиком в 2023 году. Если вы хотите разработать программное решение без изучения языка программирования java, мы рекомендуем вам попробовать AppMasterпопулярный no-code инструмент для разработки приложений.