Oggi Java è uno dei linguaggi di programmazione più popolari e gli ingegneri del software utilizzano frequentemente la codifica java nello sviluppo del software. Secondo una stima dell'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti, nel Paese sono presenti 1.469.000 sviluppatori di software e il 35% di questi sviluppatori web utilizza la programmazione java come uno dei linguaggi di programmazione più diffusi. Quindi, è la scelta migliore per intraprendere la carriera di sviluppatore Java negli Stati Uniti. Siete alla ricerca di una tabella di marcia completa per padroneggiare le competenze java e volete diventare uno sviluppatore java di successo? Se sì, non cercate oltre.

In questo articolo sveleremo il concetto di programmazione Java, la programmazione orientata agli oggetti (OOP), le responsabilità degli sviluppatori java, quanto guadagnano gli sviluppatori java e i passi per diventare uno sviluppatore java. Cominciamo con il concetto di programmazione Java:

Cos'è Java?

Java è un popolare linguaggio di programmazione utilizzato per sviluppare applicazioni mobili e web. Il primo concetto di linguaggio java è stato dato da "The Green Team" all'inizio degli anni Novanta. James Gosling, un membro di questo team, ha contribuito molto al progresso del linguaggio java e si è guadagnato il titolo di "Padre di Java". Gosling era uno sviluppatore software senior presso Sun Microsystems (oggi noto come Oracle) quando introdusse il linguaggio di programmazione Java. Dopo il rilascio del linguaggio Java, sono stati introdotti molti linguaggi di programmazione, come Python, PHP e JavaScript, ma Java ha mantenuto il suo status di linguaggio di programmazione più popolare. Il motivo di questo successo è la natura semplice, portatile, sicura, multithreading e dinamica del linguaggio Java.

Attualmente esistono quattro edizioni di Java che è necessario imparare per diventare uno sviluppatore Java competente. Vediamo di seguito una visione più ampia di queste edizioni:

Scheda Java

Gli sviluppatori Java utilizzano questa edizione per supportare piccoli dispositivi di elaborazione come bancomat e schede SIM.

Edizione Java Standard

Gli sviluppatori Java utilizzano questa edizione standard per sviluppare software per desktop e server.

Edizione Java Micro

Uno sviluppatore java utilizza l'edizione java micro per sviluppare programmi per dispositivi mobili (Android e iOS).

Piattaforma Java Enterprise Edition

Uno sviluppatore java utilizza questa edizione java per sviluppare programmi di livello aziendale come il CRM. Dopo aver approfondito il concetto di programmazione java, per diventare uno sviluppatore java è necessario comprendere il concetto di programmazione orientata agli oggetti.

Che cos'è la programmazione orientata agli oggetti?

Java organizza gli oggetti utilizzando il linguaggio Object-Oriented Programming (OOP). Un oggetto in OOP è un'entità con un'identità e proprietà uniche. Come sviluppatore Java, è necessario comprendere i principi dell'OOP. Scopriamoli:

Incapsulamento

L'incapsulamento racchiude dati e funzioni in un'unica unità in modalità privata. Questo meccanismo aiuta gli sviluppatori java a proteggere i dati e i metodi e a limitare l'accesso alle funzioni pubbliche.

Astrazione

L'astrazione nell'OOP è utilizzata per rivelare i dettagli necessari e nascondere gli altri dati. Questo concetto aiuta gli sviluppatori java a condividere i dati necessari per lo sviluppo del software.

Ereditarietà

Poiché l'OOP lavora con entità del mondo reale, l'ereditarietà si occupa di costruire relazioni logiche tra questi oggetti/entità. L'ereditarietà consente ai programmatori java di riutilizzare il codice condividendo la logica comune delle classi figlio e genitore.

Polimorfismo

Il polimorfismo nell'OOP consente al programmatore java di utilizzare diverse classi figlio con la stessa interfaccia della classe genitore. Questo approccio aiuta il programmatore java a riutilizzare il codice nello sviluppo di strumenti software simili.

Oltre a questi concetti, per diventare uno sviluppatore java con elevate competenze è necessario comprendere il principio SOLID dell'OOP.

S : S è l'acronimo di Single Responsibility Principle, che implica che una classe deve risolvere un solo problema particolare.

: è l'acronimo di che implica che una classe deve risolvere un solo problema particolare. O O in SOLID si riferisce al Principio di Apertura-Chiusura , secondo il quale lo sviluppatore java dovrebbe estendere gli oggetti (classi, metodi) invece di aggiungere nuovi parametri.

in si riferisce al , secondo il quale lo sviluppatore java dovrebbe estendere gli oggetti (classi, metodi) invece di aggiungere nuovi parametri. L : L si riferisce al Principio di sostituzione di Liskov , secondo il quale lo sviluppatore java dovrebbe sostituire le superclassi con le sottoclassi senza problemi, mantenendo la logica del codice.

: si riferisce al , secondo il quale lo sviluppatore java dovrebbe sostituire le superclassi con le sottoclassi senza problemi, mantenendo la logica del codice. I : I indica il Principio di Segregazione dell'Interfaccia che implica che un programmatore java dovrebbe sviluppare interfacce diverse per client diversi.

: indica il che implica che un programmatore java dovrebbe sviluppare interfacce diverse per client diversi. D : D indica il Principio di Inversione di Dipendenza, secondo il quale lo sviluppatore java non deve far sì che i moduli di livello superiore di java codifichino i moduli di livello inferiore.

Quindi, il principio SOLID dell'OOP aiuta gli sviluppatori java ad apprendere le competenze per lo sviluppo java.

Cosa fa uno sviluppatore Java?

Il ruolo di uno sviluppatore Java dipende molto dalla natura del progetto e dal livello di seniority. Ma la maggior parte degli sviluppatori java svolge compiti simili in un ciclo di vita di sviluppo del software (SDLC). Vediamo ora le responsabilità di uno sviluppatore java nello sviluppo di software in base alla sua esperienza:

Sviluppatore java junior

Come sviluppatore java junior, avete competenze java limitate per entrare nella professione dello sviluppo java. Con un'esposizione limitata alla programmazione java, passerete il tempo a migliorare le vostre capacità di codifica java, a testare e debuggare gli errori nei programmi java, a pianificare progetti java e a scrivere la documentazione. Tutti questi compiti di base contribuiranno ad accrescere le vostre capacità di programmazione java e vi aiuteranno a diventare uno sviluppatore java.

Sviluppatore java di medio livello

Uno sviluppatore java di medio livello con un'esperienza professionale di 2-5 anni ha una conoscenza approfondita dei suoi settori, come l'ingegneria del software, l'informatica e la scienza dei computer. Grazie alle competenze java più avanzate, uno sviluppatore java di medio livello passerà il tempo a scrivere codici java complessi, a eseguire test e debug più avanzati, a collaborare con i datori di lavoro e a guidare gli sviluppatori java junior a fare esperienza nello sviluppo Java. Pertanto, gli sviluppatori di software di medio livello hanno maggiori possibilità di crescere nella loro carriera nello sviluppo di software con un buon pacchetto retributivo.

Sviluppatore Java senior

Uno sviluppatore Java senior ha un'esperienza di 5 anni di conoscenze approfondite nello sviluppo di software e di esperienza pratica in più progetti di sviluppo Java. In qualità di esperto del popolare linguaggio di programmazione, uno sviluppatore Java senior lavorerà su progetti Java complessi, collaborerà con i fornitori e monitorerà lo stato finanziario di un progetto di sviluppo Java. Quindi, come sviluppatore Java senior, avete la possibilità di eccellere nello sviluppo di software.

Quanto guadagnano gli sviluppatori Java?

Gli sviluppatori di software esperti nella programmazione Java sono molto richiesti e contribuiscono in modo significativo al successo di un'azienda. Uno sviluppatore Java esperto nel linguaggio di programmazione Java si assume la responsabilità di diversi compiti per diventare uno sviluppatore Java di successo con un buon pacchetto retributivo. Potreste essere preoccupati di quanto possa guadagnare uno sviluppatore Java dopo aver completato un progetto di sviluppo Java.

Secondo una popolare piattaforma di confronto salariale, Salary.com, uno sviluppatore Java guadagna 96.297 dollari all'anno negli Stati Uniti. Gli sviluppatori Java che lavorano come programmatori Java a tempo pieno guadagnano da 80.975 a 107.886 dollari/anno. Il fatto evidente è che lo stipendio degli sviluppatori Java può variare in base al loro curriculum accademico, all'esperienza lavorativa, alla posizione geografica e ad altri ruoli amministrativi nel ciclo di vita dello sviluppo del software. Dopo aver analizzato la crescita della carriera e lo stipendio di uno sviluppatore java, speriamo che siate pronti a diventare sviluppatori java.

Competenze necessarie per diventare uno sviluppatore Java

Per diventare uno sviluppatore Java è necessario acquisire una serie di competenze. Cominciamo:

Competenze di programmazione Java

L'abilità cruciale per uno sviluppatore Java è la padronanza del linguaggio Java per lo sviluppo mobile o web. Come sviluppatore Java, dovrete scrivere codice Java da zero per lo sviluppo mobile o web. Quindi, per capire la natura di un progetto di sviluppo software, è necessario comprendere le seguenti cose per lo sviluppo Java.

Qual è la differenza tra Java Card, Java Standard Edition, Java Micro Edition e Java Enterprise Edition?

Come utilizzare il framework Spring e Hibernate per sviluppare un prodotto Java.

Come utilizzare il kit di sviluppo Java?

Competenze di test

Una volta acquisita la padronanza della codifica Java, è il momento di testare ed eseguire il debug degli errori in un progetto Java prima della distribuzione. Per questo motivo, per diventare uno sviluppatore java è necessario comprendere i diversi tipi di test, come il black box testing, il white box testing e l'unit testing. Il test del progetto di sviluppo software vi aiuterà a correggere i bug nella codifica e nella funzionalità di un'applicazione web o mobile.

Competenze SQL

Come programmatore java, dovrete anche gestire un database per un progetto java. A questo proposito, potete imparare il linguaggioSQL(Structured Query Language) o qualsiasi altro programma di gestione di database, come Oracle 12 e MySQL, per gestire un database.

Capacità di comunicazione

Come sviluppatore java, interagirete con diversi fornitori per creare nuove applicazioni mobili o web. È quindi necessario acquisire capacità verbali e non verbali per interagire senza problemi con fornitori e clienti. Una buona comunicazione vi aiuterà a comprendere le esigenze del progetto e a fornire software di qualità.

Capacità di gestione del progetto

Come sviluppatore Java, è vostra responsabilità gestire tutte le attività coinvolte nel processo di sviluppo del software. Dovrete gestire tutte le fasi, tra cui pianificazione, analisi, progettazione, implementazione, test e manutenzione. È quindi necessario acquisire familiarità con l'approccio a cascata e con altri approcci di sviluppo per gestire il progetto in modo sistematico.

Come diventare uno sviluppatore Java nel 2023?

Dopo aver analizzato la crescita della carriera e le competenze necessarie, speriamo che siate pronti a diventare sviluppatori Java. Vi elenchiamo i 5 passi principali per diventare uno sviluppatore java nel 2023.

Passo 1: imparare i fondamenti di Java

Il primo passo per diventare uno sviluppatore java può essere fatto imparando i concetti fondamentali di Java. L'apprendimento dei concetti di base di Java vi aiuterà a comprendere i concetti OOP e a creare una base per l'apprendimento di concetti Java avanzati. Inoltre, sarete in grado di sviluppare applicazioni web di uso generale. Inoltre, gli aspiranti sviluppatori di software possono imparare i concetti di base di Java per trovare il loro interesse e risparmiare tempo e denaro se sentono meno interesse nello sviluppo di Java.

Passo 2: studiare il campo dell'informatica

L'apprendimento dei fondamenti della programmazione Java fornisce un'idea dei concetti fondamentali. Ma se si vuole intraprendere una carriera come sviluppatore java, l'opzione migliore è scegliere un campo di studio in Informatica, Ingegneria del software o Tecnologia dell'informazione. La scelta di uno di questi vi aiuterà a diventare uno sviluppatore Java a livello professionale. L'informatica è un campo di studi diversificato che può aiutarvi ad apprendere competenze dettagliate per diventare uno sviluppatore Java. Il fatto evidente è che gli sviluppatori Java non hanno bisogno di conseguire una laurea specialistica in Informatica o Ingegneria del software, ma avere una laurea può aiutarli a distinguersi tra la concorrenza in rapida crescita. Inoltre, avere una laurea professionale in Informatica o in qualsiasi altro campo correlato vi aiuterà ad apprendere i linguaggi di programmazione e ad entrare in contatto con le migliori organizzazioni.

Passo 3: fare esperienza pratica in Java

In un mondo competitivo in rapida crescita, è necessario acquisire esperienza pratica per distinguersi dalla concorrenza. Oggi le aziende sono alla ricerca di un candidato ideale per ricoprire la posizione di sviluppatore Java con esperienza pratica. Prima di candidarvi per un ruolo di sviluppatore Java, fate esperienza pratica nel linguaggio di programmazione Java per aumentare le vostre possibilità di selezione. Per acquisire esperienza pratica, è possibile partecipare a seminari, workshop, stage e bootcamp. Inoltre, potete offrire i vostri servizi di sviluppo Java online per familiarizzare con il processo di sviluppo.

Fase 4: Imparare i concetti avanzati di Java

L'apprendimento dei concetti fondamentali del linguaggio di programmazione Java può aiutare gli sviluppatori Java a sviluppare applicazioni di uso generale. Per creare applicazioni web complesse, è necessario imparare i concetti avanzati di Java. L'apprendimento dei concetti avanzati di Java vi aiuterà a progettare e distribuire applicazioni su larga scala per le organizzazioni. Come sviluppatore Java, imparerete anche a conoscere diversi framework, strumenti e tecnologie.

Fase 5: Aggiornare il curriculum

Dopo aver acquisito competenze nella programmazione Java, gli sviluppatori Java possono costruire un solido portfolio mostrando i loro progetti nel curriculum. Inoltre, possono anche perfezionare le loro competenze nel linguaggio di programmazione Java entrando a far parte della comunità di sviluppatori Java esperti. Inoltre, è possibile migliorare le proprie competenze di programmazione Java anche attraverso l'autoapprendimento per diventare uno sviluppatore Java di successo. Le certificazioni professionali e le testimonianze sono un ottimo modo per dimostrare la propria competenza come sviluppatore Java esperto.

Qual è il modo più veloce per diventare un programmatore?

Dopo aver affrontato questi passaggi per diventare uno sviluppatore java, potreste scoprire che è lungo diventare un professionista in questo popolare linguaggio di programmazione. Per questo motivo, potreste essere alla ricerca dei metodi più veloci per diventare programmatori. Siamo qui per rendere lo sviluppo di software una questione di clic, invece di spendere tempo e denaro per imparare i linguaggi di programmazione. Quindi, il modo più veloce per diventare un programmatore è lo sviluppo. no-code lo sviluppo. Oggi, no-code sviluppo ha acquisito un'immensa popolarità. È una soluzione più economica per imparare la programmazione con no-code perché offre corsi gratuiti per sviluppare le proprie capacità di programmazione. La maggior parte delle persone pensa che no-code strumenti supportino solo lo sviluppo di applicazioni semplici. Ma la verità è che una no-code soluzione può aiutare le aziende a sviluppare applicazioni complesse.

Potreste essere entusiasti di conoscere il migliore no-code strumento per iniziare il vostro viaggio come no-code sviluppatore. Vi consigliamo di provare AppMasterun popolare no-code strumento per sviluppare soluzioni software. Negli ultimi anni, AppMaster è diventato lo strumento di generazione di codice più popolare. Con l'aiuto di questo strumento, è possibile creare applicazioni web, applicazioni mobili e backend. Inoltre, questo no-code strumento offre un database PostgreSQL secondo lo schema assemblato dal progettista del database.

Fornire codice sorgente

Il bello di questa piattaforma è che fornisce il codice sorgente per ogni applicazione, in modo da poterlo utilizzare anche se non si utilizza più questa piattaforma.

Integrare tutti i processi aziendali

Inoltre, questo no-code strumento assembla tutti i processi aziendali in codice reale nel linguaggio Go. Di conseguenza, questa piattaforma vi permetterà di sviluppare un'applicazione completa proprio come può fare un programmatore esperto.

Aggiunge automaticamente gli aggiornamenti

Questa piattaforma scrive 22.000 righe di codice al secondo e aggiunge automaticamente gli aggiornamenti futuri senza scrivere una sola riga di codice. In questo modo, l'applicazione è sempre aggiornata e non ci sono debiti tecnici.

Garantire il funzionamento dell'applicazione

Sviluppare un'applicazione reale con AppMaster garantisce il funzionamento anche se la piattaforma stessa presenta dei problemi. In sostanza, non dipende da essa in alcun modo e può essere utilizzata ovunque, su qualsiasi server.

Fornisce documentazione

Inoltre, questo no-code strumento genera automaticamente la documentazione Swagger. È immediatamente disponibile online; è possibile controllare tutti gli endpoint dell'applicazione, testarli nella pratica, accedere al database, ecc.

Offrire vari pannelli di amministrazione

Un'applicazione web creata su Vue3, di solito, contiene vari pannelli di amministrazione, ma in generale è possibile creare quasi tutte le applicazioni. Per lo sviluppo di un'applicazione mobile, questa piattaforma offre la Server Driven UI. Dopo aver completato l'applicazione con questa piattaforma, è possibile pubblicarla sugli app store.

Permette di costruire la logica

La piattaforma non prevede modelli. Utilizzando questa piattaforma, potrete costruire da soli l'architettura dell'applicazione, i processi aziendali e la logica aziendale. La costruzione della logica in questa piattaforma è la stessa dello sviluppo tradizionale con i linguaggi di programmazione. Inoltre, questa piattaforma offre endpoint e WebSocket per costruire la logica. Non è divertente realizzare un progetto di sviluppo con l'aiuto di blocchi visivi e link invece che con un linguaggio di programmazione?

Offre un corso gratuito

AppMaster ha la sua università dove si può imparare a lavorare con la piattaforma gratuitamente. È possibile scegliere un corso in base al proprio background tecnico. Inoltre, è possibile partire dalle basi se si ha un background non tecnico o se si desidera apprendere competenze avanzate.

Pensieri finali

Dopo aver letto questo articolo, speriamo che vi sia chiaro come diventare uno sviluppatore java nel 2023. Se volete sviluppare una soluzione software senza imparare un linguaggio di programmazione java, vi consigliamo di provare AppMasterun popolare no-code strumento per lo sviluppo di app.