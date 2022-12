Obecnie Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, a inżynierowie oprogramowania często używają kodowania java w rozwoju oprogramowania. Według szacunków United States Bureau of Labor Statistics, 1 469 000 programistów oprogramowania jest tam w kraju, a 35% tych programistów internetowych używa programowania java jako jednego z popularnych języków programowania. Tak więc, jest to lepszy wybór, aby kontynuować swoją karierę jako programista Java w USA. Czy szukasz kompletnej mapy drogowej do opanowania umiejętności java i chcesz stać się udanym programistą java? Jeśli tak, nie szukaj dalej.

W tym artykule przedstawimy koncepcję programowania w języku Java, programowanie zorientowane obiektowo (OOP), obowiązki programistów java, ile zarabiają programiści java i jakie kroki należy podjąć, aby zostać programistą java. Zacznijmy od tego, czym jest programowanie w języku java:

Czym jest Java?

Java to popularny język programowania używany do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Wczesna koncepcja języka java została podana przez "The Green Team" na początku lat 90. James Gosling, członek tego zespołu, wniósł duży wkład w postęp języka java i zyskał tytuł "Ojca Javy". Gosling był starszym programistą oprogramowania w firmie Sun Microsystems (dziś znanej jako Oracle), kiedy wprowadził język programowania Java. Po wydaniu języka Java wprowadzono wiele języków programowania, takich jak Python, PHP i JavaScript, ale Java utrzymała swój status najpopularniejszego języka programowania. Powodem tego szumu jest prosta, przenośna, bezpieczna, wielowątkowa i dynamiczna natura języka Java.

Obecnie istnieją cztery edycje Javy, których należy się nauczyć, aby stać się kompetentnym programistą Java. Odsłońmy szersze spojrzenie na te edycje:

Java Card

Programiści Javy używają tej edycji do obsługi małych urządzeń przetwarzających, takich jak bankomaty i karty SIM.

Java Standard Edition

Programiści Java używają tej standardowej edycji do tworzenia oprogramowania dla komputerów stacjonarnych i serwerów.

Java Micro Edition

Programista java używa java micro edition do tworzenia programów mobilnych (Android i iOS).

Java Platform Enterprise Edition

Programista używa tej edycji java do tworzenia programów na poziomie przedsiębiorstwa, takich jak CRM. Po przejściu przez koncepcję programowania java, musisz zrozumieć koncepcję programowania obiektowego, aby zostać programistą java.

Czym jest programowanie obiektowe?

Java organizuje swoje obiekty za pomocą języka programowania obiektowego (OOP). Obiekt w OOP jest jednostką z unikalną tożsamością i właściwościami. Jako programista java, musisz zrozumieć zasady OOP. Odkryjmy:

Enkapsulacja

Enkapsulacja zamyka dane i funkcje w pojedynczej jednostce w trybie prywatnym. Ten mechanizm pomaga programistom java zabezpieczyć dane i metody oraz ogranicza ich dostęp do funkcji publicznych.

Abstrakcja

Abstrakcja w OOP jest używana do ujawnienia niezbędnych szczegółów przy jednoczesnym ukryciu pozostałych danych. Ta koncepcja pomaga programistom java dzielić się wymaganymi danymi, które pomagają w rozwoju oprogramowania.

Dziedziczenie

Ponieważ OOP pracuje z obiektami świata rzeczywistego, dziedziczenie zajmuje się budowaniem logicznych relacji pomiędzy tymi obiektami/podmiotami. Dziedziczenie pozwala programiście java na ponowne wykorzystanie kodu poprzez współdzielenie wspólnej logiki klas dzieci i rodziców.

Polimorfizm

Polimorfizm w OOP pozwala programiście java używać różnych klas dzieci z tym samym interfejsem, co klasa rodzica. To podejście pomaga programiście java ponownie wykorzystać kod podczas opracowywania podobnych narzędzi programistycznych.

Oprócz tych koncepcji, musisz zrozumieć zasadę SOLID OOP, aby stać się programistą java z wysokimi umiejętnościami programisty java.

S : S to skrót od Single Responsibility Principle, co oznacza, że jedna klasa powinna rozwiązywać tylko jeden konkretny problem.

: to skrót od co oznacza, że jedna klasa powinna rozwiązywać tylko jeden konkretny problem. O : O w SOLID zasady odnoszą się do zasady Open-Closed , która mówi, że programista java powinien rozszerzać obiekty (klasy, metody) zamiast dodawać nowe parametry.

: w zasady odnoszą się do zasady , która mówi, że programista java powinien rozszerzać obiekty (klasy, metody) zamiast dodawać nowe parametry. L : L odnoszą się do Liskov Substitution Principle, która mówi, że programista java powinien płynnie zastępować nadklasy podklasami przy zachowaniu właściwej logiki kodu.

: odnoszą się do Principle, która mówi, że programista java powinien płynnie zastępować nadklasy podklasami przy zachowaniu właściwej logiki kodu. I : I wskazuje na Zasadę Segregacji Interfejsów , która zakłada, że programista java powinien rozwijać różne interfejsy dla różnych klientów.

: wskazuje na Zasadę , która zakłada, że programista java powinien rozwijać różne interfejsy dla różnych klientów. D : D wskazuje na Dependency Inversion Principle, która mówi, że programista java nie powinien sprawiać, że moduły wyższego poziomu java kodują moduły niższego poziomu.

Tak więc, zasada SOLID OOP pomaga programistom java nauczyć się umiejętności programisty java dla rozwoju java.

Co robi programista Java?

Rola programisty Java w dużym stopniu zależy od charakteru projektu i poziomu starszeństwa. Ale większość programistów Java wykonuje podobne zadania w cyklu życia rozwoju oprogramowania (SDLC). Teraz, ujawnijmy obowiązki programisty java w rozwoju oprogramowania w oparciu o jego doświadczenie:

Młodszy programista java

Jako junior java developer, masz ograniczone umiejętności java, aby wejść do zawodu rozwoju java. Z ograniczoną ekspozycją na programowanie java, będziesz spędzać swój czas zwiększając swoje umiejętności kodowania java, testowania i usuwania błędów w programach java, planowania projektów java i pisania dokumentacji. Wszystkie te zadania na poziomie podstawowym dodadzą więcej do Twoich umiejętności programowania java i pomogą Ci zostać programistą java.

Programista java średniego szczebla

Programista java średniego szczebla z doświadczeniem zawodowym od 2 do 5 lat posiada głęboką wiedzę w swoich dziedzinach, takich jak inżynieria oprogramowania, technologia informacyjna i informatyka. Ze względu na bardziej zaawansowane umiejętności w zakresie javy, programista średniego szczebla będzie spędzał czas na pisaniu złożonych kodów java, bardziej zaawansowanych testach i debugowaniu, współpracy z pracodawcami i prowadzeniu młodszych programistów java, aby zdobyć doświadczenie w rozwoju Java. Tak więc programiści średniego szczebla mają większe szanse na rozwój swojej kariery w dziedzinie rozwoju oprogramowania z pokaźnym pakietem wynagrodzeń.

Starszy programista Java

Starszy programista Java ma doświadczenie 5 lat głębokiej wiedzy w zakresie rozwoju oprogramowania i praktyczne doświadczenie w wielu projektach rozwoju Java. Jako ekspert w popularnym języku programowania, starszy programista Java będzie pracować nad złożonymi projektami Java, współpracować z dostawcami i monitorować status finansowy projektu rozwoju Java. Tak więc, jako starszy programista Java, masz jasną szansę na wyróżnienie się w rozwoju oprogramowania.

Ile zarabiają programiści Java?

Programiści oprogramowania z doświadczeniem w programowaniu Java są poszukiwani i wnoszą wiele do sukcesu firmy. Programista Java ekspert w języku programowania Java bierze odpowiedzialność za różne zadania, aby stać się udanym programistą Java z przystojnym pakietem wynagrodzenia. Być może zastanawiasz się, ile programista Java może zarobić po zakończeniu projektu rozwoju Java.

Według popularnej platformy porównywania wynagrodzeń, Salary.com, programista Java zarabia $ 96,297/rok w Stanach Zjednoczonych. Programiści Java pracujący na pełny etat zarabiają od 80,975 do 107,886 USD/rok. Zauważalnym faktem jest, że wynagrodzenie programistów Java może się różnić ze względu na ich dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe, lokalizację i inne role administracyjne w cyklu życia rozwoju oprogramowania. Po przejściu przez rozwój kariery i wynagrodzenie programisty java, mamy nadzieję, że jesteś ustawiony, aby stać się programistą java.

Umiejętności wymagane do bycia programistą Java

Istnieją niezbędne zestawy umiejętności, które musisz opanować, aby zostać programistą Java. Zacznijmy od początku:

Umiejętności programowania w języku Java

Kluczową umiejętnością programisty Java jest opanowanie języka Java do tworzenia aplikacji mobilnych lub internetowych. Jako programista java będziesz musiał napisać kod java od podstaw dla rozwoju mobilnego lub internetowego. Tak więc, aby zrozumieć charakter projektu rozwoju oprogramowania, będziesz musiał zrozumieć następujące rzeczy dla rozwoju Java.

Jaka jest różnica między Java Card, Java Standard edition, Java Micro Edition i Java Enterprise edition?

Jak korzystać z frameworka Spring Framework Hibernate w celu opracowania produktu w języku Java.

Jak używać Java Development Kit?

Umiejętności testowania

Po uzyskaniu mistrzostwa w kodowaniu w Javie, nadszedł czas na testowanie i usuwanie błędów w projekcie Java przed wdrożeniem. Tak więc, musisz zrozumieć różne rodzaje testów, takie jak testy czarnej skrzynki, testy białej skrzynki i testy jednostkowe, aby stać się programistą java. Testowanie projektu rozwoju oprogramowania pomoże ci naprawić błędy w kodowaniu i funkcjonalności aplikacji internetowej lub mobilnej.

Umiejętność posługiwania się językiem SQL

Jako programista java, będziesz musiał również zarządzać bazą danych dla projektu java. W związku z tym możesz nauczyć się Structured Query Language(SQL) lub innego programu do zarządzania bazą danych, takiego jak Oracle 12 i MySQL.

Umiejętności komunikacyjne

Jako programista java będziesz wchodzić w interakcje z różnymi sprzedawcami, aby tworzyć nowe aplikacje mobilne lub internetowe. Tak więc, musisz nabyć umiejętności werbalne i niewerbalne dla płynnej interakcji ze sprzedawcami i klientami. Dobra komunikacja pomoże Ci zrozumieć potrzeby projektu i dostarczyć wysokiej jakości oprogramowanie.

Umiejętności zarządzania projektami

Jako programista Java, twoim obowiązkiem jest zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z procesem tworzenia oprogramowania. Będziesz zarządzał wszystkimi fazami, w tym planowaniem, analizą, projektowaniem, implementacją, testowaniem i utrzymaniem. Musisz więc zapoznać się z podejściem wodospadowym, a także innymi podejściami do rozwoju, aby systematycznie zarządzać projektem.

Jak zostać Java Developer w 2023 roku?

Po przejściu przez rozwój kariery i niezbędne umiejętności, mamy nadzieję, że jesteś ustawiony, aby stać się programistą java. Wymieniamy 5 najlepszych kroków, aby zostać programistą java w 2023 roku.

Krok 1: Poznaj podstawy języka Java

Możesz zrobić pierwszy krok do zostania programistą java, ucząc się podstawowych pojęć Javy. Nauka podstawowej koncepcji Java pomoże ci zrozumieć koncepcje OOP i bazę do nauki zaawansowanych koncepcji Java. Co więcej, będziesz w stanie opracować aplikacje internetowe ogólnego przeznaczenia. Ponadto aspirujący programiści mogą uczyć się podstawowych koncepcji java, aby znaleźć swoje zainteresowanie i zaoszczędzić czas i pieniądze, jeśli czują się mniej zainteresowani rozwojem java.

Krok 2: Studiuj dziedzinę informatyki

Nauka podstaw programowania w języku Java zapewni pomysł na podstawowe koncepcje. Ale jeśli chcesz kontynuować karierę jako programista java, najlepszą opcją jest wybór kierunku studiów w dziedzinie informatyki, inżynierii oprogramowania lub technologii informacyjnej. Wybór któregokolwiek z nich pomoże Ci stać się profesjonalnie programistą Java. Informatyka jest zróżnicowanym kierunkiem studiów, który może pomóc Ci nauczyć się szczegółowych umiejętności, aby stać się programistą Java. Zauważalnym faktem jest, że programiści Java nie muszą uzyskać tytułu magistra w dziedzinie informatyki lub inżynierii oprogramowania, ale posiadanie stopnia może pomóc im wyróżnić się wśród szybko rosnącej konkurencji. Co więcej, posiadanie profesjonalnego stopnia w dziedzinie informatyki lub innej pokrewnej dziedzinie pomoże Ci nauczyć się języków programowania i połączyć ręce z najlepszymi organizacjami.

Krok 3: Zdobądź praktyczne doświadczenie w Javie

W szybko rozwijającym się konkurencyjnym świecie, musisz zdobyć praktyczne doświadczenie, aby wyróżnić się wśród konkurencji. Obecnie firmy poszukują idealnego kandydata na stanowisko programisty java z praktycznym doświadczeniem. Przed ubieganiem się o stanowisko programisty Java, zdobądź praktyczne doświadczenie w języku programowania Java, aby zwiększyć swoje szanse na wybór. Aby zdobyć praktyczne doświadczenie, możesz uczestniczyć w seminariach, warsztatach, stażach i bootcampach. Ponadto, możesz oferować swoje usługi rozwoju Java online, aby zapoznać się z procesem rozwoju.

Krok 4: Naucz się zaawansowanych koncepcji Javy

Nauka rdzeni języka programowania Java może pomóc programistom java w tworzeniu aplikacji ogólnego przeznaczenia. Do budowania złożonych aplikacji internetowych, musisz nauczyć się zaawansowanych koncepcji Java. Nauka zaawansowanych koncepcji Java pomoże Ci zaprojektować i wdrożyć aplikacje na dużą skalę dla organizacji. Jako programista Java poznasz również różne frameworki, narzędzia i technologie.

Krok 5: Aktualizuj swoje CV

Po zdobyciu doświadczenia w programowaniu w języku Java, programiści Java mogą zbudować silne portfolio, pokazując swoje projekty w CV. Co więcej, mogą również szlifować swoje umiejętności w języku programowania Java poprzez dołączenie do społeczności doświadczonych programistów java. Co więcej, można również zwiększyć swoje umiejętności programowania w języku Java poprzez samodzielne uczenie się, aby stać się udanym programistą Java. Profesjonalne certyfikaty i referencje są świetnym sposobem na zaprezentowanie swojej wiedzy jako eksperta programisty Java.

Jaki jest najszybszy sposób, aby zostać programistą?

Po przejściu przez te kroki, aby stać się programistą java, możesz uznać, że czasochłonne jest stanie się pro w tym popularnym języku programowania. Więc, może szukasz niektórych najszybszych sposobów, aby stać się programistą. Jesteśmy tutaj, aby rozwój oprogramowania był kwestią kliknięć zamiast spędzania czasu i pieniędzy na naukę języków programowania. Tak więc, najszybszym sposobem, aby stać się programistą jest no-code rozwój. Dzisiaj, no-code rozwój zyskał ogromną popularność. Jest to tańsze rozwiązanie do nauki programowania z no-code ponieważ oferuje darmowe kursy, dzięki którym można zbudować swoje umiejętności programistyczne. Większość ludzi myśli, że no-code narzędzia wspierają jedynie tworzenie prostych aplikacji. Ale prawda jest taka, że no-code rozwiązanie może pomóc firmom w rozwijaniu złożonych aplikacji.

Możesz być podekscytowany, aby dowiedzieć się o najlepszym no-code narzędziu do rozpoczęcia swojej podróży jako no-code dewelopera. Polecamy wypróbować AppMasterpopularne no-code narzędzie do tworzenia rozwiązań programistycznych. W ostatnich latach, AppMaster stał się najpopularniejszym narzędziem do generowania kodu. Z pomocą tego narzędzia można tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz backend. Ponadto, to no-code narzędzie oferuje bazę danych PostgreSQL według schematu złożonego przez projektanta bazy danych.

Udostępnianie kodu źródłowego

Piękno tej platformy polega na tym, że zapewnia kod źródłowy dla każdej aplikacji, więc możesz użyć tego kodu, nawet jeśli nie używasz już tej platformy.

Zintegrować wszystkie procesy biznesowe

Co więcej, to no-code narzędzie składa wszystkie procesy biznesowe w realny kod w języku Go. W rezultacie, ta platforma pozwoli Ci opracować pełnowartościową aplikację tak, jak może to zrobić wykwalifikowany programista.

Dodaj aktualizacje automatycznie

Ta platforma pisze 22 000 linii kodu na sekundę i automatycznie dodaje przyszłe aktualizacje bez pisania jednej linii kodu. Tak więc, aplikacja jest zawsze aktualna i nie ma długu technicznego.

Gwarancja działania aplikacji

Tworzenie aplikacji w świecie rzeczywistym z AppMaster gwarantuje, że będzie ona działać nawet jeśli sama platforma ma jakieś problemy. Zasadniczo nie zależy od niej w żaden sposób, i może być używany w dowolnym miejscu, na dowolnym serwerze.

Dostarczaj dokumentację

Dodatkowo, to no-code narzędzie automatycznie generuje dokumentację Swagger. Jest natychmiast dostępny online; możesz sprawdzić wszystkie punkty końcowe aplikacji, przetestować je w praktyce, uzyskać dostęp do bazy danych itp.

Oferuj różne panele administracyjne

Aplikacja internetowa stworzona na Vue3, zazwyczaj, tworzone są tam różne panele administracyjne, ale ogólnie można stworzyć prawie każdą aplikację. Do tworzenia aplikacji mobilnej, platforma ta oferuje Server Driven UI. Po ukończeniu aplikacji za pomocą tej platformy, można ją opublikować w sklepach z aplikacjami.

Pozwala na budowanie logiki

W tej platformie nie ma szablonów. Korzystając z tej platformy, będziesz budować architekturę aplikacji, procesy biznesowe i logikę biznesową samodzielnie. Budowanie logiki w tej platformie jest takie samo jak w tradycyjnym rozwoju za pomocą języków programowania. Ponadto, ta platforma oferuje punkty końcowe i WebSockets do budowania logiki. Czy nie jest fajnie realizować projekt programistyczny za pomocą wizualnych bloków i linków zamiast języka programowania?

Zaproponuj darmowy kurs

AppMaster ma swój uniwersytet, gdzie za darmo można nauczyć się pracy z platformą. Możesz wybrać kurs w zależności od swojego zaplecza technicznego. Co więcej, możesz zacząć od podstaw, jeśli jesteś z nietechnicznego tła lub chcesz nauczyć się zaawansowanych umiejętności.

Myśli końcowe.

Po przejściu przez ten artykuł, mamy nadzieję, że jesteś jasny, jak zostać deweloperem java w 2023 roku. Jeśli chcesz opracować rozwiązanie programowe bez uczenia się języka programowania java, zalecamy, abyś spróbował AppMasterpopularne no-code narzędzie do tworzenia aplikacji.