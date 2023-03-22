On yıl içinde, programcıların çoğu sektörden çıkabilir. Bu cesur bir iddia, değil mi? Ancak bu oldukça makul bir senaryodur ve bu makale bu sonuca nasıl varıldığını açıklayacaktır. Başlangıç sahipleri, yazılım geliştirirken genellikle çeşitli zorluklarla karşılaşır. Kötü tanımlanmış teknik gereksinimler ve zayıf yönetimden üst düzey yetenekleri çekme ve elde tutma mücadelesine kadar yazılım şirketlerinin başına bela olan standart sorunlara dikkat çekiyorlar.

Son on yılda, geliştirme ekipleri mümkün olan her yerde süreçlerini iyileştirmeyi amaçladı. Scrum'ı , entegre Atlassian ürünlerini ve sürekli entegrasyon araçlarını benimsediler ve kitaplıklar geliştirerek ve bunları projeler arasında paylaşarak mevcut kod tabanlarını yeniden kullanmayı öğrendiler. Ancak, Aşil topuğu onların iş gücü olmaya devam ediyor.

İnsan emeğine bağlı olmanın zorlukları

Yazılım geliştirme başarısının şaşırtıcı bir şekilde %80'i, geliştiricilerin becerileri ve ürüne bağlılıkları tarafından belirlenir. Bir geliştirici kodunun kalitesi, ürünün yeniden düzenleme veya potansiyel olarak sıfırdan yeniden yazma bölümleriyle ilişkili maliyetleri doğrudan etkiler.

Yazılım geliştirmeyle uğraşan herkes muhtemelen "Artık desteklenemez. Her şeyin sıfırdan yeniden yazılması gerekiyor" ifadesiyle karşılaşmıştır. Ürün sahiplerinin bazen projeyi birkaç kez yeniden yazması ve bazen de çöpe atması gerekir.

Yeni başlayanlar ayrıca, genellikle yöneticilerin, teknik liderlerin ve geliştirme kalitesini izlemekten sorumlu diğer kişilerin yetersiz gözetiminden kaynaklanan deneyimli çalışan sabotajına dikkat çekiyor. Bu, ekip üyeleri çok farklı beceri seviyelerine sahip olduğunda ortaya çıkan altta yatan bir sorunu vurgular. Daha da kötüsü, çok önemli bir çalışan tam bir ürün piyasaya sürülecekken ortadan kaybolabilir. Ekip daha sonra bir geçici çözüm bulmak, görevleri yeniden atamak ve son teslim tarihlerini ayarlamak için çabalıyor.

No-code geliştirme pazarını değiştirecek

Geliştirici kaynaklı birçok sorunun en bariz çözümü, insan emeğini kodlama gerektirmeyen otomatikleştirilmiş uygulama geliştirme sistemleriyle değiştirmektir.

Avantajlar aşağıdakileri içerir:

Programlama dillerinden bağımsızlık



Daha görsel ve şeffaf bir yaklaşım



Önemli ölçüde daha düşük bir giriş engeli



Büyük ekiplere olan ihtiyacın azalması



En gelişmiş çerçevelere kıyasla geliştirme hızında 10 kat artış



Dikkatsiz hatalarda ciddi azalma



Maliyet bazen daha düşüktür ve bazen bir büyüklük sırasıdır.



Her no-code çözüm faydalı mı?

Bubble , WebFlow , Tilda ve diğer sayısız platform gibi popüler platformlar hızlı bir büyüme yaşıyor olsalar da, en karmaşık ve geniş pazar segmenti olan kurumsal sistemler ve uygulamalarda devrim yaratmaları pek mümkün değil.

Piyasayı gerçekten alt üst edecek olan şey, kod üretimi ile no-code teknolojidir . Bu hafife alınan teknoloji, kaynak koduna erişim, üstün performans ve barındırma uygulamalarında esneklik gibi geleneksel no-code çözümlere göre çok sayıda avantaj sunar.

Dezavantajları var elbette. Uygulamanın sonucu göstermeden önce oluşturulması, oluşturulması ve çalıştırılması gerektiğinden, canlı önizlemeler kod oluşturmada daha zordur. Ek olarak, geleneksel programlamaya kıyasla her özellik uygulanamaz, ancak gelecekteki platform geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelebilir.

Yazılım geliştirmenin geleceği



Görünüm aslında oldukça iyimser ve heyecan verici. Kod oluşturma ile no-code uygulamanın yaygın olarak benimsenmesi, sayısız geliştiriciyi sıradan kodlama görevlerinden kurtaracak ve uygulama mimarlarına olan talebi artıracaktır. Bu mimarların artık programlama dillerinde veya çeşitli çerçevelerin inceliklerinde uzmanlaşması gerekmeyecek. Şirketler, kullanıcılar için daha yüksek hacimli uygulamalar, dahili otomasyon ve daha önce çok maliyetli veya zaman alıcı olduğu düşünülen daha küçük hizmetler oluşturabilecek.

Geliştirme maliyetlerindeki amansız artış, şirketleri programcıları işe almak yerine alternatifler aramaya itecek. Pandemi ve uzaktan çalışmaya geçiş, hızlı maaş artışını ve uzmanlara olan talepte bir artışı tetikledi. Programcılar o kadar yüksek talep görüyor ki, artık kodlama için neredeyse hiç çaba sarf etmiyorlar - mevcut işverenleriyle yollarını ayırsalar bile onları birden fazla iş teklifi bekliyor.

no-code hakkında yanılgılar



Sık sık geliştiriciler, AppMaster gibi no-code sistemlerin kısıtlı yetenekler sunduğunu ve her tür ürünü geliştirmek için uygun olmadığını iddia eder.

Birinci yanılgı: no-code bir platformla orijinal bir ürün oluşturmak elde edilemez. Bu no-code sistemlerin çoğu için geçerli olsa da, AppMaster bir istisnadır. AppMaster , kaynak kodu üretirken şablonlardan ve şemalardan gerçek uygulamalar geliştirerek gerçek kod oluşturmayı kullanır. AppMaster çağdaş programlama dillerini kullanarak orijinal uygulamalar oluşturabilir, derleyebilir, test edebilir ve konuşlandırabilir.

bir platformla orijinal bir ürün oluşturmak elde edilemez. Bu sistemlerin çoğu için geçerli olsa da, bir istisnadır. , kaynak kodu üretirken şablonlardan ve şemalardan gerçek uygulamalar geliştirerek gerçek kod oluşturmayı kullanır. çağdaş programlama dillerini kullanarak orijinal uygulamalar oluşturabilir, derleyebilir, test edebilir ve konuşlandırabilir. İkinci yanılgı: no-code çözümler sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar. Bu sorunun üstesinden gelmek için AppMaster , iş mantığını oluşturmak için evrensel bir iş süreci tekniği kullanır. Kullanıcılar, soyut bir programlama dilini yapı taşlarına dönüştürerek, blokları bir tuval üzerinde görsel olarak birleştirerek neredeyse her türlü mantığı geliştirebilirler. Bu, metin girişi veya programlama dili bilgisi gerektirmeden programlamayı taklit eder.

çözümler sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar. Bu sorunun üstesinden gelmek için , iş mantığını oluşturmak için evrensel bir iş süreci tekniği kullanır. Kullanıcılar, soyut bir programlama dilini yapı taşlarına dönüştürerek, blokları bir tuval üzerinde görsel olarak birleştirerek neredeyse her türlü mantığı geliştirebilirler. Bu, metin girişi veya programlama dili bilgisi gerektirmeden programlamayı taklit eder. Üçüncü yanılgı: no-code bir platformda ölçeklenebilir bir çözüm oluşturmak imkansızdır. Güvenlik ve ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan AppMaster , kullanıcıların arka uç için mikro hizmetler geliştirmesine olanak tanır. Bu, bir proje içinde, her biri tamamen durum bilgisi olmayan ve Kubernetes , Docker Swarm veya diğer kümeleme sistemleriyle uyumlu olan ve gerektiğinde hızlı büyüme sağlayan birden çok arka uç uygulamasının oluşturulabileceği anlamına gelir.

bir platformda ölçeklenebilir bir çözüm oluşturmak imkansızdır. Güvenlik ve ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan , kullanıcıların arka uç için mikro hizmetler geliştirmesine olanak tanır. Bu, bir proje içinde, her biri tamamen durum bilgisi olmayan ve Kubernetes , Docker Swarm veya diğer kümeleme sistemleriyle uyumlu olan ve gerektiğinde hızlı büyüme sağlayan birden çok arka uç uygulamasının oluşturulabileceği anlamına gelir. Dördüncü yaygın yanılgı, no-code bir çözümü sürdürmenin geleneksel kod tabanlı bir yaklaşımdan daha maliyetli olacağıdır. Gerçekte, AppMaster'ın stratejisi, şablonları ve mantığı, kodu değiştirmeye veya yeniden yazmaya gerek olmadığı için değişiklikleri daha uygun fiyatlı ve uygulanması daha hızlı hale getirir. Ek olarak, uygulamanız değişiklik gerektirmese bile, uygulamanızı güncellenmiş bir programlama dili, gelişmiş algoritmalar ve OpenSSL dahil daha yeni modül sürümleriyle oluşturabilirsiniz. Bu, herhangi bir ayarlamayı veya yinelemeyi, geliştiricileri işe almaktan daha uygun maliyetli hale getirir.

bir çözümü sürdürmenin geleneksel kod tabanlı bir yaklaşımdan daha maliyetli olacağıdır. Gerçekte, AppMaster'ın stratejisi, şablonları ve mantığı, kodu değiştirmeye veya yeniden yazmaya gerek olmadığı için değişiklikleri daha uygun fiyatlı ve uygulanması daha hızlı hale getirir. Ek olarak, uygulamanız değişiklik gerektirmese bile, uygulamanızı güncellenmiş bir programlama dili, gelişmiş algoritmalar ve dahil daha yeni modül sürümleriyle oluşturabilirsiniz. Bu, herhangi bir ayarlamayı veya yinelemeyi, geliştiricileri işe almaktan daha uygun maliyetli hale getirir. Beşinci ve son yanılgı, sürekli olarak platforma bağlı kalacağınıza olan inançtır. Bu, çoğu SaaS hizmeti için doğru olsa da, AppMaster kurumsal aboneliği olan kullanıcıların platform tarafından oluşturulan tüm kaynak kodlarını indirmelerine ve herhangi bir kayıp olmadan tamamen terk etmelerine olanak tanır. Dışa aktarılan belgeler, kaynak kodları ve ikili uygulama dosyaları ile platformdan bağımsız olarak geliştirmeye devam edebilirsiniz. Temelde, AppMaster herhangi bir olumsuz etki olmaksızın platformdan ayrılmanın kolay bir yolunu sunar.

Sonuç olarak



Üç yıl önce AppMaster ekibi, kod oluşturma ile evrensel bir no-code platform oluşturmaya başladı. Amaçları, geliştiricilere ihtiyaç duymadan sunucu uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturabilen bir platform oluşturmaktı. O zamanlar fikir saçma görünüyordu ama şimdi gelişimin geleceğini temsil ediyor.

AppMaster platformunun bir pazar payını güvence altına alıp alamayacağını zaman gösterecek. Bununla birlikte, kod üretiminin çoğu görevde geri dönülmez bir şekilde programcıların yerini alacağına ve yazılım geliştirme endüstrisinde önemli bir dönüşüme yol açacağına dair bir güven var. no-code teknoloji gelişmeye devam ettikçe, geleneksel programcıların rolü gelişecek ve işletmelerin değişen manzaraya ayak uydurmak için uyum sağlaması gerekecek.