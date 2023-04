Dentro de uma década, a maioria dos programadores poderá abandonar a indústria. Isso é uma afirmação ousada, não é? No entanto, este é um cenário altamente plausível, e este artigo irá explicar como se chegou a esta conclusão. Os proprietários das empresas em fase de arranque enfrentam frequentemente vários desafios quando desenvolvem software. Observam as questões padrão que afligem as empresas de software, desde requisitos técnicos mal definidos e uma gestão fraca até à luta para atrair e reter os melhores talentos.

Nos últimos dez anos, as equipas de desenvolvimento tiveram como objectivo melhorar os seus processos sempre que possível. Adoptaram Scrum, produtos integrados Atlassian e ferramentas de integração contínua, e aprenderam a reutilizar a sua base de código existente, desenvolvendo bibliotecas e partilhando-as através de projectos. No entanto, o seu calcanhar de Aquiles continua a ser a sua força de trabalho.

Os desafios de depender do trabalho humano

Um surpreendente 80% do sucesso do desenvolvimento de software é determinado pelas competências e compromisso dos programadores com o produto. A qualidade do código de um programador tem um impacto directo nos custos associados à refactoring ou à potencial reescrita de secções do produto a partir do zero.

Qualquer pessoa envolvida no desenvolvimento de software encontrou provavelmente a frase: "Já não pode ser suportado. Tudo precisa de ser reescrito a partir do zero". Os proprietários dos produtos precisam por vezes de reescrever o projecto várias vezes e, ocasionalmente, de o suprimir.

Os Startuppers observam também a sabotagem de funcionários experientes, muitas vezes decorrente de uma supervisão inadequada por parte dos gestores, líderes técnicos, e outros responsáveis pela monitorização da qualidade do desenvolvimento. Isto realça uma questão subjacente que surge quando os membros da equipa têm níveis de competências muito diferentes. Para piorar a situação, um funcionário crucial pode desaparecer no momento em que um produto está prestes a ser lançado. A equipa é então deixada a trabalhar para encontrar uma solução, reatribuir tarefas, e ajustar prazos.

No-code irá mudar o mercado de desenvolvimento

A solução mais aparente para muitas questões relacionadas com o desenvolvimento é substituir o trabalho humano por sistemas de desenvolvimento automático de aplicações que não exijam codificação.

As vantagens incluem o seguinte:

Independência das linguagens de programação



Uma abordagem mais visual e transparente



Uma barreira significativamente menor à entrada



Uma necessidade reduzida de grandes equipas



Um aumento de 10 vezes na velocidade de desenvolvimento em comparação mesmo com as estruturas mais avançadas



Redução drástica dos erros descuidados



O custo é por vezes mais baixo e por vezes uma ordem de grandeza.



É cada no-code solução benéfica?

Embora plataformas populares como BubbleA WebFlow, a Tilda, e inúmeras outras estão a experimentar um crescimento rápido, é pouco provável que revolucionem o segmento de mercado mais complexo e expansivo - sistemas e aplicações empresariais.

O que irá perturbar verdadeiramente o mercado é a tecnologiano-code com geração de códigos. Esta tecnologia subestimada oferece inúmeros benefícios em relação à tecnologia tradicional no-code soluções, tais como acesso ao código fonte, desempenho superior, e flexibilidade no alojamento de aplicações.

Há desvantagens, é claro. As visualizações ao vivo são mais desafiantes com a geração de código, uma vez que a aplicação deve ser gerada, construída e executada antes de exibir o resultado. Além disso, nem todas as funcionalidades podem ser implementadas em comparação com a programação tradicional, embora os avanços futuros da plataforma possam ultrapassar estas limitações.

O futuro do desenvolvimento de software



A perspectiva é, de facto, bastante optimista e excitante. A adopção generalizada de no-code com a geração de código irá libertar inúmeros programadores de tarefas de codificação mundanas, aumentando a procura de arquitectos de aplicações. Estes arquitectos já não necessitarão de dominar as linguagens de programação ou os meandros de várias estruturas. As empresas poderão criar um maior volume de aplicações para os utilizadores, automatização interna, e serviços mais pequenos que anteriormente eram considerados demasiado dispendiosos ou demorados.

O aumento implacável dos custos de desenvolvimento levará as empresas a procurar alternativas à contratação de programadores. A pandemia e a mudança para trabalho remoto alimentaram um rápido crescimento salarial e um aumento na procura de especialistas. Os programadores parecem estar em tão grande procura que já quase não precisam de se esforçar mais para codificar - múltiplas ofertas de emprego esperam-nos mesmo que se separem do seu actual empregador.

Conceitos errados sobre no-code



Frequentemente, os criadores argumentam que no-code sistemas, tais como AppMasteroferecem capacidades limitadas e são inadequadas para o desenvolvimento de todos os tipos de produtos.

Primeira falácia: construção de um produto genuíno com um no-code plataforma é inalcançável. Embora isto possa ser válido para a maioria de no-code sistemas, AppMaster é uma excepção. AppMaster emprega a geração de código real, desenvolvendo aplicações reais a partir de modelos e esquemas enquanto produz o código fonte. AppMaster pode criar, compilar, testar e implementar aplicações genuínas utilizando linguagens de programação contemporâneas.

plataforma é inalcançável. Embora isto possa ser válido para a maioria de sistemas, é uma excepção. emprega a geração de código real, desenvolvendo aplicações reais a partir de modelos e esquemas enquanto produz o código fonte. pode criar, compilar, testar e implementar aplicações genuínas utilizando linguagens de programação contemporâneas. Segunda falácia: no-code as soluções fornecem opções de personalização limitadas. Para resolver esta questão, AppMaster emprega uma técnica de processo empresarial universal para estabelecer a lógica empresarial. Ao converter uma linguagem de programação abstracta em blocos de construção, os utilizadores podem desenvolver quase qualquer lógica, ligando visualmente blocos numa tela. Isto imita a programação sem necessidade de entrada textual ou conhecimento de linguagem de programação.

as soluções fornecem opções de personalização limitadas. Para resolver esta questão, emprega uma técnica de processo empresarial universal para estabelecer a lógica empresarial. Ao converter uma linguagem de programação abstracta em blocos de construção, os utilizadores podem desenvolver quase qualquer lógica, ligando visualmente blocos numa tela. Isto imita a programação sem necessidade de entrada textual ou conhecimento de linguagem de programação. Terceira falácia: criação de uma solução escalável sobre uma no-code plataforma é inalcançável. AppMaster foi concebida com segurança e escalabilidade em mente, permitindo aos utilizadores desenvolver microserviços para o backend. Isto significa que podem ser criadas múltiplas aplicações back end dentro de um projecto, sendo cada uma totalmente sem estado e compatível com Kubernetes, Docker Swarm, ou outros sistemas de agrupamento, assegurando um crescimento rápido quando necessário.

plataforma é inalcançável. foi concebida com segurança e escalabilidade em mente, permitindo aos utilizadores desenvolver microserviços para o backend. Isto significa que podem ser criadas múltiplas aplicações back end dentro de um projecto, sendo cada uma totalmente sem estado e compatível com Kubernetes, Docker Swarm, ou outros sistemas de agrupamento, assegurando um crescimento rápido quando necessário. A quarta falácia comum é que a manutenção de um no-code será mais dispendioso do que uma abordagem tradicional baseada em códigos. Na realidade, a estratégia, modelos e lógica do AppMaster tornam as modificações mais acessíveis e mais rápidas de implementar, já que não há necessidade de alterar ou reescrever o código. Além disso, mesmo que a sua aplicação não necessite de alterações, pode ainda gerar a sua aplicação com uma linguagem de programação actualizada, algoritmos melhorados, e novas versões de módulos, incluindo OpenSSL . Isto torna quaisquer ajustes ou iterações mais rentáveis do que a contratação de programadores.

será mais dispendioso do que uma abordagem tradicional baseada em códigos. Na realidade, a estratégia, modelos e lógica do AppMaster tornam as modificações mais acessíveis e mais rápidas de implementar, já que não há necessidade de alterar ou reescrever o código. Além disso, mesmo que a sua aplicação não necessite de alterações, pode ainda gerar a sua aplicação com uma linguagem de programação actualizada, algoritmos melhorados, e novas versões de módulos, incluindo . Isto torna quaisquer ajustes ou iterações mais rentáveis do que a contratação de programadores. A quinta e última falácia é a crença de que estará perpetuamente vinculado à plataforma. Embora isto seja exacto para a maioria dos serviços SaaS, AppMaster permite aos utilizadores com uma assinatura corporativa descarregar todos os códigos-fonte gerados pela plataforma e abandoná-los completamente sem qualquer perda. Com a documentação exportada, códigos-fonte e ficheiros de aplicações binárias, é possível prosseguir com o desenvolvimento independentemente da plataforma. Na sua essência, AppMaster proporciona uma forma fácil de transição para longe da plataforma sem quaisquer efeitos adversos.

Em conclusão



Há três anos, o AppMaster equipa começou a criar uma equipa universal no-code plataforma com geração de código. O seu objectivo era criar uma plataforma capaz de gerar aplicações de servidor, aplicações web, e aplicações móveis sem a necessidade de programadores. Na altura, a ideia parecia absurda, mas agora representa o futuro do desenvolvimento.

Se a AppMaster plataforma pode assegurar uma quota de mercado ainda por ver. Contudo, existe a confiança de que a geração de códigos irá substituir irrevogavelmente os programadores na maioria das tarefas, levando a uma transformação significativa da indústria de desenvolvimento de software. Como no-code A tecnologia continua a avançar, o papel dos programadores tradicionais irá evoluir, e as empresas terão de se adaptar para acompanharem a evolução do panorama.