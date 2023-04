In einem Jahrzehnt könnte die Mehrheit der Programmierer die Branche verlassen. Das ist eine gewagte Behauptung, nicht wahr? Dennoch ist dies ein höchst plausibles Szenario, und in diesem Artikel wird erläutert, wie diese Schlussfolgerung zustande gekommen ist. Startup-Besitzer stehen bei der Entwicklung von Software oft vor mehreren Herausforderungen. Sie sehen sich mit den üblichen Problemen konfrontiert, mit denen Softwareunternehmen zu kämpfen haben, von schlecht definierten technischen Anforderungen über ein schwaches Management bis hin zu dem Problem, Spitzenkräfte zu gewinnen und zu halten.

In den letzten zehn Jahren waren die Entwicklungsteams bestrebt, ihre Prozesse so weit wie möglich zu verbessern. Sie führten Scrum ein, integrierten Atlassian-Produkte und Tools zur kontinuierlichen Integration und lernten, ihre bestehende Codebasis durch die Entwicklung von Bibliotheken und deren gemeinsame Nutzung in Projekten wiederzuverwenden. Ihre Achillesferse bleibt jedoch ihre Belegschaft.

Die Herausforderungen der Abhängigkeit von menschlichen Arbeitskräften

Der Erfolg der Softwareentwicklung hängt zu 80 % von den Fähigkeiten der Entwickler und ihrem Engagement für das Produkt ab. Die Qualität des Codes eines Entwicklers wirkt sich direkt auf die Kosten aus, die mit dem Refactoring oder dem potenziellen Neuschreiben von Teilen des Produkts verbunden sind.

Jeder, der in der Softwareentwicklung tätig ist, hat wahrscheinlich schon einmal den Satz gehört: "Das kann man nicht mehr unterstützen. Alles muss von Grund auf neu geschrieben werden". Produktverantwortliche müssen das Projekt manchmal mehrmals umschreiben und gelegentlich auch verwerfen.

Startuppers haben auch die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter sabotieren, was oft auf eine unzureichende Überwachung durch Manager, technische Leiter und andere Personen zurückzuführen ist, die für die Überwachung der Entwicklungsqualität zuständig sind. Dies verdeutlicht ein grundlegendes Problem, das auftritt, wenn die Teammitglieder sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Erschwerend kommt hinzu, dass ein wichtiger Mitarbeiter gerade dann verschwindet, wenn ein Produkt kurz vor der Freigabe steht. Das Team muss dann verzweifelt nach einer Lösung suchen, Aufgaben neu zuweisen und Fristen anpassen.

No-code wird den Entwicklungsmarkt verändern

Die offensichtlichste Lösung für viele Probleme im Zusammenhang mit der Entwicklung ist der Ersatz menschlicher Arbeit durch automatisierte Anwendungsentwicklungssysteme, die keine Programmierung erfordern.

Zu den Vorteilen gehören folgende:

Unabhängigkeit von Programmiersprachen



Ein visueller und transparenterer Ansatz



Eine deutlich niedrigere Einstiegshürde



Geringerer Bedarf an großen Teams



Eine 10-fache Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit im Vergleich zu den fortschrittlichsten Frameworks



Drastische Reduzierung von Flüchtigkeitsfehlern



Die Kosten sind manchmal niedriger und manchmal um eine Größenordnung niedriger.



Ist jede no-code Lösung vorteilhaft?

Obwohl beliebte Plattformen wie BubbleWebFlow, Tilda und zahllose andere ein rasantes Wachstum verzeichnen, ist es unwahrscheinlich, dass sie das komplexeste und umfangreichste Marktsegment - Unternehmenssysteme und -anwendungen - revolutionieren werden.

Was den Markt wirklich umkrempeln wird, ist die no-code Technologie mit Codegenerierung. Diese unterschätzte Technologie bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen no-code Lösungen, wie z. B. Zugang zum Quellcode, überlegene Leistung und Flexibilität beim Hosting von Anwendungen.

Natürlich gibt es auch Nachteile. Live-Vorschauen sind bei der Codegenerierung schwieriger, da die Anwendung generiert, erstellt und ausgeführt werden muss, bevor das Ergebnis angezeigt werden kann. Außerdem können im Vergleich zur herkömmlichen Programmierung nicht alle Funktionen implementiert werden, obwohl zukünftige Plattformentwicklungen diese Einschränkungen überwinden könnten.

Die Zukunft der Softwareentwicklung



Die Aussichten sind in der Tat recht optimistisch und spannend. Die breite Einführung von no-code mit Codegenerierung wird zahllose Entwickler von banalen Codierungsaufgaben befreien und die Nachfrage nach Anwendungsarchitekten erhöhen. Diese Architekten müssen nicht länger Programmiersprachen oder die Feinheiten der verschiedenen Frameworks beherrschen. Unternehmen werden in der Lage sein, ein größeres Volumen an Anwendungen für Benutzer, interne Automatisierung und kleinere Dienste zu erstellen, die bisher als zu kostspielig oder zeitaufwändig galten.

Der unaufhaltsame Anstieg der Entwicklungskosten wird die Unternehmen dazu veranlassen, Alternativen zur Einstellung von Programmierern zu suchen. Die Pandemie und die Verlagerung zur Telearbeit haben zu einem rasanten Gehaltsanstieg und einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Spezialisten geführt. Programmierer scheinen so gefragt zu sein, dass sie sich kaum noch um das Programmieren bemühen müssen - mehrere Jobangebote warten auf sie, selbst wenn sie sich von ihrem derzeitigen Arbeitgeber trennen.

Missverständnisse über no-code



Häufig wird von Entwicklern behauptet, dass no-code Systeme, wie zum Beispiel AppMasternur eingeschränkte Möglichkeiten bieten und für die Entwicklung aller Arten von Produkten ungeeignet sind.

Erster Trugschluss: Die Entwicklung eines echten Produkts mit einer no-code Plattform ist unerreichbar. Dies mag zwar für die Mehrzahl der no-code Systeme gelten mag, AppMaster ist eine Ausnahme. AppMaster setzt die tatsächliche Codegenerierung ein, indem sie echte Anwendungen aus Vorlagen und Schemata entwickelt und dabei Quellcode erzeugt. AppMaster kann mit modernen Programmiersprachen echte Anwendungen erstellen, kompilieren, testen und einsetzen.

Plattform ist unerreichbar. Dies mag zwar für die Mehrzahl der Systeme gelten mag, ist eine Ausnahme. setzt die tatsächliche Codegenerierung ein, indem sie echte Anwendungen aus Vorlagen und Schemata entwickelt und dabei Quellcode erzeugt. kann mit modernen Programmiersprachen echte Anwendungen erstellen, kompilieren, testen und einsetzen. Zweiter Trugschluss: no-code Lösungen bieten nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Um dieses Problem zu lösen, AppMaster setzt eine universelle Geschäftsprozesstechnik ein, um die Geschäftslogik festzulegen. Durch die Umwandlung einer abstrakten Programmiersprache in Bausteine können Benutzer nahezu jede Logik entwickeln, indem sie Blöcke auf einer Leinwand visuell miteinander verbinden. Dies ahmt die Programmierung nach, ohne dass Texteingaben oder Kenntnisse der Programmiersprache erforderlich sind.

Lösungen bieten nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Um dieses Problem zu lösen, setzt eine universelle Geschäftsprozesstechnik ein, um die Geschäftslogik festzulegen. Durch die Umwandlung einer abstrakten Programmiersprache in Bausteine können Benutzer nahezu jede Logik entwickeln, indem sie Blöcke auf einer Leinwand visuell miteinander verbinden. Dies ahmt die Programmierung nach, ohne dass Texteingaben oder Kenntnisse der Programmiersprache erforderlich sind. Dritter Trugschluss: Die Erstellung einer skalierbaren Lösung auf einer no-code Plattform ist unerreichbar. AppMaster wurde mit Blick auf Sicherheit und Skalierbarkeit entwickelt und ermöglicht den Benutzern die Entwicklung von Microservices für das Backend. Das bedeutet, dass innerhalb eines Projekts mehrere Backend-Anwendungen erstellt werden können, die jeweils vollständig zustandslos und mit Kubernetes, Docker Swarm oder anderen Clustering-Systemen kompatibel sind und bei Bedarf ein schnelles Wachstum gewährleisten.

Plattform ist unerreichbar. wurde mit Blick auf Sicherheit und Skalierbarkeit entwickelt und ermöglicht den Benutzern die Entwicklung von Microservices für das Backend. Das bedeutet, dass innerhalb eines Projekts mehrere Backend-Anwendungen erstellt werden können, die jeweils vollständig zustandslos und mit Kubernetes, Docker Swarm oder anderen Clustering-Systemen kompatibel sind und bei Bedarf ein schnelles Wachstum gewährleisten. Der vierte häufige Trugschluss ist, dass die Wartung einer no-code Lösung teurer ist als ein traditioneller codebasierter Ansatz. In Wirklichkeit machen die Strategie, die Vorlagen und die Logik von AppMaster Änderungen erschwinglicher und schneller umsetzbar, da der Code nicht geändert oder neu geschrieben werden muss. Und selbst wenn Ihre Anwendung keine Änderungen erfordert, können Sie Ihre Anwendung mit einer aktualisierten Programmiersprache, verbesserten Algorithmen und neueren Modulversionen generieren, einschließlich OpenSSL . Dies macht Anpassungen oder Iterationen kostengünstiger als die Einstellung von Entwicklern.

Lösung teurer ist als ein traditioneller codebasierter Ansatz. In Wirklichkeit machen die Strategie, die Vorlagen und die Logik von AppMaster Änderungen erschwinglicher und schneller umsetzbar, da der Code nicht geändert oder neu geschrieben werden muss. Und selbst wenn Ihre Anwendung keine Änderungen erfordert, können Sie Ihre Anwendung mit einer aktualisierten Programmiersprache, verbesserten Algorithmen und neueren Modulversionen generieren, einschließlich . Dies macht Anpassungen oder Iterationen kostengünstiger als die Einstellung von Entwicklern. Der fünfte und letzte Trugschluss ist der Glaube, dass Sie auf ewig an die Plattform gebunden sein werden. Dies trifft zwar auf die meisten SaaS-Dienste zu, AppMaster ermöglicht es Nutzern mit einem Unternehmensabonnement, alle von der Plattform generierten Quellcodes herunterzuladen und sie ohne Verlust vollständig aufzugeben. Mit der exportierten Dokumentation, den Quellcodes und den binären Anwendungsdateien können Sie unabhängig von der Plattform mit der Entwicklung fortfahren. Im Wesentlichen, AppMaster bietet eine einfache Möglichkeit, die Plattform ohne nachteilige Auswirkungen zu verlassen.

Schlussfolgerung



Vor drei Jahren begann das AppMaster Team mit der Entwicklung einer universellen no-code Plattform mit Codegenerierung. Ihr Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die in der Lage ist, Serveranwendungen, Webanwendungen und mobile Anwendungen zu generieren, ohne dass dafür Entwickler benötigt werden. Damals schien die Idee absurd, aber heute ist sie die Zukunft der Entwicklung.

Ob die AppMaster Plattform einen Marktanteil sichern kann, bleibt abzuwarten. Es besteht jedoch die Zuversicht, dass die Codegenerierung die Programmierer bei den meisten Aufgaben unwiderruflich ersetzen wird, was zu einem bedeutenden Wandel in der Softwareentwicklungsbranche führen wird. Da no-code Technologie weiter voranschreitet, wird sich die Rolle der traditionellen Programmierer weiterentwickeln, und die Unternehmen werden sich anpassen müssen, um mit der sich verändernden Landschaft Schritt zu halten.