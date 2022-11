Yazılım geliştirme, birkaç yıl öncesine göre çok yol kat etti. Günümüzde geliştiricilerin hayatını kolaylaştıran hazır kod parçacıkları ve çerçeveler mevcuttur. Bu, yazılım uygulamalarını geliştirmeyi daha da basit ve hızlı hale getiren kodsuz platformlarla birleştirilir. Ve bu yol boyunca, bu optimizasyonu mümkün kılan belirli bina modelleri ve mimarileri gördük.

Mikro hizmetleri kullanan birçok proje faydalarını gördü. Mikro hizmet mimarisi için kesin bir tanım yoktur, ancak onu kullanan tüm projelerde bazı ortak yönler vardır. Ölçeklenebilir dağıtım, etki alanına dayalı tasarım ve altyapı otomasyonunda yükselen yenilikler nedeniyle mikro hizmetler her geçen gün daha popüler hale geliyor. Mikro hizmet mimarisine ve ondan önce gelenlere bir göz atalım.

Mikro hizmetler nedir?

Bir mikro hizmet mimarisi stili, yazılım ürünleri oluşturmaya yönelik benzersiz bir yaklaşımdır. Net bağlantıları ve eylemleri olan tek işlevli birimler oluşturmaya odaklanmayı amaçlar. Bu modüllerin her biri belirli bir işlevden sorumludur ve daha karmaşık iş yeteneklerini ve sorunlarını çözmek için doğrudan API ağ geçitleri aracılığıyla diğer yazılım sistemleriyle etkileşime girebilir.

Giderek daha fazla işletme çevik model gibi metodolojileri benimsemeye başladıkça, mikro hizmetler yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu mimari tarzın birçok faydası vardır ve Netflix , Amazon, PayPal ve diğerleri gibi ünlü markalar tarafından kullanılmaktadır. Mikro hizmet mimarileri sayesinde yazılım sistemleri daha hızlı genişletilebilir. Bunun başlıca nedeni, uygulamanıza yeni yetenekler ekleme süresini kısaltmasıdır.

Görüntü Kaynağı: Learn.Microsoft.com

Böyle bir mimari tarz, iş yetenekleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur ve tamamen otomatik dağıtım ekipmanı kullanılarak ayrı olarak dağıtılabilir. Farklı programlama dillerinde programlanabilen ve çeşitli veri depolama yöntemlerinin kullanıldığı bu servisler, minimum düzeyde merkezi olarak yönetilmektedir. API ağ geçitlerinin kullanımı, birçok işlemi de basitleştirebilir.

İnsanlar genellikle mikro hizmetlerin mimari stilini hizmet odaklı mimariyle karıştırır. Mikro hizmet mimarisi, bazı SOA destekçilerinin tercih ettiği mimariye çok yakın. Bazı mikro hizmet meraklıları SOA adını reddetse de, diğerleri mikro hizmetleri tek bir hizmet odaklı mimari olarak görüyor.

yekpare mimari

Monolitik mimarideki tüm faaliyetler yakından bağlantılıdır ve birleşik bir platform olarak çalışır. Bu, programın bir bileşeni talep artışına maruz kalırsa, tüm yekpare mimarinin genişletilmesi gerektiği anlamına gelir. Yekpare bir uygulamanın kod tabanı genişledikçe, yeni işlevler eklemek veya mevcut olanları güncellemek daha zor hale gelir. Bu karmaşıklık yeniliği kısıtlamakta ve yeni kavramların uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Birbirine bağlı ve birbirine sıkı sıkıya bağlı birçok işlemi içerdiklerinden yekpare tasarımlar, tek bir bileşenin herhangi bir hata yapması durumunda daha büyük bir risk oluşturur.

Her uygulama işlemi, bir mikro hizmet mimarisinde ayrı bileşenler tarafından bir hizmet olarak gerçekleştirilir. Her hizmetin belirli bir işlevi vardır ve iş yetenekleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Her bileşen, ayrı olarak çalıştırıldıkları için belirli program işlevlerine yönelik talebi karşılamak üzere yükseltilebilir, başlatılabilir ve genişletilebilir.

Mikro hizmetlerin temel özellikleri

Mikro hizmet mimarisinin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Birden çok öğe

Mikro hizmet mimarisi birkaç ayrı bileşen işlemine bölünebilir. Bu, sistemin yapısını tehlikeye atmadan ayrı hizmet dağıtımına, modifikasyona ve yeniden dağıtıma izin verir. Eksiksiz uygulamaları yeniden dağıtmak yerine, bu şekilde yalnızca belirli bir hizmeti değiştirmeniz gerekir. Ancak bu stratejinin, süreç içi aramalar yerine maliyetli uzaktan aramalar ve görevleri öğeler arasında dağıtırken artan karmaşıklıklar gibi sakıncaları vardır.

İşletmeler için tasarlandı

Tipik olarak, mikro hizmetler mimarisi, şirketin amaçlarına ve yeteneklerine göre yapılandırılır. Mikro hizmet mimarisi, geleneksel yekpare büyüme stratejisinin aksine, çeşitli geliştirme ekiplerinin belirli bir odağa sahip olduğu işlevler arası grupları kullanır. Her grup, bir mesajlaşma veriyolu aracılığıyla iletişim kuran benzersiz hizmetlere dayalı olarak belirli ürünler üretir.

Kolay yönlendirme

Geleneksel UNIX sistemine benzer şekilde, mikro hizmetler sorguları alır, analiz eder ve ardından bir yanıt üretir. Enterprise Service Buses dahil olmak üzere diğer bazı teknoloji yığınları ters yönde çalışır. Mesaj sıralama, yönlendirme ve iş kısıtlamalarını uygulamak için yüksek teknoloji çözümleri kullanılır. Mikro hizmetler, veri depolama akışlarını taşıyan kanallar ve veri yönetimini değerlendiren ve mantık kullanan akıllı uç noktalar içerir.

merkezi olmayan

Merkezi yönetişimin geleneksel teknikleri daha iyi olabilir çünkü mikro hizmetler çeşitli sistemleri kapsar. Merkezi olmayan yönetişim, mikro hizmetler ekosistemi tarafından tercih edilir, böylece yaratıcıları, başkalarının aynı sorunları ele almak için kullanabileceği araçlar sağlayabilir. Mikro hizmet mimarisi, merkezi olmayan bilgi sistemlerini teşvik eder. Monolitik sistemlerde, çeşitli kurumsal uygulamalar tek bir mantıksal veri deposunu paylaşır. Aynı zamanda, her hizmet tipik olarak veri yönetimini bir mikro hizmet sisteminde sürdürür.

Başarısızlığa dayanıklı

Mikro hizmetler mimarisi, hataları işlemek için yapılır. Birçok farklı hizmet birbiriyle etkileşime girdiği için bir hizmetin bozulması oldukça olasıdır. Bu durumlarda, kullanıcı yakındaki servislerin çalışmaya devam etmesine izin verirken sistemden yavaşça çıkmalıdır. Ancak mikro hizmetleri yönetmek, arıza olasılığını azaltmaya yardımcı olur. Bu gereklilik, mikro hizmetleri yekpare tasarımlardan daha zor hale getirir.

Evrimsel

Mikro hizmet mimarisi evrimsel bir yapıdır ve evrimsel ağlar için uygundur. Bu tür sistemlerde gelecekte hangi makinelerin programınıza bağlanacağını tam olarak tahmin etmek imkansızdır. Birçok program yekpare etki alanına dayalı bir tasarımla başlar, ancak yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığında yavaş yavaş API ağ geçitlerini kullanarak eski bir yekpare mimari üzerinden iletişim kuran mikro hizmetlere dönüştürülebilir.

Mikro hizmetlerin faydaları

Mikro hizmet mimarisinin ayrı bileşen yapısının birçok faydası vardır. Yukarıda saydığımız özelliklerin her biri buna katkı sağlıyor. Günümüzde oluşturulan yazılım ürünlerinin çoğu altyapı otomasyonuna dayanmaktadır ve mikro hizmet de aynı konuda yardımcı olabilir. Bilmeniz gereken bazı mikro hizmet mimarisi avantajları şunlardır:

Çeviklik

Operasyonlarının sorumluluğunu üstlenen daha küçük, otonom gruplar, çeviklik mikro hizmetleri kullanılarak organize edilebilir. Çalışanların tanımlanmış, kısıtlanmış bir ortamda daha özerk ve verimli çalışmaları sağlanır. Diğer geliştirme ekiplerinin ve bileşenlerinin verimliliği ve çalışması konusunda endişelenmelerine gerek yok. Geliştirme için döngü süreleri kısalır. Bu, işletmenin genel verimini artırabilir.

Uyarlanabilir ölçeklendirme

Mikro hizmetler sayesinde her operasyon, desteklediği yazılımın gereksinimlerini karşılamak için otonom olarak genişleyebilir. Bu, geliştirme ekiplerinin altyapı otomasyon gereksinimlerini uygun şekilde ölçeklendirmesini, bir işlevin maliyetini hesaplamasını ve talep artışı durumunda hizmet kullanılabilirliğini sağlamasını mümkün kılar. İşletmelerin, ürünün tamamı yerine ürünün belirli bir birimini genişletmesi gerekmesi daha olasıdır. Bu süreç, mikro hizmet mimarisi ile önemli ölçüde basitleştirilmiştir.

Basit dağıtım

İş ve dağıtımın entegre edilmesi, mikro hizmetler sayesinde mümkün hale gelir ve bu da yeni kavramları test etmeyi ve uymayan bir şey olduğunda yeniden ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Düşük başarısızlık fiyatı, yeniliği teşvik eder ve kod güncellemelerini kolaylaştırır. Yalnızca yeni fikirlerle rakiplerinizin önünde olabilirsiniz ve mikro hizmet mimarisi bunu kolaylaştırır.

Teknik bağımsızlık

Mikro hizmetler mimarisi, herkes için bir felsefeye bağlı değildir. Ekipler, kendi özel sorunlarını çözmek için ideal çözümü seçebilir. Aynı model veya araç sadece bazı bileşenler için çalışabilir ve ihtiyaçlarına göre istediklerini seçebilirler. Bu, her modüle ve dolayısıyla onunla çalışan her ekibe teknik bağımsızlık sağlar.

Yeniden kullanılabilir kod

Yönetilebilir, iyi tanımlanmış bileşenlere bölünmüş kod, ekiplerin işlevlerini çeşitli şekillerde kullanmasına olanak tanır. Belirli bir amaç için oluşturulan bir hizmet, başka bir işlevin temeli olabilir. Sonuç olarak, programcılar kodlarına sıfırdan başlamadan bir uygulamaya yeni özellikler ekleyebilirler. Alternatif, geliştiriciler için gereksiz ve sinir bozucu olan benzer kodları tekrar tekrar yazmak olacaktır.

Dayanıklılık

Karmaşık bir yazılım programında belirli hatalar ve hatalar olması kaçınılmazdır. Bir ünitedeki bir hata nedeniyle tüm sistemin kapanması gerekiyorsa verimsizdir. Bir programın hatalara karşı direnci, hizmet özerkliği aracılığıyla artırılır. Yekpare bir mimari, bir öğenin başarısızlığının tüm programı çökertmesine olanak tanır. Mikro hizmetleri kullanan programlar, toplam hizmet dökümüne, çökmek yerine yeteneği azaltarak yanıt verir. Yalnızca arıza elemanının düzeltilmesi gerekir ve diğer modüller her zamanki gibi çalışmaya devam edebilir.

Bir mikro hizmet mimarisine nasıl başlarım?

Yukarıda gördüğümüz gibi, mikro hizmet mimarisinin çeşitli avantajları vardır. Bir sonraki projeniz için düşünmek iyi bir seçimdir. Ama nereden başlıyorsun? İzleyebileceğiniz temel bir yapı, yekpare bir sistemle başlamak ve daha sonra bir mikro hizmet mimarisine geçmektir. Çalışanlarınızı ekiplere ayırıp yapılandırabilir ve onlara iş atayabilirsiniz.

Mikro hizmetlerle işe başlarken işlevsel bir tasarım yapısına sahip olduğunuzu unutmamanızda fayda var. Ayrı bileşenleri bağımsız olarak dağıtmak ve barındırmak da önemlidir. Hizmete özel veri yönetimi seçeneklerini tercih etmeye çalışın. Ayrıca bulabileceğiniz en iyi teknolojiyi benimsemeye ve operasyonları merkezileştirmeye yardımcı olur.

Mikro hizmet örnekleri

Önde gelen birçok teknoloji firması, mimarilerini basitleştirmek, yazılım geliştirmeyi hızlandırmak ve sistemlerinin yanıt verebilirliğini ve güncelleme yeteneğini geliştirmek dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için mikro hizmetler kullanır. Altyapı otomasyon tekniklerinin geliştirilmesi, mimarinin yaygın olarak benimsenmesine de katkıda bulunmuştur. Sistemlerinde mikro hizmet mimarisini kullanan bazı pazar liderleri şunlardır:

Amazon

Amazon'un ticari web sitesi, başladığında çok katmanlı operasyonları arasında karmaşık bağlantılara sahip bir yekpareydi. Bu, hiçbir şeyin başarısız olmadığından emin olmak için bir güncelleme veya ölçeklenebilirlik görevinin gerçekleştirilmesi gerektiğinde dikkatli bir yazılım geliştirmeyi gerektiriyordu. Bu strateji o zamanlar yaygındı. Yekpare mimari, büyük şirketler tarafından yürütülen büyük ölçekli teknoloji girişimlerini bile geliştirmek için kullanıldı.

Ancak Amazon'un kullanıcı tabanı büyüdükçe, üzerinde çalışması için ek kişiler tuttular ve bu da daha büyük bir kod tabanıyla sonuçlandı. Sonuç olarak, mimariyi değiştirmek daha zor hale geldi, işlem maliyetleri arttı ve geliştirme yaşam döngüsü uzadı.

Amazon, bu sorunları çözmek için büyük, yekpare sistemlerini daha küçük, otonom kurumsal uygulamalara ayırdı. Geliştiriciler ilk aşamalarda kaynak kodu incelediler ve kodun tek bir amacı gerçekleştiren izole bölümlerini incelediler. Bu işlem tamamlandıktan sonra birimler daha sonra bir web hizmeti katmanının içine alındı. Örneğin farklı butonlar ve hesap makineleri için farklı modüller oluşturuldu. Şu anda Amazon, AWS ve Apollo gibi ürünler geliştirip dağıtarak diğer kuruluşların mikro hizmetleri benimsemesini kolaylaştırıyor.

Netflix

Netflix, tıpkı Amazon gibi, mikro hizmetler mimarisi endüstrisinde bir öncüdür. Akış devi birkaç ölçeklenebilirlik sorunu ve hizmet kesintisi ile karşılaştığında, yerinin değiştirilmesi 2008'de başladı.

Bir Netflix veri yönetimi sistemi çökerek abonelere DVD sevkiyatını üç gün boyunca engellediğinde, firma mikro hizmetlere geçme zamanının geldiğini fark etti. Netflix, buluta geçiş hedeflerini gerçekleştirmek için bulut tedarikçisi olarak Amazon Web Services'ı ( AWS) seçti.

2009'da Netflix, her seferinde bir işlev olan yekpare mimarisini bir mikro hizmet mimarisine dönüştürmeye başladı. Kullanıcıya dönük olmayan film komut dosyası oluşturma platformunu, tek bir mikro hizmet mimarisi kullanarak AWS bulutunda çalışacak şekilde dönüştürerek başladı. Kısa bir süre sonra tüketici sistemlerini mikro hizmetlere taşımaya başladı ve süreci 2012'de tamamladı.

uber

Genişleme engelleri nedeniyle Uber de Amazon ve Netflix'e benzer yekpare yapısından çıkmaya karar verdi. Araç paylaşım ağı, hızla genişleyen uluslararası operasyonlarını birleştirmede zorluklarla ve yeni hizmetler oluşturma ve sunma konusundaki verimsizliklerle karşılaştı. Karmaşık uygulama yapısı nedeniyle temel sistem yükseltmeleri ve ayarlamaları bile çok yetenekli programcılar gerektirecek noktaya geldi.

Uber, yekpare uygulamasını, getirdiği sorunları çözmek için buluttan güç alan bir mikro hizmet mimarisine ayırdı. Bunu kısa süre sonra seyahat verileri yönetimi ve müşteri yönetimi gibi şirket operasyonlarına yönelik özel mikro hizmetler izledi.

Mikro hizmetler gelecek mi?

Mikro hizmetler mimarisi, kurumsal sistemlerin geliştirilmesi ve dağıtılması için önemli avantajlara sahip güçlü bir kavramdır. Birkaç programcı ve şirket, takma adı benimsemeden ve hatta davranışlarını SOA olarak tanımlamadan mikro hizmetler olarak kategorize edilebilecek API ağ geçitlerinden yararlanmak için stratejiler kullanıyor.

Birkaç teknoloji yığını, UDDI gibi mikro hizmet mimarisinin düzeltmeye çalıştığı sorunları çözmeye çalışır. Ancak, uygulanmaları karmaşıktır ve genellikle yeni sistemlerde kullanılmazlar. SaaS programlarının, giyilebilir teknolojinin ve Nesnelerin İnternetinin artan karmaşıklığı ve iletişim ihtiyaçları göz önüne alındığında, mikro hizmet mimarisinin hayırlı bir geleceğe sahip olduğu açıktır.

Mikro hizmetlerin karşılaştığı sorunlardan biri, her birimin zaman içinde giderek daha fazla birbirine bağımlı hale gelmesidir. API Ağ Geçitleri ve hizmet keşfi bu durumda oldukça faydalıdır. Bir API Ağ Geçidi oluşturmak, API Ağ Geçitlerinin çeşitli müşteri API'leri sunabilmesi için tüm kullanıcıların tek bir noktadan girmesine olanak tanır. API ağ geçidi ayrıca, müşterinin talebi gönderme yetkisini onaylamak gibi güvenlik önlemleri alabilir.

AppMaster nasıl yardımcı olur?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, kodsuz geliştirme, geliştiricilerin kodlamaya yaklaşımını gerçekten yeniden tanımlıyor. Sıradan bir kişinin, farklı programlama dilleri veya deneyimleri olmasa bile fikirlerini yazılım ürünlerine dönüştürmesini mümkün kıldı. Birçok yararlı kodsuz platform ve aracın ilerlemesi de bu süreci kolaylaştırdı.

AppMaster, ürünlerinizi kodlamadan bile sıfırdan oluşturabileceğiniz böyle bir platformdur! Her tür uygulama için kod oluşturabilir ve tüm geliştirici ekibini işe alma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu çok daha basit ve daha ucuz bir işlemdir. Oluşturduğunuz kodun mülkiyeti konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü kod sadece size ait olacak.

Modern bir mimari tarz olarak mikro hizmetler mimarisi, karmaşık uygulamalar ve projeler geliştirmek için çok iyi ve istikrarlı bir mimari tarzdır. AppMaster'ın platformu, mikro hizmet arka uçları ve mikro hizmet cepheleri ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Mimari tarz sayesinde her şey dinamik olarak ölçeklenir. Bu, bazı bileşenler üzerinde artan bir yükümüz varsa otomatik ölçeklendirmenin mümkün olduğu anlamına gelir. Bu, mikro hizmet mimarisindeki tüm bileşenlerin ayrılması sayesinde gerçekleşir.

Gereksiz kaynakları alabilen tüm ürünü ölçeklendirmek zorunda kalmak yerine, artık belirli bir gerekli görevi özel olarak gerçekleştirecek tek bir bileşeni ölçeklendirebiliriz. Ayrıca platformumuz üzerinden müşterilerimize bir tasarımcı yardımıyla mikro servis arka uçlarını sunuyoruz. Yalnızca bizim platformumuzu kullanarak birçok arka uç mikro hizmeti oluşturabilirler.

Çözüm

Mikro hizmetler mimarisi sisteminde tamamen yeniyseniz, küçük başlamak daha iyidir. Projenize bir veya iki bileşen veya modülle başlayın. Zaman ve deneyimle, yavaş yavaş ölçeklendirebilirsiniz. Zaten temel bir yekpare sisteminiz varsa, bu işlem biraz daha kolay olacaktır.

Mikro hizmet mimarisinin ne olduğunu ve birçok avantajının ne olduğunu gördük. Modern uygulamalar, sonunda sorunlarla karşılaşmadan yekpare bir mimari stille çalışamaz. Mikro hizmet mimarisinin bazı komplikasyonları olsa da muadilinden çok daha iyi bir seçimdir. Mikro hizmetler mimarisi, yazılım uygulamalarının ölçeklenmesini ve daha yenilikçi olmasını mümkün kılar.