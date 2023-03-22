Через десять лет большинство программистов могут уйти из индустрии. Смелое утверждение, не правда ли? Тем не менее, это весьма правдоподобный сценарий, и в этой статье мы расскажем, как был сделан такой вывод. Владельцы стартапов часто сталкиваются с рядом проблем при разработке программного обеспечения. Они отмечают стандартные проблемы, от которых страдают компании-разработчики программного обеспечения: от плохо сформулированных технических требований и слабого менеджмента до борьбы за привлечение и удержание лучших специалистов.

За последние десять лет команды разработчиков стремились усовершенствовать свои процессы везде, где это было возможно. Они внедрили Scrum, интегрировали продукты Atlassian и инструменты непрерывной интеграции, а также научились повторно использовать существующую базу кода путем разработки библиотек и их совместного использования в рамках проектов. Однако их "ахиллесовой пятой" остается рабочая сила.

Проблемы зависимости от человеческого труда

Ошеломляющие 80% успеха разработки программного обеспечения определяется навыками разработчиков и их приверженностью продукту. Качество кода разработчика напрямую влияет на затраты, связанные с рефакторингом или потенциальным переписыванием частей продукта с нуля.

Каждый, кто занимается разработкой программного обеспечения, наверняка сталкивался с фразой: "Это больше не может поддерживаться. Все нужно переписать с нуля". Владельцам продукта иногда приходится переписывать проект несколько раз, а иногда и вовсе отправлять его в утиль.

Стартаперы также отмечают, что сталкиваются с саботажем со стороны сотрудников, который часто возникает из-за недостаточного надзора со стороны менеджеров, технических руководителей и других лиц, ответственных за контроль качества разработки. Это подчеркивает основную проблему, которая возникает, когда члены команды сильно различаются по уровню квалификации. Что еще хуже, важный сотрудник может исчезнуть как раз в тот момент, когда продукт уже готов к выпуску. Тогда команде приходится искать обходные пути, перераспределять задачи и корректировать сроки.

No-code изменит рынок разработки

Наиболее очевидным решением многих проблем, связанных с разработчиками, является замена человеческого труда автоматизированными системами разработки приложений, не требующими кодирования.

Преимущества заключаются в следующем:

Независимость от языков программирования



Более наглядный и прозрачный подход



Значительно более низкий барьер для входа



Снижение потребности в больших командах



10-кратное увеличение скорости разработки по сравнению даже с самыми продвинутыми фреймворками



Резкое сокращение количества ошибок по невнимательности



Стоимость ниже в разы, а иногда и на порядок.



Все ли no-code решения хороши?

Хотя такие популярные платформы, как BubbleWebFlow, Tilda и многие другие, переживают бурный рост, они вряд ли смогут произвести революцию в самом сложном и обширном сегменте рынка - корпоративных системах и приложениях.

Что действительно изменит рынок, так это технологияno-code с генерацией кода. Эта недооцененная технология предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционными no-code решениями, такими как доступ к исходному коду, превосходная производительность и гибкость при размещении приложений.

Конечно, есть и недостатки. Живой предварительный просмотр более сложен при использовании генерации кода, так как приложение должно быть сгенерировано, построено и запущено перед отображением результата. Кроме того, не все функции могут быть реализованы по сравнению с традиционным программированием, хотя будущие усовершенствования платформы могут преодолеть эти ограничения.

Будущее разработки программного обеспечения



Перспективы на самом деле весьма оптимистичные и захватывающие. Широкое распространение no-code с генерацией кода освободит бесчисленное количество разработчиков от рутинных задач кодирования, увеличив спрос на архитекторов приложений. Этим архитекторам больше не нужно будет осваивать языки программирования или разбираться в тонкостях различных фреймворков. Компании смогут создавать больший объем приложений для пользователей, внутренней автоматизации и небольших сервисов, которые раньше считались слишком дорогими или трудоемкими.

Неуклонный рост стоимости разработки подтолкнет компании к поиску альтернатив найму программистов. Пандемия и переход на удаленную работу способствовали быстрому росту зарплат и резкому увеличению спроса на специалистов. Кажется, что программисты настолько востребованы, что им уже не нужно прилагать усилия для кодирования - многочисленные предложения о работе ждут их, даже если они расстанутся со своим нынешним работодателем.

Ошибочные представления о no-code



Часто разработчики утверждают, что no-code системы, такие как AppMasterпредлагают ограниченные возможности и не подходят для разработки всех типов продуктов.

Первое заблуждение: создание настоящего продукта с помощью no-code платформе недостижимо. Хотя это может быть справедливо для большинства no-code систем, AppMaster является исключением. AppMaster использует генерацию реального кода, разрабатывая реальные приложения из шаблонов и схем, создавая при этом исходный код. AppMaster может создавать, компилировать, тестировать и развертывать настоящие приложения, используя современные языки программирования.

платформе недостижимо. Хотя это может быть справедливо для большинства систем, является исключением. использует генерацию реального кода, разрабатывая реальные приложения из шаблонов и схем, создавая при этом исходный код. может создавать, компилировать, тестировать и развертывать настоящие приложения, используя современные языки программирования. Второе заблуждение: no-code решения предоставляют ограниченные возможности настройки. Для решения этой проблемы AppMaster используется универсальная техника бизнес-процессов для создания бизнес-логики. Преобразуя абстрактный язык программирования в строительные блоки, пользователи могут разрабатывать практически любую логику, визуально соединяя блоки на холсте. Это имитирует программирование, не требуя текстового ввода или знания языка программирования.

решения предоставляют ограниченные возможности настройки. Для решения этой проблемы используется универсальная техника бизнес-процессов для создания бизнес-логики. Преобразуя абстрактный язык программирования в строительные блоки, пользователи могут разрабатывать практически любую логику, визуально соединяя блоки на холсте. Это имитирует программирование, не требуя текстового ввода или знания языка программирования. Третье заблуждение: создание масштабируемого решения на какой-либо no-code платформе недостижимо. AppMaster был разработан с учетом безопасности и масштабируемости, позволяя пользователям разрабатывать микросервисы для бэкенда. Это означает, что в рамках одного проекта можно создать несколько бэкенд-приложений, каждое из которых будет полностью статичным и совместимым с Kubernetes, Docker Swarm или другими системами кластеризации, обеспечивая быстрый рост, когда это необходимо.

платформе недостижимо. был разработан с учетом безопасности и масштабируемости, позволяя пользователям разрабатывать микросервисы для бэкенда. Это означает, что в рамках одного проекта можно создать несколько бэкенд-приложений, каждое из которых будет полностью статичным и совместимым с Kubernetes, Docker Swarm или другими системами кластеризации, обеспечивая быстрый рост, когда это необходимо. Четвертое распространенное заблуждение заключается в том, что обслуживание no-code решение будет стоить дороже, чем традиционный подход, основанный на коде. В действительности, стратегия, шаблоны и логика AppMaster делают модификации более доступными и быстрыми в реализации, поскольку нет необходимости изменять или переписывать код. Кроме того, даже если ваше приложение не требует изменений, вы все равно можете создать свое приложение с обновленным языком программирования, улучшенными алгоритмами и новыми версиями модулей, включая OpenSSL . Это делает любые корректировки или итерации более экономически эффективными, чем наем разработчиков.

решение будет стоить дороже, чем традиционный подход, основанный на коде. В действительности, стратегия, шаблоны и логика AppMaster делают модификации более доступными и быстрыми в реализации, поскольку нет необходимости изменять или переписывать код. Кроме того, даже если ваше приложение не требует изменений, вы все равно можете создать свое приложение с обновленным языком программирования, улучшенными алгоритмами и новыми версиями модулей, включая . Это делает любые корректировки или итерации более экономически эффективными, чем наем разработчиков. Пятое и последнее заблуждение - это убеждение, что вы будете навсегда привязаны к платформе. Хотя это верно для большинства SaaS-сервисов, AppMaster позволяет пользователям с корпоративной подпиской загрузить все исходные коды, созданные платформой, и полностью отказаться от них без каких-либо потерь. С экспортированной документацией, исходными кодами и бинарными файлами приложений вы можете продолжить разработку независимо от платформы. По сути, AppMaster предоставляет простой способ отказаться от платформы без каких-либо негативных последствий.

В заключение



Три года назад AppMaster команда приступила к созданию универсальной no-code платформы с генерацией кода. Их целью было создать платформу, способную генерировать серверные приложения, веб-приложения и мобильные приложения без необходимости привлечения разработчиков. В то время эта идея казалась абсурдной, но сейчас она представляет собой будущее разработки.

Сможет ли эта AppMaster платформа сможет занять свою долю рынка, еще предстоит выяснить. Однако есть уверенность, что генерация кода безвозвратно заменит программистов в большинстве задач, что приведет к значительной трансформации индустрии разработки программного обеспечения. Поскольку no-code По мере развития технологий роль традиционных программистов будет меняться, и предприятиям придется адаптироваться, чтобы не отставать от меняющегося ландшафта.