في غضون عقد من الزمن ، قد يخرج غالبية المبرمجين من الصناعة. هذا ادعاء جريء ، أليس كذلك؟ ومع ذلك ، هذا سيناريو معقول للغاية ، وسوف تشرح هذه المقالة كيف تم التوصل إلى هذا الاستنتاج. غالبًا ما يواجه أصحاب الشركات الناشئة العديد من التحديات عند تطوير البرامج. لقد لاحظوا المشكلات القياسية التي ابتليت بها شركات البرمجيات ، بدءًا من المتطلبات الفنية غير المحددة جيدًا والإدارة الضعيفة إلى الكفاح من أجل جذب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها.

في السنوات العشر الماضية ، كانت فرق التطوير تهدف إلى تعزيز عملياتها حيثما أمكن ذلك. لقد تبنوا Scrum ومنتجات Atlassian المتكاملة وأدوات التكامل المستمر ، وتعلموا إعادة استخدام قاعدة الرموز الموجودة لديهم من خلال تطوير المكتبات ومشاركتها عبر المشاريع. ومع ذلك ، لا يزال كعب أخيل قوتهم العاملة.

تحديات الاعتماد على العمل البشري

يتم تحديد 80٪ من النجاح المذهل في تطوير البرمجيات من خلال مهارات المطورين والتزامهم بالمنتج. تؤثر جودة كود المطور بشكل مباشر على التكاليف المرتبطة بإعادة البناء أو إعادة كتابة أقسام المنتج من البداية.

من المحتمل أن أي شخص يشارك في تطوير البرامج قد واجه العبارة ، "لا يمكن دعمها بعد الآن. كل شيء يحتاج إلى إعادة كتابته من البداية." يحتاج مالكو المنتج أحيانًا إلى إعادة كتابة المشروع عدة مرات وإلغائه أحيانًا.

لاحظ المبتدئون أيضًا تعرض الموظفين للتخريب ، والذي غالبًا ما ينجم عن عدم كفاية الإشراف من قبل المديرين ، والخبراء التقنيين ، وغيرهم من المسؤولين عن مراقبة جودة التطوير. يسلط هذا الضوء على مشكلة أساسية تنشأ عندما يكون لدى أعضاء الفريق مستويات مهارة مختلفة على نطاق واسع. لجعل الأمور أسوأ ، قد يختفي موظف مهم تمامًا كما هو على وشك طرح منتج. ثم يُترك الفريق يندفع للعثور على حل بديل وإعادة تعيين المهام وتعديل المواعيد النهائية.

No-code سيغير سوق التطوير

يتمثل الحل الأكثر وضوحًا للعديد من المشكلات المتعلقة بالمطورين في استبدال العمالة البشرية بأنظمة تطوير التطبيقات المؤتمتة التي لا تتطلب ترميزًا.

تشمل المزايا ما يلي:

الاستقلال عن لغات البرمجة



نهج أكثر وضوحًا وشفافية



حاجز أقل بكثير للدخول



انخفاض الحاجة للفرق الكبيرة



زيادة سرعة التطوير بمقدار 10 أضعاف مقارنة بأطر العمل الأكثر تقدمًا



انخفاض جذري في أخطاء الإهمال



التكلفة أقل في بعض الأحيان وأحيانًا تكون بترتيب من حيث الحجم.



هل كل حل no-code مفيد؟

على الرغم من أن المنصات الشائعة مثل Bubble و WebFlow و Tilda وعدد لا يحصى من الآخرين تشهد نموًا سريعًا ، فمن غير المرجح أن تحدث ثورة في قطاع السوق الأكثر تعقيدًا واتساعًا - أنظمة وتطبيقات المؤسسة.

ما سيعطل السوق حقًا هو تقنية no-code مع إنشاء الكود. توفر هذه التقنية التي تم التقليل من شأنها العديد من المزايا مقارنة بالحلول التقليدية no-code ، مثل الوصول إلى كود المصدر والأداء الفائق والمرونة في استضافة التطبيقات.

هناك عيوب بالطبع. تعد المعاينات المباشرة أكثر صعوبة مع إنشاء الكود ، حيث يجب إنشاء التطبيق وبناؤه وتشغيله قبل عرض النتيجة. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن تنفيذ كل ميزة مقارنة بالبرمجة التقليدية ، على الرغم من أن التطورات المستقبلية في النظام الأساسي قد تتغلب على هذه القيود.

مستقبل تطوير البرمجيات



النظرة المستقبلية ، في الواقع ، متفائلة ومثيرة للغاية. سيؤدي التبني الواسع no-code مع إنشاء الكود إلى تحرير عدد لا يحصى من المطورين من مهام الترميز الدنيوية ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مهندسي التطبيقات. لن يحتاج هؤلاء المهندسون بعد الآن إلى إتقان لغات البرمجة أو تعقيدات الأطر المختلفة. ستكون الشركات قادرة على إنشاء حجم أكبر من التطبيقات للمستخدمين ، والأتمتة الداخلية ، والخدمات الأصغر التي كانت تعتبر في السابق مكلفة للغاية أو تستغرق وقتًا طويلاً.

سيؤدي الارتفاع المستمر في تكاليف التطوير إلى دفع الشركات للبحث عن بدائل لتوظيف المبرمجين. أدى الوباء والتحول إلى العمل عن بعد إلى نمو سريع في الرواتب وزيادة في الطلب على المتخصصين. يبدو أن الطلب على المبرمجين مرتفع لدرجة أنهم بالكاد بحاجة إلى بذل جهد في الترميز بعد الآن - تنتظرهم عروض عمل متعددة حتى لو انفصلوا عن صاحب العمل الحالي.

المفاهيم الخاطئة حول no-code



في كثير من الأحيان ، يجادل المطورون بأن الأنظمة no-code ، مثل AppMaster ، توفر إمكانات مقيدة وغير مناسبة لتطوير جميع أنواع المنتجات.

المغالطة الأولى: بناء منتج أصلي بمنصة no-code هو أمر بعيد المنال. على الرغم من أن هذا قد ينطبق على غالبية الأنظمة no-code ، AppMaster يعد استثناءً. يستخدم AppMaster إنشاء الكود الفعلي ، وتطوير تطبيقات حقيقية من القوالب والخطط أثناء إنتاج الكود المصدري. يمكن لـ AppMaster إنشاء تطبيقات أصلية وتجميعها واختبارها ونشرها باستخدام لغات البرمجة المعاصرة.

هو أمر بعيد المنال. على الرغم من أن هذا قد ينطبق على غالبية الأنظمة ، يعد استثناءً. يستخدم إنشاء الكود الفعلي ، وتطوير تطبيقات حقيقية من القوالب والخطط أثناء إنتاج الكود المصدري. يمكن لـ إنشاء تطبيقات أصلية وتجميعها واختبارها ونشرها باستخدام لغات البرمجة المعاصرة. المغالطة الثانية: توفر الحلول no-code خيارات تخصيص محدودة. لمعالجة هذه المشكلة ، يستخدم AppMaster تقنية عملية أعمال عالمية لإنشاء منطق الأعمال. من خلال تحويل لغة برمجة مجردة إلى كتل بناء ، يمكن للمستخدمين تطوير أي منطق تقريبًا عن طريق ربط الكتل بشكل مرئي على قماش. هذا يحاكي البرمجة دون الحاجة إلى إدخال نصي أو معرفة لغة البرمجة.

خيارات تخصيص محدودة. لمعالجة هذه المشكلة ، يستخدم تقنية عملية أعمال عالمية لإنشاء منطق الأعمال. من خلال تحويل لغة برمجة مجردة إلى كتل بناء ، يمكن للمستخدمين تطوير أي منطق تقريبًا عن طريق ربط الكتل بشكل مرئي على قماش. هذا يحاكي البرمجة دون الحاجة إلى إدخال نصي أو معرفة لغة البرمجة. المغالطة الثالثة: إنشاء حل قابل للتطوير على نظام no-code غير قابل للتحقيق. تم تصميم AppMaster مع وضع الأمان وقابلية التوسع في الاعتبار ، مما يسمح للمستخدمين بتطوير خدمات مصغرة للواجهة الخلفية. هذا يعني أنه يمكن إنشاء تطبيقات متعددة للخلفية داخل المشروع ، كل منها عديم الحالة تمامًا ومتوافق مع Kubernetes أو Docker Swarm أو أنظمة التجميع الأخرى ، مما يضمن النمو السريع عند الحاجة.

غير قابل للتحقيق. تم تصميم مع وضع الأمان وقابلية التوسع في الاعتبار ، مما يسمح للمستخدمين بتطوير خدمات مصغرة للواجهة الخلفية. هذا يعني أنه يمكن إنشاء تطبيقات متعددة للخلفية داخل المشروع ، كل منها عديم الحالة تمامًا ومتوافق مع Kubernetes أو Docker Swarm أو أنظمة التجميع الأخرى ، مما يضمن النمو السريع عند الحاجة. المغالطة الرابعة الشائعة هي أن الحفاظ على حل no-code سيكون أكثر تكلفة من النهج التقليدي القائم على الكود. في الواقع ، تجعل إستراتيجية AppMaster وقوالبه ومنطقه التعديلات ميسورة التكلفة بشكل أكبر وأسرع في التنفيذ ، حيث لا توجد حاجة لتغيير الكود أو إعادة كتابته. بالإضافة إلى ذلك ، حتى إذا كان تطبيقك لا يتطلب تغييرات ، فلا يزال بإمكانك إنشاء تطبيقك باستخدام لغة برمجة محدثة وخوارزميات محسّنة وإصدارات أحدث من الوحدات ، بما في ذلك OpenSSL . هذا يجعل أي تعديلات أو تكرارات أكثر فعالية من حيث التكلفة من توظيف المطورين.

سيكون أكثر تكلفة من النهج التقليدي القائم على الكود. في الواقع ، تجعل إستراتيجية AppMaster وقوالبه ومنطقه التعديلات ميسورة التكلفة بشكل أكبر وأسرع في التنفيذ ، حيث لا توجد حاجة لتغيير الكود أو إعادة كتابته. بالإضافة إلى ذلك ، حتى إذا كان تطبيقك لا يتطلب تغييرات ، فلا يزال بإمكانك إنشاء تطبيقك باستخدام لغة برمجة محدثة وخوارزميات محسّنة وإصدارات أحدث من الوحدات ، بما في ذلك . هذا يجعل أي تعديلات أو تكرارات أكثر فعالية من حيث التكلفة من توظيف المطورين. المغالطة الخامسة والأخيرة هي الاعتقاد بأنك ستكون ملتزمًا دائمًا بالمنصة. في حين أن هذا يعد دقيقًا لمعظم خدمات SaaS ، AppMaster يسمح للمستخدمين الذين لديهم اشتراك في الشركة بتنزيل جميع رموز المصدر التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي والتخلي عنها تمامًا دون أي خسارة. من خلال الوثائق المصدرة ورموز المصدر وملفات التطبيقات الثنائية ، يمكنك متابعة التطوير بشكل مستقل عن النظام الأساسي. في الأساس ، يوفر AppMaster طريقة سهلة للانتقال بعيدًا عن النظام الأساسي دون أي آثار ضارة.

ختاماً



منذ ثلاث سنوات ، بدأ فريق AppMaster في إنشاء نظام أساسي عالمي no-code مع إنشاء رمز. كان هدفهم هو إنشاء نظام أساسي قادر على إنشاء تطبيقات الخادم وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مطورين. في ذلك الوقت ، بدت الفكرة سخيفة ، لكنها الآن تمثل مستقبل التنمية.

يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان منصة AppMaster تأمين حصة في السوق. ومع ذلك ، هناك ثقة في أن إنشاء الكود سيحل محل المبرمجين بشكل لا رجعة فيه في معظم المهام ، مما يؤدي إلى تحول كبير في صناعة تطوير البرمجيات. مع استمرار تقدم تقنية no-code ، سيتطور دور المبرمجين التقليديين ، وستحتاج الشركات إلى التكيف لمواكبة المشهد المتغير.