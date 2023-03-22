十年后，大多数程序员可能会退出这个行业。这是个大胆的说法，不是吗？然而，这是一个非常合理的情况，本文将解释这一结论是如何得出的。创业公司的老板们在开发软件时往往面临着几个挑战。他们注意到困扰软件公司的标准问题，从定义不清的技术要求和薄弱的管理到吸引和保留顶尖人才的斗争。

在过去的十年里，开发团队旨在尽可能地加强他们的流程。他们采用了Scrum，整合了Atlassian产品和持续集成工具，并学会了通过开发库和跨项目共享来重用他们现有的代码基础。然而，他们的致命弱点仍然是他们的劳动力。

依赖人力所带来的挑战

惊人的80% 的软件开发成功是由开发人员的技能和对产品的承诺决定的。开发人员的代码质量直接影响到与重构或可能从头开始重写产品部分有关的成本。

任何参与软件开发的人都可能遇到过这样的说法："不能再支持下去了。一切都需要从头开始重写"。产品所有者有时需要将项目重写几遍，偶尔也会废掉。

Startuppers注意到还经历了员工的破坏，往往源于经理、技术负责人和其他负责监控开发质量的人监督不力。这突出了一个潜在的问题，当团队成员的技能水平有很大差异时，就会出现这种情况。更糟糕的是，在产品即将发布时，一个关键员工可能会消失。这样一来，团队就不得不争分夺秒地寻找解决方法，重新分配任务，并调整最后期限。

No-code将改变开发市场

许多与开发人员有关的问题的最明显的解决方案是用不需要编码的自动化应用开发系统取代人力。

其优点包括以下几点。

独立于编程语言



更加直观和透明的方法



显著降低进入门槛



对大型团队的需求减少



与最先进的框架相比，开发速度提高了10倍



大幅减少粗心的错误



成本有时更低，有时是一个数量级。



是否每个 no-code解决方案都有好处吗？

尽管流行的平台如 Bubble、WebFlow、Tilda和无数其他平台正在经历快速增长，但它们不太可能彻底改变最复杂和最广泛的细分市场--企业系统和应用程序。

真正会颠覆市场的是no-code ，有代码生成的技术。这种被低估的技术提供了比传统解决方案更多的好处。 no-code这种被低估的技术比传统的解决方案提供了许多好处，如对源代码的访问、卓越的性能和托管应用程序的灵活性。

当然，也有缺点。使用代码生成的实时预览更具挑战性，因为应用程序必须在显示结果之前生成、构建和运行。此外，与传统的编程相比，并不是每个功能都能实现，尽管未来的平台进步可能会克服这些限制。

软件开发的未来



事实上，前景是相当乐观和令人兴奋的。编码生成技术的广泛采用 no-code与代码生成的广泛采用将把无数的开发人员从平凡的编码任务中解放出来，增加对应用架构师的需求。这些架构师将不再需要掌握编程语言或各种框架的错综复杂性。公司将能够为用户、内部自动化和小型服务创建更多的应用，而这些应用以前被认为成本太高或太费时。

开发成本的无情上升将推动公司寻求雇用程序员的替代方案。大流行和向远程工作的转变推动了工资的快速增长和对专家需求的激增。程序员的需求量似乎很大，他们几乎不需要再为编码付出努力--即使他们与目前的雇主分道扬镳，也有多个工作机会在等着他们。

有关的误解 no-code



开发人员经常争辩说 no-code系统，如 AppMaster等系统提供了有限的功能，不适合开发所有类型的产品。

第一个误区：用一个平台构建一个真正的产品是不可能的。 no-code 平台是无法实现的。尽管这可能对大多数的 no-code 系统。 AppMaster 是一个例外。 AppMaster 采用实际的代码生成，从模板和原理图中开发真正的应用，同时产生源代码。 AppMaster 可以使用当代编程语言创建、编译、测试和部署真正的应用程序。

平台是无法实现的。尽管这可能对大多数的 系统。 是一个例外。 采用实际的代码生成，从模板和原理图中开发真正的应用，同时产生源代码。 可以使用当代编程语言创建、编译、测试和部署真正的应用程序。 第二个谬误。 no-code 解决方案提供有限的定制选项。为了解决这个问题。 AppMaster 采用了一种通用的业务流程技术来建立业务逻辑。通过将抽象的编程语言转换为构建块，用户可以通过在画布上直观地连接块来开发几乎任何逻辑。这模拟了编程，而不需要文字输入或编程语言知识。

解决方案提供有限的定制选项。为了解决这个问题。 采用了一种通用的业务流程技术来建立业务逻辑。通过将抽象的编程语言转换为构建块，用户可以通过在画布上直观地连接块来开发几乎任何逻辑。这模拟了编程，而不需要文字输入或编程语言知识。 第三种谬论：在一个平台上创建一个可扩展的解决方案 no-code 平台上创建可扩展的解决方案是无法实现的。 AppMaster 在设计时考虑到了安全性和可扩展性，允许用户为后端开发微服务。这意味着可以在一个项目中创建多个后端应用，每个应用都是完全无状态的，并与Kubernetes、Docker Swarm或其他集群系统兼容，确保在需要时快速增长。

平台上创建可扩展的解决方案是无法实现的。 在设计时考虑到了安全性和可扩展性，允许用户为后端开发微服务。这意味着可以在一个项目中创建多个后端应用，每个应用都是完全无状态的，并与Kubernetes、Docker Swarm或其他集群系统兼容，确保在需要时快速增长。 第四个常见的谬论是，维护一个解决方案的成本会比传统的 no-code 解决方案会比传统的基于代码的方法成本更高。实际上，AppMaster的策略、模板和逻辑使修改更实惠，实施更快捷，因为不需要改变或重写代码。此外，即使你的应用程序不需要修改，你仍然可以用更新的编程语言、增强的算法和更新的模块版本来生成你的应用程序，包括 OpenSSL 。这使得任何调整或迭代都比雇用开发人员更具成本效益。

解决方案会比传统的基于代码的方法成本更高。实际上，AppMaster的策略、模板和逻辑使修改更实惠，实施更快捷，因为不需要改变或重写代码。此外，即使你的应用程序不需要修改，你仍然可以用更新的编程语言、增强的算法和更新的模块版本来生成你的应用程序，包括 。这使得任何调整或迭代都比雇用开发人员更具成本效益。 第五个也是最后一个谬论是认为你将永远被束缚在平台上。虽然这对大多数SaaS服务来说是准确的。 AppMaster 允许有企业订阅的用户下载平台产生的所有源代码，并完全放弃它们而没有任何损失。有了导出的文档、源代码和二进制应用文件，你可以独立于平台进行开发。在本质上。 AppMaster 提供了一种轻松的方式，可以在没有任何不利影响的情况下从该平台过渡。

综上所述



三年前，该 AppMaster团队开始创建一个通用 no-code平台的代码生成。他们的目标是创建一个能够生成服务器应用、网络应用和移动应用的平台，而不需要开发人员。在当时，这个想法似乎很荒谬，但现在它代表了开发的未来。

该平台是否 AppMaster平台是否能确保市场份额，还有待观察。然而，有一种信心，代码生成将不可逆转地取代大多数任务中的程序员，导致软件开发行业的重大转变。随着 no-code随着技术的不断进步，传统程序员的角色将发生变化，企业将需要进行调整以跟上变化的步伐。