İşte hızlı bir Webflow ve Appmaster.io karşılaştırması. Her ikisi de kodsuz platformlardır ancak farklı özelliklere, işlevlere ve yeteneklere sahiptir.

Aşağıda Webflow ve Appmaster.io arasındaki 7 fark bulunmaktadır:

Platform amacı

Web akışı yalnızca web siteleri içindir, ilk aşamadan yayına hazır son ürüne kadar tamamen duyarlı web siteleri oluşturmak ve tasarlamak için bir araç olarak kullanılır.

Appmaster.io, web ve mobil uygulama oluşturma içindir. Ayrıca, başlangıçtan lansman zamanına kadar proje geliştirmeyi de üstlenir ve kullanıcıların, yayınlandıktan sonra bile uygulamalarını sürdürmelerini sağlar.

Kullanıcı arayüzü

Web akışı kullanıcı arabirimi, herhangi bir kullanıcının web sitesini grafik yönünü kullanarak yapılandırmasına izin veren sürükle ve bırak görsellerine ve tuvale dayanır. Açıktır ve her sürükle ve bırak seçeneği bir açıklama içerir.

Appmaster.io kullanıcı arayüzü benzer bir yapıya sahiptir. Tek fark, platform web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmaya da izin verdiği için birden fazla tuval olması.

Tasarım özgürlüğü

Başlangıçta Webflow, tasarımcıların mükemmel piksel web siteleri oluşturması için oluşturuldu. Çok çeşitli animasyonlar sunar ve aralarından seçim yapabileceğiniz birçok şablon vardır. Ancak bazen platform, tasarımda tutarlılığa ulaşmak için öğeleri otomatik olarak bulur ve stillerle çalışır.

Webflow'tan farklı olarak Appmaster.io, tasarımdan çok işlevle ilgilidir. Herhangi bir otomatik eleman düzenlemesine ve çok çeşitli önceden hazırlanmış şablonlara sahip değildir, bu da kullanıcıları tasarımdan, elemanların konumundan ve ek dekordan sorumlu kılar.

İş akışları

Web akışı tasarıma odaklanır, bu nedenle ön uçla çalışır ve olay yalnızca geliştirmeyi tetikler. Bu, herhangi bir koşullu durumu ele almayı ve Webflow'u herhangi bir arka uca veya API'ye bağlamayı zorlaştırır. Ek olarak, iş akışları oluşturmak ve üçüncü taraf hizmetlerle bağlantı kurmak için Webflow, diğer platformlarla entegrasyon gerektirir.

Appmaster.io işlevsellikle ilgilidir, gelişmiş iş akışları ve mantık oluşturmaya, API, arka uçlara bağlanmaya, koşullu sistemleri kolaylıkla yönetmeye ve doğal olarak üçüncü taraf hizmetleri entegre etmeye olanak tanıyan ön uç, arka uç ve öğe tetikleyicileriyle çalışma yeteneği verir.

Planlar ve fiyatlandırma

Webflow, aralarından seçim yapabileceğiniz oldukça çeşitli aylık abonelik seçenekleri sunar. Tüm kullanıcılar için özel Site planları, Hesap ve Kurumsal abonelikler ve hatta Ücretsiz seçenekler vardır. Tüm planlar ayrıca abone olunacak alt bölümler ve alt planlar içerir.

Webflow ile aynı, Appmaster.io aylık abonelikler sunar. Ancak, seçeneklerin sayısı Ücretsiz, Başlangıç, Profesyonel ve Kurumsal olarak azaltılmıştır. Ayrıca, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar veya eğitim kurumlarıyla ilgili standart dışı müşteriler için oluşturulabilecek esnek bir Özel Teklif açısından bir alternatif de bulunmaktadır.

Öğrenme Kolaylığı

Diğer platformlarla karşılaştırıldığında, özellikle Html ve CSS ile daha önce çalışma deneyiminiz varsa, önce Web akışında uzmanlaşmak daha kolaydır. Bu kadar çok sayıda işlevsellik seçeneği sunmaz, ancak kullanıcılara tutarlı tasarımla yüksek kaliteli web siteleri tasarlama yeteneği verir.

Appmaster.io, kullanıcıların tam işlevli mobil ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıdığı için tüm süreçleri ve mantığı öğrenmek için biraz daha zaman harcayabileceğiniz bir platformdur.

Yayıncılık ve Bakım

Webflow'ta, "Yayınla" düğmesine tıklayarak web sitenizi 10 saniye içinde yayınlayabilirsiniz. Kullanıcı, çalışan web sitesinde her zaman platformdan değişiklik yapabilir ve değişiklik yapabilir ve güncellemek için yeniden yayınlayabilir.

Appmaster ile, yayınladıktan sonra kullanıcı, uygulamayı platformda güncellemenin yanı sıra, yerleşik uygulamayı tamamladıktan sonra herhangi bir kullanıcıya sağlanan gerçek kod sayfasını değiştirir.#nbsp;

Genel Artılar ve Eksiler - Web akışı:

Artıları:

duyarlı web siteleri oluşturur

çeşitli animasyonlar ve önceden hazırlanmış şablonlar sunar

kullanıcı dostu arayüz#nbsp;

ön uç ile çalışır

Sürükle ve bırak görselleri oluşturma tekniğini uygular

aylık abonelik için birçok farklı fiyatlandırma planı#nbsp;

hızlı yayınlama ve web sitesi güncelleme

öğrenmesi diğer platformlardan daha kolay#nbsp;

mevcut öğreticiler, belgeler ve işaretçiler açıklaması

Eksileri:

koşullu durumlarla karmaşık iş akışları oluşturmak zor#nbsp;

arka uç yok#nbsp;

entegre üçüncü taraf hizmetleri yok

ayrı bir kod sayfası yok

Genel Artılar ve Eksiler - Appmaster.io :

Artıları:

web ve mobil uygulamalar oluşturur

app#nbsp'nin işlevlerine ve potansiyel özelliklerine odaklandı;

anlaşılır Kullanıcı Arayüzü#nbsp;

ön uç ve arka uç ile çalışır

koşullar ve üçüncü taraf entegrasyonları ile gelişmiş iş akışları oluşturabilir#nbsp;

sürükle ve bırak oluşturucu

çeşitli fiyatlandırma planları#nbsp;

hızlı yayınlama ve web sitesi güncelleme

uygulama#nbsp'nin gerçek kod sayfasını sağlar;

mevcut belgeler ve işaretçiler açıklaması#nbsp;

Eksileri:

öğrenmek için zaman gerekir#nbsp;

sadece birkaç eğitim videosu#nbsp;

önceden hazırlanmış şablon yok



