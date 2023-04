In un decennio, la maggior parte dei programmatori potrebbe abbandonare il settore. È un'affermazione audace, vero? Eppure, si tratta di uno scenario altamente plausibile e questo articolo spiegherà come si è giunti a questa conclusione. I proprietari di startup si trovano spesso ad affrontare diverse sfide durante lo sviluppo di software. Si trovano a dover affrontare i problemi standard che affliggono le aziende di software, dai requisiti tecnici mal definiti alla gestione debole, fino alla difficoltà di attrarre e trattenere i migliori talenti.

Negli ultimi dieci anni, i team di sviluppo hanno cercato di migliorare i loro processi ogni volta che è stato possibile. Hanno adottato Scrum, integrato i prodotti Atlassian e gli strumenti di integrazione continua e imparato a riutilizzare la base di codice esistente sviluppando librerie e condividendole tra i progetti. Tuttavia, il loro tallone d'Achille rimane la forza lavoro.

Le sfide della dipendenza dal lavoro umano

L'incredibile 80% del successo dello sviluppo software è determinato dalle competenze e dall'impegno degli sviluppatori nei confronti del prodotto. La qualità del codice di uno sviluppatore influisce direttamente sui costi associati al refactoring o alla potenziale riscrittura di sezioni del prodotto da zero.

Chiunque sia coinvolto nello sviluppo di software si è probabilmente imbattuto nella frase: "Non è più possibile supportarlo. Bisogna riscrivere tutto da zero". I proprietari dei prodotti a volte devono riscrivere il progetto più volte e a volte lo rottamano.

Gli startupper hanno anche sperimentato il sabotaggio dei dipendenti, che spesso deriva da una supervisione inadeguata da parte di manager, technical lead e altri responsabili del monitoraggio della qualità dello sviluppo. Ciò evidenzia un problema di fondo che si presenta quando i membri del team hanno livelli di competenza molto diversi. Come se non bastasse, un dipendente cruciale può scomparire proprio quando il prodotto sta per essere rilasciato. Il team si ritrova a dover cercare una soluzione, riassegnare i compiti e modificare le scadenze.

No-code cambierà il mercato dello sviluppo

La soluzione più evidente a molti problemi legati agli sviluppatori è la sostituzione del lavoro umano con sistemi di sviluppo di applicazioni automatizzati che non richiedono la codifica.

I vantaggi sono i seguenti:

Indipendenza dai linguaggi di programmazione



Un approccio più visivo e trasparente



Una barriera all'ingresso significativamente più bassa



Riduzione della necessità di team di grandi dimensioni



Un aumento di 10 volte della velocità di sviluppo rispetto anche ai framework più avanzati



Riduzione drastica degli errori di progettazione



Il costo è a volte inferiore, a volte di un ordine di grandezza.



Ogni soluzione è no-code soluzione è vantaggiosa?

Sebbene piattaforme popolari come BubbleWebFlow, Tilda e innumerevoli altre stiano vivendo una rapida crescita, è improbabile che riescano a rivoluzionare il segmento di mercato più complesso ed esteso: i sistemi e le applicazioni aziendali.

Ciò che veramente sconvolgerà il mercato è la tecnologiano-code con la generazione di codice. Questa tecnologia, sottovalutata, offre numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali. no-code soluzioni tradizionali, come l'accesso al codice sorgente, prestazioni superiori e flessibilità nell'hosting delle applicazioni.

Naturalmente ci sono degli svantaggi. Le anteprime live sono più impegnative con la generazione di codice, poiché l'applicazione deve essere generata, costruita ed eseguita prima di visualizzare il risultato. Inoltre, non tutte le funzionalità possono essere implementate rispetto alla programmazione tradizionale, anche se i futuri progressi della piattaforma potrebbero superare queste limitazioni.

Il futuro dello sviluppo software



Le prospettive sono piuttosto ottimistiche ed entusiasmanti. L'adozione diffusa di no-code con la generazione di codice libererà innumerevoli sviluppatori da compiti di codifica banali, aumentando la domanda di architetti di applicazioni. Questi architetti non dovranno più padroneggiare i linguaggi di programmazione o le complessità dei vari framework. Le aziende saranno in grado di creare un volume maggiore di applicazioni per gli utenti, l'automazione interna e i servizi più piccoli che in precedenza erano considerati troppo costosi o dispendiosi in termini di tempo.

L'inarrestabile aumento dei costi di sviluppo spingerà le aziende a cercare alternative all'assunzione di programmatori. La pandemia e il passaggio al lavoro a distanza hanno alimentato una rapida crescita dei salari e un'impennata della domanda di specialisti. I programmatori sembrano essere così richiesti che non hanno quasi più bisogno di impegnarsi nella codifica: molteplici offerte di lavoro li attendono anche se si separano dal loro attuale datore di lavoro.

Idee sbagliate su no-code



Spesso gli sviluppatori sostengono che no-code sistemi, come ad esempio AppMasteroffrono capacità limitate e non sono adatti allo sviluppo di tutti i tipi di prodotti.

La prima falsa credenza è che la costruzione di un vero prodotto con una no-code è irraggiungibile. Anche se questo può valere per la maggior parte dei no-code sistemi, AppMaster è un'eccezione. AppMaster utilizza la generazione di codice vero e proprio, sviluppando applicazioni reali a partire da modelli e schemi e producendo codice sorgente. AppMaster può creare, compilare, testare e distribuire applicazioni reali utilizzando linguaggi di programmazione contemporanei.

è irraggiungibile. Anche se questo può valere per la maggior parte dei sistemi, è un'eccezione. utilizza la generazione di codice vero e proprio, sviluppando applicazioni reali a partire da modelli e schemi e producendo codice sorgente. può creare, compilare, testare e distribuire applicazioni reali utilizzando linguaggi di programmazione contemporanei. Seconda fallacia: no-code le soluzioni forniscono opzioni di personalizzazione limitate. Per affrontare questo problema, AppMaster impiega una tecnica di processo aziendale universale per stabilire la logica aziendale. Convertendo un linguaggio di programmazione astratto in blocchi di costruzione, gli utenti possono sviluppare quasi ogni logica collegando visivamente i blocchi su una tela. Questo imita la programmazione senza richiedere input testuali o la conoscenza del linguaggio di programmazione.

le soluzioni forniscono opzioni di personalizzazione limitate. Per affrontare questo problema, impiega una tecnica di processo aziendale universale per stabilire la logica aziendale. Convertendo un linguaggio di programmazione astratto in blocchi di costruzione, gli utenti possono sviluppare quasi ogni logica collegando visivamente i blocchi su una tela. Questo imita la programmazione senza richiedere input testuali o la conoscenza del linguaggio di programmazione. Terza falsa credenza: creare una soluzione scalabile su una no-code piattaforma è irraggiungibile. AppMaster è stato progettato tenendo conto della sicurezza e della scalabilità, consentendo agli utenti di sviluppare microservizi per il backend. Questo significa che all'interno di un progetto è possibile creare più applicazioni di backend, ognuna delle quali è completamente stateless e compatibile con Kubernetes, Docker Swarm o altri sistemi di clustering, garantendo una rapida crescita quando necessario.

piattaforma è irraggiungibile. è stato progettato tenendo conto della sicurezza e della scalabilità, consentendo agli utenti di sviluppare microservizi per il backend. Questo significa che all'interno di un progetto è possibile creare più applicazioni di backend, ognuna delle quali è completamente stateless e compatibile con Kubernetes, Docker Swarm o altri sistemi di clustering, garantendo una rapida crescita quando necessario. La quarta fallacia comune è che la manutenzione di una no-code soluzione sarà più costosa di un approccio tradizionale basato sul codice. In realtà, la strategia, i modelli e la logica di AppMaster rendono le modifiche più convenienti e più rapide da implementare, poiché non è necessario modificare o riscrivere il codice. Inoltre, anche se la vostra applicazione non richiede modifiche, potete comunque generare la vostra applicazione con un linguaggio di programmazione aggiornato, algoritmi migliorati e versioni di moduli più recenti, tra cui OpenSSL . In questo modo, eventuali modifiche o iterazioni sono più convenienti rispetto all'assunzione di sviluppatori.

soluzione sarà più costosa di un approccio tradizionale basato sul codice. In realtà, la strategia, i modelli e la logica di AppMaster rendono le modifiche più convenienti e più rapide da implementare, poiché non è necessario modificare o riscrivere il codice. Inoltre, anche se la vostra applicazione non richiede modifiche, potete comunque generare la vostra applicazione con un linguaggio di programmazione aggiornato, algoritmi migliorati e versioni di moduli più recenti, tra cui . In questo modo, eventuali modifiche o iterazioni sono più convenienti rispetto all'assunzione di sviluppatori. La quinta e ultima fallacia è la convinzione di essere perennemente legati alla piattaforma. Questo è vero per la maggior parte dei servizi SaaS, AppMaster consente agli utenti con un abbonamento aziendale di scaricare tutti i codici sorgente generati dalla piattaforma e di abbandonarli completamente senza alcuna perdita. Con la documentazione, i codici sorgente e i file binari delle applicazioni esportati, è possibile procedere allo sviluppo indipendentemente dalla piattaforma. In sostanza, AppMaster offre un modo semplice per abbandonare la piattaforma senza effetti negativi.

In conclusione



Tre anni fa, il team AppMaster team ha iniziato a creare una piattaforma no-code piattaforma universale con generazione di codice. Il loro obiettivo era creare una piattaforma in grado di generare applicazioni server, applicazioni web e applicazioni mobili senza bisogno di sviluppatori. All'epoca l'idea sembrava assurda, ma oggi rappresenta il futuro dello sviluppo.

Se la piattaforma AppMaster piattaforma possa assicurarsi una quota di mercato è ancora da vedere. Tuttavia, c'è la certezza che la generazione di codice sostituirà irrevocabilmente i programmatori nella maggior parte delle attività, portando a una trasformazione significativa del settore dello sviluppo software. Con l'avanzare della tecnologia no-code tecnologia continua a progredire, il ruolo dei programmatori tradizionali si evolverà e le aziende dovranno adattarsi per tenere il passo con il panorama in evoluzione.