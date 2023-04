Over een decennium zal de meerderheid van de programmeurs de industrie verlaten. Dat is een gewaagde bewering, nietwaar? Toch is dit een zeer plausibel scenario, en dit artikel zal uitleggen hoe men tot deze conclusie is gekomen. Starters worden vaak geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij het ontwikkelen van software. Ze merken de standaardproblemen op die softwarebedrijven plagen, van slecht gedefinieerde technische eisen en zwak management tot de strijd om toptalent aan te trekken en te behouden.

De afgelopen tien jaar streefden ontwikkelingsteams ernaar hun processen waar mogelijk te verbeteren. Ze hebben Scrum overgenomen, Atlassian-producten en continue integratietools geïntegreerd, en geleerd hun bestaande codebasis te hergebruiken door bibliotheken te ontwikkelen en die over projecten heen te delen. Hun achilleshiel blijft echter hun personeelsbestand.

De uitdagingen van afhankelijkheid van menselijke arbeid

Maar liefst 80% van het succes van softwareontwikkeling wordt bepaald door de vaardigheden van de ontwikkelaars en hun inzet voor het product. De kwaliteit van de code van een ontwikkelaar heeft een directe invloed op de kosten die gepaard gaan met refactoring of mogelijk het opnieuw schrijven van delen van het product.

Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van software is waarschijnlijk wel eens de zin "Het kan niet langer ondersteund worden. Alles moet helemaal opnieuw worden geschreven." Producteigenaren moeten het project soms meerdere keren herschrijven en af en toe schrappen.

Startuppers hebben ook te maken met sabotage van werknemers, vaak als gevolg van onvoldoende toezicht door managers, technische leiders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de ontwikkelingskwaliteit. Dit wijst op een onderliggend probleem dat ontstaat wanneer teamleden zeer uiteenlopende vaardigheidsniveaus hebben. Tot overmaat van ramp kan een cruciale medewerker verdwijnen op het moment dat een product op het punt staat te worden uitgebracht. Het team moet dan op zoek naar een oplossing, taken opnieuw toewijzen en deadlines aanpassen.

No-code zal de ontwikkelingsmarkt veranderen

De meest voor de hand liggende oplossing voor veel problemen met ontwikkelaars is het vervangen van menselijke arbeid door geautomatiseerde systemen voor applicatieontwikkeling waarvoor geen codering nodig is.

De voordelen zijn onder meer

Onafhankelijkheid van programmeertalen



Een meer visuele en transparante aanpak



Een aanzienlijk lagere toetredingsdrempel



Minder behoefte aan grote teams



Een 10-voudige toename van de ontwikkelingssnelheid in vergelijking met zelfs de meest geavanceerde frameworks



Drastische vermindering van onzorgvuldige fouten



De kosten zijn soms lager en soms een orde van grootte.



Is elke no-code oplossing voordelig?

Hoewel populaire platforms zoals Bubble, WebFlow, Tilda, en talloze andere een snelle groei doormaken, is het onwaarschijnlijk dat zij een revolutie zullen veroorzaken in het meest complexe en uitgebreide marktsegment - bedrijfssystemen en -toepassingen.

Wat de markt echt zal ontwrichten is no-code technologie met codegeneratie. Deze onderschatte technologie biedt tal van voordelen ten opzichte van traditionele no-code oplossingen, zoals toegang tot broncode, superieure prestaties en flexibiliteit bij het hosten van toepassingen.

Er zijn natuurlijk ook nadelen. Live previews zijn een grotere uitdaging bij codegeneratie, omdat de toepassing moet worden gegenereerd, gebouwd en uitgevoerd voordat het resultaat wordt weergegeven. Bovendien kan niet elke functie worden geïmplementeerd in vergelijking met traditionele programmering, hoewel toekomstige platformontwikkelingen deze beperkingen kunnen overwinnen.

De toekomst van softwareontwikkeling



De vooruitzichten zijn vrij optimistisch en opwindend. De brede toepassing van no-code met codegeneratie zal talloze ontwikkelaars bevrijden van alledaagse codeertaken, waardoor de vraag naar applicatie-architecten toeneemt. Deze architecten hoeven niet langer programmeertalen of de fijne kneepjes van verschillende frameworks te beheersen. Bedrijven zullen in staat zijn een groter volume aan toepassingen te creëren voor gebruikers, interne automatisering en kleinere diensten die voorheen te duur of te tijdrovend werden geacht.

De voortdurende stijging van de ontwikkelingskosten zal bedrijven ertoe aanzetten alternatieven te zoeken voor het inhuren van programmeurs. De pandemie en de verschuiving naar werk op afstand hebben geleid tot een snelle salarisgroei en een stijging van de vraag naar specialisten. Programmeurs lijken zo in trek dat ze nauwelijks nog moeite hoeven te doen om te coderen - ze krijgen meerdere vacatures, zelfs als ze hun huidige werkgever verlaten.

Misvattingen over no-code



Vaak beweren ontwikkelaars dat no-code systemen, zoals AppMasterbeperkte mogelijkheden bieden en ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van alle soorten producten.

Eerste misvatting: het bouwen van een echt product met een no-code platform is onbereikbaar. Hoewel dit geldt voor de meeste no-code systemen, AppMaster is een uitzondering. AppMaster maakt gebruik van werkelijke codegeneratie, waarbij echte toepassingen worden ontwikkeld vanuit sjablonen en schema's terwijl broncode wordt geproduceerd. AppMaster kan echte toepassingen creëren, compileren, testen en implementeren met behulp van hedendaagse programmeertalen.

Conclusie



Drie jaar geleden begon het AppMaster team begonnen met het creëren van een universeel no-code platform met codegeneratie. Hun doel was een platform te creëren dat serverapplicaties, webapplicaties en mobiele apps kan genereren zonder dat er ontwikkelaars aan te pas hoeven te komen. Destijds leek het idee absurd, maar nu vertegenwoordigt het de toekomst van ontwikkeling.

Of het AppMaster platform een marktaandeel kan verwerven valt nog te bezien. Er is echter vertrouwen dat codegeneratie onherroepelijk programmeurs zal vervangen bij de meeste taken, wat zal leiden tot een aanzienlijke transformatie van de softwareontwikkelingsindustrie. Naarmate de no-code technologie blijft vooruitgaan, zal de rol van traditionele programmeurs evolueren, en bedrijven zullen zich moeten aanpassen om gelijke tred te houden met het veranderende landschap.