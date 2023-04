Dans une décennie, la majorité des programmeurs pourraient quitter le secteur. C'est une affirmation audacieuse, n'est-ce pas ? Pourtant, il s'agit d'un scénario tout à fait plausible, et cet article explique comment nous sommes parvenus à cette conclusion. Les propriétaires de start-ups sont souvent confrontés à plusieurs défis lorsqu'ils développent des logiciels. Ils constatent les problèmes habituels auxquels sont confrontées les entreprises de logiciels, qu'il s'agisse d'exigences techniques mal définies, d'une gestion déficiente ou de la difficulté d'attirer et de retenir les meilleurs talents.

Au cours des dix dernières années, les équipes de développement ont cherché à améliorer leurs processus dans la mesure du possible. Elles ont adopté Scrum, intégré les produits Atlassian et les outils d'intégration continue, et appris à réutiliser leur base de code existante en développant des bibliothèques et en les partageant entre les projets. Cependant, leur talon d'Achille reste leur main-d'œuvre.

Les défis liés à la dépendance à l'égard du travail humain

Le succès du développement d'un logiciel dépend à 80 % des compétences des développeurs et de leur engagement envers le produit. La qualité du code d'un développeur a un impact direct sur les coûts associés au remaniement ou à la réécriture éventuelle de sections du produit à partir de zéro.

Toute personne impliquée dans le développement d'un logiciel a probablement déjà entendu la phrase suivante : "Ce n'est plus supportable. Tout doit être réécrit à partir de zéro". Les propriétaires de produits doivent parfois réécrire le projet plusieurs fois et parfois le mettre au rebut.

Les startuppers ont également fait l'expérience du sabotage des employés, qui découle souvent d'une surveillance inadéquate de la part des managers, des responsables techniques et des autres personnes chargées de contrôler la qualité du développement. Cette situation met en évidence un problème sous-jacent qui se pose lorsque les membres de l'équipe ont des niveaux de compétence très différents. Pour ne rien arranger, un employé essentiel peut disparaître au moment où le produit est sur le point d'être lancé. L'équipe doit alors se démener pour trouver une solution de rechange, réaffecter les tâches et ajuster les délais.

No-code va changer le marché du développement

La solution la plus évidente à de nombreux problèmes liés au développement consiste à remplacer le travail humain par des systèmes de développement d'applications automatisés qui ne nécessitent pas de codage.

Les avantages sont les suivants

Indépendance par rapport aux langages de programmation



Une approche plus visuelle et plus transparente



Une barrière à l'entrée nettement moins élevée



Une réduction du besoin d'équipes importantes



une vitesse de développement multipliée par 10 par rapport aux frameworks les plus avancés



Une réduction drastique des erreurs d'inattention



Le coût est parfois plus faible, parfois d'un ordre de grandeur.



Toutes les no-code solutions sont-elles toutes bénéfiques ?

Bien que des plateformes populaires comme BubbleWebFlow, Tilda et d'innombrables autres connaissent une croissance rapide, il est peu probable qu'elles révolutionnent le segment de marché le plus complexe et le plus étendu - les systèmes et applications d'entreprise.

Ce qui va véritablement bouleverser le marché, c'est la technologieno-code avec la génération de code. Cette technologie sous-estimée offre de nombreux avantages par rapport aux solutions traditionnelles, comme l'accès au code source. no-code Cette technologie sous-estimée offre de nombreux avantages par rapport aux solutions traditionnelles, tels que l'accès au code source, des performances supérieures et une flexibilité dans l'hébergement des applications.

Il y a bien sûr des inconvénients. Les aperçus en direct sont plus difficiles à réaliser avec la génération de code, car l'application doit être générée, construite et exécutée avant d'afficher le résultat. En outre, toutes les fonctionnalités ne peuvent pas être mises en œuvre par rapport à la programmation traditionnelle, bien que les progrès futurs de la plateforme puissent permettre de surmonter ces limitations.

L'avenir du développement logiciel



Les perspectives sont, en fait, très optimistes et passionnantes. L'adoption généralisée de no-code avec génération de code libérera d'innombrables développeurs des tâches de codage les plus banales, ce qui augmentera la demande d'architectes d'applications. Ces architectes n'auront plus besoin de maîtriser les langages de programmation ou les subtilités des différents cadres. Les entreprises seront en mesure de créer un plus grand nombre d'applications pour les utilisateurs, l'automatisation interne et les petits services qui étaient auparavant considérés comme trop coûteux ou trop longs.

L'augmentation constante des coûts de développement poussera les entreprises à chercher des alternatives à l'embauche de programmeurs. La pandémie et le passage au travail à distance ont alimenté une croissance rapide des salaires et une explosion de la demande de spécialistes. Les programmeurs semblent tellement sollicités qu'ils n'ont plus besoin de faire d'efforts pour coder : de nombreuses offres d'emploi les attendent, même s'ils quittent leur employeur actuel.

Idées fausses sur le marché du travail no-code



Souvent, les développeurs affirment que no-code tels que AppMasteroffrent des capacités limitées et ne conviennent pas au développement de tous les types de produits.

Première erreur : il est impossible de construire un véritable produit avec une plate-forme. no-code est irréalisable. Bien que cela puisse s'appliquer à la majorité des no-code systèmes, AppMaster est une exception. AppMaster utilise la génération de code réelle, en développant des applications réelles à partir de modèles et de schémas tout en produisant le code source. AppMaster peut créer, compiler, tester et déployer des applications authentiques à l'aide de langages de programmation contemporains.

est irréalisable. Bien que cela puisse s'appliquer à la majorité des systèmes, est une exception. utilise la génération de code réelle, en développant des applications réelles à partir de modèles et de schémas tout en produisant le code source. peut créer, compiler, tester et déployer des applications authentiques à l'aide de langages de programmation contemporains. Deuxième erreur : no-code les solutions offrent des options de personnalisation limitées. Pour résoudre ce problème, AppMaster utilise une technique universelle de processus d'entreprise pour établir la logique d'entreprise. En convertissant un langage de programmation abstrait en blocs de construction, les utilisateurs peuvent développer pratiquement n'importe quelle logique en reliant visuellement les blocs sur un canevas. Cette technique imite la programmation sans nécessiter de saisie textuelle ou de connaissance du langage de programmation.

les solutions offrent des options de personnalisation limitées. Pour résoudre ce problème, utilise une technique universelle de processus d'entreprise pour établir la logique d'entreprise. En convertissant un langage de programmation abstrait en blocs de construction, les utilisateurs peuvent développer pratiquement n'importe quelle logique en reliant visuellement les blocs sur un canevas. Cette technique imite la programmation sans nécessiter de saisie textuelle ou de connaissance du langage de programmation. Troisième erreur : la création d'une solution évolutive sur une plateforme est irréalisable. no-code est irréalisable. AppMaster Le logiciel de gestion de contenu a été conçu dans un souci de sécurité et d'évolutivité, ce qui permet aux utilisateurs de développer des microservices pour l'arrière-plan. Cela signifie que plusieurs applications backend peuvent être créées au sein d'un projet, chacune étant entièrement sans état et compatible avec Kubernetes, Docker Swarm ou d'autres systèmes de clustering, garantissant ainsi une croissance rapide en cas de besoin.

est irréalisable. Le logiciel de gestion de contenu a été conçu dans un souci de sécurité et d'évolutivité, ce qui permet aux utilisateurs de développer des microservices pour l'arrière-plan. Cela signifie que plusieurs applications backend peuvent être créées au sein d'un projet, chacune étant entièrement sans état et compatible avec Kubernetes, Docker Swarm ou d'autres systèmes de clustering, garantissant ainsi une croissance rapide en cas de besoin. La quatrième erreur commune est que la maintenance d'une no-code sera plus coûteuse qu'une approche traditionnelle basée sur le code. En réalité, la stratégie, les modèles et la logique d'AppMaster rendent les modifications plus abordables et plus rapides à mettre en œuvre, car il n'est pas nécessaire de modifier ou de réécrire le code. De plus, même si votre application ne nécessite pas de changements, vous pouvez toujours générer votre application avec un langage de programmation mis à jour, des algorithmes améliorés, et des versions de modules plus récentes, y compris OpenSSL . Il est donc plus rentable de procéder à des ajustements ou à des itérations que d'engager des développeurs.

sera plus coûteuse qu'une approche traditionnelle basée sur le code. En réalité, la stratégie, les modèles et la logique d'AppMaster rendent les modifications plus abordables et plus rapides à mettre en œuvre, car il n'est pas nécessaire de modifier ou de réécrire le code. De plus, même si votre application ne nécessite pas de changements, vous pouvez toujours générer votre application avec un langage de programmation mis à jour, des algorithmes améliorés, et des versions de modules plus récentes, y compris . Il est donc plus rentable de procéder à des ajustements ou à des itérations que d'engager des développeurs. La cinquième et dernière erreur consiste à croire que vous serez perpétuellement lié à la plateforme. C'est vrai pour la plupart des services SaaS, AppMaster permet aux utilisateurs ayant souscrit un abonnement d'entreprise de télécharger tous les codes sources générés par la plateforme et de les abandonner complètement sans aucune perte. Avec la documentation exportée, les codes sources et les fichiers d'application binaires, vous pouvez poursuivre le développement indépendamment de la plateforme. En résumé, AppMaster offre un moyen facile d'abandonner la plateforme sans aucun effet négatif.

En conclusion



Il y a trois ans, l'équipe de AppMaster a commencé à créer une plateforme no-code universelle avec génération de code. Son objectif était de créer une plateforme capable de générer des applications serveur, des applications web et des applications mobiles sans faire appel à des développeurs. À l'époque, l'idée semblait absurde, mais aujourd'hui, elle représente l'avenir du développement.

Il reste à savoir si la plateforme AppMaster pourra s'assurer une part de marché, cela reste à voir. Toutefois, il est certain que la génération de code remplacera irrévocablement les programmeurs dans la plupart des tâches, ce qui entraînera une transformation significative de l'industrie du développement de logiciels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, le rôle des no-code La technologie continuant à progresser, le rôle des programmeurs traditionnels évoluera et les entreprises devront s'adapter pour ne pas se laisser distancer par le paysage changeant.