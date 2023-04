Za dekadę większość programistów może odejść z branży. To odważne twierdzenie, prawda? Jednak jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, a ten artykuł wyjaśni, jak doszliśmy do tego wniosku. Właściciele startupów często stają przed kilkoma wyzwaniami podczas tworzenia oprogramowania. Zauważają standardowe problemy, które nękają firmy programistyczne, od źle zdefiniowanych wymagań technicznych i słabego zarządzania po walkę o przyciągnięcie i zatrzymanie największych talentów.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zespoły programistów dążyły do usprawnienia swoich procesów wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Przyjęły Scrum, zintegrowały produkty firmy Atlassian i narzędzia ciągłej integracji oraz nauczyły się ponownie wykorzystywać istniejącą bazę kodu poprzez tworzenie bibliotek i dzielenie się nimi w ramach projektów. Ich piętą achillesową pozostają jednak pracownicy.

Wyzwania związane z zależnością od pracy ludzkiej

Oszałamiające 80% sukcesu w tworzeniu oprogramowania zależy od umiejętności programistów i ich zaangażowania w produkt. Jakość kodu dewelopera ma bezpośredni wpływ na koszty związane z refaktoryzacją lub potencjalnym przepisaniem części produktu od nowa.

Każdy, kto zajmuje się rozwojem oprogramowania, prawdopodobnie spotkał się ze stwierdzeniem: "To nie może być dłużej wspierane. Wszystko musi być przepisane od nowa". Właściciele produktów czasami muszą przepisać projekt kilka razy, a czasami go zezłomować.

Startupperzy zauważają również sabotaż pracowniczy, często wynikający z nieodpowiedniego nadzoru ze strony menedżerów, kierowników technicznych i innych osób odpowiedzialnych za monitorowanie jakości rozwoju. To podkreśla podstawowy problem, który pojawia się, gdy członkowie zespołu mają bardzo różne poziomy umiejętności. Co gorsza, kluczowy pracownik może zniknąć w momencie, gdy produkt ma zostać wypuszczony na rynek. Zespół jest wtedy zmuszony do szukania obejścia, ponownego przydzielania zadań i dostosowywania terminów.

No-code zmieni rynek deweloperski

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wielu problemów związanych z deweloperami jest zastąpienie pracy ludzkiej zautomatyzowanymi systemami tworzenia aplikacji, które nie wymagają kodowania.

Zalety tego rozwiązania to m.in:

Niezależność od języków programowania



Bardziej wizualne i przejrzyste podejście



Znacznie niższa bariera wejścia na rynek



Mniejsze zapotrzebowanie na duże zespoły



10-krotny wzrost szybkości rozwoju w porównaniu do nawet najbardziej zaawansowanych frameworków



Drastyczna redukcja nieostrożnych błędów



Koszt jest niższy czasami, a czasami o rząd wielkości.



Czy każde no-code rozwiązanie jest korzystne?

Chociaż popularne platformy jak np. Bubble, WebFlow, Tilda i niezliczone inne przeżywają gwałtowny wzrost, raczej nie zrewolucjonizują najbardziej złożonego i ekspansywnego segmentu rynku - systemów i aplikacji korporacyjnych.

Tym, co naprawdę odmieni rynek, jest technologiano-code z generowaniem kodu. Ta niedoceniana technologia oferuje wiele korzyści w stosunku do tradycyjnych no-code Dostęp do kodu źródłowego, wyższa wydajność, elastyczność w hostowaniu aplikacji.

Oczywiście są też wady. Podglądy na żywo są bardziej wymagające w przypadku generacji kodu, ponieważ aplikacja musi zostać wygenerowana, zbudowana i uruchomiona przed wyświetleniem wyniku. Dodatkowo, nie każda funkcja może być zaimplementowana w porównaniu do tradycyjnego programowania, choć przyszłe postępy platformy mogą przezwyciężyć te ograniczenia.

Przyszłość tworzenia oprogramowania



Perspektywy są w rzeczywistości dość optymistyczne i ekscytujące. Powszechne przyjęcie no-code z generowaniem kodu uwolni niezliczoną liczbę programistów od prozaicznych zadań związanych z kodowaniem, zwiększając zapotrzebowanie na architektów aplikacji. Architekci ci nie będą już musieli opanowywać języków programowania ani zawiłości różnych frameworków. Firmy będą mogły tworzyć większe ilości aplikacji dla użytkowników, wewnętrznej automatyzacji i mniejszych usług, które wcześniej były uważane za zbyt kosztowne lub czasochłonne.

Nieustanny wzrost kosztów rozwoju będzie skłaniał firmy do poszukiwania alternatyw dla zatrudniania programistów. Pandemia i przejście na pracę zdalną napędzają szybki wzrost wynagrodzeń i gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów. Programiści wydają się być tak poszukiwani, że nie muszą już wkładać wysiłku w kodowanie - czekają na nich liczne oferty pracy, nawet jeśli rozstaną się z obecnym pracodawcą.

Błędne przekonania na temat no-code



Często programiści twierdzą, że no-code systemy, takie jak AppMasteroferują ograniczone możliwości i nie nadają się do tworzenia wszystkich rodzajów produktów.

Pierwszy błąd: zbudowanie prawdziwego produktu za pomocą platformy jest nieosiągalne. no-code jest nieosiągalne. Chociaż może to dotyczyć większości no-code systemów, AppMaster jest wyjątkiem. AppMaster stosuje rzeczywiste generowanie kodu, rozwijając prawdziwe aplikacje z szablonów i schematów podczas tworzenia kodu źródłowego. AppMaster potrafi tworzyć, kompilować, testować i wdrażać prawdziwe aplikacje przy użyciu współczesnych języków programowania.

jest nieosiągalne. Chociaż może to dotyczyć większości systemów, jest wyjątkiem. stosuje rzeczywiste generowanie kodu, rozwijając prawdziwe aplikacje z szablonów i schematów podczas tworzenia kodu źródłowego. potrafi tworzyć, kompilować, testować i wdrażać prawdziwe aplikacje przy użyciu współczesnych języków programowania. Drugi błąd: no-code rozwiązania zapewniają ograniczone możliwości dostosowania do potrzeb użytkownika. Aby rozwiązać ten problem, AppMaster wykorzystuje uniwersalną technikę procesów biznesowych do ustalenia logiki biznesowej. Przekształcając abstrakcyjny język programowania w bloki, użytkownicy mogą opracować niemal dowolną logikę poprzez wizualne połączenie bloków na płótnie. Naśladuje to programowanie bez konieczności wprowadzania tekstu lub znajomości języka programowania.

rozwiązania zapewniają ograniczone możliwości dostosowania do potrzeb użytkownika. Aby rozwiązać ten problem, wykorzystuje uniwersalną technikę procesów biznesowych do ustalenia logiki biznesowej. Przekształcając abstrakcyjny język programowania w bloki, użytkownicy mogą opracować niemal dowolną logikę poprzez wizualne połączenie bloków na płótnie. Naśladuje to programowanie bez konieczności wprowadzania tekstu lub znajomości języka programowania. Trzeci błąd: stworzenie skalowalnego rozwiązania na no-code platformie jest nieosiągalne. AppMaster został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i skalowalności, umożliwiając użytkownikom tworzenie mikroserwisów dla backendu. Oznacza to, że w ramach projektu można stworzyć wiele aplikacji backendowych, z których każda jest w pełni bezpaństwowa i kompatybilna z Kubernetes, Docker Swarm lub innymi systemami klastrowania, zapewniając szybki wzrost w razie potrzeby.

platformie jest nieosiągalne. został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i skalowalności, umożliwiając użytkownikom tworzenie mikroserwisów dla backendu. Oznacza to, że w ramach projektu można stworzyć wiele aplikacji backendowych, z których każda jest w pełni bezpaństwowa i kompatybilna z Kubernetes, Docker Swarm lub innymi systemami klastrowania, zapewniając szybki wzrost w razie potrzeby. Czwartym powszechnym błędem jest to, że utrzymanie no-code rozwiązania będzie kosztowniejsze niż tradycyjne podejście oparte na kodzie. W rzeczywistości strategia, szablony i logika AppMaster sprawiają, że modyfikacje są bardziej przystępne i szybsze do wdrożenia, ponieważ nie ma potrzeby zmiany lub przepisywania kodu. Dodatkowo, nawet jeśli Twoja aplikacja nie wymaga zmian, możesz wygenerować ją z zaktualizowanym językiem programowania, ulepszonymi algorytmami i nowszymi wersjami modułów, w tym OpenSSL . Dzięki temu wszelkie poprawki lub iteracje są bardziej opłacalne niż zatrudnianie programistów.

rozwiązania będzie kosztowniejsze niż tradycyjne podejście oparte na kodzie. W rzeczywistości strategia, szablony i logika AppMaster sprawiają, że modyfikacje są bardziej przystępne i szybsze do wdrożenia, ponieważ nie ma potrzeby zmiany lub przepisywania kodu. Dodatkowo, nawet jeśli Twoja aplikacja nie wymaga zmian, możesz wygenerować ją z zaktualizowanym językiem programowania, ulepszonymi algorytmami i nowszymi wersjami modułów, w tym . Dzięki temu wszelkie poprawki lub iteracje są bardziej opłacalne niż zatrudnianie programistów. Piątym i ostatnim fałszem jest przekonanie, że będziesz wiecznie związany z platformą. Chociaż jest to dokładne dla większości usług SaaS, AppMaster pozwala użytkownikom z subskrypcją korporacyjną pobrać wszystkie kody źródłowe wygenerowane przez platformę i całkowicie je porzucić bez żadnej straty. Z wyeksportowanej dokumentacji, kodów źródłowych i plików binarnych aplikacji, można kontynuować rozwój niezależnie od platformy. W istocie, AppMaster zapewnia łatwy sposób na odejście od platformy bez żadnych negatywnych skutków.

Podsumowując



Trzy lata temu, zespół AppMaster zespół rozpoczął tworzenie uniwersalnej no-code platformy z generowaniem kodu. Ich celem było stworzenie platformy zdolnej do generowania aplikacji serwerowych, aplikacji webowych i aplikacji mobilnych bez potrzeby zatrudniania programistów. W tamtym czasie pomysł wydawał się absurdalny, ale teraz stanowi przyszłość rozwoju.

Czy AppMaster Czy platforma będzie w stanie zapewnić sobie udział w rynku, dopiero się okaże. Istnieje jednak pewność, że generowanie kodu nieodwołalnie zastąpi programistów w większości zadań, prowadząc do znacznej transformacji branży tworzenia oprogramowania. W miarę jak no-code technologia nadal się rozwija, rola tradycyjnych programistów będzie ewoluować, a firmy będą musiały się dostosować, aby dotrzymać kroku zmieniającemu się krajobrazowi.