No-code araçlar, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak ve geliştiriciler için ek maliyet olmadan ürünü mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmek için tasarlanmıştır. Ne yazık ki, genellikle bir süre sonra ürün ivme kazanır ve ciddi bir yükseltmeye ihtiyaç duyarken, üzerinde oluşturulduğu platformun yetenekleri sınırlıdır ve görevleri yerine getirmek için yeterli değildir.

Bu tür sorunları çözmek için genellikle ürünü tamamen yeni bir platforma aktarmayı değil, görevleri tamamlayabilecek daha profesyonel ve modern çözümlerle entegre etmeyi seçerler. Böylece entegrasyon sayesinde ürününüzü en düşük maliyetle önemli ölçüde yükseltebilir ve farklı çözümlerin en iyisini içinde birleştirebilirsiniz.

Üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonun faydaları

Üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon, ürününüzü geliştirmenin en kolay ve hızlı yollarından biridir. Ayrıca entegrasyon tek bir hizmet seçimi ile sınırlı değildir, bu nedenle platformun özellikleri uygulamanızın gelişimini yavaşlatmaz; zaman zaman daha modern bir araç aramanıza gerek kalmadan işlevselliği genişletebilir, ihtiyacınız olan çipleri güvenle seçebilir ve ihtiyaç duydukça aşamalı olarak projenize uygulayabilirsiniz.

Üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon yoluyla şunları yapabilirsiniz:

kullanıcı kimlik doğrulamasını yapılandırın;

ödeme modüllerini ve teslimat hizmetlerini bağlayın;

e-posta servislerini bağlayın;

uygulamaları ve web sitelerini CRM sistemleriyle entegre edin;

uygulamalarınızın mantığını genişletin;

Ve daha fazlası.

Ürününüzü üçüncü taraf hizmetlerle entegre etme sürecine başlamak için çözülmesi gereken görevleri belirlemeniz gerekir. Ayrıca, görev kümesini takiben entegrasyon için bir veya daha fazla hizmet seçin. AppMaster ayrıca popüler ve yalnızca web sitesi ve uygulama oluşturucularla entegre olmanızı sağlar.

Bubble ve AppMaster

Bubble, bir tür no-code geliştirme mastodonudur. Web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır, geniş bir araç setine sahiptir ve eklentileri kullanarak genişleme yeteneğine sahiptir.

Bubble 10 yıldan fazla bir süredir var ve bu süre zarfında üzerinde çok sayıda küçük ve oldukça büyük ölçekli çözümler yaratıldı. Ancak bu süre zarfında teknolojiler aynı hızla gelişti ve yeni çözümlerin işlevselliğine yönelik gereksinimler arttı. Şimdi Bubble'ın arka uç yeteneklerinin geliştirilmesi gerekebilir ve burada projenizi aktarmadan daha modern ve güçlü araçlarla entegre olabilme yeteneği yardımınıza koşacaktır. Böyle bir çözüm, Bubble AppMaster ile entegrasyonudur.

AppMaster, Bubble farklı olarak, web ve mobil uygulamalar için arka uçla çalışmaya ve karmaşık mantık oluşturmaya odaklanır. Görsel bir düzenleyici kullanarak karmaşık iş süreçleri oluşturmanıza olanak tanır ve ayrıca harici API istekleri için yerleşik bir düzenleyiciye sahiptir.

AppMaster ile Bubble entegrasyonu şunları yapmanızı sağlar:

AppMaster Bubble projeleri için arka uç olarak kullanın.

projeleri için arka uç olarak kullanın. Profesyonel bir veritabanını ( PostgreSQL ) projenize bağlayın.

Karmaşık sorgu işleme mantığını uygulayın (veri analizi, dallanma işlemleri).

Hızlı bir şekilde ek mikro hizmetler oluşturun ve projeye entegre edin.

AppMaster Bubble ile entegre etmenin ayrıntılı bir örneğini inceleyin.

Adalo ve AppMaster

Adalo, mobil uygulamalar oluşturmak için en popüler no-code platformlardan biridir. Birçok kullanıcı sadeliği ve özlülüğü nedeniyle Adalo seçiyor.

Adalo, yalnızca ön uçla değil, aynı zamanda arka uç, veritabanı ve iş mantığıyla da çalışmanıza izin verdiği için hızlı bir başlangıç için iyi bir seçenektir. Bununla birlikte, platformun yetenekleri oldukça sınırlıdır, tüm işlevler hızlı bir başlangıç için tasarlanmıştır ve bu sınırlamalar, karmaşık bir profesyonel çözüm oluşturmanıza izin vermez.

Adalo zaten hazır bir çözümünüz varsa, onu tamamen başka bir platforma aktarmanız veya pahalı bir geliştirme ekibi tutmanız gerekmez; bu durumda, entegrasyonları kullanarak uygulamanın işlevselliğini genişletebilirsiniz.

Adalo AppMaster ile entegrasyonu size şunları sağlayacaktır:

Adalo üzerinde oluşturulan mobil uygulamalar için AppMaster arka uç üzerinde oluşturun.

üzerinde oluşturulan mobil uygulamalar için arka uç üzerinde oluşturun. Uygulamanıza daha güçlü bir veritabanı (PostgreSQL) bağlayın.

Daha karmaşık sorgu işlemleri gerçekleştirin (veri analizi, şube işlemleri vb.)

Mikro hizmetleri kullanarak uygulamalarınızın işlevselliğini genişletin.

AppMaster YouTube kanalında, harici API isteklerini kullanarak Adalo AppMaster ile entegre etmeye ilişkin ayrıntılı bir eğitim vardır.

Tilda ve AppMaster

Tilda, kelimenin tam anlamıyla birkaç saat içinde web siteleri oluşturmanıza izin veren minimum kuruluma sahip mükemmel bir modüler web sitesi oluşturucusudur .

Tilda ile şunları oluşturabilirsiniz:

Mal veya hizmetlerin açılış sayfaları;

Tanıtım ve sunum siteleri;

Küçük kurumsal siteler;

Basit çevrimiçi mağazalar;

Bloglar veya portföy siteleri.

Temel olarak, Tilda oluşturulan tüm ürünler olası satışları toplamak için tasarlanmıştır, ancak daha sonraki işlemleri daha zordur. Tilda, siteden alınan tüm uygulamaları içeren yerleşik bir CRM'ye sahiptir, ancak profesyonel müşteri adayı yönetim araçlarının yerini alamaz.

Ancak bu umutsuzluğa kapılmak için bir sebep değil; Tilda webhooks kullanarak veri göndererek üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon yeteneğine sahiptir. Bu durumda örneğin no-code bir platform kullanarak kendi CRM'inizi oluşturabilir veya hazır bir çözüm kullanarak entegrasyon kullanarak Tilda yapılmış mevcut bir siteden gelen tüm istekleri doğrudan CRM sisteminize gönderebilirsiniz. Böylece, no-code araçların yardımıyla, müşteri adaylarını toplama ve işleme görevini tamamen kapatacaksınız.

Bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek, AppMaster öğrenme portalında bulunabilir.

AppMaster ile Tilda entegrasyonu size şunları sağlayacaktır:

Tamamlanan formları kabul etmek için AppMater'ı bir platform olarak kullanın.

Daha fazla işlem için uygulamaları bir veritabanında saklayın.

Form verilerini ayrıştırın ve gerekli işleme mantığını çalıştırın (filtreleme, spam kontrolü, matematiksel işlevler).

Ek eylemleri otomatik olarak başlatın (SMS, e-posta, anlık mesajlaşma programlarına mesaj gönderme).

Çözüm

Pazar, mevcut hizmetlerin yanı sıra sürekli büyüyor ve gelişiyor ve rekabet okyanusunda boğulmamak için uygulamanızı oluştururken kullandığınız platformun sınırlamaları sizin için bir engel oluşturmamalı. Hazır çözümleri üçüncü taraf hizmetlerle entegre etmek , zamandan ve paradan tasarruf ederken, onu önemli ölçüde iyileştirerek güvenli, modern ve teknolojik olarak gelişmiş hale getirmek için harika bir seçenektir. Ayrıca entegrasyon, yeni çözümleri uygulamak için zaman kazandıracak olan karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmenize olanak tanır.