Компании используют CRM-системы ежедневно. Это необходимый инструмент, если вы хотите улучшить свои продажи и оставаться на связи со своими клиентами. Без этого инструмента управления вашему бизнесу не обойтись.К счастью, на рынке доступно много вариантов. Можно выбрать CRM любой мощности по любой цене. Единственным недостатком может стать то, что все они разные, и адаптировать готовое решение под ваши нужды будет трудно. Кроме того, вы скорее всего переплатите за функционал, которым даже не воспользуетесь в процессе.

Именно по этой причине многие компании решают создать собственное CRM ПО и внедрить его в свои команды. Большинство из них нашли идеальный способ сделать это в кратчайшие сроки — использовать инструменты no-code. Такие инструменты, как Zoho Creator или AppMaster.io, например, ориентированы на создание мощного программного обеспечения для бизнеса без написания единой строчки кода. В этой статье мы поделились советами по созданию пользовательской CRM без написания кода, используя только платформу AppMaster.io.

Краткий обзор CRM

Прежде чем мы углубимся в детали разработки, быстро познакомимся с концепцией CRM. Customer relationship management — это программное обеспечение, которое используется для управления всеми отношениями и взаимодействиями между клиентами и компанией. Цель такого приложения проста: улучшить деловые отношения для развития вашего бизнеса и увеличить продажи. Благодаря CRM вы можете оставаться на связи со своими клиентами и отслеживать их путь до продажи и действия после покупки продукта или услуги.

Прежде всего, CRM — это отличный инструмент управления, который помогает собирать контакты, мониторить продажи, следить за производительностью, превращать лиды в действующих клиентов и управлять отношениями с клиентами на протяжении всего жизненного цикла покупателя.

Зачем создавать собственную CRM?

CRM-системы необходимы для любого бизнеса, который хочет строить и поддерживать прочные отношения со своими клиентами. Но что, если вы не можете или не хотите использовать готовый CRM-продукт? Что, если вам нужен больший контроль над данным, но при этом вы не хотите тратить слишком много времени и ресурсов на разработку системы? Как мы уже говорили ранее, готовые приложения не всегда подходят вашему бизнесу. Они могут включать в себя много ненужных функций, которые вы не будете использовать, но за которые все равно будете платить.

Вот почему практичнее создать собственное приложение CRM с необходимой вам функциональностью. Преимуществом вашего собственного продукта станет то, что вы сможете контролировать, как все работает, и получать максимальную отдачу. Индивидуальное решение позволит вам получить желаемую гибкость и развивать приложение по мере роста вашего бизнеса. Вам не придется менять программное обеспечение каждый раз, когда происходят изменения во внутренних операциях компании.

Преимущества использования индивидуальной CRM

Использование пользовательской CRM очень имеет много преимуществ для любой компании.

1. Полный контроль над данными. Вы будете точно знать, откуда приходят данные и какую именно информацию вы получаете, так как вы сами можете указать эти параметры в формах. Это могут быть контактные данные или другая личная информация о клиенте.

2. Настройка под нужды компании. Создание пользовательской CRM означает включение только тех функций, которые нужны вашим сотрудникам. Как создатель приложения, вы можете подготовить воронку для клиента и, в зависимости от нее, разработать список функций, а также типы данных, которые вам потребуются в вашей CRM.

3. Не нужно тратить деньги на дорогостоящие лицензии на программное обеспечение. Вы можете делать продажи и не беспокоиться, что все заработанные средства будут уходить на покупку лицензий и внедрение ПО. Наоборот, создание пользовательского приложения поможет превратить потенциальных клиентов в активных покупателей и увеличить продажи.

4. Быстрый и легкий старт. Время — один из ваших главных активов. Создание собственного приложения CRM без кодирования сэкономит недели разработки. Процесс внедрения программного обеспечения будет намного проще, что позволит сразу же приступить к работе с системой.

Как создать собственную CRM без кода?

Не усложняйте процесс создания CRM-системы. Сэкономьте время и деньги, используя различные варианты no-code инструментов для создания собственной CRM.

Многие владельцы бизнеса нашли простой способ создать кастомную программу. Они используют такие инструменты, как Zoho Creator. Zoho Creator — это идеальный инструмент, который включает в себя готовые бизнес-приложения, где все детали можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Low-code платформа работает именно в бизнес-направлении, что сделало ее идеальным вариантом для создания собственной CRM. Кроме того, Zoho предоставляет компаниям множество ценных инструментов и информации о создании индивидуальных бизнес-решений.

Мы предлагаем вам минимизировать усилия и построить CRM с помощью no-code инструмента AppMaster.io.AppMaster.io имеет несколько преимуществ, которые делают построение CRM более эффективным. Двумя наиболее мощными функциями платформы являются дизайнер моделей данных и редактор бизнес-процессов. Эти две вещи необходимы для создания эффективной CRM, поскольку вам нужна надежная база данных и гибкая бизнес-логика, адаптированная к организационным процессам. Давайте рассмотрим несколько простых шагов, которые необходимо выполнить, если вы планируете создать собственное приложение CRM.

Создание базы данных

Данные являются наиболее важной частью CRM. Информация, которую вы получаете через формы, должна быть хорошо организована и помогать вам выстраивать общение с клиентом. Итак, первым этапом разработки является создание базы данных. Условно у вас будет два типа взаимодействующих пользователей: клиенты и члены вашей команды. Поэтому обязательно разработайте формы для обоих. Формы должны включать все необходимые поля: начиная от названия и заканчивая реквизитами для продажи. Вы должны понять, кем являются ваши лиды, и проанализировать их поведение и намерения.

Вся информация, представленная через формы, сохраняется в базе данных. Эта информация является важным активом, который вы будете использовать для управления продажами и лидами. Например, в AppMaster.io дизайнер моделей данных позволяет построить базу данных, используя только визуальные блоки. Просто перетащите их на рабочее поле, создайте столько моделей данных, сколько хотите, и установите поля и связи между ними.

Определите функции

При создании пользовательской CRM вы должны включить все функции, необходимые для эффективного управления данными, предоставленными клиентами. Это один из наиболее важных шагов.

Вот некоторые из функций, которые следует учесть:

1. Контактная информация. CRM помогает вам связываться с потенциальными клиентами и превращать их в платящих клиентов, значит, вам нужно знать, как с ними связаться.

2. История покупок. Эти данные могут помочь вам отслеживать, какие продукты или услуги ваши клиенты приобретали в прошлом и сколько они потратили. Так, у любого покупателя будет профиль, где можно найти все о его покупках. Данные должны включать детали о том, как клиент нашел ваш бренд и в какой момент было принято решение о покупке продукта.

3. Интеграции. Программное обеспечение CRM часто подключается к социальным сетям для анализа контактов или к платежным шлюзам для отслеживания транзакций. Сторонние интеграции в CRM могут помочь автоматизировать задачи и сделать данные более доступными.

4. История взаимодействия. Вы можете более эффективно определять возможности продаж и предоставлять более качественные услуги, отслеживая взаимодействие с клиентами. Здесь вы должны получить информацию о взаимодействии клиента и сотрудника, чтобы оценить опыт обеих сторон.

5. Воронки продаж. Воронки продаж привлекают потенциальных клиентов и увеличивают ваши продажи. Полезно отслеживать и контролировать все рекламные кампании через CRM. Создавайте формы для кампаний, чтобы передавать все данные в систему, классифицировать их и улучшать будущие активности.

6. Отчеты и аналитическая панель. CRM — это аналитический инструмент. Отчеты и дашбоард — это то, что вы обязательно должны добавить в приложение. Чтобы получить полный и подробный отчет, сначала постройте соответствующие ему формы. Например, вам понадобятся статусы потенциальных клиентов, чтобы обновлять их движение по воронке продаж. Добавляйте только те статусы, которые соответствуют разработанному вами пути клиента. Попробуйте добавить теги и другие детали, чтобы правильно оценивать конверсию лидов.

Стоит отметить, что AppMaster.io позволяет легко создавать все перечисленные функции. С его функциональностью API вы можете свободно добавлять любые интеграции; с помощью мощного редактора бизнес-процессов вы можете строить операционные процессы любой сложности, последовательности и гибкости.

Создайте иерархию пользователей

Упростите работу команды и предоставьте доступ к определенным данным в зависимости от роли пользователя. Иерархия пользователей в системе может защитить бизнес от ошибок и утечки данных. При этом все процессы будут иметь четкую структуру, где конкретный работодатель будет отвечать за конкретную задачу и не сможет вторгаться во взаимодействие с клиентом.

Заключение

Подведем итоги: