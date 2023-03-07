Компании постоянно вынуждены поставлять высококачественные программные решения при ограниченном бюджете в сегодняшней конкурентной среде технологий. Снижение затрат на разработку программного обеспечения имеет решающее значение для сохранения конкурентного преимущества и обеспечения долгосрочного успеха вашего бизнеса. В этой содержательной статье в блоге будут рассмотрены проверенные стратегии и передовые методы минимизации расходов без ущерба для качества или инноваций. Используя эффективные методы управления проектами, способствуя эффективному сотрудничеству в команде и оптимизируя ресурсы, предприятия могут значительно сократить свои затраты на разработку программного обеспечения и более эффективно достигать своих целей. Присоединяйтесь к нам, пока мы погружаемся в мир снижения затрат и раскрываем полезную информацию, которая поможет вам оптимизировать процесс разработки программного обеспечения и максимизировать окупаемость инвестиций.

Что влияет на стоимость процесса разработки

На стоимость процесса разработки программного обеспечения влияет множество факторов, которые взаимодействуют друг с другом, что приводит к широкому диапазону потенциальных расходов. Одним из основных факторов является масштаб и сложность проекта, которые включают в себя количество функций, интеграций и уровень необходимых инноваций. Более сложные проекты требуют более крупной команды разработчиков со специальными навыками, что увеличивает трудозатраты. На самом деле, согласно Standish Group CHAOS Report за 2017 год, трудозатраты составляют примерно 55% от общих расходов на программный проект.

Другим важным аспектом является используемая методология разработки, такая как Agile , Waterfall или DevOps . Каждая методология имеет свои плюсы и минусы, влияющие на продолжительность проекта, распределение ресурсов и общую стоимость. Например, Agile-проекты с их итеративным и гибким характером часто приводят к более высокой степени удовлетворенности клиентов, но также могут привести к расползанию масштаба и увеличению затрат, если ими не управлять должным образом.

Выбор стека технологий также существенно влияет на стоимость разработки. Например, технологии с открытым исходным кодом могут снизить затраты, в то время как проприетарные или передовые технологии могут увеличить расходы из-за лицензионных сборов или необходимости в специализированных знаниях. Опрос разработчиков Stack Overflow показал, что популярные языки программирования, такие как JavaScript, Python и Java , часто связаны с более низкими затратами на разработку из-за их широкой доступности и широкой поддержки сообщества.

Более того, географическое положение проекта и выбранная модель аутсорсинга (оншорная, оффшорная или ближняя) играют значительную роль в общей стоимости. Наконец, на стоимость разработки программного обеспечения влияют такие факторы, как управление проектом, обеспечение качества и поддержка после запуска. К ним относятся расходы, связанные с тестированием, исправлением ошибок и текущим обслуживанием, которые, согласно исследованию Consortium for IT Software Quality (CISQ), могут составлять до 60% от общей стоимости владения программным приложением. Затраты на разработку программного обеспечения зависят от сложного взаимодействия факторов, таких как объем проекта, методология разработки, технологический стек, местоположение, модель аутсорсинга и требования к поддержке, которые необходимо тщательно учитывать и контролировать для достижения рентабельного и успешного результата проекта.

Основные статьи затрат на разработку ПО

При разработке программного обеспечения основные статьи расходов можно разделить на персонал, инфраструктуру, программные инструменты и лицензии, управление проектами и обеспечение качества. Затраты на персонал часто являются самыми большими расходами, поскольку разработчики, дизайнеры, бизнес-аналитики и другие члены команды жизненно важны для успеха проекта. Затраты на инфраструктуру включают расходы на оборудование, сеть и хостинг, которые могут быть выше для проектов, требующих значительных вычислительных ресурсов или высокой доступности.

Программные инструменты и лицензии, такие как интегрированные среды разработки (IDE), системы контроля версий и сторонние библиотеки или API-интерфейсы, также вносят свой вклад в затраты. На управление проектом, включая планирование, распределение ресурсов и снижение рисков, может приходиться 10-15% общего бюджета. Наконец, обеспечение качества (QA) является значительной статьей расходов, поскольку тщательное тестирование и исправление ошибок необходимы для надежного и стабильного продукта. Затраты на обеспечение качества могут сильно различаться в зависимости от используемых методологий тестирования, таких как ручное тестирование, автоматическое тестирование или их комбинация.

Что такое технический долг и почему он возникает

Технический долг, термин, введенный Уордом Каннингемом, относится к долгосрочным последствиям неоптимальных решений, принятых в процессе разработки программного обеспечения. Эти решения могут включать в себя выбор быстрых и грязных решений, игнорирование передового опыта или приоритет краткосрочных выгод над долгосрочной ремонтопригодностью. Технический долг часто возникает из-за нехватки времени, бюджета или отсутствия опыта у команды разработчиков. Согласно исследованию CAST Research Labs, средний глобальный технический долг на строку кода составляет 3,61 доллара США , что подчеркивает его широко распространенный характер в индустрии программного обеспечения.

Накопленный технический долг может привести к снижению скорости разработки, увеличению затрат на обслуживание и усложнению внедрения новых функций. Это также может привести к более высокой вероятности дефектов, поскольку кодовая база становится все более сложной и трудной для понимания. Чтобы смягчить влияние технического долга, крайне важно регулярно выделять время на рефакторинг кода, инвестировать в обучение команды и использовать эффективные методологии разработки, такие как Agile или DevOps. Организации могут упреждающе устранять технический долг, чтобы улучшить качество программного обеспечения, ремонтопригодность и долгосрочный успех проекта.

Средняя стоимость разработки по регионам

В отрасли разработки программного обеспечения средние затраты на разработку могут значительно различаться в зависимости от региона из-за различий в стоимости рабочей силы, наличия квалифицированных разработчиков и динамики местного рынка. Согласно данным, средние почасовые ставки на услуги по разработке программного обеспечения следующие:

Северная Америка ( 100-170 долларов США )

) Западная Европа ( 60-120 долларов США )

) Восточная Европа ( 30-60 долларов США )

) Азия ( $20-$50 )

) Южная Америка ( 25-60 долларов США )

Важно отметить, что эти показатели могут не обязательно коррелировать с общим качеством работы по разработке, поскольку другие факторы, такие как опыт, сложность проекта и общение, могут играть роль в результатах проекта.

Кроме того, в регионах с более низкой стоимостью рабочей силы командам разработчиков может потребоваться больше часов для завершения проекта, что может свести на нет некоторые из первоначальных преимуществ в затратах. Тем не менее, предприятия часто стремятся сбалансировать рентабельность и качество разработки, используя глобальные кадровые резервы посредством аутсорсинга или создания оффшорных центров разработки, что позволяет им получить доступ к квалифицированным разработчикам в более рентабельных регионах при сохранении высоких стандартов качества.

Как no-code влияет на стоимость разработки

Платформы No-code изменили правила игры в сфере разработки программного обеспечения, значительно повлияв на стоимость разработки. Обеспечивая быструю разработку и развертывание с помощью визуальных интерфейсов и готовых компонентов, решения no-code сводят к минимуму зависимость от дорогостоящих технических знаний, что обеспечивает более экономичный подход к разработке программного обеспечения. По данным Forrester Research, компании, использующие платформы no-code могут рассчитывать на снижение затрат на разработку на 50–70 % по сравнению с традиционными методами.

Это снижение может быть связано с такими факторами, как более низкая стоимость рабочей силы, более быстрый выход на рынок и сокращение расходов на инфраструктуру и техническое обслуживание. Кроме того, платформы no-code демократизируют разработку программного обеспечения, позволяя нетехническим заинтересованным сторонам активно участвовать в процессе разработки, что приводит к лучшему согласованию между бизнес- и ИТ-командами. Например, AppMaster , ведущая платформа no-code, сообщила, что ее клиенты стали свидетелями 10-кратного ускорения доставки приложений, что позволяет компаниям адаптироваться и внедрять инновации ускоренными темпами, сохраняя при этом расходы на разработку под контролем. В целом движение no-code произвело революцию в индустрии разработки программного обеспечения, предоставив экономичные, эффективные и доступные решения для предприятий любого размера.

Обзор AppMaster

Часто компании занимаются разработкой заказного коммерческого программного обеспечения для клиентов, у которых возникла проблема. Они сталкиваются с чрезвычайно высокими зарплатами разработчиков, трудностями в поиске квалифицированных кадров для своей команды и постоянной текучестью кадров. Клиенты жалуются на высокие цены, а компаниям приходится оптимизировать, что усложняет бизнес. Вот почему мы создали платформу AppMaster. AppMaster — это не просто обычная платформа no-code; это настоящая, большая IDE - интегрированная среда разработки. Это существенный продукт, который позволяет техническим специалистам создавать документацию или чертежи для будущего программного обеспечения.

После создания всех чертежей, включая схему базы данных, бизнес-логику, конечные точки и макет пользовательского интерфейса, наша платформа может выполнить все эти требования, сгенерировать настоящий исходный код на различных языках программирования, скомпилировать, протестировать, упаковать в контейнеры Docker и развернуть в целевых серверов менее чем за 30 секунд. По сути, это то же самое, что и обычные разработчики в любом проекте, только в десятки, сотни, а то и тысячи раз быстрее, чем с разработчиками.

Но реальное преимущество в снижении затрат и рисков заключается в том, что платформа AppMaster позволяет вносить изменения в сотни раз быстрее, чем с обычной командой разработчиков. Например, предположим, что вам нужно изменить приложение, а не переписывать серверный, мобильный или веб-код. В этом случае вы просто переходите на платформу AppMaster и вносите небольшие изменения в свою документацию. Вы изменяете схему, и, например, если вы изменяете схему базы данных, мы автоматически корректируем ваши бизнес-процессы и даже элементы пользовательского интерфейса, чтобы они соответствовали новым моделям данных. Мы делаем это максимально автоматически. Внутри мы называем это «распространением изменений», что означает внесение изменений по цепочке.

Когда вы изменяете фундаментальные вещи, такие как схема базы данных, платформа автоматически настраивает все по цепочке, избавляя вас от необходимости делать что-либо вручную. Это значительно экономит ваши деньги, ресурсы и нервы и снижает риски.

AppMaster уникален тем, как он создает приложения. Технически мы не храним сгенерированный исходный код, но храним вашу документацию и требования. Это означает, что мы будем делать это с нуля каждый раз, когда вам нужно перегенерировать приложение. Мы не будем вносить изменения в существующее приложение; вместо этого мы просто примем ваши требования и очень быстро сгенерируем новое приложение со скоростью более 22 000 строк кода в секунду. Такой подход приводит к одному из очень интересных и полезных побочных эффектов.

Приложения, созданные платформой AppMaster, не имеют технического долга. В крупных компаниях и продуктах технический долг иногда составляет более 40% общего времени и бюджета разработки. Когда вам нужно остановить разработку, переписать части продукта, а потом сделать это несколько раз, снова разбираясь с багами, AppMaster берет ваши требования и просто использует текущую версию генерации, текущую версию наших алгоритмов генерации и новейшие версии библиотек, сгенерируйте продукт полностью заново.

Что бы вы ни меняли в продукте, как менялись версии библиотек, какие бы новые фичи не появлялись, ваше приложение всегда будет свежим и чистым, без устаревшего кода и ненужных кусков. Это означает, что у вас всегда будет самое производительное, компактное и эффективное приложение.

Еще одним полезным побочным эффектом использования платформы AppMaster является обновление вашего приложения с течением времени. Например, 12 месяцев назад вы создали свое приложение, оно вас полностью устраивает, вы его сгенерировали, запустили и используете. Теперь, по прошествии почти года, вы хотите, чтобы ваше приложение работало быстрее и лучше. А за это время могли быть найдены некоторые уязвимости в публичных библиотеках, которые мы также используем в рамках платформы, и вы хотели бы пропатчить все свои библиотеки и заново сгенерировать приложение. AppMaster идеально подходит для этой цели.

Если ваши требования не изменились, то есть весь ваш интерфейс, логика и схема данных по-прежнему удовлетворяют вас, для создания новой версии приложения с новой версией языка программирования, улучшенными алгоритмами генерации и новыми библиотеками все, что вам нужно Для этого достаточно просто войти в интерфейс студии, нажать кнопку «Опубликовать» и менее чем за 30 секунд получить полнофункциональное новое приложение с новым исходным кодом, улучшенным и с новыми версиями модулей. Ничего не нужно делать вручную; все максимально автоматизировано.

Это достигается за счет того, что ваша документация не привязана к какому-либо конкретному языку программирования, модулю или версии API. Это абстрактные требования, которые вы вводите в платформу. И благодаря этому мы создаем совершенно новое приложение, используя лучшие практики. Такой подход экономит огромное количество времени, усилий и энергии при создании приложений и их поддержке на протяжении всего жизненного цикла вашего программного продукта.

Заключение

В заключение, поскольку среда разработки программного обеспечения становится все более конкурентной, предприятия должны искать эффективные стратегии для снижения затрат без ущерба для качества или инноваций. Организации могут оптимизировать свои процессы разработки, минимизировать технический долг и обеспечить долгосрочный успех, понимая факторы, влияющие на затраты на разработку программного обеспечения, применяя эффективные методы управления проектами и используя возможности платформ no-code таких как AppMaster.

Уникальный подход платформы AppMaster к созданию приложений на основе документации по требованиям обеспечивает быструю разработку, плавное обновление и устранение технического долга, что делает ее бесценным инструментом для предприятий, стремящихся оптимизировать свои затраты на разработку программного обеспечения. В конечном счете, внедряя экономически эффективные методы разработки и используя инновационные решения, такие как AppMaster, предприятия могут не только снизить свои расходы на разработку программного обеспечения, но и получить значительное конкурентное преимущество в современном динамичном технологическом ландшафте.