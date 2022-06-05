Модель быстрой разработки приложений (Rad) - это модель разработки, которая способствует быстрому созданию прототипов и немедленной обратной связи по сравнению с длительными, затяжными циклами разработки и тестирования. С помощью моделей быстрой разработки приложений программисты могут сделать несколько итераций и модификаций программного обеспечения за короткий промежуток времени без необходимости каждый раз начинать с самого начала. Это способствует тому, чтобы конечный результат был более качественным и соответствовал потребностям конечных пользователей.

Водопадная модель ранее была наиболее распространенной техникой разработки программного обеспечения. Типичный водопадный подход к разработке программного обеспечения подчеркивает тщательное планирование. Тем не менее, он обеспечивает относительно ограниченную гибкость для учета мнения клиентов на различных этапах процесса разработки. Это часто приводит к тому, что заказчик вносит свои идеи, что, в свою очередь, заставляет переделывать этап разработки с самого начала. Модель быстрой разработки приложений исправляет все недостатки, присущие водопадному подходу.

Модель быстрой разработки приложений

В самом начале Барри Боэм, Джеймс Мартин и ряд других признали, что для разработки программного обеспечения не нужны обычные инженерные практики. Это не был одиночный ресурс, который требовал заранее определенного расположения компонентов. Оно может быть сформировано таким образом, чтобы наилучшим образом соответствовать требованиям пользователя.

Вначале модель быстрой разработки приложений была организована по спиральной модели, в которой одна или несколько моделей разработки использовались для работы над конкретным проектом или разработкой программного обеспечения. Она отличается от других моделей.

Быстрая разработка приложений (БРП) развивалась с течением времени. Она адаптировала свою структуру к требованиям времени, сохраняя при этом фундаментальные принципы своего развития. Термин Rad означает модель быстрой разработки приложений - это модель, способная производить прототипы в быстром темпе. После этого потребитель вносит свой вклад в прототипы, которые анализируются и используются для модификации, чтобы лучше соответствовать требованиям потребителя.

Основные этапы быстрой разработки приложений

Быстрая разработка приложений или модель Rad может быть разбита на четыре отдельные части. Ниже приводится описание этих этапов:

Определение необходимых требований

Члены проектной группы, включая руководителя, сотрудников ИТ-отдела и пользователей, собираются вместе, чтобы определить цели, которые включают необходимость проекта, объем проекта, потенциальные трудности, которые могут возникнуть, а также цели и потребности проекта. Чтобы сохранить адаптивность проекта, процесс разработки гарантирует, что границы требований остаются широкими.

Ввод пользователя

На втором этапе процесса разработки создаются прототипы в соответствии со спецификациями, предоставленными командой, в которую входят как разработчики, так и конечные пользователи. Предполагается, что этот этап будет проходить постоянно, в течение которого потребитель будет использовать программное обеспечение, чтобы предложить разработчику обратную связь. В других моделях пользовательский вклад часто поступает только в начале и в конце цикла разработки.

Строительство



Фаза строительства и пользовательский вклад работают вместе для создания конечного продукта разработки приложения или радиомодели. На этапе построения учитывается обратная связь, предоставленная пользователем на этапе ввода данных. Кодирование и тестирование являются типичными подходами, используемыми для достижения этой цели. Фаза создания и фаза ввода данных пользователем продолжаются до тех пор, пока пользователь не достигнет точки удовлетворения результатами.

Финализация

После того, как фаза пользовательского ввода и период создания подошли к концу, и предполагая, что пользователь полностью доволен готовым продуктом, наступает следующий этап - его доработка. Продукт получает последние штрихи от таких мероприятий, как тестирование и обучение. После того как продукт доставлен потребителю, он подвергается тестированию, чтобы узнать, как долго он прослужит и насколько стабильным он останется.

Когда использовать модели Rad (Rapid Application Development)



Когда на создание продукта отводится меньше времени, например, в течение нескольких дней, используется модель Rapid Application Development (Rad).



Эта модель используется, когда уже принято решение относительно результатов и требований.



Модели быстрой разработки приложений (Rad) могут использоваться, когда конечному пользователю или клиенту предоставляется возможность участвовать во всех фазах жизненного цикла продукта; это известно как "вовлечение клиента или пользователя".



Эта модель может использоваться в том случае, если бюджет достаточно велик; можно нанять дизайнеров. Для разработки кода с помощью автоматизированных инструментов, которые требуют большего бюджета, необходимо иметь больший бюджет.



Проекты, в которых лучше всего использовать RAD

Модель быстрой разработки приложений (Rad) особенно полезна для проектирования программного обеспечения, которое определяется потребностями пользовательского интерфейса, хотя это не единственное приложение, в котором она может быть использована. Инструменты, которые используются для создания графических пользовательских интерфейсов, часто называют инструментами быстрой разработки приложений (rad).

Чем отличается RAD?

Процесс разработки программного обеспечения с использованием модели быстрой разработки приложений значительно отличается от подходов, используемых другими моделями разработки программного обеспечения. Количество времени, затрачиваемого на разработку в рамках проекта RAD, значительно меньше, чем в проектах, использующих другие модели.

Преимущества модели быстрой разработки приложений (Rad)

Следующий список ключевых преимуществ методологии разработки приложений: