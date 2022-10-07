Любое хорошее приложение нуждается в герметичном бэкенде для его поддержки. И одной из самых важных частей разработки back-end является интеграция хорошей системы баз данных. PostgreSQL также известен как Postgres, и он выделяется своей расширяемостью и большой поддержкой сообщества, поддерживаемого глобальной группой разработчиков PostgreSQL. Изначально PostgreSQL назывался POSTGRES, ссылаясь на то, что он был создан как замена системы Ingres в Калифорнийском университете Беркли.

Название проекта было изменено на PostgreSQL в 1996 году, чтобы лучше представить поддержку SQL. Система баз данных предлагает транзакции, которые следуют свойствам ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability. Она создана для управления различными рабочими нагрузками, включая все - от отдельных рабочих станций до целых хранилищ данных или приложений, в которых одновременно работают несколько пользователей. Он доступен в таких операционных системах, как Windows, Linux, FreeBSD и OpenBSD, а также является базой данных по умолчанию для macOS Server.

Что такое PostgreSQL?

PostgreSQL - это мощная реляционная база данных с открытым исходным кодом бизнес-уровня. Она позволяет использовать реляционные SQL и нереляционные JSON данные и запросы. За PostgreSQL стоит сильное сообщество. PostgreSQL - очень надежная система управления базами данных с отличным уровнем поддержки, безопасности и точности. Некоторые мобильные и веб-приложения используют PostgreSQL в качестве базы данных по умолчанию. Многие геопространственные и аналитические решения также используют PostgreSQL. Его последняя версия - PostgreSQL 15.

PostgreSQL поддерживает сложные типы данных. Фактически, база данных была создана с учетом большого количества типов данных. Производительность базы данных не уступает конкурентам, таким как Oracle и SQL Server. AWS предоставляет полностью поддерживаемую службу баз данных для PostgreSQL с помощью Amazon Relational Database Service. PostgreSQL также используется при создании Amazon Aurora. Подробнее с документацией по PostgreSQL можно ознакомиться здесь.

Основные возможности PostgreSQL

Одной из причин популярности PostgreSQL является ее набор функций. База данных помогает в разработке приложений, сохраняя целостность данных. Она позволяет администраторам создавать отказоустойчивые среды. Она также может использоваться на различных платформах и поддерживает все распространенные языки программирования. Точный список мы увидим позже.

База данных также предоставляет чрезвычайно развитую систему блокировки. Она также имеет контроль параллелизма в нескольких вариантах. Сервер базы данных PostgreSQL также обладает функциональностью для зрелого программирования на стороне сервера. Он соответствует спецификации ANSI SQL, также полностью поддерживается сетевая архитектура клиент-сервер.

PostgreSQL также имеет высокую доступность и резервный сервер. Он соответствует спецификации ANSI-SQL2008 и является объектно-ориентированным. Возможность соединения с другими хранилищами данных, такими как NoSQL, которое служит единым центром для полиглотных систем, обеспечивается благодаря поддержке базой данных JSON. Информация именно одного кластера баз данных всегда управляется одним экземпляром PostgreSQL. Кластер баз данных - это группа записей, которые хранятся в одном и том же месте файловой системы.

Отличие от SQL

Мы видели, что PostgreSQL поддерживает последние версии SQL. Но чем именно они отличаются друг от друга? Корпорация Oracle в настоящее время владеет проектом MySQL, который имеет несколько премиум-версий, требующих от пользователей оплаты. В то же время PostgreSQL является бесплатной базой данных с открытым исходным кодом. В отличие от PostgreSQL, MySQL полностью совместима с ACID только при использовании движков NDB и InnoDB Cluster Collection.

MySQL Он хорошо работает, когда производительность чтения является единственным фактором, как в приложениях OLAP и OLTP. В то же время производительность PostgreSQL оптимальна в приложениях, где требуется обработка сложных поисковых запросов. MySQL более зависима при работе с проектами бизнес-аналитики, которые, как правило, сложны для чтения. PostgreSQL, с другой стороны, лучше работает с приложениями аналитики и хранилищами данных.

Для чего используется PostgreSQL?

Несколько популярных брендов и компаний используют PostgreSQL в качестве части своего бэкенда. Среди них такие имена, как Netflix, Uber, Instagram и другие. Поскольку это база данных, она позволяет пользователям хранить различные виды данных. Он особенно популярен, поскольку позволяет хранить большие объемы сложных данных. PostgreSQL имеет несколько программных приложений, которые его используют. К ним относятся следующие.

Финансовый сектор

PostgreSQL PostgreSQL - это отличный DBMS для финансового сектора. Как мы уже говорили, она полностью соответствует стандарту ACID, что делает ее лучшим вариантом для обработки транзакций в режиме онлайн или OLTP. Кроме того, она может проводить анализ баз данных, и к ней можно подключать математические программы, такие как Matlab и R.

Храните данные государственной географической информационной системы (GIS).

Надежный GIS, предоставляемый PostgreSQL, известен как PostGIS. В этот модуль включены многочисленные функции для работы с геометрическими данными в различных формах. PostGIS придерживается многих стандартов SQL. Кроме того, сообщество Open Source предлагает самый простой способ управления Geodata, используя как QGIS, так и GeoServer.

Производство

Промышленные компании в настоящее время используют PostgreSQL для оптимизации всего рабочего процесса. Использование этой базы данных с открытым исходным кодом в качестве базы данных помогает им еще больше оптимизировать эффективность цепочки поставок. Это позволяет предприятиям снизить свои операционные расходы.

Разработка веб-сайтов и NoSQL

Масштабирование, несомненно, является серьезной проблемой, если ваш сайт должен обрабатывать большое количество запросов каждую секунду. Лучшим вариантом в этом случае является PostgreSQL. Эта база данных работает со всеми современными веб-фреймворками, включая Django, Node.js, PHP, Hibernate и другие. Кроме того, она обладает функциями репликации, что позволяет расширить количество систем управления базами данных.

Научная информация

Когда вы занимаетесь академической или научной деятельностью, вам придется производить терабайты информации. Следовательно, крайне важно управлять этими данными наиболее эффективным образом. Фантастические аналитические возможности PostgreSQL и мощный SQL-движок идеально подходят для этого. База данных облегчает работу с большим объемом данных.

Преимущества использования PostgreSQL

PostgreSQL имеет несколько основных преимуществ, которые делают его очень привлекательным для пользователей: от сообщества разработчиков с открытым исходным кодом до его надежности. Благодаря лицензии с открытым исходным кодом, исходный код PostgreSQL доступен бесплатно. Благодаря этому вы можете использовать, изменять и применять его так, как это необходимо вашей компании. Вам также не потребуется много инструкций, чтобы понять PostgresSQL, потому что он прост в использовании. Базу данных легко поддерживать и администрировать как для комплексного, так и для корпоративного использования.

Вот некоторые из основных преимуществ, которые предлагает база данных.

Хорошие возможности PostgreSQL

PostgreSQL обладает очень сильным набором функций. К ним относятся способность Multi-Version Concurrency Control (MVCC) и производительность базы данных в режиме "точка-время". База данных также имеет гранулярный контроль доступа, табличные пространства и возможности асинхронного размножения. Как с точки зрения объема информации, который она может обрабатывать, так и с точки зрения количества одновременных клиентов, которых она может поддерживать, PostgreSQL является очень масштабируемой. База данных также позволяет использовать международные наборы символов, Unicode, а также шифрование многобайтовых строк. Она также может выполнять вложенные транзакции, резервное копирование в режиме онлайн и ведение журнала с опережением записи.

База данных с открытым исходным кодом

Вы можете применять, изменять и использовать PostgreSQL любым удобным для вас способом, поскольку ее исходный код доступен по лицензии с открытым исходным кодом. С PostgreSQL не связаны никакие лицензионные отчисления, так что вероятность чрезмерного развертывания исключена. Увлеченное сообщество PostgreSQL часто обнаруживает и устраняет проблемы, повышая безопасность базы данных.

Соблюдение норм и надежность

Как мы уже упоминали выше, одной из лучших особенностей сервера баз данных PostgreSQL является ведение журнала с опережением записи. Это делает его очень устойчивой к ошибкам базой данных. Благодаря огромному количеству участников с открытым исходным кодом, в него встроена сильная система поддержки сообщества. Он также поддерживает внешние ключи, первичный ключ, соединения, представления и многое другое на различных языках программирования.

Эти термины означают то же самое, что и в обычной базе данных SQL. Например, первичный ключ PostgreSQL - это поле или комбинация полей, которые могут однозначно идентифицировать запись. Он содержит большинство типов данных, поддерживаемых последними версиями SQL, в частности, такие типы данных, как INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR и другие. Кроме того, она облегчает хранение больших двоичных данных, таких как изображения, аудио или видео.

История PostgreSQL

В Калифорнийском университете Беркли профессор Майкл Стоунбрейкер руководил началом программы PostgreSQL в 1986 году. Первоначальное название проекта, POSTGRES, было кивком в сторону более ранней базы данных Ingres, созданной в Беркли в 1977 году. POSTGRES, которая сегодня является одной из самых известных баз данных с открытым исходным кодом, стремится включить минимальные функциональные возможности, необходимые для полноценного обслуживания различных типов данных. Она стремится облегчить использование многих типов данных.

Несмотря на то, что PostgreSQL до сих пор часто называют Postgres, в 1996 году проект был переименован в PostgreSQL, чтобы подчеркнуть его совместимость с языком запросов SQL. Свободные базы данных с открытым исходным кодом продолжают периодически получать значительные и незначительные обновления от преданного и многокультурного сообщества разработчиков, известного как PostgreSQL Global Development Group. Версии с 7.2 по 8.2 PostgreSQL предоставили такие возможности, как неблокируемость и поддержка схем.

Популярные примеры использования PostgreSQL

Некоторые из основных областей применения PostgreSQL описаны ниже:

OLTP база данных

PostgreSQL является основным хранилищем данных для онлайновых программных приложений в Интернете. Она используется в решениях и продуктах, применяемых как стартапами, так и уже состоявшимися компаниями.

Географическая база данных

PostgreSQL позволяет создавать географические сущности и может использоваться в качестве хранилища геопространственных данных для операций, основанных на местоположении, и географических информационных систем в сочетании с модулем PostGIS (GIS).

Федеративные узлы

PostgreSQL может соединяться с другими хранилищами данных, в частности с NoSQL, и служить федеративным центром для полиглотных систем баз данных благодаря совместимости с Foreign Data Wrappers и JSON .

Стек с открытым исходным кодом LAPP

LAPP это сокращение от Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python и Perl. Вы можете создавать динамические программные приложения и веб-страницы, используя PostgreSQL, надежную альтернативу стеку LAMP.

Языковая поддержка

PostgreSQL написан на языке C, и его основной дистрибутив состоит из:

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

Здесь PL обозначает процедурные языки.

PostgreSQL поддерживает большинство популярных языков кодирования и протоколов, таких как:

Python

Java

Perl

.Net

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL и AppMaster

No-code разработка сделала создание программных приложений более доступным для широкой публики. То, что раньше могли делать только инженеры-программисты, теперь стало процессом, которому гораздо легче научиться. No-code разработка позволяет людям создавать отзывчивые веб-сайты, а также мобильные приложения и веб-приложения.

Вы можете использовать AppMaster для автоматического создания исходного кода ваших приложений. При желании пользователи могут экспортировать исходный код. С помощью AppMaster можно создавать удивительные бескодовые проекты, которые полностью находятся под вашим контролем и владением.

С помощью конструктора баз данных AppMaster.io вы можете легко спроектировать сложную базу данных корпоративного уровня. База данных работает на PostgreSQL, используя усовершенствованный DBMS, что значительно повышает надежность и отказоустойчивость ваших приложений. У DBMS открытая лицензия, и вам не придется дополнительно платить за его использование.

Развертывание проекта на облачном сервисе и PostgreSQL

Движок базы данных на AppMaster использует PostgreSQL 13, что означает, что вы можете загрузить свое приложение в любое PostgreSQL-совместимое облако, такое как AWS или Azure, а не только в AppMaster Cloud.

Заключение

PostgreSQL несомненно, является одной из самых продвинутых реляционных баз данных с открытым исходным кодом, к тому же бесплатной. Здесь мы рассмотрели происхождение базы данных и то, почему она является хорошим выбором для приложения. Ее совместимость с несколькими системами и производительность базы данных для использования многих популярных языков программирования и промежуточного программного обеспечения являются одними из ее многочисленных преимуществ. База данных также привлекательна тем, что она бесплатна. Она также поддерживает данные JSON, что может быть необходимо для некоторых проектов.

PostgreSQLБазы данных с открытым исходным кодом также гарантируют, что она постоянно развивается. Большое сообщество, стоящее за ней, также поможет вам, если вы застрянете на каком-либо этапе работы с базой данных. Если вы выбираете среди доступных вариантов баз данных для вашего приложения, PostgreSQL - это тот вариант, который вам стоит серьезно рассмотреть.