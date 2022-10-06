Как вы, конечно, уже знаете, мы должны учитывать разработку внешнего и внутреннего интерфейса , когда речь идет о веб-сайтах, веб-приложениях и разработке мобильных приложений . Проще говоря, разработка внешнего интерфейса касается всего, что связано с пользовательским интерфейсом и всеми элементами вашего веб-сайта, веб-приложений или мобильных приложений, с которыми пользователь может взаимодействовать (например, щелкнуть или нажать).

С другой стороны, бэкэнд-разработка состоит из написания кода, обеспечивающего бесперебойную работу веб-сайта, веб-приложений или мобильных приложений. Таким образом, разработка бэкэнда связана с базами данных, серверами, конечными точками API, управлением запросами и так далее.

Внешний и внутренний код — это две стороны одной медали: ни один не важнее другого, и любому приложению для работы нужны оба. Тем не менее, для многих разработчиков серверная часть является самой сложной: она менее привлекательна, более сложна и представляет собой закулисную работу, которую аудитория просто заметит. Хорошая новость заключается в том, что сегодня у нас есть инструменты, которые могут сделать разработку серверной части проще и веселее! Это инструменты разработки без кода . Но что мы подразумеваем под бэкендом без кода? И как это возможно?

Что такое бэкэнд без кода?

Бэкэнд без кода — это подход к разработке бэкэнда, который не требует от разработчика написания кода вручную. При разработке серверной части без кода вы можете создать внутреннюю часть приложения ( реляционные базы данных, хранилище данных, разрешения, запросы, конечные точки API …) с помощью инструментов визуальной разработки . Такими средствами визуальной разработки в основном являются:

Готовые строительные блоки для разработки Готовые шаблоны приложений Визуальный интерфейс Система перетаскивания, которая позволяет вам выбрать шаблон, настроить его с помощью предоставленных стандартных блоков и собрать свои веб-приложения или мобильные приложения без необходимости писать код вручную.

Как возможен бэкэнд без кода?

Если вы хотите попробовать подход к разработке серверных приложений без кода, первое и самое важное, что вам нужно, — это серверная платформа без кода. Платформы без кода предоставляют вам инструменты визуальной разработки, о которых мы упоминали в предыдущем абзаце: шаблоны и строительные блоки, а также визуальный редактор. А где бэкэнд скрипт?

Платформа без кода автоматически генерирует внутренний код; она была бы безупречной (потому что ее не создает человек), оптимизированной и доступной. Что касается последнего пункта — доступности внутреннего кода — обязательно выберите платформу без кода, которая гарантирует доступ к нему.

Вы хотите иметь доступ к серверному коду по нескольким важным причинам:

Доступ к серверному коду гарантирует полную собственность над вашим разрабатываемым приложением.

Доступ к внутреннему коду также гарантирует возможность его редактирования вручную. В этом нет необходимости, но разработчики — особенно те, кто плохо знаком с бэкенд-разработкой без кода — могут быть уверены, что если они почувствуют себя ограниченными в своих визуальных инструментах бэкэнда без кода, они смогут взять код. и начните редактировать его вручную.

Выбор вашей платформы без кода очень важен, потому что он может улучшить или ограничить ваш процесс разработки.

Лучший конструктор бэкенда без кода: AppMaster

Мы говорили о важности выбора правильного компоновщика серверной части без кода, поэтому мы не могли не дать рекомендации об одной из лучших платформ без кода на рынке сегодня: AppMaster.

Что такое AppMaster

AppMaster — это платформа без кода, которая позволяет создавать серверную часть, мобильные приложения и веб-приложения, автоматизировать рабочие процессы, создавать клиентские порталы и т. д. без написания кода. На самом деле для создания приложения с нуля с помощью AppMaster не требуется навыков программирования: стоит подчеркнуть тот факт, что AppMaster не является приложением с низким кодом (платформы с низким кодом предоставляют некоторые визуальные инструменты без кода, но все же требуют, чтобы разработчик знал и использовать некоторый код и языки программирования), но платформу без кода, которая предоставляет все внутренние инструменты без кода для создания приложения с нуля до конца без написания строки кода.

Пока вы создаете приложение с визуальным интерфейсом, AppMaster автоматически генерирует внутренний код. В любой момент вы можете получить доступ к серверному коду и проверить его. При желании вы можете отредактировать или экспортировать код в конце процесса разработки приложения.

AppMaster: больше, чем разработка приложений

AppMaster — это больше, чем просто инструмент, который разработчики могут использовать для ускорения процесса создания мобильных и веб-приложений. На самом деле это инструмент, который любой предприниматель или профессионал должен иметь в своем арсенале цифровых инструментов, потому что он может помочь сделать рабочий процесс более эффективным.

Одним из основных применений AppMaster является автоматизация рабочих процессов в бизнес-среде. Благодаря этому серверному инструменту без кода вам больше не нужно нанимать профессионального разработчика для создания автоматизированных цифровых инструментов, необходимых для ускорения бизнес-процессов. С помощью AppMaster вы можете автоматизировать push-уведомления, обновлять реляционные базы данных и интегрироваться с другими приложениями — и все это с помощью визуального конструктора рабочих процессов, не требующего навыков программирования.

Как автоматизировать рабочий процесс с помощью AppMaster

Нет лучшего способа понять, как работает процесс разработки серверного приложения без кода, чем на примере. Давайте опишем процесс, который поможет вам автоматизировать бизнес-процессы без каких-либо знаний в области программирования с помощью AppMaster.

Определите свой рабочий процесс

Если вы хотите автоматизировать свой рабочий процесс, вам нужно свести его к сути: когда что-то происходит, запускается другое событие. Например, когда новый пользователь подписывается на мою рассылку, автоматически отправляется приветственное письмо. Если вы хотите перестать делать действия вручную, вам нужно свести к этой схеме: действие — триггер — последовательное событие.

Создайте свой автоматизированный бизнес-процесс

После того, как вы отобразили свой рабочий процесс, вам нужно только воспроизвести его, используя визуальный интерфейс AppMaster в качестве холста и его строительные блоки в качестве шагов процесса.

AppMaster: основные функции

Пришло время обсудить основные функции AppMaster. Это способ понять все возможности бэкэнд-инструмента без кода. Как вы скоро узнаете, с помощью серверных платформ без кода вы можете управлять даже самыми сложными аспектами процесса разработки приложений, которые потребуют многолетнего обучения программированию.

Планировщик бизнес-процессов

С AppMaster вы можете не только автоматизировать рабочие процессы, но и планировать автоматизированные рабочие процессы. Вы можете заранее управлять своими бизнес-процессами, чтобы все происходило автоматически в течение недели или месяца, пока вы занимаетесь другими аспектами своего бизнеса, такими как маркетинг, найм, поставка и т. д.

Встроенный конструктор API.

С помощью AppMaster вы можете интегрировать два программных блока через конечные точки API и запросы без использования кода. Визуальные инструменты позволяют устанавливать и управлять несколькими конечными точками API, созданными вручную или автоматически, и соответствующими запросами.

Конструктор API не только поддерживает аутентифицированные запросы API, но также может позволить вам обойти этап настройки и управления конечными точками API: доступны готовые к использованию модули, которые позволяют интегрировать ваш проект со сторонними сервисами. Инструмент создания API — это решение, которое вы можете использовать в любое время, когда хотите управлять интеграцией API, когда готовые к использованию модули недоступны.

База данных без кода

Базы данных являются одним из основных аспектов управления, когда вы имеете дело с бэкэнд-разработкой. AppMaster предоставляет вам все визуальные инструменты, необходимые для управления размещенными и гибкими базами данных и их автоматического обновления.

Всплывающее уведомление

Push-уведомления могут стать чрезвычайно важными, когда вы запускаете множество автоматизированных процессов. Без них многие вещи рискуют остаться незамеченными и, следовательно, неуправляемыми, нанося ущерб вашему бизнесу в долгосрочной перспективе (представьте, что произойдет, если вы перестанете отвечать в службу поддержки только потому, что не получаете уведомления, когда пользователь пишет вам). !).

С AppMaster вы можете настроить триггеры для push-уведомлений в пару кликов.

Горутины

Горутины позволяют создавать асинхронные программы, работающие параллельно. Это способ выполнения задач более эффективно и, следовательно, быстрее, чем если бы они были запрограммированы последовательно. Это один из процессов развертывания, который AppMaster предоставляет вам для повышения производительности вашего приложения.

То, что было бы сложно достичь традиционным способом (написание кода вручную), становится проще и достижимо даже для тех, у кого меньше навыков программирования, с AppMaster.

Хранилище файлов с управлением дублированием

С помощью AppMaster вы также можете оптимизировать пространство для хранения путем автоматического поиска дубликатов или «мусора» (файлов, которые вам не нужны или которые вам не нужны).

Бэкэнд без кода: преимущества для вашего бизнеса

Как видите, бэкенд-подход без кода не ограничивает ваши возможности, а, наоборот, расширяет их. Если вы ведете бизнес, использование серверных инструментов без кода означает:

Улучшите рабочий процесс благодаря автоматизации многих задач.

Снижение затрат : поскольку задачи выполняются автоматически, вам нужно нанять меньшую команду. Кроме того, вы можете избежать найма профессионального разработчика благодаря платформам без кода.

Сокращение времени: автоматизированные задачи выполняются быстрее, чем ручные.

Снижение цены: если вы автоматизируете некоторые процессы и сократите свои расходы, вы также сможете снизить цены, сделав свой бизнес более конкурентоспособным на рынке.

Повышайте качество вашего обслуживания. Автоматизированные задачи повышают качество вашего обслуживания, поддержки и бизнеса в целом, потому что, в отличие от людей, они не подвержены задержкам, ошибкам, упущениям или упущениям.

Вывод

Мы только что рассмотрели каждую деталь разработки серверной части без кода, от управления базой данных до интеграции API. Многие профессиональные разработчики часто задаются вопросом, не может ли переход на подход без кода ограничить их творчество или возможности. На наших примерах мы показали, как AppMaster расширяет творческие возможности и расширяет возможности разработчиков с помощью инструментов, позволяющих им управлять даже самыми сложными аспектами серверной разработки. Несмотря на то, что на рынке существует множество серверных платформ без кода, AppMaster остается наиболее рекомендуемым: он сочетает в себе удобство для пользователя с самыми передовыми инструментами, которые может предоставить конструктор приложений без кода.