Полное руководство по Agile Workflow и как его внедрить

Эффективное управление проектами в современном корпоративном пространстве имеет решающее значение для успеха бизнеса. Agile workflow cycle - это эффективная методология управления проектами, используемая компаниями для оптимизации процесса ведения и завершения проектов. Здесь представлено полное руководство по agile workflow и его внедрению в бизнес.

Что такое Agile Workflow?

Agile - это методология управления проектами, используемая для управления проектами в напряженной бизнес-среде. В основе Agile workflow лежит принцип предоставления максимальной ценности для клиента в кратчайшие сроки. Таким образом, в модели agile workflow проект подразделяется и завершается небольшими, управляемыми частями, известными как спринты. Каждый член команды понимает свою задачу и то, как она соотносится с общим потоком agile-процесса. Как правило, каждый спринт длится две недели, после чего проводится его оценка, чтобы обсудить, что было сделано и что необходимо сделать в следующем спринте. Таким образом, все заинтересованные стороны могут своевременно, непрерывно и эффективно выявлять проблемы и находить решения.

Шаги эффективного цикла Agile Workflow

Реализацию рабочего процесса управления проектами можно разделить на ряд этапов, которые согласованно работают вместе для достижения оптимальных результатов проекта. Эти этапы включают в себя такие действия, как создание межфункциональной команды и создание надежных механизмов коммуникации и сотрудничества. Следуя этим этапам, компания может успешно внедрить методологию agile в свои усилия по управлению проектами.

Стадия концепции

Понимаемая как начальная стадия цикла agile, эта стадия является наиболее важной, поскольку она закладывает основу для всего остального процесса. Команда вырабатывает общее понимание проблемы, которую необходимо решить, и предлагаемого решения. Это общее понимание фиксируется в форме пользовательских историй, чтобы наилучшим образом определить рамки проекта. После мозгового штурма и согласования всех действий команда приступает к разработке бэклога и определяет различные спринты, которые завершатся окончательным завершением проекта.

Стадия начала

После обсуждения ключевых моментов проекта и представления всего процесса управления проектами на втором этапе создается спринт-команда, которая будет отвечать за выполнение спринтов. Затем следует распределение между командами соответствующей работы. Чтобы сделать это возможным, лидеры определяют требования к проекту, дорожную карту и все функции, из которых будет состоять конечный продукт. На этом этапе также устанавливается рабочая среда всего процесса agile.

Стадия итерации

Когда все готово и понятно всем заинтересованным сторонам, команда приступает к работе над каждым спринтом. Это очень динамичная работа, которая включает в себя выполнение элементов, обсуждаемых в бэклоге. Команда должна выполнять каждую задачу с учетом общего процесса разработки.

Фаза выпуска

В конце каждого спринта разработанные функции предоставляются клиентам, чтобы получить их отзывы. Команда принимает эти отзывы и учитывает их при разработке продукта в течение спринта, прежде чем перейти к следующему спринту. Команда также проводит как можно больше тестов, чтобы убедиться, что все в порядке в соответствии с отзывами клиентов. Так продолжается до тех пор, пока все спринты не будут завершены, чтобы получить конечный продукт в рамках рабочего процесса agile-разработки.

Этап производства

На этом этапе продукт обычно дорабатывается в соответствии с пожеланиями заказчика, и вся документация по продукту готова. Затем команда может приступать к запуску продукта и оказывать любую поддержку клиенту, чтобы обеспечить ему легкий период адаптации. Производство контролируется несколькими отделами компании, но основная команда agile-разработчиков обычно находится в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить поддержку и ответить на любые возникающие вопросы.

Стадия выхода

Стадия выхода наступает после успешного запуска проекта. Только после этого можно говорить о завершении рабочего процесса agile-разработки. На этом этапе команда может переходить к следующему проекту.

Что такое рабочий процесс в Scrum?

Чтобы команда успешно рассмотрела процесс гибкой разработки и разработала его, она должна провести ряд встреч. Кроме того, они должны выполнить множество действий, используя различные инструменты. Это включает в себя создание кумулятивных блок-схем по мере продвижения проекта. Сочетание всех этих элементов известно как scrum workflow. В рабочем процессе scrum все заинтересованные стороны, участвующие в разработке, понимают свои роли и то, как это связано с более широким циклом гибкой разработки программного обеспечения. Если все сделано правильно, рабочий процесс scrum обеспечивает непрерывное увеличение ценности от владельца продукта до команды разработчиков.

Как внедрить Agile в промышленности?

Современное деловое пространство заставляет предприятия искать методы оптимизации производственного процесса, чтобы обойти конкурентов. В связи с этим многие отрасли промышленности перешли от традиционных методов управления проектами к agile-процессу разработки. К таким отраслям относятся машиностроение и фармацевтическая промышленность. Например, в фармацевтической промышленности необходимо сбалансировать множество процессов, таких как утверждение, документирование и ряд правил стандартизации. Фирмы используют гибкий технологический процесс для оптимизации этих процессов, а также для получения отзывов от своих клиентов и их учета в производстве. Ниже описано, как каждая компания должна рассматривать и внедрять методологию agile-разработки.

Уменьшение размера проекта

Каким бы огромным ни был проект, наиболее желаемые результаты достигаются, когда проект делится на более мелкие, более выполнимые сегменты. Как правило, команде необходимо ознакомиться с процессом agile-разработки в полном объеме, прежде чем разделить работу максимум на 6 спринтов. Разумно принять эту модель, даже если вы столкнулись с ошибками, чтобы стимулировать среду обучения, а также сотрудничество и инновации.

Остановитесь на сильных, здоровых и приоритетных требованиях

При традиционном методе управления проектами некоторые сотрудники могут тратить слишком много времени на работу над каким-либо разделом, например, над документацией. Такое неконтролируемое поведение может задержать поставку продукта и вызвать недовольство клиентов.

С другой стороны, гибкий рабочий процесс требует от компании выработки более конкретных, приоритетных требований, которые затрагивают множество отделов. Эти требования и постоянные, кумулятивные блок-схемы концентрируются на разбивке сложной работы путем установления приоритетности результатов в рамках объема. Каждый обдуманный результат выполняется как единое целое, с его документацией, чтобы сэкономить время.

Улучшение средств коммуникации

Коммуникация является одним из ключевых элементов успешного завершения проектов. Руководители должны прилагать усилия для внедрения коммуникационных инструментов, которые способствуют сотрудничеству, прозрачности и интеграции с другими инструментами, используемыми в процессе гибкого производства. Хорошие коммуникационные инструменты также предоставляют функции аудита как для доставки, так и для планирования дорожной карты, чтобы обеспечить рост и развитие.

Непрерывная интеграция и обеспечение качества

Интеграции и кумулятивные блок-схемы помогают сотрудникам, работающим над различными спринтами, более четко представить процесс agile-разработки. Это позволяет им с легкостью завершать спринты и объединять свои задачи с общей картиной. Поскольку бизнес-пространство продолжает развиваться, должны развиваться и интеграции рычагов воздействия на сотрудников. Аналогичным образом, обеспечение качества помогает гарантировать полноту и функциональность продуктов в соответствии со вкусом клиентской базы.

Агильное управление проектами - это проверенный и высокоэффективный метод управления и завершения проектов. Гибкая разработка программного обеспечения, вероятно, является самым большим примером использования гибкого рабочего процесса, но и другие отрасли также используют его. Подготовка гибкого рабочего процесса помогает сосредоточиться на добавлении ценности, своевременности и включении обратной связи с клиентами в весь процесс.