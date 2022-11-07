При выпуске товара или услуги на рынок необходимо учитывать несколько аспектов. При такой высокой конкуренции во всех отраслях вашему продукту будет трудно выделиться, если вы не начнете с правильного маркетинга. Маркетинг, а также реакция пользователей на ваш продукт - это то, о чем вы должны думать с момента создания продукта и до его запуска.

Время выхода на рынок играет важную роль в этом процессе развития. Время выхода продукта на рынок имеет решающее значение для того, как люди отреагируют на него. Если ваш продукт будет первым в своем роде, выпущенным на рынок, он может получить почти 70% доли рынка для этого продукта. Количество пользователей, которых вы получите, также будет выше. Если подобный продукт уже существует на рынке, ожидаемая доля рынка может снизиться почти до 20%.

Здесь мы рассмотрели некоторые из лучших методов, с помощью которых вы можете сократить время выхода на рынок и получить конкурентное преимущество перед соперниками.

Что такое время выхода на рынок (TTM)?

Период между изобретением продукта от его идеи до его распространения на рынке называется временем выхода на рынок или TTM. Время выхода на рынок также описывается как период между началом работы команды над продуктом и моментом продажи первого тиража продукта. Время выхода на рынок является одним из важнейших KPI (ключевых показателей эффективности) или метрик разработки продукта. Как мы уже видели, новые участники рынка получают многочисленные преимущества в виде доли рынка, дохода и увеличения продаж. Быть первым на рынке - ключевой компонент большинства стратегий разработки продукта. Быстрый выход на рынок услуги или продукта считается идеальным.

Время вывода продукта на рынок имеет как качественные, так и количественные факторы, которые влияют на него. Даже если первый конкурент, выпустивший продукт на рынок, может обладать многими конкурентными преимуществами, иногда вашей команде разработчиков может потребоваться больше времени для доработки продукта. Чтобы вывести продукт на рынок в нужное время, требуются упорство, быстрое обучение и способность к адаптации. Именно эти качества необходимы бизнесу для получения конкурентного преимущества.

Сокращение времени выхода на рынок дает вам конкурентное преимущество перед соперниками и улучшает понимание темпов производства. Эффективное управление временем и контроль всех фаз развития сразу улучшают стратегию бизнеса. Быстрое и хорошо спланированное время выхода на рынок может изменить ситуацию.

Кроме того, ваши сотрудники будут лучше информированы о том, что и когда нужно делать. Они будут работать лучше, исключат ненужные действия и сконцентрируются на важных задачах. Вероятность задержки запуска снизится, а маржинальная рентабельность возрастет благодаря быстрому и спланированному рабочему процессу.

Время вывода продукта на рынок: Почему это важно?

Новые технологии, динамичная информация и другие важные аспекты рынка часто определяют тенденции развития отрасли. Предприятия должны адаптироваться к таким изменениям. На время выхода на рынок также влияют спрос клиентов на новейшие технологии, достижение целей роста компании, сокращение жизненных этапов и требования высшего руководства. Например, многие клиенты теперь ожидают постоянного ежегодного потока улучшенных функций в связи с огромными темпами развития мобильных устройств.

Если компании не достигают своих целей по выходу на рынок, они также несут экономические потери. Проект, выход которого на рынок задерживается на шесть месяцев и более, приносит на 33% меньше дохода в течение пяти лет. Но даже если проект превышает бюджет почти на 50%, но при этом выходит на рынок вовремя, его доходность снижается всего на 4%. Эти цифры дают четкое представление о важности времени выхода на рынок.

Повышенные ожидания потребителей, а также давление рынка часто стимулируют рост технологических компаний и производителей мобильных устройств. Для некоторых ИТ-компаний скорость является главным приоритетом. В то же время другие могут концентрироваться на процессе вывода продукции на рынок из-за давления со стороны прямых конкурентов.

В секторе программного обеспечения B2C технологические компании часто используют идею MVP или минимального жизнеспособного продукта и добиваются успеха. Выпуская версию, включающую только основные компоненты, эта стратегия позволяет команде действовать быстро и сократить время выхода на рынок, даже если это влечет за собой некоторые издержки для удовлетворения потребностей потребителей. MVP также являются хорошим способом оценить отзывы потребителей и увидеть места, где ваш продукт может быть улучшен.

Типы времени выхода на рынок

Вы можете сделать несколько вещей, чтобы ускорить разработку и сократить время выхода на рынок. Точный подход, который вы выберете, может зависеть от вашего продукта и его спецификаций. Вам необходимо придерживаться графика и выработать определенные правила, которым вы будете следовать. Расставив приоритеты, вы сможете убедиться, что ваш проект находится на правильном пути. Существуют различные типы времени выхода на рынок, которые вам следует рассмотреть. Каждая из этих стратегий имеет свои достоинства, и вы можете выбрать ту, которая вам нужна, исходя из целей вашего бизнеса.

Различными типами времени выхода на рынок являются:

Полноскоростная разработка

Запуск программных приложений и других онлайн-услуг не должен занимать много времени. Полноскоростная разработка с учетом времени выхода на рынок предполагает принятие решения о максимально быстром прохождении каждого этапа. Стартапы реализуют эту стратегию вывода продукта на рынок путем создания MVP или типового прототипа конечного продукта, что позволяет им собирать отзывы клиентов и быстро модифицировать продукт. Здесь скорость является приоритетом, а цель - вывести продукт на рынок настолько быстро, насколько это возможно.

Повышение маневренности

Используя эту стратегию, вы можете вносить коррективы и быть адаптируемым во время разработки программного обеспечения, чтобы сократить время выхода на рынок, не задерживая окончательный запуск продукта. Используя эту стратегию сокращения времени выхода на рынок, предприятие может четко общаться с общественностью и корректировать продукты сразу после получения информации. Эта стратегия, в отличие от минимально жизнеспособного продукта, работает в любой отрасли.

Определенное планирование

Часто продолжительность вашего времени выхода на рынок менее важна, чем то, насколько точно оно соответствует стратегии. Например, на определенный день может быть запланирован запуск большого количества продуктов. Это может дать преимущества для маркетинговых инициатив, запланированных на определенный период. Такая тактика определения времени выхода на рынок помогает предотвратить напряжение и ошибки. В качестве альтернативы можно создать четкий распорядок дня и придерживаться его. В центре внимания этой стратегии - расписание и его соблюдение любой ценой. График, созданный в начале разработки идеи продукта, также должен быть тщательно определен. Он должен быть реалистичным, но выгодным. Окончательный вывод продукта на рынок должен быть осуществлен как можно быстрее, но это не так важно, как соблюдение графика.

Методологии, ориентированные на ресурсы

Эта тактика time-to-market в первую очередь направлена на эффективность сотрудничества и производства. У вас есть возможность работать с отдельными специалистами. В этом случае каждый из них должен завершить свою задачу, прежде чем переходить к следующему этапу. Альтернативой является работа с группой экспертов. Этот метод time-to-market гарантирует, что каждый этап процесса разработки продукта компании будет выполнен, независимо от ситуации. Команда, занятая решением какой-либо задачи, готова прийти к консенсусу и справиться с несколькими задачами одновременно.

По мнению менеджеров, если сократить время между замыслом проекта и его завершением, то стоимость проекта естественным образом снизится, поскольку используется меньшее количество активов. Организации минимизируют затраты на время выхода на рынок, нанимая больше людей, но в действительности эта стратегия может в итоге обойтись дороже, поскольку наем персонала - дорогой ресурс. Будет лучше, если вы определитесь с отдельными сотрудниками или командой, исходя из потребностей вашего проекта.

Советы по улучшению скорости выхода на рынок

Независимо от того, какую стратегию вывода продукта на рынок вы выберете, сокращение времени вывода продукта на рынок - лучший способ продвижения. Сосредоточение внимания на определенных областях вашего продукта и наличие хорошего графика - вот некоторые методы, с помощью которых вы можете сократить время выхода на рынок. Давайте рассмотрим несколько полезных советов по сокращению времени выхода на рынок, которые помогут вашему продукту стать лучше.

Автоматизация и интеграция

Одним из факторов, способствующих сокращению времени выхода на рынок, является автоматизация. Технология стала спасительной в ситуациях, когда человеческая ошибка может привести к проблемам. Она снимает нагрузку с сотрудников проекта и находит решения проблем, которые в противном случае могли бы отнять время. Автоматизация - полезный инструмент для выполнения повторяющихся операций. Она помогает контролировать основные этапы процесса разработки продукта.

Еще одной стратегией для улучшения времени выхода на рынок является интеграция. На ранних стадиях разработки даже скромный проект может иметь огромные массивы данных, которые постоянно растут. Создайте одно место для интеграции и поддерживайте его в актуальном состоянии, чтобы избежать путаницы и частых проверок внутри команды.

Проверьте жизнеспособность продукта с помощью MVP

Одним из методов улучшения времени выхода на рынок и изучения требований целевой аудитории является использование MVP. Создание цифрового продукта - это самый эффективный способ определить, насколько ваша идея реализуема и готова к распространению. MVP - это первая итерация вашего проекта, обладающая лишь самой базовой функциональностью. Перед официальным запуском продукта он предоставляется целевой аудитории, и ее мнение записывается.

MVP должен быть запущен как можно скорее. Это позволит вам доработать ваш продукт или, при необходимости, полностью изменить его. Не стремитесь сделать MVP безупречным, добавив в него все функции, которые только можно придумать. Поскольку последующие версии продукта будут строиться на том же фундаменте, у вас еще будет время доработать его позже.

Agile методология

Использование быстрого, легкого и надежного процесса разработки продукта может помочь вам сократить и улучшить время выхода на рынок. Чтобы устранить неэффективность вашей системы, оцените свою команду. Отзывы клиентов, процедуры проектирования и тестирования должны регулярно пересматриваться и совершенствоваться. Это позволит вам увидеть рабочий процесс в режиме реального времени и выявить любые узкие места.

Многие успешные предприятия используют методологию agile, которая зависит от многочисленных пересмотров проектной командой в ответ на отзывы пользователей и существенного участия потребителей. Вы можете внедрить принципы agile во все совместные задачи, чтобы сократить и улучшить время выхода на рынок. По сути, это объединяет преимущества водопадного и agile-подходов.

Рассмотрите решения no-code.

Поиск талантливых специалистов в области программного обеспечения часто требует создания целых команд. Кроме того, им может потребоваться обучение и интеграция в коллектив. Использование no-code инструмента может ускорить процесс разработки продукта в компании. Кривая обучения намного короче, и это может дать такие преимущества, как экономия времени.

С помощью no-code создание программных решений становится все более доступным для обычного человека. Изобилие инструментов no-code, которые вы можете использовать в Интернете, является одним из лучших преимуществ этой технологии. Один из них - AppMaster, новая передовая no-code платформа, позволяющая создавать приложения полностью с нуля. Вам не нужно беспокоиться о праве собственности, потому что ваш код - ваш!

Если вы хотите использовать AppMaster для создания no-code приложения, вам не потребуется никаких знаний в области кодирования. Вы можете завершить свои no-code программные проекты с помощью AppMaster быстрее, лучше и дешевле по сравнению с наймом целой команды программистов. Вы можете создавать no-code веб-приложения, мобильные приложения, бэкенды и многое другое с помощью AppMaster.

AppMaster сокращает время выхода на рынок в десять раз

AppMaster значительно сокращает время вывода на рынок любого продукта, и это потому, что большинство вещей, которые используются при разработке программного обеспечения, уже встроены в приложение по умолчанию. Как только пользователь создает новый проект AppMaster, мы автоматически создаем для него стандартный бэкенд, который уже включает минимальный набор для работы с базой данных, полностью готовую авторизацию групп пользователей и конечные точки. Сюда входят все основные вещи, которые обычно создают разработчики, и это занимает у разработчиков от 5 дней до двух недель. В случае с AppMaster все уже встроено в проект. То есть через 15 секунд после начала проекта у вас уже есть все это плюс всякие полезные вещи из лучших практик - например, хороший Zap logger из Uber уже полностью интегрирован в нашу платформу. И для этого ничего дополнительно делать не нужно. С другой стороны, в традиционных проектах разработки подключение Zap logger может занять неделю. У нас же все уже предустановлено.

Все типичные операции, которые необходимо выполнить при разработке программного обеспечения, например, создание конечных точек, создание бизнес-логики или создание новых моделей данных, выполняются полностью в графическом виде. Это означает, что никому не нужно писать код. Обычно это происходит в 10, а иногда и в 100 раз быстрее, поскольку все вспомогательные вещи, все обертки и все типы определений автоматически пишутся нашей платформой.

Так, например, рассмотрим ситуацию, когда вы уже полностью создали свои конечные точки, бизнес-логику и модели данных и наконец перешли к созданию фронт-энда, веб-приложения или мобильного приложения. Наша платформа автоматически подготовит для вас блоки, чтобы вы могли использовать свои конечные точки; для этого вам не нужно ничего писать, просто drag-and-drop вместо получасового путешествия для создания этих конечных точек в вашем веб-приложении или мобильном приложении.

Более того, мы экономим огромное количество времени при внесении изменений. Представьте себе, что по какой-то причине вам нужно изменить модель данных, которая уже зарегистрирована везде в back- и front-end. То есть во всем вашем проекте, если вам вдруг понадобится что-то изменить, на это могут уйти недели, а иногда и месяцы. Это происходит потому, что модели данных пронизывают весь ваш проект. Они находятся в конечных точках. На них ссылаются в бизнес-логике и фронт-энде - веб- и мобильных приложениях. В AppMaster это делается максимально просто. Заходите, изменяете то, что вам нужно, нажимаете кнопку сохранения, и через несколько секунд платформа автоматически вносит изменения во весь ваш проект, в конечные точки, бизнес-логику и элементы пользовательского интерфейса. Другими словами, все ваши изменения были мгновенно применены. Здесь экономия очевидна: несколько минут вместо недель.

Заключение

В наш цифровой век недостаточно иметь хорошую идею продукта или программного обеспечения. Предприятиям необходимо учитывать такие аспекты, как время выхода на рынок, чтобы привлечь целевую аудиторию. Понимание ваших потенциальных клиентов и их потребностей - лучший способ обеспечить успех вашего бизнеса. В условиях повсеместной конкуренции предприятиям необходимо планировать свою деятельность, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество. Понимание важности времени выхода на рынок может помочь вам найти способы его сокращения. Приведенные выше советы помогут вам превратить ваш продукт из хорошего в потрясающий. Применение этих советов в вашем следующем проекте поможет вам преуспеть на рынке.