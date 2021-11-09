Язык структурированных запросов (SQL) — это стандартный язык запросов реляционной базы данных. SQL используется для обработки и запроса данных в реляционных базах данных . Простота использования и реализации SQL побудила многих разработчиков и экспертов по базам данных во всем мире разработать собственные языки запросов, подобные SQL.

Важно отметить, что SQL не всегда был универсальным или стандартным языком для работы с реляционными базами данных. В начале были определенные оговорки против SQL, особенно потому, что многие инженеры баз данных думали, что накладные расходы SQL сделают непрактичным внедрение в больших масштабах. Однако SQL доказал, что его критики ошибались, так как сейчас это самый популярный язык запросов. Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать все о SQL, его преимуществах и приложениях.

Что такое SQL и почему это важно?

SQL — это стандартизированный язык программирования для управления реляционными базами данных, создания баз данных SQL и управления данными в них путем выполнения различных функций. SQL был представлен в 1970-х годах. Термин «SQL» произносится как «продолжение» или «ess-kewell».

Как администраторы баз данных, так и разработчики используют SQL для манипулирования данными и написания сценариев интеграции данных. Точно так же аналитики данных используют SQL для тщательного анализа реляционной базы данных.

Важность SQL

SQL — лучший способ работы с реляционными базами данных. Реляционная база данных упорядочивает данные в виде таблиц, таких как электронная таблица. SQL важен, потому что он может анализировать и обрабатывать данные любого размера, независимо от того, имеете ли вы дело с небольшим набором данных или большим стеком.

Если вы ищете максимальную эффективность и скорость при манипулировании данными, то вы обнаружите, что SQL является одним из лучших языков разработки баз данных, отвечающих этим требованиям. Ниже приведены некоторые из наиболее важных преимуществ SQL:

Быстрый и переносимый язык запросов

SQL — это быстрый и мощный язык разработки, который может обрабатывать огромные объемы данных за очень короткое время. Вы можете выполнять стандартные операции, такие как вставка, удаление и манипулирование, за считанные секунды благодаря высокой эффективности SQL.

Кроме того, SQL — это переносимый язык, который можно использовать на самых разных ноутбуках, игровых устройствах, настольных компьютерах, в базах данных SQL и в Интернете. Можно создать собственную базу данных SQL и встроить ее в приложения или в сеть в соответствии с вашими требованиями.

Требуется небольшой опыт

Вам не нужно быть полноправным инженером данных или администратором, чтобы выполнять основные функции с SQL. Если вы хотите выполнять простой поиск и удаление данных, нет необходимости изучать длительные языки кодирования и программирования.

Вместо этого вы можете выполнять функции обработки данных, такие как вставка, удаление, выбор и обновление, путем написания простых запросов. Даже если вы хотите изучить сложные операции с данными с помощью SQL, вы можете сделать это довольно легко, если немного попрактикуетесь.

Стандартизированный язык

Одно из основных преимуществ SQL заключается в том, что это язык разработки с открытым исходным кодом и большим сообществом. Вы можете найти множество документации, видеоуроков и руководств по устранению неполадок, чтобы ознакомиться с различными аспектами SQL.

Работа с большими данными

В настоящее время большие данные являются важной частью ИТ-индустрии. Люди всегда ищут надежные и эффективные способы обработки больших данных.

Использование SQL — это мощный и быстрый способ обработки больших наборов данных с максимальной точностью для защиты целостности информации. Как большие, так и малые компании могут использовать SQL для выполнения своих требований по обработке данных.

Для чего используется SQL?

SQL используется для работы с различными аспектами реляционных баз данных. Некоторые из наиболее популярных функций, выполняемых с помощью SQL:

Создание баз данных SQL

Модификация таблиц базы данных и структур индексов

Манипуляции с данными путем добавления, удаления или обновления данных

Получение информации из систем управления реляционными базами данных (RDBMS)

Анализ данных для транзакционных процедур и других приложений, связанных с обменом данными с реляционными базами данных.

SQL-команды

Понимание основных команд языка структурированных запросов становится проще, если анализировать его различные аспекты:

Язык запросов данных (DQL)

DQL используется для извлечения данных из базы данных. Он состоит только из команды SELECT.

Язык определения данных (DDL)

Он используется для обновления или управления набором данных. Команды, включенные в DDL: CREATE, DROP, RENAME и ALTER.

Язык манипулирования данными (DML)

Цель DML — разрешить модификацию базы данных. Он имеет дело с командами INSERT, UPDATE и DELETE.

Язык управления транзакциями (TCL)

TCL напрямую связан с DML. Он управляет модификациями, выполняемыми DML, что позволяет группировать изменения в логические транзакции. В состав DQL входят команды COMMIT, ROLLBACK и SAVEPOINT.

Язык управления данными (DCL)

Как следует из названия, DCL используется для установки параметров разрешений в реляционной базе данных. GRANT и REVOKE — две основные команды DCL.

Почему SQL называют структурированным и непроцедурным языком?

SQL — это язык структурированных запросов, поскольку он следует определенной структуре для выполнения различных функций. Еще одна причина, по которой «S» в SQL означает «структурированный», заключается в том, что в 1960-х годах термин «структурированное программирование» был очень популярен в индустрии разработки.

По сравнению с различными другими традиционными языками структурированного программирования, SQL не имеет жестко структурированных механизмов. Однако он использует концепцию структурированных запросов для работы даже с самыми сложными типами данных.

Точно так же SQL называется непроцедурным языком, потому что это декларативный язык. Другими словами, вы должны указать функцию, которую вы хотите выполнить с определенным запросом, например, SELECT, FROM и GROUP BY. Нет необходимости указывать, как будет обрабатываться запрос, так как все это будет выполняться механизмом SQL. Таким образом, SQL является структурированным и непроцедурным языком, поскольку он следует определенному синтаксису и структуре и обрабатывает запросы в соответствии с вашими требованиями.

Легко ли выучить SQL?

Если вы хотите сделать успешную карьеру в качестве инженера данных или любой другой технической работы, связанной с обработкой данных, вам придется изучить SQL. Как правило, SQL является относительно простым языком разработки баз данных.

Вы можете рассчитывать на то, что познакомитесь с основами SQL в течение двух-трех недель. Если вы хотите использовать SQL для получения работы, вам необходимо пройти продвинутые курсы по управлению базами данных, чтобы в совершенстве овладеть SQL, а также созданием и управлением базами данных .

Кривая изучения SQL или любого другого языка разработки также зависит от вашего стиля обучения. Если вы попытаетесь изучить SQL только по книгам, велика вероятность, что вам потребуется много времени для этого. Однако предположим, что вы изучаете SQL на надежных курсах и регулярно его практикуете. В этом случае вы сможете ускорить процесс обучения и стать действительно хорошими в SQL и быстро выполнять сложные запросы к базе данных.

Пример SQL-запроса

Давайте рассмотрим простой пример SQL-запроса, использующего команду SELECT.

Целью использования оператора SELECT является указание оптимизатору запросов, какие данные возвращать, какие таблицы анализировать, за какими отношениями следовать и в каком порядке возвращаемые данные. Работа и анализ реляционной базы данных также зависят от того, как она спроектирована и как устроены индексы. Вся база данных SQL может замедлиться, если вы пропустите важную информацию из команды.

Если вы хотите выбрать данные из таблицы клиентов, вы будете использовать следующий запрос:

ВЫБЕРИТЕ * ОТ клиентов;

Этот запрос запросит все поля и все строки таблицы Customers. Однако если таблица Customers содержит миллионы строк и полей, системе может потребоваться некоторое время для правильного анализа и выполнения запроса.

Поэтому гораздо лучше сузить свой запрос и сделать его конкретным для данных, которые вы хотите выбрать из таблицы клиентов:

ВЫБЕРИТЕ ТОП 45 компанийНазвание, общий объем продаж* ОТ клиентов

ГДЕ государство = "Калифорния";

После выполнения этого запроса вы будете получать значительно меньше и больше целенаправленных данных. Вы получите название и общий объем продаж 45 ведущих компаний, расположенных в Калифорнии.

Существует ли контрольный список навыков для SQL (язык структурированных запросов)?

Не существует определенного списка навыков, которые вы должны освоить, чтобы хорошо освоить язык структурированных запросов. Как правило, для изучения языков баз данных, таких как SQL, даже не требуется иметь опыт программирования или разработки.

При должной практике и руководстве вы сможете освоить все аспекты SQL. Ключ в том, чтобы начать с основ и регулярно практиковаться, чтобы убедиться, что вы понимаете как теорию, так и практическое применение.

Вот некоторые из наиболее важных тем, которые вы должны охватить при изучении SQL:

Традиционные правила оформления стола

Основы таблиц базы данных

Типы данных и операторы приведения

Логические и условные операторы

Команды SQL, включающие DDL, DML (операции CRUD), TCL и DCL.

JOIN операции для работы с несколькими таблицами

Реализация операторов SQL в реальных базах данных

Различия между реляционными и нереляционными базами данных

Научитесь писать операторы SQL

Если вы хотите стать отличным инженером или администратором базы данных, вы должны быть последовательны в своих усилиях и регулярно практиковать различные операторы SQL. Работайте с различными типами баз данных и таблиц для управления данными.

Что такое SQL-сервер?

SQL Server — это RDBMS, разработанная Microsoft. Это позволяет пользователям писать как простые, так и расширенные SQL-запросы. Вы можете использовать SQL Server для решения сложных вопросов, таких как обработка исключений и процедуры хранения.

Кроме того, механизм базы данных SQL Server состоит из двух частей:

Реляционный движок для обработки команд и запросов.

Storage Engine для управления различными базами данных, такими как файлы, индексы и таблицы.

Преимущества SQL Server

1. Быстрая и простая установка

Microsoft SQL имеет мастер установки и прост в использовании. SQL Server предоставляет удобный интерфейс установки, в отличие от других серверов баз данных, которые требуют сложной настройки из командной строки. Он имеет понятный графический интерфейс и несколько учебных пособий в дополнение к методу установки в один клик. Автоматические обновления снижают затраты на техническое обслуживание и помогают поддерживать базу данных в актуальном состоянии с учетом тенденций. Службы базы данных и аналитические службы впоследствии могут быть добавлены независимо друг от друга.

2. Впечатляющая производительность

SQL Server обеспечивает повышенную скорость благодаря встроенным технологиям прозрачного сжатия и шифрования данных. Пользователям не нужно менять приложения для защиты и шифрования данных. Ограничения доступа и эффективные функции управления разрешениями помогают пользователям защищать важные корпоративные данные.

3.Безопасность

Поскольку в базе данных SQL Server используются сложные методы шифрования, проникнуть на уровни безопасности непросто. Коммерческая реляционная база данных имеет дополнительные меры безопасности для снижения опасности атак.

4. Доступность

Эффективные функции интеллектуального анализа данных, разделения дисков и управления данными серверов SQL помогают поддерживать важные данные и предоставляют место для хранения очень важных данных.

Лучшие практики проектирования базы данных SQL

Многие люди, даже опытные инженеры баз данных, совершают ошибку, создавая загроможденную и неэффективную базу данных из-за отсутствия навыков или доступных ресурсов базы данных. Какой бы ни была ситуация, существуют определенные рекомендации, которым следует следовать, чтобы создать эффективную и надежную базу данных. Эти практики таковы:

Рассмотрите все точки зрения на базу данных, чтобы создать логическую структуру.

Определите типы и размеры данных.

Убедитесь, что SQL — лучший язык базы данных, отвечающий вашим требованиям.

Нормализуйте данные, чтобы избежать избыточности.

Сделайте структуру прозрачной, чтобы будущие пользователи могли понять ее и манипулировать ею.

Определите ограничения и кластеризованные индексы для обеспечения целостности данных.

Подготовить тщательную документацию.

Создайте резервную копию своей базы данных, чтобы обеспечить защиту всех ваших данных и таблиц в случае сбоя данных.

Вывод

Несомненно, использование SQL является очень надежным и эффективным языком программирования для работы с реляционными базами данных. SQL предлагает большие преимущества, благодаря которым он является самым популярным языком запросов.

Однако это не означает, что ему нет хороших альтернатив. На самом деле, индустрия разработки быстро развивается, внедряя новые инструменты и технологии, которые могут упростить, ускорить и повысить эффективность процедур разработки.

Разработка без кода — это один из таких подходов к разработке, который позволяет создавать приложения без написания даже одной строки кода. Некоторые люди ошибочно полагают, что разработка без кода ограничивается только фронтенд-разработкой .

Однако эффективный инструмент без написания кода, такой как AppMaster, позволяет создавать мобильные приложения, веб-приложения и мощный бэкэнд, созданный с помощью ИИ, за считанные секунды. AppMaster — замечательная альтернатива традиционным языкам программирования. Вам определенно следует рассмотреть возможность использования современного подхода к разработке без кода для разработки приложений, не прибегая к традиционному пути обучения фронтенд- или бэкенд-разработке .

Часто задаваемые вопросы о SQL

В чем разница между SQL и MySQL?

SQL — это язык разработки баз данных, тогда как MySQL — это система управления базами данных. SQL Server — один из многих примеров MySQL.

В чем разница между РСУБД и СУБД?

СУБД (система управления реляционными базами данных) — это набор инструментов и возможностей, которые позволяют ИТ-специалистам и другим пользователям создавать, изменять, управлять и взаимодействовать с реляционными базами данных. Большинство коммерческих СУБД обращаются к базе данных, хранящейся в виде таблиц, с помощью SQL.

Наиболее популярной системой баз данных, используемой организациями по всему миру, является РСУБД. Он обеспечивает надежный способ хранения и извлечения огромных объемов данных. Как правило, в базах данных хранятся наборы данных, к которым могут обращаться и которые могут использоваться другими программами. Система управления базами данных поддерживает создание, обслуживание и использование платформ баз данных.

Является ли SQL внутренним языком?

Да, SQL — это язык программирования баз данных, который используется для создания и управления реляционными базами данных, такими как таблицы.