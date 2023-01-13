Добро пожаловать на всестороннее изучение Amazon Web Services (AWS), ведущей платформы облачных вычислений, которая произвела революцию в технологической отрасли. AWS предлагает широкий спектр передовых решений, которые отвечают различным потребностям компаний всех размеров, от небольших стартапов до крупных предприятий. Благодаря своим передовым предложениям в таких важных областях, как хранение данных, вычисления, безопасность и искусственный интеллект, AWS зарекомендовал себя как эталон инноваций и производительности. В этой подробной статье мы подробно рассмотрим уникальные преимущества и возможности AWS и то, как она может помочь вашему бизнесу достичь оптимального успеха, эффективности и масштабируемости.

Что такое облачные вычисления?

Облачные вычисления - это модель предоставления ИТ-услуг, при которой пользователи получают доступ к общим вычислительным ресурсам через Интернет вместо управления и обслуживания собственной инфраструктуры. Облачные вычисления обеспечивают доступ по требованию к масштабируемым ресурсам, таким как хранилище, вычислительная мощность и программные приложения, обеспечивая такие преимущества, как экономия затрат, повышение гибкости и снижение сложности ИТ.

Что такое AWS?

AWS (Amazon Web Services) - это набор удаленных вычислительных сервисов (также называемых веб-сервисами), которые составляют платформу облачных вычислений, предлагаемую Amazon.com. Эти сервисы работают из 12 географических регионов по всему миру и предоставляют различные услуги, такие как вычислительная мощность, хранение данных, базы данных и аналитика, облегчая предприятиям масштабирование и запуск приложений и услуг. Клиенты AWS получают преимущества безопасности, надежности и масштабируемости, предлагаемые крупнейшей в мире платформой облачных вычислений, а также ряд инструментов для мониторинга и управления своими ресурсами.

No-code платформа AppMaster представляет собой удобное решение для физических и юридических лиц, позволяющее разрабатывать и запускать приложения без необходимости написания кода. Эта инновационная платформа использует надежную инфраструктуру AWS для размещения своих пользовательских приложений и серверов продуктов. Платформа использует мощность серверов AWS, оснащенных новейшими процессорами Graviton3 на базе архитектуры ARM, что обеспечивает надежную и эффективную работу. Сочетание передовых технологий и удобного интерфейса делает AppMaster ценным активом для тех, кто хочет быстро и эффективно запустить приложение. Благодаря своей способности упростить процесс разработки, AppMaster является идеальным выбором для тех, кто имеет небольшой опыт кодирования или не имеет его вовсе.

История AWS

Amazon Web Services (AWS) был запущен в марте 2006 года, предлагая разработчикам и компаниям доступ к обширному набору инфраструктурных веб-сервисов Amazon. Первоначально сервис был ориентирован на предложение разработчикам простых, масштабируемых и экономически эффективных решений для хранения данных. Со временем AWS расширил свои предложения, включив в них широкий спектр услуг, в том числе вычисления, базы данных, аналитику, машинное обучение, мобильную связь, безопасность и многое другое. Сегодня AWS является крупнейшей в мире платформой облачных вычислений с миллионами клиентов от стартапов до крупных предприятий, включая такие крупные корпорации, как Netflix, Airbnb и Twitter. AWS продолжает внедрять инновации и расширять свои предложения, укрепляя свои позиции в качестве лидера в индустрии облачных вычислений.

Как работает AWS?

AWS (Amazon Web Services) работает как платформа облачных вычислений, предоставляя удаленный доступ к различным ИТ-ресурсам через Интернет. Услуги, предлагаемые AWS, включают в себя вычислительные мощности, хранилища, базы данных, а также различные инструменты и услуги для разработки, развертывания и управления приложениями. Чтобы использовать AWS, клиенты регистрируют учетную запись AWS, затем получают доступ к необходимым ресурсам через консоль управления AWS, API или инструменты командной строки. Клиенты могут выбирать необходимые им услуги и платить только за потребляемые ресурсы, что обеспечивает экономически эффективное и гибкое решение.

AWS Компания работает в глобальном масштабе, центры обработки данных расположены в нескольких географических регионах по всему миру. Это позволяет клиентам выбирать место, где они хотят хранить свои данные, обеспечивая дополнительный контроль над конфиденциальностью и безопасностью данных. AWS также предлагает ряд сертификатов безопасности и соответствия, таких как SOC, PCI и HIPAA, помогая клиентам обеспечить безопасность своих данных и соответствие соответствующим нормативным требованиям. AWS предоставляет масштабируемое, гибкое и экономически эффективное решение для доступа к широкому спектру ИТ-ресурсов через Интернет без необходимости поддерживать и управлять базовой инфраструктурой.

Преимущества AWS

Масштабируемость : AWS предлагает доступ по требованию к широкому спектру вычислительных ресурсов, что позволяет предприятиям легко масштабировать свою ИТ-инфраструктуру по мере необходимости.

: предлагает доступ по требованию к широкому спектру вычислительных ресурсов, что позволяет предприятиям легко масштабировать свою ИТ-инфраструктуру по мере необходимости. Экономичность : клиенты AWS платят только за потребляемые ресурсы, обеспечивая экономически эффективное решение без предварительных затрат и долгосрочных обязательств.

: клиенты платят только за потребляемые ресурсы, обеспечивая экономически эффективное решение без предварительных затрат и долгосрочных обязательств. Надежность : AWS управляет глобальной сетью высокозащищенных и надежных центров обработки данных, обеспечивая высокую доступность и возможность аварийного восстановления.

: управляет глобальной сетью высокозащищенных и надежных центров обработки данных, обеспечивая высокую доступность и возможность аварийного восстановления. Гибкость : AWS предлагает широкий спектр услуг, включая вычисления, хранение данных, базы данных и аналитику, что позволяет клиентам создавать и запускать различные приложения и услуги.

: предлагает широкий спектр услуг, включая вычисления, хранение данных, базы данных и аналитику, что позволяет клиентам создавать и запускать различные приложения и услуги. Инновации : AWS инвестирует значительные средства в исследования и разработки, регулярно выпуская новые инновационные услуги и функции и предоставляя клиентам доступ к новейшим технологиям.

: инвестирует значительные средства в исследования и разработки, регулярно выпуская новые инновационные услуги и функции и предоставляя клиентам доступ к новейшим технологиям. Безопасность : AWS применяет различные меры безопасности и сертификации для защиты данных клиентов и обеспечения соответствия соответствующим нормативным требованиям.

: применяет различные меры безопасности и сертификации для защиты данных клиентов и обеспечения соответствия соответствующим нормативным требованиям. Глобальный охват: Благодаря центрам обработки данных, расположенным в различных географических регионах, AWS позволяет клиентам хранить данные ближе к своим клиентам, повышая производительность и снижая задержки.

AWS Это гибкое, экономически эффективное и безопасное решение для доступа к широкому спектру ИТ-ресурсов, позволяющее предприятиям масштабироваться и внедрять инновации более эффективно.

Недостатки AWS

Сложность : AWS предлагает широкий спектр услуг и функций, которые могут быть сложными для управления и навигации, особенно для организаций, впервые приступивших к облачным вычислениям.

: предлагает широкий спектр услуг и функций, которые могут быть сложными для управления и навигации, особенно для организаций, впервые приступивших к облачным вычислениям. Стоимость : Хотя AWS предлагает экономически эффективное решение, его ценовая модель может стать дорогой для предприятий с высоким уровнем использования или специализированными требованиями.

: Хотя предлагает экономически эффективное решение, его ценовая модель может стать дорогой для предприятий с высоким уровнем использования или специализированными требованиями. Зависимость от интернета : AWS зависит от стабильного и быстрого интернет-соединения, и любые перебои могут повлиять на производительность и доступность услуг.

: зависит от стабильного и быстрого интернет-соединения, и любые перебои могут повлиять на производительность и доступность услуг. Блокировка поставщика : После того, как предприятие вложило средства в AWS , переход к другому провайдеру может оказаться сложным и дорогостоящим, что приводит к блокировке поставщика.

: После того, как предприятие вложило средства в , переход к другому провайдеру может оказаться сложным и дорогостоящим, что приводит к блокировке поставщика. Проблемы безопасности : Несмотря на то, что AWS применяет целый ряд мер безопасности, все же существуют риски и проблемы, связанные с хранением конфиденциальных данных в облаке.

: Несмотря на то, что применяет целый ряд мер безопасности, все же существуют риски и проблемы, связанные с хранением конфиденциальных данных в облаке. Отсутствие контроля: клиенты AWS должны доверять Amazon управление и обслуживание базовой инфраструктуры и сервисов, что может снизить контроль и видимость их ИТ-ресурсов.

AWS Облако" предоставляет множество преимуществ, но имеет и свои недостатки, включая сложность, стоимость, зависимость от Интернета, привязку к поставщику, проблемы безопасности и отсутствие контроля. Предприятиям следует внимательно изучить эти факторы при оценке AWS и других вариантов облачных вычислений.

Миграция

Миграция - это перемещение данных, приложений или других ИТ-ресурсов из одного места в другое, например, из локальной среды в облако или из одной облачной среды в другую. AWS предлагает ряд услуг и инструментов для миграции, чтобы помочь клиентам перенести свои ИТ-ресурсы в облако AWS. Среди преимуществ перехода на AWS - увеличение масштабируемости, снижение затрат, повышение безопасности и производительности.

AWS Услуги и инструменты миграции включают:

AWS Migration Hub : Центральное место для отслеживания хода миграции и мониторинга состояния перенесенных приложений.

: Центральное место для отслеживания хода миграции и мониторинга состояния перенесенных приложений. AWS Application Discovery Service : : Помогает клиентам определить и оценить свои приложения и инфраструктуру на месте, что облегчает планирование и выполнение миграции.

: : Помогает клиентам определить и оценить свои приложения и инфраструктуру на месте, что облегчает планирование и выполнение миграции. AWS Database Migration Service : : Позволяет клиентам легко и с минимальным временем простоя перенести базы данных на AWS .

: : Позволяет клиентам легко и с минимальным временем простоя перенести базы данных на . AWS Server Migration Service : : Автоматизирует миграцию локальных виртуальных машин в облако AWS .

: : Автоматизирует миграцию локальных виртуальных машин в облако . AWS Snowball : : Безопасная и экономически эффективная служба передачи данных, позволяющая клиентам переносить большие объемы данных в и из AWS .

AWS: Предоставляет ряд вариантов миграции, чтобы помочь клиентам перенести свои ИТ-ресурсы в облако, обеспечивая повышенную масштабируемость, снижение затрат, а также повышенную безопасность и производительность.

Приложения AWS

AWS предоставляет широкий спектр услуг и инструментов для предприятий, разработчиков и организаций любого размера. Вот некоторые из основных областей применения AWS:

Хранение и резервное копирование

AWS предоставляет широкий спектр вариантов хранения данных, включая объектное, файловое и блочное хранилище, что упрощает для компаний хранение, резервное копирование и восстановление данных. Кроме того, AWS предлагает ряд услуг по резервному копированию и аварийному восстановлению, предоставляя клиентам надежное и безопасное решение для защиты их данных.

Веб-сайты

AWS позволяет компаниям легко размещать и управлять своими веб-сайтами, предоставляя масштабируемые и высокодоступные решения для веб-хостинга. С помощью AWS клиенты могут быстро и легко создавать и развертывать свои веб-сайты, не беспокоясь об управлении базовой инфраструктурой.

Игровой

AWS предоставляет ряд услуг и инструментов для разработчиков игр, позволяя им создавать, развертывать и масштабировать высокопроизводительные игровые приложения. AWS предлагает необходимую инфраструктуру, такую как вычислительные ресурсы и системы хранения данных, для поддержки крупномасштабных многопользовательских игр, обеспечивая надежное и масштабируемое решение для разработчиков игр.

Мобильные, веб- и социальные приложения

AWS предоставляет ряд услуг и инструментов для создания, развертывания и масштабирования мобильных, веб- и социальных приложений. От инфраструктуры бэкенда до аналитики и машинного обучения - AWS упрощает создание и запуск приложений, предоставляя необходимые инструменты для успеха в мире мобильных приложений.

Управление большими данными и аналитика

AWS предоставляет ряд услуг и инструментов для управления и анализа больших объемов данных, облегчая предприятиям получение информации и принятие обоснованных решений. С помощью AWS клиенты могут хранить и обрабатывать большие объемы данных и использовать услуги машинного обучения и аналитики для выявления скрытых закономерностей и тенденций.

Искусственный интеллект

AWS предоставляет искусственный интеллект, включая машинное обучение, обработку естественного языка и компьютерное зрение, позволяя компаниям создавать и внедрять интеллектуальные приложения. предоставляет необходимую инфраструктуру и инструменты для поддержки разработки и внедрения искусственного интеллекта, являясь мощным решением для компаний, желающих использовать искусственный интеллект.

Сообщения и уведомления

AWS AWS - это масштабируемое, безопасное и надежное решение для компаний, создающих и внедряющих приложения для обмена сообщениями и уведомлениями.

Дополненная реальность и виртуальная реальность

AWS AWS предоставляет различные услуги и инструменты для создания и развертывания приложений дополненной и виртуальной реальности. предоставляет инструменты для создания и масштабирования высокопроизводительных приложений AR и VR, от инфраструктуры бэкенда до машинного обучения и компьютерного зрения.

Разработка игр

AWS предоставляет ряд услуг и инструментов для разработчиков игр, позволяя им создавать, развертывать и масштабировать высокопроизводительные игровые приложения. С помощью AWS разработчики игр получают доступ к необходимой инфраструктуре и инструментам для создания и масштабирования своих игр, обеспечивая надежное и масштабируемое решение для разработки игр.

Интернет вещей

AWS предоставляет ряд услуг и инструментов для создания и развертывания приложений IoT, облегчая предприятиям подключение и управление устройствами, обработку и анализ данных. С помощью AWS предприятия могут быстро и легко создавать и масштабировать свои IoT-приложения, обеспечивая мощное решение для Интернета вещей.

AWS предоставляет широкий спектр услуг и инструментов для предприятий, разработчиков и организаций любого размера, обеспечивая мощное решение для создания, развертывания и масштабирования широкого спектра приложений и услуг.

AWS Модель ценообразования

Модель ценообразования AWS основана на подходе "оплата по факту", что означает, что клиенты платят только за те услуги и ресурсы, которые они используют. AWS предлагает ряд вариантов ценообразования для своих услуг, включая:

Экземпляры по требованию : Клиенты могут оплачивать вычислительные ресурсы почасово без каких-либо предварительных затрат или долгосрочных обязательств.

: Клиенты могут оплачивать вычислительные ресурсы почасово без каких-либо предварительных затрат или долгосрочных обязательств. Spot Instances : Клиенты могут участвовать в торгах на свободные вычислительные мощности Amazon EC2 и запускать приложения по более низкой цене, чем при тарификации по требованию.

: Клиенты могут участвовать в торгах на свободные вычислительные мощности и запускать приложения по более низкой цене, чем при тарификации по требованию. Зарезервированные экземпляры : Клиенты могут внести небольшую единовременную плату за зарезервированные мощности и получить значительную скидку по сравнению с ценообразованием по требованию в обмен на 1- или 3-летнее обязательство.

: Клиенты могут внести небольшую единовременную плату за зарезервированные мощности и получить значительную скидку по сравнению с ценообразованием по требованию в обмен на 1- или 3-летнее обязательство. Выделенные хосты : Клиенты могут запускать свои приложения на выделенных серверах с одним арендатором и платить почасовую ставку ниже, чем при ценообразовании по требованию.

: Клиенты могут запускать свои приложения на выделенных серверах с одним арендатором и платить почасовую ставку ниже, чем при ценообразовании по требованию. Экономные планы: Клиенты могут взять на себя обязательства по постоянному использованию вычислительных ресурсов и получить скидку на почасовую оплату за использование Amazon EC2 и Fargate.

Кроме того, AWS предлагает ряд инструментов и калькуляторов, которые помогают клиентам оценить свои ежемесячные расходы и оптимизировать использование AWS. AWS обеспечивает прозрачность ценообразования, что облегчает клиентам понимание и контроль своих расходов.

Компании используют AWS

Многие компании из различных отраслей промышленности используют Amazon Web Services (AWS) в качестве платформы для облачных вычислений. Среди известных компаний, использующих AWS, можно назвать следующие:

Netflix: Ведущий поставщик потокового видео и киноконтента, использует AWS для обеспечения работы своей огромной глобальной инфраструктуры и масштабирования своих услуг для миллионов клиентов.

для обеспечения работы своей огромной глобальной инфраструктуры и масштабирования своих услуг для миллионов клиентов. Airbnb: популярная платформа для совместного использования жилья полагается на AWS для работы с быстро растущей клиентской базой и управления большими объемами данных.

для работы с быстро растущей клиентской базой и управления большими объемами данных. Dropbox: Популярный сервис хостинга файлов использует AWS для хранения и управления файлами и данными своих клиентов, а также для работы функций синхронизации и обмена данными.

для хранения и управления файлами и данными своих клиентов, а также для работы функций синхронизации и обмена данными. Twitch: Ведущая платформа прямых трансляций для геймеров использует AWS для передачи высококачественных видеопотоков миллионам зрителей и управления растущей базой пользователей.

для передачи высококачественных видеопотоков миллионам зрителей и управления растущей базой пользователей. ESPN: Спортивная медиакомпания использует AWS для доставки своего контента миллионам зрителей и обработки большого трафика и больших объемов данных, генерируемых во время крупных спортивных мероприятий.

для доставки своего контента миллионам зрителей и обработки большого трафика и больших объемов данных, генерируемых во время крупных спортивных мероприятий. Slack: Популярная коммуникационная платформа для рабочих мест использует AWS для работы с быстро растущей базой пользователей и предоставления услуг обмена сообщениями и совместной работы в режиме реального времени для своих клиентов.

для работы с быстро растущей базой пользователей и предоставления услуг обмена сообщениями и совместной работы в режиме реального времени для своих клиентов. Capital One: компания, предоставляющая финансовые услуги, использует AWS для работы приложений и сервисов, ориентированных на клиентов, а также для поддержки инициатив по анализу данных и машинному обучению.

Это лишь несколько примеров из множества компаний, выбравших AWS в качестве платформы для облачных вычислений. Благодаря масштабируемой, гибкой и безопасной инфраструктуре AWS стала популярным выбором для компаний всех размеров и отраслей.

AWS услуги

Вычислительный сервис

AWS предоставляет различные вычислительные услуги для удовлетворения потребностей различных приложений и рабочих нагрузок. Одним из самых популярных сервисов является Elastic Compute Cloud (EC2).

AWS EC2

EC2 это масштабируемые вычислительные мощности, позволяющие быстро запускать виртуальные машины (ВМ) с различными операционными системами. Он обеспечивает полный контроль над конфигурацией виртуальных машин и позволяет легко увеличивать или уменьшать масштаб в соответствии с вашими требованиями. Вы также можете выбрать из ряда предварительно настроенных экземпляров, оптимизированных для конкретных рабочих нагрузок, таких как экземпляры общего назначения, оптимизированные для вычислений, памяти или GPU-ускорения.

AWS Lambda

AWS Lambda Это сервис бессерверных вычислений, который позволяет выполнять код без предоставления или управления серверами. С помощью Lambda вы можете запускать свой код в ответ на события, такие как изменения данных в ведре S3 или новый запрос API, и автоматически масштабировать свое приложение в зависимости от спроса. Этот сервис идеально подходит для создания микросервисов и событийно-ориентированных приложений.

Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) - это служба объектного хранения, которая позволяет хранить, извлекать и управлять огромными объемами данных, таких как документы, изображения и видео. S3 обладает высокой масштабируемостью и представляет собой долговечное и доступное решение для хранения данных. Его можно использовать в качестве озера данных для аналитики больших данных или в качестве основного хранилища для облачных приложений.

Amazon EBS

Amazon Elastic Block Store (EBS) предоставляет постоянные тома хранения на уровне блоков для использования с экземплярами EC2. Она обеспечивает высокую производительность, низкую задержку и возможность динамически изменять размер хранилища в соответствии с вашими требованиями. EBS также предоставляет различные варианты защиты данных, такие как моментальные снимки и репликация.

База данных

AWS предоставляет различные управляемые услуги баз данных для удовлетворения потребностей различных типов приложений и рабочих нагрузок. Двумя популярными сервисами среди них являются DynamoDB и RDS.

DynamoDB

DynamoDB это служба базы данных NoSQL, которая обеспечивает быстрое и гибкое хранение данных для приложений, требующих постоянной и предсказуемой производительности. Он поддерживает модели данных типа документ и ключ-значение и предлагает неограниченное масштабирование. DynamoDB также предоставляет управляемое и высокодоступное решение, что делает его идеальным для облачных приложений.

RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) - это управляемая служба реляционных баз данных, которая упрощает настройку, эксплуатацию и масштабирование реляционной базы данных в облаке. RDS поддерживает множество движков баз данных, включая. Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL и MySQL. Он обеспечивает автоматическое резервное копирование, исправление программного обеспечения, автоматическое обнаружение и восстановление после сбоев, что делает его высокодоступным и масштабируемым решением для реляционных баз данных.

Сетевое взаимодействие и доставка контента

AWS предоставляет различные сетевые сервисы и сервисы доставки контента, которые помогут вам безопасно и эффективно доставлять контент вашим клиентам. Две популярные службы - Virtual Private Cloud (VPC) и Route 53.

VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) позволяет запускать ресурсы AWS в логически изолированный раздел AWS Cloud, где вы можете безопасно хранить данные и получать к ним доступ через свою сеть. VPC управляет вашей виртуальной сетевой средой, включая диапазон IP-адресов, подсети, таблицы маршрутизации и сетевые шлюзы.

Route 53

Amazon Route 53 это высокодоступная и масштабируемая служба системы доменных имен (DNS). Она позволяет направлять трафик к вашему приложению или веб-сайту с помощью различных типов маршрутизации, таких как простая, взвешенная, основанная на задержках или геолокационная маршрутизация. Route 53 также предоставляет услуги регистрации доменов, позволяя вам легко управлять своими доменными именами и записями DNS в одном месте.

Инструменты разработчика

AWS предоставляет различные инструменты разработки и развертывания программного обеспечения, такие как CodeStar и CodeBuild.

CodeStar

AWS CodeStar AWS - это полностью управляемый сервис, который упрощает разработку, создание и развертывание приложений на CodeStar. предоставляет предварительно настроенные среды разработки для различных языков программирования и фреймворков, включая Java, .NET, Node.js, Python и Ruby. Он также предоставляет конвейер непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), позволяющий легко автоматизировать развертывание приложений.

CodeBuild

AWS CodeBuild CodeBuild интегрируется с популярными репозиториями исходного кода, такими как AWS CodeCommit, GitHub и Bitbucket, и предоставляет предварительно настроенные среды сборки для различных языков программирования и фреймворков. CodeBuild также предоставляет масштабируемую и высокодоступную инфраструктуру сборки, что делает ее идеальной для крупных рабочих нагрузок по сборке и тестированию.

Безопасность, идентификация и соответствие требованиям

AWS предоставляет различные услуги для обеспечения безопасности и соблюдения требований безопасности и нормативных требований, такие как IAM и KMS.

IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) - это веб-сервис, обеспечивающий безопасное управление доступом к ресурсам AWS для ваших пользователей. IAM позволяет создавать и управлять пользователями и группами AWS и назначать им разрешения на доступ к ресурсам AWS. IAM также предоставляет возможности многофакторной аутентификации (MFA) для дополнительной безопасности.

KMS

AWS Key Management Service (KMS) - это управляемый сервис, который упрощает создание и контроль ключей шифрования, используемых для шифрования ваших данных. KMS интегрируется с различными сервисами AWS, такими как S3, EBS и RDS, и обеспечивает централизованный контроль над ключами шифрования, используемыми для шифрования ваших данных. KMS также предоставляет безопасное и высокодоступное решение для управления ключами, что делает его идеальным для шифрования и защиты данных.

Инструменты управления

AWS предоставляет различные инструменты для управления и мониторинга инфраструктуры, такие как CloudWatch и CloudFormation.

CloudWatch

Amazon CloudWatch AWS AWS CloudWatch предоставляет данные и оперативную информацию о различных ресурсах AWS, таких как экземпляры EC2, базы данных RDS и ведра S3. Он также предоставляет оповещения и автоматизированные действия, позволяющие быстро реагировать на изменения в среде.

CloudFormation

AWS CloudFormation CloudFormation - это служба, позволяющая создавать, обновлять и удалять ресурсы AWS предсказуемым и повторяемым образом. предоставляет общий язык для описания и предоставления всех ресурсов инфраструктуры в вашем приложении. Он также обеспечивает версионность и отслеживание изменений, что упрощает отмену изменений или развертывание новых версий инфраструктуры.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое Amazon Web Services (AWS)?

AWS это платформа облачных вычислений, предлагаемая Amazon, которая предоставляет набор услуг и инфраструктуру для создания и размещения веб-приложений.

Каковы преимущества использования AWS?

Экономическая эффективность, масштабируемость, безопасность, надежность и широкий спектр услуг.

Чем AWS отличается от других платформ облачных вычислений?

AWS является крупнейшей и наиболее зрелой облачной платформой, предлагающей более широкий спектр услуг и больший масштаб по сравнению с другими платформами.

Какие услуги предлагает AWS?

AWS предлагает более 200 облачных услуг, включая вычисления, хранение данных, базы данных, аналитику, машинное обучение, мобильную связь, безопасность и услуги Интернета вещей (IoT).

Что такое образ машины Amazon (AMI)?

AMI - это предварительно настроенный образ виртуальной машины, используемый для создания экземпляра в облаке AWS.

Как начать работу с AWS?

Создайте учетную запись AWS, выберите необходимые вам сервисы и начните использовать консоль управления AWS, API или CLI для доступа и управления вашими сервисами.

Какова стоимость AWS?

AWS Услуги оплачиваются в зависимости от использования, с несколькими моделями ценообразования, такими как за час, за гигабайт и за запрос.

Есть ли бесплатный уровень для AWS?

Да, AWS предлагает бесплатный уровень с ограниченным количеством услуг для новых клиентов в течение одного года.

Безопасен ли AWS?

AWS обеспечивает безопасную инфраструктуру и предлагает такие функции безопасности, как шифрование, управление идентификацией и доступом, а также сетевая безопасность. Однако окончательная безопасность ваших данных зависит от внедрения и использования.