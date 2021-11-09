База данных SQL - это реляционная база данных, которая использует язык структурированных запросов (SQL) для хранения, получения и манипулирования данными. Он квалифицируется как язык программирования. Базы данных SQL являются наиболее распространенным типом реляционных баз данных, и их используют самые разные предприятия и организации.

Базы данных на структурированном языке Query (SQL) просты в использовании и обслуживании и обладают множеством функций, которые делают их хорошо подходящими для различных приложений. Например, базы данных SQL обеспечивают следующее:

Надежная защита данных

Масштабируемость

Высокая производительность

Простота использования

Что такое база данных NoSQL (нереляционная база данных)?



База данных NoSQL - это нереляционная база данных, в которой не используется традиционная табличная структура реляционных баз данных. Базы данных NoSQL часто используются для обработки больших объемов данных, которые не очень хорошо подходят для реляционной модели.

Базы данных NoSQL можно разделить на четыре основные категории:

Хранилища, ориентированные на ключи и значения



База данных NoSQL хранит данные без схемы в виде набора пар ключ-значение. Значение, которое может быть любым, от простого текста до более сложной структуры данных, ищется по ключу. Примерами хранилищ ключевых значений являются DynamoDB и Riak.

Хранилища, ориентированные на столбцы



В них данные хранятся в столбцах, а не в строках. Хранилища, ориентированные на столбцы, часто используются для хранилищ данных и аналитических приложений. Примерами хранилищ, ориентированных на столбцы, являются Cassandra и HBase.

Хранилища документов



В таких базах данных NoSQL данные хранятся в документах. Документы могут быть структурированы любым способом, что делает их очень гибкими. Примерами хранилищ документов являются MongoDB и Couchbase.

Графовые хранилища



Эти базы данных хранят данные в виде графовой структуры, с узлами и ребрами, соединяющими данные. Графовые хранилища часто используются в приложениях, которым необходимо анализировать сложные взаимосвязи. Примерами графовых хранилищ являются Neo4j и OrientDB.

Плюсы SQL



Базы данных SQL (реляционные системы управления базами данных) существуют уже несколько десятилетий и являются самыми популярными базами данных, используемыми сегодня. Вот несколько причин, по которым базы данных SQL так популярны:

Базы данных SQL просты в использовании. Даже люди, не имеющие опыта работы с базами данных, могут научиться использовать базы данных SQL, пройдя небольшое обучение. Они очень универсальны и могут использоваться для любых целей - от небольших персональных до крупных корпоративных баз данных, нуждающихся в хранении данных. Базы данных SQL надежны. Они предназначены для обработки больших объемов данных и транзакций без потери или повреждения базы данных. Если в них используется распределенная база данных, это может обеспечить безопасность. В распределенной базе данных подобные базы данных находятся в разных местах. Их можно масштабировать. Их можно легко расширить, чтобы вместить больше данных и пользователей по мере необходимости. Вы получаете больше места для хранения данных. Большинство крупных поставщиков баз данных поддерживают базы данных SQL. Это означает, что у предприятий есть много вариантов, когда дело доходит до выбора базы данных SQL. Их поддерживает сильное сообщество разработчиков. Это сообщество обеспечивает поддержку и ресурсы для предприятий и частных лиц, использующих базы данных SQL.

SQL против NoSQL: Основные различия



Базы данных SQL и NoSQL - два самых популярных типа баз данных. Они обе могущественны и ценны по-своему. Вот основные различия:

Базы данных SQL - это реляционные базы данных. Это означает, что данные организованы в таблицы, и каждая таблица имеет определенную структуру. Таблицы связаны друг с другом посредством отношений. Это делает базы данных SQL очень мощными для хранения данных, доступ к которым должен осуществляться определенным образом.

Базы данных NoSQL - это нереляционные базы данных. Это означает, что данные хранятся в виде набора документов. У этих документов нет определенной структуры, и они не связаны друг с другом отношениями. Таким образом, они больше подходят для хранения данных, к которым не нужно обращаться определенным образом.

Одно из основных различий между базами данных SQL и NoSQL заключается в способе масштабирования. Базы данных SQL используют вертикальное масштабирование, то есть они масштабируются за счет увеличения мощности сервера. Базы данных NoSQL используют горизонтальное масштабирование, то есть они масштабируются путем добавления большего количества серверов.

Еще одно различие заключается в том, что базы данных SQL обычно дороже в обслуживании, чем базы данных NoSQL. Базы данных SQL требуют большего администрирования, например, создания и поддержки индексов и представлений. Базы данных NoSQL зачастую менее затратны, так как требуют меньше администрирования.

Базы данных SQL также обычно более сложны, чем базы данных NoSQL. Это связано с тем, что базы данных SQL должны следовать правилам ACID (атомарность, согласованность, изоляция и долговечность), что может сделать их более медленными и сложными. С другой стороны, базы данных NoSQL часто более просты и могут быть быстрее, поскольку им не нужно следовать правилам ACID .

Правила SQL ACID :



ACID означает атомарность, согласованность, изолированность и долговечность. Короче говоря, это означает, что данные хранятся надежно и безопасно, а транзакции обрабатываются надежно и последовательно. NoSQL, с другой стороны, не следует правилам ACID. Это означает, что он более гибок в хранении и обработке данных. Однако это также означает, что данные не всегда хранятся надежно и безопасно, а обработка транзакций может быть ненадежной и непоследовательной.

Итак, что же лучше? Это зависит от ваших потребностей. Если вам нужна гибкая база данных, способная обрабатывать большое количество данных, то NoSQL - хороший выбор. Если вам нужна надежная и последовательная база данных, то лучше выбрать SQL. Если вам нужна база данных, в которой легко выполнять запросы и которая масштабируется по вертикали, то лучшим выбором будет база данных SQL. Если вам нужна база данных, которая легко масштабируется по горизонтали и не требует больших затрат на обслуживание, то лучшим выбором будет база данных NoSQL.

MongoDB vs MySQL



MongoDB и MySQL - оба популярных варианта в мире баз данных. Но какая из них является правильным выбором для вашего проекта? В этой статье мы сравним MongoDB и MySQL с точки зрения производительности, масштабируемости и простоты использования.

MongoDB - это документо-ориентированная база данных, которую легко масштабировать. Она использует JSON-подобные документы с динамическими схемами, что облегчает хранение и запрос данных. Она также подходит для неструктурированных данных, таких как файлы журналов и данные социальных сетей.

MySQL - это реляционная база данных, которую сложнее масштабировать. Она использует фиксированную схему, что усложняет хранение и запрос данных. Однако MySQL является хорошим выбором для структурированных данных, таких как финансовые данные. С точки зрения производительности MongoDB в целом быстрее, чем MySQL. Она также более масштабируема, чем MySQL.

С точки зрения простоты использования, MongoDB проще в использовании, чем MySQL.

Итак, какая база данных является правильным выбором для вашего проекта? Это зависит от требований вашего проекта. MongoDB - хороший выбор, если вам нужна быстрая, масштабируемая база данных для неструктурированных данных. MySQL подойдет, если вам нужна реляционная база данных для структурированных данных.

Облако и будущее SQL и NoSQL



Облако стало неотъемлемой частью нашей личной и профессиональной жизни. Нелегко представить себе мир без него. Облако позволило нам получить доступ к информации и приложениям в любом месте и в любое время. Оно также позволило нам более эффективно хранить данные и обмениваться ими. Оно упростило хранение данных.

Облако оказало значительное влияние на мир баз данных. В прошлом большинство предприятий использовали реляционные базы данных, такие как SQL. Однако облако также позволило компаниям использовать базы данных NoSQL. Базы данных NoSQL менее жесткие и более масштабируемые, чем базы данных SQL. Они также лучше подходят для работы с большими данными.

Примеры баз данных SQL



Базы данных SQL - одни из самых распространенных баз данных в мире, использующие несколько языков SQL. Они используются в различных приложениях, от малого бизнеса до крупных предприятий.

Они просты в использовании и обладают большой гибкостью. Компании могут использовать их для хранения, манипулирования и поиска данных.

Существует множество различных типов баз данных SQL, но наиболее распространенными являются MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB и Oracle.

MySQL - это бесплатная база данных с открытым исходным кодом, популярная среди малого бизнеса и веб-приложений.

Microsoft SQL Server - это коммерческая база данных, которую используют крупные организации. Oracle также является коммерческой базой данных.

Примеры баз данных NoSQL



MongoDB - популярная база данных NoSQL. Это документо-ориентированная база данных, простая в использовании и масштабируемая. MongoDB также очень гибкая, позволяющая хранить широкий спектр типов данных. Они могут работать с большими данными.

Cassandra - еще одна популярная база данных NoSQL. Это база данных, ориентированная на столбцы, которая разработана для обеспечения высокой доступности и масштабируемости. Cassandra часто используется для хранения больших объемов данных.

HBase - это база данных, ориентированная на столбцы, построенная на основе файловой системы Hadoop. HBase разработана для масштабируемости и производительности. HBase часто используется для анализа данных в режиме реального времени.

Redis - это надежная база данных in-memory, которая часто используется для кэширования. Redis быстра и может использоваться для многих приложений.

Базы данных NoSQL становятся все более популярными по мере роста потребности в масштабируемости и гибкости. Существует несколько типов баз данных NoSQL, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. В этой статье мы рассмотрели некоторые из наиболее популярных баз данных NoSQL и изучили их особенности. Теперь давайте разберемся, когда какую из них использовать.

Когда использовать SQL против NoSQL для вашего бизнеса



Не существует универсального ответа на вопрос, когда использовать SQL против NoSQL для вашего бизнеса. Решение о том, какую технологию базы данных использовать, зависит от нескольких факторов, включая характер данных, требования к производительности, требования к масштабируемости и бюджет.

Некоторые компании явно предпочтут одну технологию баз данных другой. Например, компании, работающие с большими объемами структурированных данных, могут обнаружить, что базы данных SQL подходят лучше. С другой стороны, компании, которым необходимо быстро масштабироваться и работать с большими объемами неструктурированных данных, могут решить, что базы данных NoSQL - лучший выбор.

Другим компаниям может понадобиться использовать базы данных SQL и NoSQL, чтобы получить максимальную отдачу от своих данных. Например, компания может использовать базу данных SQL для транзакционных данных и базу данных NoSQL для аналитики.

Суть в том, что при выборе между базами данных SQL и NoSQL нет правильного или неправильного ответа. Лучшее решение для вашего бизнеса будет зависеть от вашей конкретной должности.

База данных в AppMaster



Если вы разработчик, вы знаете, что одной из важнейших частей вашей работы является создание и поддержка базы данных. И если вы работаете с MySQL, вы знаете, что это может быть сложной задачей. Но что если бы существовал инструмент, который мог бы упростить создание и управление базами данных даже для тех, кто имеет минимальный опыт кодирования?

Более того, хотя каждый тип базы данных имеет свои уникальные особенности, все они имеют одну общую задачу: разработка схемы базы данных. Это процесс разработки таблиц, полей и связей между ними, в которых будут храниться данные.

Это может быть сложный и трудоемкий процесс, особенно если база данных должна быть совместима с несколькими типами. Именно здесь на помощь приходит AppMaster.

Это no-code

Этот инструмент визуального проектирования баз данных облегчит вам жизнь. С помощью AppMaster вы можете легко создавать базы данных, проектировать таблицы и управлять данными без использования языка программирования. И все это с помощью мощного искусственного интеллекта.

вы можете легко создавать базы данных, проектировать таблицы и управлять данными без использования языка программирования. И все это с помощью мощного искусственного интеллекта. С AppMaster создать базу данных очень просто. Вам не нужно писать сложный код; вы можете drag and drop таблицы в диаграмму для построения и визуализации базы данных и создания связей между ними.

Вы можете добавлять таблицы и поля, а AppMaster автоматически сгенерирует необходимый код. А если впоследствии вам понадобится внести изменения в вашу базу данных, AppMaster позаботится об этом.

Он позволяет создавать сложные диаграммы схем.



Визуально создавать и изменять структуру базы данных.



Исследовать и добавлять важные внешние связи между моделями



Автоматизирует процесс изменения базы данных



Делает сложные задачи более управляемыми.



Экономит деньги и время.



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