JSON (JavaScript Object Notation) и XML (Extensible Markup Language) - популярные форматы для обмена данными. Однако, хотя они имеют много общего, это не одно и то же. Цель этой статьи - определить основные различия и сходства между JSON и XML, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, какой формат данных использовать, когда другие экспортируют ваши данные для потребления или сохраняют их локально в файле на вашем компьютере.

JSON и XML - это два разных способа хранения данных в компьютере. Оба они полезны для хранения данных, но у каждого есть свои преимущества и недостатки. Например, JSON легче читать и понимать, чем XML, но он менее гибкий. С другой стороны, XML более гибкий, чем JSON, но его написание может быть более сложным.

Что такое XML?



XML это открытый стандарт для хранения и обмена данными. Это язык разметки для описания структуры и содержания любого XML файла, такого как документы, веб-страницы или базы данных. Можно считать, что XML похож на HTML, но лучше: он позволяет прикреплять дополнительную информацию к узлам документа без изменения основного формата.

Расширяемый язык разметки (XML) был создан в начале 1990-х годов на смену SGML (кремниевый графический мультимедийный язык). XML - это открытый стандарт, который позволяет авторам определять свой язык разметки и использовать его на любом сайте или в любом приложении.

XML со временем стал очень популярным, но некоторые отрасли все еще используют SGML вместо XML, потому что им проще работать с существующими стандартами кодирования - особенно если они используют шаблоны в стиле Microsoft word, а не HTML5.

Существует множество преимуществ использования кода XML. Одно из главных - это то, что он более гибкий, чем HTML, а значит, вы можете легко создать собственный язык разметки для своего сайта или приложения. Кроме того, это облегчает форматирование данных и их корректное отображение в любом браузере или устройстве.

XML также позволяет создавать пользовательские теги, которые можно использовать в любых данных XML. Эти теги часто используются для определения конкретных XML данных. Это облегчает совместную работу разработчиков и дизайнеров при создании новых проектов!

Документ XML или данные XML - это набор элементов и атрибутов, которые могут быть вложены друг в друга. Элементы окружены открывающими и закрывающими тегами, а атрибуты - нет. Элемент может содержать вложенные элементы, символьные данные и текст. Обратите внимание, что в данных XML нет пробелов между тегами и между элементами; все должно быть заключено в пары скобок.

Что такое JSON?



JSON является форматом обмена данными. Он не зависит от языка, то есть может использоваться с любым языком программирования, а лежащая в его основе структура данных не зависит от платформы. Независимая от языка природа JSON делает его идеальным для использования в веб-разработке, где может потребоваться обмен данными с другими языками программирования, такими как Ruby или JavaScript.

JSON использует теги для разметки данных: "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." Ключи и значения всегда должны быть окружены фигурными скобками ({) и квадратными скобками ([]) соответственно. Кроме того, каждая пара ключ-значение должна иметь равное количество кавычек вокруг нее - например: {"name": "John"} не будет корректным, потому что после тега name слишком мало кавычек.

JSON является легковесным благодаря использованию экономичного двоичного кодирования (эту технику мы рассмотрим более подробно позже). Это делает его идеальным для передачи небольших объемов информации по сети, например, при отправке запросов на оплату между интернет-магазинами или веб-интерфейсами API, возвращающими результаты из баз данных.

JSON Библиотеки парсеров позволяют читать и записывать этот формат, не требуя знаний о том, что входит в каждое поле - все, что вам нужно, это несколько основных правил:

Поля должны иметь согласованные имена.

Все значения должны быть строками.

Знаки запятой должны разделять значения.

JSON также является человекочитаемым, то есть вы можете открыть файл и посмотреть, что в нем находится, не прогоняя его через синтаксический анализатор. Это делает отладку проблем в вашем коде более доступной и помогает документировать данные, полученные вами от других приложений (что особенно полезно, если они написаны на другом языке).

JSON Формат обмена данными используется во многих различных контекстах, от веб-разработки до хранения данных. Это также идеальный формат для обмена информацией между веб-интерфейсами и приложениями, поскольку это простой способ сериализации сложных данных в одну строку.



JSON vs XML: различия



JSON vs XML: первое отличие



JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation. Это текстовый открытый стандартный формат обмена данными. JSON легкий и легко читаемый, но не предоставляет схем или информации о типах. Он отлично подходит для обмена данными между несколькими приложениями. XML означает расширяемый язык разметки. Это язык разметки, который определяет структуру любого файла XML в виде древовидной структуры. XML читается людьми, но не обязательно машинами. Его можно использовать для обмена структурированной информацией между программами и документами.

JSON vs XML: второе отличие



JSON и XML - популярные способы хранения структурированных данных в файле или базе данных. Как уже упоминалось, JSON - это легкий, читаемый человеком способ представления структур данных, в то время как код XML - более объемный способ представления структурированных данных.

JSON vs XML: третье отличие



Одно из ключевых различий между этими двумя форматами данных заключается в том, что JSON может использоваться с JavaScript или обычными текстовыми файлами, в то время как XML может храниться только в виде текстового файла. Кроме того, при обработке информации JSON использует меньше памяти, чем программа XML. Эти ключевые различия в использовании памяти делают JSON идеальным форматом для быстрой обработки больших объемов данных.

JSON vs XML: четвертое отличие



Формат JSON - это способ компактного хранения данных, чтобы программы могли их прочитать. Как правило, его легче писать и читать, чем XML, поскольку в нем используется меньше символов. В то же время формат данных XML - это особая форма языка разметки для хранения данных в организованном виде. У него больше возможностей, чем у JSON, но он также сложнее, поскольку требует больше информации о структуре документа, прежде чем его можно будет прочитать.

JSON vs XML: пятая разница



Формат JSON используется для хранения и передачи данных, а XML - для представления данных в машиночитаемом виде. JSON набирает популярность как средство хранения данных для веб-приложений благодаря своей простоте. В отличие от него, XML все еще используется для передачи структурированных данных через Интернет.

JSON vs XML: шестая разница



Одно из ключевых различий между этими двумя форматами данных заключается в том, что JSON, как правило, более компактен, чем XML, а значит, его можно быстрее передавать по сетям. JSON также имеет меньше ограничений на структуру, что помогает программистам при попытке разобрать большой объем данных. Кроме того, многие языки программирования поддерживают оба формата, поэтому нет необходимости переключаться между ними при работе с разными платформами или языками программирования.

JSON vs XML: седьмая разница



Вы можете использовать JSON в своем веб-приложении или мобильном приложении, не беспокоясь о проблемах совместимости, поскольку он широко распространен в веб- и мобильных приложениях. С другой стороны, XML имеет некоторые проблемы, когда речь идет о кросс-платформенной совместимости. Он не поддерживается многими языками программирования (кроме Actionscript), поэтому разработчикам приходится выбирать между использованием таких инструментов, как Apache HttpComponents или Apache axis2, если они хотят, чтобы их приложения работали на нескольких платформах одновременно.

JSON vs XML: восьмая разница



XML файлы требуют больше места для хранения, чем файлы JSON (по крайней мере, если вы используете их с Node). В целом, это не является проблемой, если на вашем веб-сервере достаточно оперативной памяти для хранения этих файлов; в противном случае вам следует подумать об изменении архитектуры вашего приложения, чтобы вся обработка происходила на стороне клиента, а не за кулисами, где она будет занимать слишком много места в памяти.

JSON против XML: девятое отличие

Одно из ключевых различий между JSON и XML заключается в том, что XML имеет более жесткую структуру, чем JSON, что делает его более сложным для манипуляций без разрушения документа. Кроме того, большинство файлов XML нельзя редактировать в месте, как это делают документы JSON; поэтому, если вы хотите изменить значение элемента в документе JSON, вы можете отредактировать значение непосредственно в текстовом редакторе, и дело сделано. Это означает, что злоумышленник может изменить значение элемента, просто отредактировав сам документ, и это отразится в выводе вашей программы.

JSON vs XML:10 разница

Синтаксис JSON и XML;

JSON синтаксис более компактный, чем у XML .

синтаксис более компактный, чем у . JSON синтаксис легче читать и писать.

Синтаксис JSON позволяет легко определять объекты, в отличие от более многословного способа работы с массивами или коллекциями в синтаксисе XML. Например:

``javascript function myFunction(date) { return { "date": date }; } var obj = Object.create(null); obj["date"] = new Date(); ```''

Также важно помнить, что синтаксис для XML сложнее, чем для JSON из-за необходимости ссылок на сущности, которые могут не понадобиться в некоторых случаях (например, если вы создаете API-сервис). XML не является человекочитаемым. Читать JSON гораздо легче, чем XML , потому что в JSON используется меньше символов, что облегчает понимание смысла данных. JSON более лаконичен. В нем используется меньше символов для представления той же информации, что и в XML .

JSON против XML:11 разница

В JSON и XML тип данных значения кодируется как объект или элемент. В JSON в качестве типов данных поддерживаются только строки, числа, булевы и null. С другой стороны, в данных XML для описания данных XML могут использоваться многие другие типы, например, дата и время.

и тип данных значения кодируется как объект или элемент. В в качестве типов данных поддерживаются только строки, числа, булевы и null. С другой стороны, в данных для описания данных могут использоваться многие другие типы, например, дата и время. В объектной нотации JavaScript типы данных никак не кодируются. Разработчик сам решает, как он хочет представить свои данные в виде объектов и массивов, используя JSON . В результате в JSON не существует правил относительно того, что может быть использовано в качестве значения или имени атрибута.

JSON vs XML: сходства



Оба JSON и XML являются самоописывающимися форматами.



Самоописывающиеся форматы были разработаны таким образом, чтобы быть человекочитаемыми, человекозаписываемыми, машиночитаемыми и машинозаписываемыми. Например:

Человекочитаемый - одни и те же данные могут быть представлены различными способами (например, в виде текста ASCII) так, чтобы люди могли легко понять их без необходимости изучать принцип работы компьютера или конкретную информацию, хранящуюся внутри объекта;

Возможность написания человеком - человек может изменять содержимое существующих объектов, добавляя или удаляя их свойства;

машиночитаемые - машины могут понимать эти файлы, поскольку существуют правила форматирования чисел (например, первая десятичная точка всегда находится на своей строке).

Оба JSON и XML имеют хорошую поддержку для определения и проверки содержимого.



JSON и XML широко используются, поэтому они поддерживаются многими языками программирования. Например, JSON поддерживается JavaScript, Python, Perl и Ruby. Данные XML также поддерживают многие языки программирования: JavaScript, PHP и C# (который является версией C++ от Microsoft). Вы можете использовать библиотеку сериализатора XML, чтобы превратить ваш документ JSON в файл XML - точно так же, как вы можете написать HTML-страницу с помощью тега или создать изображения.

Сериализация данных



JSON и XML можно использовать для сериализации данных (преобразование структуры данных в формат для хранения или передачи). Это означает, что вы можете использовать их для передачи информации от одного приложения или системы к другой через коммуникационный канал, такой как HTTP или SOAP (простой протокол доступа к объектам).

Текстовые



Одно из наиболее очевидных сходств между этими двумя структурами данных заключается в том, что JSON и XML являются текстовыми. В результате многие считают, что JSON был создан как более простая альтернатива XML.

Иерархические структуры



В-третьих, оба формата имеют иерархическую структуру, где каждое поле имеет свое имя и значение, разделенные запятыми.

Когда следует использовать JSON?



JSON часто используется при создании веб-страниц, которые будут просматриваться людьми с разными операционными системами или браузерами. Он также может использоваться для обмена данными между веб-серверами или устройствами.

Является ли JSON быстрее, чем XML?



JSON и XML - отличные способы хранения данных на веб-сервере, но у них разные достоинства и недостатки. JSON быстрее, потому что:

JSON формат имеет меньшую площадь, чем XML . JSON имеет более простой синтаксис для редактирования и создания новых документов, что делает отладку ошибок в ваших данных более доступной. JSON является более гибким, чем XML - его можно использовать во многих различных языках программирования, тогда как XML можно использовать одновременно только в одном языке программирования (обычно Java).

JSON будет работать быстрее, если вы используете одни и те же данные в обоих форматах, поскольку хранение одного и того же объема информации занимает меньше памяти. Это происходит потому, что JSON использует только однобайтовые символы для строковых типов данных, в то время как XML использует двухбайтовые символы для всего остального.

Однако если вы храните что-то вроде электронной таблицы excel, содержащей миллионы строк с миллионами столбцов и тысячами значений в строке - или что-то еще, что требует больше места, чем может вместить простая строка - то XML будет лучшим выбором. Причина в том, что XML может проверять ошибки более эффективно, чем JSON (это помогает предотвратить ошибки в вашем программном обеспечении).

Является ли XML более безопасным, чем JSON?



Согласно исследованию Национального института стандартов и технологий (NIST), XML является более безопасным, чем JSON. В исследовании использовались как наборы данных из открытых источников, так и собственные наборы данных, отправленные по незащищенным каналам. Исследование показало, что вероятность атаки на XML выше, чем на JSON, но оба они уязвимы для атак.

В исследовании NIST также рассматривалось, насколько легко злоумышленнику изменить или удалить данные в любом формате, а также что произойдет, если злоумышленники смогут изменить структуру самих данных, например, изменить порядок элементов в документе XML или добавить элементы, которых изначально не было.

JSON против XML: заключение



JSON и XML - отличные способы представления данных, но у них есть свои преимущества и недостатки. XML существует уже давно и широко используется в корпоративных средах. JSON - более новый, но он набирает популярность среди разработчиков, ищущих простой синтаксис для обмена данными.

Выбор между JSON и XML зависит от ваших потребностей: если вы работаете с большими объемами данных, то вам подойдет XML; если вам нужно взаимодействовать с другим приложением с помощью API или SOAP, то лучше выбрать JSON. В любом случае, лучшее, что вы можете сделать, это изучить плюсы и минусы каждого формата и решить, что лучше всего подходит для вашего проекта!

Если вы создаете свой проект, используя no-code платформу AppMaster, то при создании бэкенда в нем автоматически создается REST API. В AppMaster существует 3 типа эндпоинтов:



Пользователь может выбрать для использования данные в формате JSON (по умолчанию), XML, или в двоичном формате (RAW). Для всех типов API AppMaster автоматически генерирует документацию в формате OPEN API (Swagger).