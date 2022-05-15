Продукты есть везде!

Каждый продукт, о котором вы слышали или, возможно, используете ежедневно, когда-то был идеей, прежде чем он завоевал популярность на рынке. Как только идея приходит в голову, в процессе разработки продукта следует ряд этапов, чтобы сделать продукт готовым к выходу на рынок.

Что такое разработка продукта?

Процесс разработки продукта относится к бизнес-стратегии, используемой компаниями при запуске нового продукта или переработке уже используемого продукта. По мере роста выручки продукт в конечном итоге набирает высоту.

Многие компании, как правило, стартапы, разрабатывают и создают продукты с нуля. Эти компании сосредоточены на предоставлении своим конечным пользователям уникального продукта с отличительными характеристиками и исключительными функциональными возможностями. Тем не менее, многие компании выбирают процесс разработки продукта для перестройки существующих продуктов с привлекательными, отличительными и выдающимися функциями. Они стремятся провести ребрендинг продукта или запустить новый дополнительный продукт к существующим.

Категории процесса разработки продукта

Категоризация важна независимо от стратегии, которую вы предпочитаете для процесса создания продукта — представления нового продукта или переопределения существующего продукта. Погрузитесь в краткое изложение списка категорий разработки продукта:

СтандартизацияСтандартизация — это процесс создания продукта, заключающийся в последовательном производстве и продаже продуктов. Это влечет за собой обеспечение того, чтобы продукт соответствовал определенному набору критериев на каждом рынке, таких как качество товара, предоставление услуг или эстетика.

Упрощение

Искусство сжатия как можно большего количества функций в наименьшее количество фрагментов при использовании наиболее эффективных и экономичных процессов проектирования и производства известно как упрощение продукта.

Специализация

Когда бизнес фокусирует свой маркетинг на определенном бренде, он относится к категории специализированных. Здесь основное внимание уделяется преимуществам и качеству постпродакшна продукта.

Диверсификация

Диверсификация — это метод, используемый для повышения прибыльности и увеличения продаж за счет нового или обновленного продукта.

Этапы разработки продукта

Разработка продукта — это поэтапный процесс. Каждый этап разработки продукта требует напряженных усилий, сосредоточенности и внимания. Предприятия, которым не удается пропустить ни одного этапа разработки продукта, скорее всего, быстро погибнут по сравнению со своими коллегами, которые последуют за ними.

Исследования и разработки

Исследования и разработки, также известные как развитие рынка, являются начальным, но наиболее важным этапом жизненного цикла разработки продукта, особенно если вы создаете продукт с техническими характеристиками. Тестирование рынка, исследования и анализ конкурентов — вот лишь некоторые из них — отличные способы добиться успеха на этом начальном этапе.

Вводный этап

Вводный этап разработки продукта — это момент, когда продукт выходит на рынок. Тем не менее, продажи довольно низкие, потому что продукт находится на начальной стадии. Расходы на маркетинг высоки, потому что необходимо приложить много усилий, чтобы донести информацию до рынка. Стратегии создаются для создания рынка и создания спроса.

Стадия роста

За стадией внедрения продукта следует стадия роста. Здесь основное внимание уделяется росту продукта, улучшению и расширению проникновения на рынок. Компании могут удерживать клиентов, вводя новые функции, скидки и дизайн, потому что это самое прибыльное время для компании.

Совет. По мере того, как все больше людей будут использовать ваш продукт, вам потребуется увеличить количество серверов, облачных вычислений и баз данных. Вы строите бизнес-планы и готовы к большому шоу, чтобы не волноваться при работе с большой аудиторией.

Стадия зрелости

Компания начинает добиваться стабильных результатов с течением времени. Используя статистику, компания может сказать, проходит ли она красную зону и пора ли внедрять инновации в новый продукт. На этом этапе продукт оправдал свой успех, и компания может извлечь уроки из этой модели. Даже если компания решит инвестировать больше в исследования и разработки продукта, положительные результаты не гарантируются.

Падение рынка

Пожалуй, последний этап разработки продукта. Продукт находится в стадии упадка. Сравнительно лучшие продукты превзошли продукты на рынке, не оставив места для конкуренции. Компания переживает снижение прибыли и выручки. Дополнительный маркетинг не помогает компании. Лучшее решение — выпустить продукт из эксплуатации и переформулировать инвестиции в разработку продукта.

Всегда ли выпуск продукта проходит успешно?

Нет! Не все продукты, запущенные и выпущенные на рынок, достигают успеха. Только 10% продуктов, выпущенных на рынок, попадают в графу успеха, а остальные, 90%, терпят неудачу. Создавать отличные продукты, отвечающие потребностям клиентов, сложно, особенно если вы стартап, разрабатывающий что-то новое с нуля.

Основные причины отказа продукта:

Непонимание потребностей клиентов

Не решить существующую проблему

Качество не на высоте

Неверная политика распространения

Не таргетинг на нужную аудиторию

Советы экспертов по улучшению процесса разработки продукта

Учиться на ошибках предпринимателей — отличный способ насторожиться и действовать с умом. Вот шаги разработки продукта, которые вы должны использовать, чтобы сделать ваш продукт успешным.

Выберите общий язык

Использование общего языка предотвращает путаницу из-за жаргона, используемого для обозначения процесса разработки продукта. Это, вероятно, более полезно, если вы разрабатываете продукт с техническими характеристиками.

Выберите правильный процесс

Вы должны знать, представляете ли вы новый продукт или улучшаете продукт, уже существующий на рынке. Важнейшим шагом является разработка стратегии развития продукта.

Привлечь соответствующие стороны

Каждый человек в каждом отделе должен понимать, какую роль он играет в разработке продукта. Идеи всех сторон должны приветствоваться.

Обеспечьте хорошее управление проектом

Сначала вам нужно установить цель для вашего бизнеса и знать, какие функции вы хотите добавить в продукт. Менеджеры по продукту должны быть сильными лидерами, которые дают своим командам возможность принимать трудные решения. Если вы не решите трудности, возникнут задержки, и в результате усилия всей группы будут поставлены под угрозу.

Ориентированные на результат способы оптимизации процесса разработки нового продукта

Генерация идей

Первым шагом в разработке продукта является генерация идеи. Прежде чем компания начнет инвестировать в разработку продукта, она должна иметь четкое и детальное видение своего проекта и идей. Компания должна определить проблему, которую она собирается решить. Им нужно смотреть на своих конкурентов и проблемы, с которыми сталкиваются конкуренты, и как они могут решить эти проблемы. На этом этапе происходит генерация идей, готовых к реализации. Компания должна знать потребности пользователя, которые решает продукт, и для кого он предназначен.

Исследовать

Следующий шаг — просмотреть все идеи, отфильтровать их и оставить лучшие. Чтобы подтвердить утверждение как лучшее, компания может выбрать отправку онлайн-опросов и исследований спроса в Интернете, открыв страницы в социальных сетях, где вы можете оценить вовлеченность клиентов, предоставив им предварительный заказ продукта или подписавшись на электронные письма о продукте.

SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) также является хорошим подходом к исследованию продукта при составлении списка идей. Лучше всего выбрать идею, чьи сильные стороны и возможности перевешивают слабые стороны и угрозы для продукта вашего бизнес-плана.

Продумайте бизнес-план

Если вы строите бизнес-планы до разработки прототипа, это работает. Бизнес-план должен включать все экономические элементы, связанные с разработкой, продвижением и продажей продукта. Лучше всего набросать от руки эскизы того, как вы хотите, чтобы изделие выглядело. Сохраняйте иллюстрации подробными, чтобы они не потерялись на последующих этапах. Ваш бизнес-план поможет в анализе затрат на разработку, создании воронки продаж и связанных с этим расходов после запуска.

Создать прототип

Целью создания прототипа является создание образца готового продукта. Прототип — это то, что будет использоваться для проверки на наличие недостатков и удобства использования. Компания может показать потенциальным инвесторам свой прототип и использовать его в маркетинговых целях.

С развитием технологий прототипы можно легко создавать с помощью 3D-принтеров. Компании должны стремиться сделать свои прототипы как можно более привлекательными, поскольку они являются краеугольным камнем для последующих этапов разработки продукта.

Создайте свою цепочку поставок

После создания прототипа, который вас удовлетворил, следующим шагом будет поиск необходимых материалов и поиск партнеров по производству. Лучше всего искать разных поставщиков материалов, которые вам нужны, чтобы сравнить затраты. Варианты, открытые для нескольких поставщиков, предлагают резервную копию, если один из них откажется.

Исправить стоимость продукта

Фиксация стоимости вашего проекта — важный шаг, который должны выполнить новые компании при запуске или воссоздании существующего продукта. Оценка общей стоимости гарантирует, что стоимость проданных товаров соответствует розничной цене и валовой прибыли. В долгосрочной перспективе это помогает, если вам пришлось разбить все расходы, такие как сырье, производство и доставка, импортные сборы и пошлины. Все расходы, которые вы несете, составляют значительную часть вашей стоимости проданных товаров.

После того, как вы создали себестоимость проданных товаров, вы можете определить цены на товары, учитывая прибыль и возможную валовую прибыль по каждому проданному товару.

Подготовьтесь к рынку

Возможно, это последний шаг в разработке продукта, который включает в себя передачу продукта бизнес-плана вашей маркетинговой команде для маркетинговых целей. Маркетинговая команда может продвигать продукт в социальных сетях, отправляя подписчикам электронные письма или даже используя рекламу. Этот шаг знаменует собой начало жизненного цикла продукта.