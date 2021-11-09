Ищете ли вы автоматическую систему оперативного управления для своих приложений? Если да, Kubernetes может стать вашим выбором и, в сочетании с AppMaster, поможет хостинг приложений с использованием no-code платформа и Kubernetes функции. Но сначала необходимо узнать, что такое Kubernetes это такое, насколько значима его цифровая трансформация и как он работает.

Kubernetes Он также называется краткой формой K8s или Kube. В конечном итоге он помогает в автоматизации вашего приложения, и каждая команда, присутствующая внутри развертывания приложений, как продолжение изменений, и масштабирование параметров цифровой трансформации, требует потребностей, следит за здоровьем вашего приложения, и все такое, становится проще с Kubernetes. Более того, Kubernetes это программное обеспечение с открытым исходным кодом для автоматизации развертывания и управления приложениями. В сочетании с их надежности и договоренности, контейнеры часто используются для создания современных приложений.

Что такое Kubernetes кластеры?

Группа узловых устройств, управляемых для обработки масштабируемых контейнерных приложений, также известна как Kubernetes кластеры. A Kubernetes кластер должен содержать плоскость управления и один или несколько узлов, которые являются вычислительными устройствами. Эта плоскость управления должна поддерживать предпочтительную форму кластера, включая активные корпоративные приложения и используемые ими контейнерные изображения. Узлы управляют рабочими нагрузками и корпоративными приложениями или приложениями в контейнерах.

Возможность организации и управления контейнерами на множестве компьютеров может быть виртуальной машиной, то есть облачной сборкой, или физической, то есть локальной; оба варианта лежат в основе преимуществ Kubernetes. Контейнеры в Kubernetes не привязаны к конкретным устройствам. Они несколько разделены по всему кластеру.

Кто вносит вклад в Kubernetes?

Инженеры компании Google создали и первоначально разработали Kubernetes. Google открыто обсуждает, как все выполняется в контейнерах внутри компании, и является одним из пионеров в разработке контейнерной технологии Linux. (Эта технология лежит в основе предложений Google по созданию облаков).

Внутренняя платформа Google, Borg, обеспечивает еженедельное развертывание более 2 миллиардов контейнеров. Цифровая трансформация и инновации, лежащие в основе значительной части Kubernetes были разработаны с использованием уроков, полученных при создании Borg, предшественника Kubernetes.

Что вы можете сделать с Kubernetes?

Вы можете делать множество вещей с Kubernetes системы, которые подталкивают невозможное к обработке и являются цифровой трансформацией и цифровой инновацией для Kubernetes кластеры для автоматической работы, оркестровать контейнеры между многочисленными инхолдерами и оптимизировать использование помощи, построив более приемлемое использование инфраструктуры и интерфейса.

Откаты и откаты

Kubernetes deployment позволяет постепенно развертывать изменения в конфигурации или коде приложения, отслеживая при этом состояние приложения, чтобы предотвратить массовое завершение работы экземпляров. Kubernetes развертывание откатит модификацию, если произойдет что-то неточное. Извлекайте выгоду из расширяющейся экосистемы стратегий развертывания.

Балансировка нагрузки

Ваше приложение не нужно изменять, чтобы использовать неизвестный механизм обнаружения сервисов. Подсам присваиваются уникальные IP-адреса Kubernetes, что позволяет балансировать нагрузку на группу Pods под одним DNS-именем.

Оркестровка депозитария

Автоматически поднимается в предпочитаемую вами систему хранилищ, будь то провинциальное хранилище, веб-метод хранения, такой как iSCSI, Cinder, NFS или Ceph, или общий провайдер облачных сборок, такой как AWS.

Наблюдение за конфигурацией

Разворачивайте и исправляйте загадки, расположение приложений и форматирование, не перестраивая образ и не раскрывая секреты состава стека.

Упаковка контейнеров

Автоматическое позиционирование контейнеров с сохранением доступности на основе потребностей в ресурсах и других ограничений. Объединяйте критически важные и оптимальные рабочие нагрузки для повышения коэффициента использования и еще большей экономии ресурсов.

Пакетное выполнение

Kubernetes может обрабатывать ваши рабочие нагрузки, связанные с набором контейнеров и CI , и оказывать помощь, возвращая при необходимости вышедшие из строя контейнеры.

Горизонтальное масштабирование

Вы можете быстро увеличить или уменьшить масштаб приложения с помощью команды, пользовательского интерфейса или автоматически на основе использования CPU.

Самовосстановление

Он уничтожает контейнеры, которые не отвечают на заданную пользователем проверку работоспособности, перезапускает отказавшие контейнеры, заменяет и перепланирует контейнеры, когда узлы умирают, и не рекламирует контейнеры клиентам, пока они не будут готовы к обслуживанию.

Разработан для расширяемости

Благодаря высокой расширяемости, вы можете добавлять функции в свой Kubernetes кластер, не изменяя исходный код.

IPv4 и IPv6 dual-stack

Выдача стручков или сервисов, таких как IPv4 и IPv6 адреса.

Как Kubernetes работает?

Кластер Kubernetes кластер - это функциональная Kubernetes установка. Плоскость управления и вычислительные узлы, или машинное обучение, можно рассматривать как два отдельных компонента Kubernetes кластера. Каждый узел, который может быть физической или виртуальной системой, имеет свою собственную среду Linux. Подсистемы, состоящие из контейнеров, выполняются на каждом узле. Плоскость управления должна поддерживать желаемое состояние кластера, включая активные приложения и используемые ими образы контейнеров. Контейнеризированные приложения и рабочие нагрузки выполняются на вычислительной машине.

Операционная система (например, Enterprise Linux), которая Kubernetes работает поверх. Она взаимодействует с блоками запущенных контейнеров на узлах. Сайт Kubernetes плоскость управления доставляет команды на вычислительные машины после получения их от администратора (или DevOps команды). Эта передача использует различные службы для автоматического определения того, какой узел наиболее подходит для выполнения задачи. Впоследствии нужная задача назначается на вычислительные модули узла при выделении ресурсов.

Желаемое состояние Kubernetes кластера определяет, какие рабочие нагрузки или приложения должны быть запущены, а также образы, которые они должны использовать, ресурсы, к которым они должны иметь доступ, и другую подобную информацию о конфигурации. В плане инфраструктуры мало что изменилось, когда речь заходит об управлении контейнерами. Проще говоря, у вас больше контроля над контейнерами, поскольку вы можете управлять приложениями на более высоком уровне, не занимаясь каждым отдельным контейнером или узлом.

Вы отвечаете за определение узлов Kubernetes, стручков и контейнеров, которые находятся внутри них. Контейнеры оркеструются с помощью Kubernetes. Вы сами решаете, где запустить Kubernetes. Это можно сделать на физических серверах, виртуальных машинах, в публичных, частных и гибридных облаках. Тот факт, что Kubernetes API работает на различных типах инфраструктуры - одно из его главных преимуществ.

Является ли Kubernetes то же самое, что Docker?

Существует набор инструментов для разработки программного обеспечения, называемый Docker для создания, совместного использования и выполнения отдельных контейнеров. Kubernetes это решение для реализации контейнерных приложений в масштабе. Рассматривайте контейнеры как стандартизированную упаковку для микросервисов, которая содержит все необходимые зависимости и код приложения. Docker отвечает за создание этих контейнеризированных приложений. Контейнер может быть запущен где угодно, включая локальные серверы, гибридные облачные нативные технологии, ноутбуки и даже граничные устройства.

В современных приложениях существует множество контейнеров. Kubernetes API отвечает за их запуск в реальном производстве. Контейнеризированные приложения могут автоматически масштабироваться, увеличивая или уменьшая вычислительные мощности в соответствии с запросами пользователей, поскольку репликация контейнеров проста. В большинстве случаев Kubernetes и Docker являются взаимодополняющими технологиями. Однако Docker также предлагает решение, известное как Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - для запуска крупномасштабных контейнерных приложений.

Что такое Kubernetes-native инфраструктура?

Набор ресурсов (включая серверы, реальные или виртуальные машины, гибридные облачные нативные платформы и многое другое), которые лежат в основе Kubernetes среда известна как Kubernetes инфраструктура. Процесс автоматизации многих операционных действий, необходимых для жизни контейнера, от развертывания до вывода из эксплуатации, известен как оркестровка контейнеров. Одной из популярных платформ с открытым исходным кодом для этого является Kubernetes.

В основе инфраструктуры и архитектуры Kubernetes лежит идея кластера, который представляет собой совокупность компьютеров, называемых на этом языке "nodes". Kubernetes API позволяет развертывать контейнерные рабочие нагрузки на кластере. Узлы - это компьютеры, выполняющие ваши контейнерные рабочие нагрузки, которые могут быть реальными или виртуальными машинами. Хотя кластер часто имеет несколько или более рабочих узлов, каждый Kubernetes кластер содержит узел контроллера и хотя бы один из этих рабочих узлов.

Сайт "pod" является еще одним важным Kubernetes понятие; согласно официальной документации, это самая маленькая развертываемая единица, которая работает на узлах кластера. Другими словами, капсулы представляют собой различные части вашего приложения. Хотя иногда в нем может быть запущено более одного контейнера, обычно стручок запускает только один.

Плоскость управления - это еще один важный компонент Kubernetes кластерной архитектуры. Она состоит из сервера API и четырех дополнительных элементов, которые эффективно управляют приложениями и вашими узлами (или машинами) в нужном вам состоянии.

Каковы преимущества Kubernetes-native инфраструктуры?

Существует множество преимуществ корпоративной Kubernetes корпоративной инфраструктуры, некоторые из которых перечислены ниже.

Гибкость

Гибкость и простота нативных технологий публичного, гибридного облака на местах для уменьшения конфликта между ИТ-операциями и производительностью разработчиков.

Экономичность

Вы можете сэкономить много денег и сделать свой бизнес экономически эффективным, насколько это возможно. Экономия достигается за счет того, что для запуска VMs не требуется отдельный слой гипервизора.

Гибкость

Enterprise Kubernetes позволяет повысить производительность разработчиков при развертывании контейнеров, бессерверных корпоративных приложений и VMs, масштабируя приложения и инфраструктуру так, чтобы она была наиболее гибкой.

Расширяемость

Расширяемость гибридного облака-натива, использующего Kubernetes в качестве базового слоя для частных и публичных облаков делает его наиболее расширяемым.

Почему вам нужно Kubernetes?

Вы можете распространять и управлять контейнерными, унаследованными, облачно-нативными и корпоративными приложениями, которые рефакторятся в микросервисы с помощью Kubernetes. Ваша команда разработчиков приложений должна иметь возможность быстро создавать новые приложения и сервисы для удовлетворения меняющихся потребностей компании. Начиная с микросервисов в контейнерах, облачно-нативная разработка приложений позволяет ускорить разработку приложений и упростить преобразование и оптимизацию существующих программ. Для развертывания контейнеров, из которых создаются производственные корпоративные приложения, необходимо использовать несколько серверных узлов. У вас есть инструменты оркестровки и управления, необходимые для развертывания контейнеров для этих рабочих нагрузок. Kubernetes для развертывания контейнеров для этих рабочих нагрузок в масштабе.

Возможность использования в реальном времени

Допустим, вы создали инструмент для цифровой трансформации и онлайн-покупок. И вы планируете использовать Docker контейнер для развертывания этого приложения. Вы создали Docker изображение для приложения и развернули его как Docker контейнера. Все работает гладко. В результате растущей популярности приложения ваша клиентская база увеличилась. Из-за высокого спроса на приложение ваш сервер падает. В данный момент у вас запланирована настройка кластера. Итак, вы создали пять (5) экземпляров приложения, используя Docker на одном компьютере. Теперь, когда нагрузка распределена, сервер легко справляется с трафиком. Еще раз, больше людей используют ваше приложение. Один компьютер не может поддерживать пять экземпляров одновременно. Вы решили добавить больше компьютеров в Docker контейнерный кластер. Настоящая проблема возникает именно здесь.

На одном компьютере Docker контейнеры могут легко взаимодействовать. Однако они не могут реплицироваться на многих компьютерах.

контейнеры могут легко взаимодействовать. Однако они не могут реплицироваться на многих компьютерах. Репликация требует определенных усилий. Чтобы создать N экземпляров, мы должны их переделать.

Docker не в состоянии определить, произошел ли сбой активного контейнера.

не в состоянии определить, произошел ли сбой активного контейнера. Мы должны перезапустить контейнер, если один из них разбился вручную. Он не способен к самовосстановлению.

Как упоминалось ранее, для решения проблемы нам требуется решение для оркестровки контейнеров. Kubernetes Это так. Инструментов для оркестровки контейнеров предостаточно. Но многие разработчики используют Kubernetes. Приложением для кластеров является Kubernetes. Подобно главному и второстепенным узлам. Рабочие узлы будут выполнять Docker контейнеры. Узел контроллера хранит ключевые значения метаданных о Docker контейнерах, которые выполняются в данный момент.

Kubernetes и DevOps

Команды разработчиков приложений и операторов объединяются в одну группу с помощью техники разработки программного обеспечения, известной как DevOps. Технология оркестровки с открытым исходным кодом под названием Kubernetes была создана для помощи в управлении развертыванием контейнеров в масштабе. Однако существует связь между Kubernetes и DevOps.

Основные моменты

Kubernetes отлично подходит для разработки, развертывания и расширения корпоративных приложений и DevOps конвейеров благодаря своим функциям и возможностям. Благодаря этим возможностям команды могут автоматизировать ручную работу, которую требует оркестровка. Автоматизация нужна командам для повышения производительности или, что более важно, качества.

Вы можете построить всю свою инфраструктуру с помощью Kubernetes. Kubernetes может получить доступ к вашим инструментам и приложениям, включая базы данных, порты и средства управления доступом. Конфигурациями среды также можно управлять в виде кода. При развертывании новой среды не всегда нужно запускать скрипт; вместо этого можно предоставить Kubernetes репозиторий исходных текстов, содержащий файлы конфигурации.

При оркестровке конвейера с помощью Kubernetesвы можете использовать мелкозернистые элементы управления. Это позволит вам ограничить возможности определенных ролей или приложений выполнять определенные действия. Например, вы ограничиваете тестировщиков в сборках, а клиентов - в процессах развертывания или проверки.

Разработчики могут создавать инфраструктуру по требованию с помощью функции каталога самообслуживания Kubernetes. Сюда входят облачные сервисы сборки, доступные через открытые стандарты сервисов и API-серверов, такие как AWS ресурсы. Эти службы основаны на параметрах, которые разрешено использовать участникам операций, что помогает поддерживать безопасность и совместимость.

Вы можете развертывать новые выпуски Kubernetes ресурсов без простоев благодаря функциям автоматического отката и скользящих обновлений. Вы можете использовать Kubernetes для распределения трафика между доступными службами, обновляя по одному кластеру за раз, вместо того чтобы останавливать производственные среды и заново развертывать обновленные. Благодаря этим функциям вы можете эффективно завершить развертывание "синих/зеленых" сред. Кроме того, вы можете проводить A/B-тестирование, чтобы убедиться, что функции продукта являются желаемыми, и быстрее определять приоритеты новых клиентских функций. В заключение Kubernetes и DevOps не являются идеальным вариантом, но Kubernetes могут быть очень эффективным инструментом с подходящей конфигурацией. Просто будьте осторожны, не втягивайтесь слишком глубоко и осознайте, что K8s не является универсальным решением.

AppMaster а Kubernetes

AppMaster это no-code платформа, которая позволяет разрабатывать приложения и все виды приложений. Она помогает размещать пользовательские приложения в Kubernetesчто в дальнейшем сделает корпоративные приложения и управление этими приложениями проще и лучше.

Итог

Поскольку Kubernetes является платформой с открытым исходным кодом, для нее не существует установленной системы поддержки, по крайней мере, такой, на которую было бы удобно положиться вашей компании. Вы, вероятно, будете раздражены, если возникнут проблемы с вашей Kubernetes установкой, когда она используется в производстве.

Представьте себе Kubernetes автомобильный двигатель. Хотя двигатель может функционировать самостоятельно, он становится частью работающего автомобиля только в сочетании с трансмиссией, осями и колесами. Установка Kubernetes для создания платформы, пригодной для производства, недостаточно. Чтобы Kubernetes чтобы она работала с максимальным потенциалом, необходимы дополнительные детали. Необходимо добавить инструменты для работы в сети, обеспечения безопасности, мониторинга, управления журналами и аутентификации.

Вот тут-то и приходит на помощь AppMaster - целая машина. Kubernetes для предприятий - это AppMaster. Он включает в себя все различные технологии, включая реестр, сетевое взаимодействие, телеметрию, безопасность, автоматизацию и сервисы, которые делают Kubernetes надежными и практичными для рабочего места.

Ваши разработчики могут создавать совершенно новые веб-приложения и корпоративные приложения с нуля, размещать их и развертывать в "облаке-нативе" с масштабируемостью, полномочиями и оркестровкой, необходимыми для быстрого превращения хорошей концепции в новый бизнес. Все это стало возможным благодаря AppMaster.

Использование новейших no-code технология и drag-and-drop интерфейс выполнения контейнеров с надежным бэкендом, вы можете попробовать использовать AppMaster для автоматизации операций с контейнерами с помощью Kubernetes проекта и создать свое мобильное или веб-приложение с нуля.