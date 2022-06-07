В настоящее время технология no-code приобрела огромную популярность в продвижении идеи гражданского развития. Эта технология представляет собой наиболее визуальный и текстовый генератор, использующий инструменты no-code для революционного изменения всего цифрового рабочего пространства.

В 2020 году мир наблюдал масштабные изменения во всех областях из-за пандемии, и технологическое пространство не стало исключением. No-code - это популярный термин для начинающих предпринимателей, которые хотят создать собственное программное обеспечение, но не имеют технических навыков. Поэтому они предпочитают использовать инструменты no-code для создания сообщества no-code технологий. В этой статье мы поделимся прогнозами о будущем технологии no-code от ведущих экспертов в этой области.

Каково будущее no-code? Мнения экспертов no-code.

Индустрия no-code находится на высокой траектории, и эксперты предполагают, что в 2022 году она достигнет 21 миллиарда долларов. Джейсон Блумберг, президент Intellyx, прогнозирует, что индустрия low code/no code переживет бум в 2022 году, внеся свой вклад в разработку программного обеспечения для бизнес-сектора. Gartner, технологическая исследовательская и консалтинговая компания, прогнозирует, что к 2024 году 65% от общего объема разработки приложений будет осуществляться с помощью инструментов no-code. Сегодня технологии no-code бурно развиваются, чтобы создать сообщество разработчиков. Эти технологии стремятся проникнуть в бизнес для повышения эффективности.

Gartner прогнозирует, что к 2024 году 75% бизнес-индустрии будут использовать не менее четырех инструментов no-code. Более того, эти платформы будут ориентированы на решения на основе ИИ с более высокой точностью. Однако решения на основе ИИ слишком дороги. Согласно отчету Deloitte, no-code может обеспечить наиболее экономически эффективные технологии ИИ с использованием Machine Learning.

Томас, известный предприниматель, поделился своими мыслями о том, как улучшенные интеграции между популярными инструментами могут произвести революцию в сообществе в ближайшие годы. По его мнению, no-code ценны тем, что они эффективно интегрируют другие инструменты. Zapier и IFTTT являются наиболее ярким примером того, насколько хорошо они интегрируются с другими приложениями. В 2021 году он ожидает, что предприниматели, находящиеся на переднем крае, обеспечат использование интеграции инструментов, чтобы сделать достойный опыт для своих клиентов. Более того, они пойдут дальше, обсуждая инфраструктуру продукта и решения со своими стратегическими партнерами. Надежная интеграция между платформами будет полезна для клиентов, но новым инструментам будет сложно конкурировать с существующими, если они не будут тесно интегрированы.

По данным Harvard Business Review, технология no-code увеличила число людей, которые могут создавать программное обеспечение в бизнесе без технических навыков. Эта технология подходит для деловых людей без технических знаний, также известных как гражданские разработчики. Они могут использовать функциональные инструменты для автоматизации своего бизнеса после создания нового программного обеспечения с использованием no code.

Дэвид Адкинс, соучредитель компании Adalo, прогнозирует, что технология no code откроет новую эру для агентств по разработке приложений на фрилансе. Он считает, что предпринимателям давно пора начать думать о приложениях по-другому. Далее он утверждает, что история no-code позволяет людям найти решение, которое раньше требовало технического решения. Он сравнивает рост технологии no-code, начиная с электронных таблиц и заканчивая простыми шаблонными веб-сайтами и более сложными пользовательскими веб-сайтами. Недавнее исследование Adalo представило интересную статистику о будущем технологии no-code: 20% экспертов по no-code считают, что в ближайшие три года эта технология станет такой же распространенной, как создание презентации в PowerPoint.

Влад Магдалин, соучредитель и генеральный директор Webflow, считает, что no-code инструменты - это самый эффективный способ автоматизировать бизнес и оптимизировать рабочий процесс. В прошлом компаниям приходилось тратить месяцы или годы на обоснование проблемы перед созданием программного обеспечения, надеясь, что пользователь оценит его возможности. Теперь, при отсутствии кода, этот барьер для входа намного ниже. Количество заинтересованных сторон, участвующих в создании приложений, значительно сократилось благодаря инструментам no-code, и теперь компании могут проверять свои идеи с помощью технологии no-code.

Майк Фицморис, вице-президент по Северной Америке и главный евангелист WEBCON, считает, что компании переходят на технологию no-code из-за высокого спроса на бизнес-приложения и низкого предложения профессионалов. Эти платформы предлагают безопасность, мониторинг, развертывание и обслуживание для удовлетворения потребностей бизнеса. Главная цель технологии no-code - добиться гражданской разработки, попытки которой предпринимаются уже десятилетие.

Дерек Холт, руководитель направления Agile и DevOps в Digital.ai, делает пророчество о технологии no-code: 2022 год - это год гражданских разработчиков и инструментов no-code. Эти инструменты достаточно мощны, чтобы помочь владельцам бизнеса создавать продукты и услуги, не сталкиваясь с накладными расходами на разработку программного обеспечения, и раскрывать инновации совершенно иным способом. Кроме того, это не первый случай, когда разработка и внедрение становятся проще. Как фирма, занимающаяся цифровой трансформацией, мы находимся в постоянном стремлении к легкому кодированию каждое десятилетие. Поскольку no-code является мейнстримом индустрии, он будет приносить решения для множества проблем, чтобы избежать новых подводных камней в программном обеспечении.

Дейл, основатель Goodgigs, прогнозирует, что no-code принесет больше возможностей работы для специалистов-фрилансеров. Поскольку no-code находится на подъеме, компании предпочтут нанимать специалистов по no-code для создания программного обеспечения no-code. На Goodgigs работают несколько внештатных экспертов, которые могут преуспеть в своей карьере в качестве специалистов по no-code и автоматизации. Goodgigs предоставляет фрилансерам пространство для связи со своими клиентами.

Уэйд Фостер, соучредитель и генеральный директор Zapier, считает, что предприятия, которые интегрировали технологию, двигаются быстрее. Технология no-code передает власть в руки людей, которые могут создавать программное обеспечение no-code, не требующее технических знаний. Будь то небольшой ресторан, небольшое агентство недвижимости, бухгалтерия или сфера услуг; каждая отрасль имеет свои специфические потребности бизнеса. Инструменты no-code позволяют предприятиям поддерживать свое цифровое присутствие, что чрезвычайно важно для роста бизнеса.

Бен Тосселл, основатель и генеральный директор Makerpad, прогнозирует, что no-code позволит автоматизировать рабочий процесс в бизнесе, чтобы избежать повторяющихся задач. Сотрудники тратят много времени на копирование данных из одного документа в другой. Инструменты no-code позволят сотрудникам сосредоточиться на стратегии и лучших аспектах своей работы вместо того, чтобы тратить время на повторяющиеся вещи.

Дэвид Адкин, генеральный директор компании Adalo, посетил саммит no-code 22 января 2020 года, как раз накануне пандемического кризиса. Он получил возможность поговорить с экспертами о no code. По его словам, из этих бесед он вынес то, насколько все были заинтересованы в отсутствии кода. Он также отметил, что, когда он основал Adalo в 2018 году, no code еще не был признан. Платформа была просто интеграцией известных компаний (Shopify, Zapier и т.д.) и нескольких новых предпринимателей, пытавшихся создавать решения без кода. Через год об этом начались разговоры, глобальный саммит! Это было время, когда люди начали говорить об этом. В последние годы технология no-code стала мейнстримом, и многие компании используют ее для автоматизации своих бизнес-процессов". Он также считает, что no-code повлияет на мир, если такие компании, как Adalo, Zapier, Makerpad и Webflow, начнут работать вместе.

Ариндам Рей Чаудхури, генеральный директор и руководитель глобальной технологической практики в AgreeYa, считает, что непринятие технологии no-code оставит негативный шрам на финансовом положении компании, работающей на цифровой платформе. Чтобы соответствовать меняющейся динамике рынка, организациям придется внедрять решения no-code для ускорения разработки приложений, иначе они могут потратить время на поиск разработчика с техническими навыками.

Стивен Джефферсон, старший консультант по решениям ServiceNow, считает, что 2022 год станет годом укрепления доверия к no-code со стороны бизнеса, ИТ и разработчиков. Как только бизнес увидит высокую производительность приложений no-code, он начнет больше доверять этим приложениям. Например, производственный отдел компании будет получать мгновенные обновления, когда продукция будет готова, а отдел снабжения будет получать информацию о необходимых материалах. Эти небольшие победы повысят ценность бизнес-процесса, и все больше компаний будут интегрировать свой рабочий процесс с помощью инструментов no-code вместо того, чтобы нанимать профессионалов.

Олег Сотников, соучредитель и генеральный директор AppMaster, считает, что то, что взорвет рынок, - это no-code с генерацией кода. Сейчас это одна из самых недооцененных технологий. Вы делаете все то же самое, только на выходе получается полностью рабочее приложение с исходным кодом, которое можно сразу запускать в производство. Будущее разработки программного обеспечения оптимистично и радостно. Активный переход к no-code с генерацией кода освободит многих разработчиков от рутинных операций по написанию кода и повысит спрос работодателей на архитекторов приложений. Архитекторам приложений больше не нужно знать языки программирования и подходы внутри языков и фреймворков. Компании смогут создавать гораздо больше приложений для пользователей, внутренней автоматизации и даже небольших сервисов, на которые раньше было жалко времени и денег.

Вывод

После изучения пророчеств, сделанных экспертами по no-code, становится очевидным, что следующие десять лет станут десятилетием технологии no-code. Предприятия будут интегрировать приложения no-code для автоматизации своих процессов и оптимизации рабочего процесса. Программное обеспечение без кода предлагает функции, отвечающие требованиям бизнеса, независимо от технических знаний. Оно доступно по цене, легко создается и имеет большую ценность для компаний.

Кроме того, эксперты утверждают, что рекомендуется интегрировать функции no-code, которые наилучшим образом отвечают потребностям бизнеса. Компаниям необходимо изучить платформу no-code, прежде чем интегрировать ее в существующие приложения. Мы рекомендуем вам попробовать AppMaster для создания приложений. Прелесть этой платформы no-code в том, что она предоставляет документацию и back-end для приложения. Обязательно попробуйте создать пользовательское приложение для роста вашего бизнеса.