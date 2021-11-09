За последние несколько лет появились платформы без кода и с низким кодом, и эта технология изменила подход к современной разработке программного обеспечения: она стала дешевле, быстрее и более демократичной. По данным Statista , в глобальном опросе, проведенном в 2021 году, 42% разработчиков твердо согласились с тем, что в будущем они намерены разрабатывать внутренние инструменты с использованием платформ с низким уровнем кода или без него. В целом разработчики говорят, что платформы инструментов без кода/с низким кодом удовлетворяют их основные потребности в разработке, позволяя им сосредоточиться на улучшении программного обеспечения.

Платформы разработки без кода приносят несколько преимуществ. Вы можете создавать приложения без навыков программирования или кодирования с платформами без кода. В настоящее время многие разработчики предпочитают использовать эти платформы для разработки привлекательных приложений, потому что они в 3 раза быстрее и проще в использовании, чем традиционное программирование. Давайте еще глубже погрузимся в темы.

Как повысить продуктивность в кодировании?

Вот некоторые распространенные проблемы с традиционным кодированием:

Тратить слишком много времени на понимание кода Поддержание устаревшего кода Ошибки, допущенные в коде по небрежности человека

Инструменты без кода помогают решить эти проблемы: они позволяют ускорить разработку в 3 раза и постоянно внедрять инновации для создания пользовательских приложений. Например, многие ошибки, допущенные по невнимательности, скрыты в тысяче строк кода, и слишком много времени уходит только на то, чтобы их найти и переписать. Если нет тысячи строк кода, то с ним больше нет проблем. Кроме того, нет необходимости поддерживать устаревший код. И, конечно же, проще понять, как работает no-code, чем выучить язык программирования и прочитать слишком много строк традиционного кода. Вы можете разработать идеальное программное обеспечение, просто используя перетаскиваемые блоки бизнес-процессов, и уменьшить количество ошибок, допущенных в написанном коде.

Платформы без кода являются благом для разработчиков, которые не так хорошо разбираются в кодировании, одна из причин этого заключается в том, что нет кода и инструменты с низким кодом . Функция перетаскивания упрощает использование и позволяет быстро приступить к работе над проектами по созданию приложений. Наконец, инструменты без кода — отличный способ повысить вашу производительность и значительно упростить работу по разработке.

Общие функции разработки без кода

Подход к разработке без кода поддерживает широкий спектр приложений. Приложения для нужд малого бизнеса, вероятно, наиболее распространены. Эти приложения могут быть инструментами для управления человеческими ресурсами, приложениями для планирования или другими функциями, индивидуальными потребностями бизнеса и т. д. Без кода малые предприятия могут легко создавать свои собственные приложения. А крупные корпорации, у которых могут быть дорогие пакеты или специально разработанные ИТ-отделом программы, также используют разработку без кода, чтобы снизить стоимость разработки и ускорить ее.

Еще одна распространенная функция — возможность автоматизации в небольших масштабах в 3 раза быстрее. Профессиональные разработчики без кода должны оцифровывать операции предприятия в больших масштабах. Исследование McKinsey & Company показало, что внедрение современных технологий может автоматизировать до 45% деятельности сотрудников. На современном цифровом рабочем месте автоматизация и интеграция необходимы для масштабирования производства и повышения эффективности при сохранении качества ваших приложений. Инструменты без кода и с низким кодом предлагают удобную среду разработки, которая упрощает настройку правил автоматизации, снижающих рабочую нагрузку и помогающих выполнять работу в 3 раза быстрее.

Использование платформ без кода

Платформы без кода полезны по разным причинам:

Улучшение межфункционального командного сотрудничества и управления рабочими процессами

Автоматизация задач, очереди напоминаний и интеграция с другим рынком приложений

Сокращение времени ожидания и оптимизация ресурсов за счет того, что разработчики без кода могут разрабатывать решения в 3 раза быстрее, чем полагаться на ИТ-команду.

Сократите трудоемкие задачи, чтобы больше времени можно было потратить на важную, стратегическую и творческую работу.

Преодоление разрыва в разработке программного обеспечения и технических навыков разработчиков

Создание прототипов

Предоставление компаниям возможности быстро создавать и развертывать новый рынок приложений

Полная интеграция со сторонними приложениями

Платформы без кода позволяют разработчикам создавать приложения в 3 раза быстрее, чем писать код. Ниже приведены несколько примеров того, что вы можете создать, используя платформы без кода:

Сайты электронной коммерции Приложения из магазина Список каталогов Приложения для обмена сообщениями Назначение встречи Сайты блогов Видео приложения Новостные сайты и приложения

Одним из распространенных заблуждений относительно рынка приложений без кода является то, что они предназначены только для простых приложений. Это неправда. Разработчики приложений без кода стали невероятно изощренными, чтобы поддерживать богатую функциональность во всех приложениях для удовлетворения потребностей предприятия, когда технологии быстро развиваются. Многие комплексные корпоративные приложения теперь можно создавать с использованием платформы без кода.

Какое самое лучшее программное обеспечение без кода?

Мир движется быстро, и сложно успеть за всеми новшествами. Существует множество вариантов платформ без кода. Как вы принимаете решение с таким количеством продуктов, которые претендуют на звание лучших? Лучший способ — сравнить преимущества для ваших нужд, но есть несколько общих функций, которыми должна обладать лучшая платформа без кода. Гибкость, простота использования и возможность не привязываться к платформе. Все эти функции есть у AppMaster. AppMaster — это программное обеспечение без кода, которое дает вам всю мощь программирования без хлопот и риска. С AppMaster отсутствие кода — не проблема! Все, что вам нужно сделать, это перетаскивать блоки, устраняя необходимость зубрежки, долгих часов и дорогостоящих курсов, на прохождение которых уходят годы.

Самое лучшее в AppMaster — это то, что вы можете взять свой исходный код и техническую документацию, которая пишется автоматически и не привязана к платформе. Это очень гибко и удобно! Это позволяет вам создавать мобильное приложение без какого-либо опыта кодирования. Он предлагает интерфейс перетаскивания для разработки макета вашего приложения, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — своем творчестве и идеях. Более того, приложения, которые вы создаете с помощью AppMaster, сравнимы по размеру и скорости с приложениями, разработанными с помощью традиционного кодирования: они также быстрые и маленькие.

Будущее без кода

Разработка программного продукта требует времени, денег и усилий. Иногда требуются годы пота и слез, прежде чем мы увидим отдачу от наших инвестиций. Последнее поколение разработки без кода пытается уменьшить болевые точки в этом процессе, предоставляя предварительно созданные компоненты, которые вы можете настроить в соответствии со своими потребностями. По мнению экспертов, эта волна технологий изменит наши представления о кодировании, программировании и разработке. Давайте обсудим один главный фактор, который объяснит, как инструменты без кода изменят будущее.

Ловкость

В условиях постоянно меняющихся условий ведения бизнеса и меняющихся потребностей клиентов компании должны становиться более гибкими. В отличие от традиционной разработки, платформы без кода позволяют бизнес-пользователям быстро и легко вносить изменения в приложения. Простая возможность разработки платформ без кода упрощает обновление и изменение дизайна приложений. Это позволяет предприятиям извлекать выгоду из рыночных возможностей, избегая при этом рисков.

No-code — лучшая альтернатива традиционной разработке. В последние годы популярность No-code растет. Популярность подхода без кода будет продолжать расти, поскольку он снижает зависимость от ИТ-специалистов и предоставляет предприятиям простой способ создания собственных приложений. No-code также позволяет интегрироваться с другими платформами, чтобы сэкономить время и деньги. Вы можете использовать их для автоматизации повторяющихся задач и упрощения процесса разработки.

Вывод

Отсутствие кода — это будущее разработки, потому что оно дает много преимуществ как разработчикам, так и компаниям. Платформы без кода повышают вашу производительность за счет сокращения объема кода, который вам приходится писать. Это связано с тем, что вы можете автоматизировать процесс тестирования и развертывания с помощью интеграции инструментов без кода. Вы также можете снизить риск ошибок в коде при использовании этих инструментов. Платформа без кода — это первоклассный инструмент разработки, который используют предприятия в различных отраслях.