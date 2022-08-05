Готовы ли вы начать свой бизнес с ограниченным бюджетом и рассмотреть возможность его запуска онлайн для повышения продаж? Если ДА, это можно легко сделать в рамках бюджета с no-code подходом. No-code не является ударом по бюджету разработки программного обеспечения. Идея отсутствия кода состоит в том, чтобы сократить рабочую силу и общую стоимость проекта и одновременно повысить производительность. Платформы, такие как AppMaster, позволяют создавать приложения с минимальными затратами, которые позволяют легко и экономично использовать простой метод перетаскивания. Стоимость намного ниже, чем при создании приложения с помощью традиционного подхода к разработке, потому что оно позволяет справится с задачей одному человеку и не требует много времени. Принимая во внимание, что при традиционной разработке приложений задействована команда разработчиков и месяцы напряженной работы; таким образом, это стоит более чем в три раза больше, чем разработка приложений и программного обеспечения без кода.

Как No-Code помогает стартапам снизить затраты на программное обеспечение

Разработка программного обеспечения - это метод создания хорошо функционирующего приложения, веб-сайта или пользовательского программного обеспечения. Это может быть время, деньги и энергозатратная задача для человека. Что, если я расскажу вам, как сократить затраты денег, энергии и времени? Удивлены? Ну, это возможно с платформами без кода. Затраты на программное обеспечение с no-code сокращаются так же как и затраты на обслуживание программного обеспечения. Кроме того, вы можете разрабатывать свое программное обеспечение намного быстрее.

В современном мире без появления в онлайн у бизнеса меньше шансов на рост. Тем не менее, если он присутствует онлайн и имеет веб-сайт или приложение, он будет широко и легко доступен для конечного пользователя. Но большинство предприятий не могут этого сделать, потому что разработка приложений и программного обеспечения стоит дорого и выходит за рамки их бюджета. Вот вам и роль разработки приложений без кода. Если традиционный подход к разработке выходит за рамки вашего бюджета, подумайте о том, чтобы попробовать разработку приложений без кода и эффективно продвигать свой бизнес онлайн.

Что такое no-code стартапы?

No-code стартапы - это продукты или специальное программное обеспечение, созданное без кода, не требующее технических знаний в разработке. С помощью no-code платформ вы можете просто управлять визуальным редактором, перетаскивая нужные вам функции. Даже технические пользователи используют no-code подход для разработки программного обеспечения, поскольку это может помочь разработчикам решать задачи быстрее и эффективнее.

Кому нужны инструменты без кода?

Инструменты без кода очень полезны для многих отраслей экономики. Давайте узнаем и прольем свет на то кто может их использовать, и на их преимущества.

Предприниматели : отличный способ расширить существующий бизнес в онлайн-мире за счет разработки программного обеспечения без кода экономически эффективным способом.

: отличный способ расширить существующий бизнес в онлайн-мире за счет разработки программного обеспечения без кода экономически эффективным способом. Студенты : они могут узнать об инструментах без кода и создать программное обеспечение, чтобы зарабатывать ежемесячно, работая неполный рабочий день.

: они могут узнать об инструментах без кода и создать программное обеспечение, чтобы зарабатывать ежемесячно, работая неполный рабочий день. Бизнес : Предприятия являются потенциальными клиентами для разработки программного обеспечения без кода.

: Предприятия являются потенциальными клиентами для разработки программного обеспечения без кода. Разработчики . Даже разработчики могут использовать инструменты без кода для более быстрого создания проектов. У них может быть несколько проектов в процессе разработки, поэтому они могут использовать быстрый подход для создания приложений без разработки кода.

. Даже разработчики могут использовать инструменты без кода для более быстрого создания проектов. У них может быть несколько проектов в процессе разработки, поэтому они могут использовать быстрый подход для создания приложений без разработки кода. Дизайнеры : они могут использовать инструменты без кода, проявить свою креативность, внедрив no-code в разработку программного обеспечения для бизнеса. В настоящее время дизайнеры используют самые популярные и распространенные платформы без кода.

: они могут использовать инструменты без кода, проявить свою креативность, внедрив no-code в разработку программного обеспечения для бизнеса. В настоящее время дизайнеры используют самые популярные и распространенные платформы без кода. Стартапы : они могут тестировать свои идеи и создавать программное обеспечение, используя инструменты без кода, самостоятельно, не тратя много денег, и могут эффективно управлять своими проектами. Для начала подойдет ежемесячная подписка. Более того, в наши дни, когда стартапы не могут позволить себе высокооплачиваемых разработчиков, отсутствие кода позволяет стартапам выжить .

Сколько денег вам нужно для запуска программного обеспечения?

Как только вы решите использовать программное обеспечение для запуска бизнеса, вы должны подумать о затратах на запуск программного обеспечения. Сколько времени занимает создание программного обеспечения, и сколько это будет стоить вам? Когда вы спрашиваете разработчика о стоимости разработки программного обеспечения для вашего бизнеса, вы чаше всего слышите «это зависит», потому что каждый проект индивидуален.

Если ваш проект прост, для этого потребуются небольшие затраты, базовые инструменты и процессы. В то время как если вы создаете сложное программное обеспечение для своего бизнеса, вам потребуется большой бюджет, передовые инструменты и больше времени для создания полнофункционального программного обеспечения. Существует 2 варианта разработки программного обеспечения: создание собственного программного обеспечения с кодом и no-code.

По словам Clutch, платформы без кода стоят 37 913 долларов , тогда как программное обеспечение созданное классическим подходом стоит 171 450 долларов . Выбор платформы без кода - это разумный способ сэкономить деньги. Вы можете рассмотреть no-code платформу AppMaster.io; стоимость которой начинается от $ 5 до $ 855 в месяц .

Как удержать стартовые затраты на низком уровне?

Согласно исследованию, вы можете сэкономить до 80% затрат, разработав собственное программное обеспечение на платформе без кода. Основным преимуществом отсутствия кода является то, что он не требует дорогостоящих разработчиков, знания языка программирования или передовых дорогостоящих инструментов. Скорость процесса разработки с помощью инструментов без кода очень заманчива. Разработчики без кода могут создать прототип проекта для вашего бизнеса или проверить концепцию всего за несколько дней.

Стоимость no-code разработчиков меньше

Использование визуального редактора экономит энергию и требует меньше денег от клиентов. Кроме того, no-code разработчиков нанять легче, чем программистов. Потому что, если вы нанимаете разработчика программного обеспечения для своего бизнеса, вы должны понимать, какой язык программирования подходит для ваших проектов и многое другое.

No-code инструменты экономят время

Независимо от того, создаете ли вы новые проекты или добавляете функции в существующий, основным преимуществом no-code инструментов является то, что они экономят время разработчиков и позволяют им сосредоточиться на текущих требованиях клиентов. Разработчикам удается добавить дополнительную ценность проектам, а не думать о логике и написании кода.

Низкая стоимость обслуживания

Если в вашем программном обеспечении возникает ошибка, для ее исправления не нужно тратить много денег, потому что платформа может сделать это легко и с небольшими затратами. Вам не нужно переписывать код, а вносить изменения в визуальный редактор.

В двух словах

В заключение следует отметить, что технология no-code появляется и является будущим разработки приложений. Платформы без кода преодолели разрыв между профессиональными программистами и не программистами, чтобы создавать желаемые приложения, даже если у них ограниченные средства и время. Это экономит деньги, энергию и время, что помогает компаниям и частным лицам быстрее запускать свои приложения и программное обеспечение. Напротив, за счет сокращения расходов и расширения присутствия в онлайне аудитория увеличивается что ведет к продажам и продуктивности.

No-code платформы просты в использовании, даже если у вас нет знаний и опыта программирования. Если вы думаете о создании собственного приложения с помощью no-code для каких-либо целей, вы можете легко создать свое приложение и программное обеспечение с помощью AppMaster.io. AppMaster помог стартапам, предприятиям и частным лицам автоматизировать свое программное обеспечение для бизнеса и сэкономить бесчисленное количество денег и времени. С AppMaster можно легко создавать веб и мобильные приложения. Итак, зарегистрируйтесь и начните сегодня. Если вам нужна помощь, наша команда экспертов в AppMaster готова помочь вам 24/7.