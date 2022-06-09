Вместо того, чтобы быть техническим барьером для входа, технология должна позволять и поощрять творчество. Отсутствие кода и низкий код делают эту работу. Они не являются техническим барьером для входа, но ускоряют цифровую трансформацию. Гражданские инженеры получают доступ к удобным для пользователя функциям, таким как интерфейсы и редакторы drag-and-drop, благодаря инструментам платформы разработки low-code и no-code. Эти инструменты дают возможность неразработчикам быстро создавать, развертывать и поддерживать корпоративные программные приложения. Примерами таких неразработчиков являются отделы кадров, маркетинга и операционные команды.

Ускорить цифровую трансформацию с помощью low-code и no-code разработки

Многие цели могут быть достигнуты с помощью цифровой трансформации, включая выявление новых возможностей для бизнеса, персонализацию обслуживания клиентов, упрощение рабочих процессов и процедур, внедрение моделей поведения, основанных на данных, и исследование новых технологических рубежей. В большинстве случаев, чтобы организация успешно прошла цифровую трансформацию, она должна:

Создать новые программы, интегрировать системы и аналитические навыки;



Обновить свои приложения, чтобы они могли работать в облаке;



Разработать мобильные приложения, которые взаимодействуют с клиентами;



Рабочие процессы должны быть автоматизированы.

Большинство компаний, поставляющих приложения, испытывают трудности с наймом подходящих технических специалистов; этим организациям необходимо изучить инновационные методы, чтобы удовлетворить требования, связанные с цифровой трансформацией. Создание цифровых решений требует много времени и ресурсов, но использование low-code может сократить время и ресурсы, необходимые для этого процесса. Поскольку создание приложений доступно всем, независимо от уровня технических способностей, больше людей могут принять участие в ускорении цифрового перехода. Вы можете ускорить цифровую трансформацию с помощью платформ разработки low-code и no-code с помощью AppMaster. AppMaster.io - это платформа no-code, цель которой - помочь организациям в создании приложений производственного уровня с генерацией кода. Эти приложения включают бэкенд, веб-приложения и нативные мобильные приложения.

Вы будете полностью контролировать место развертывания вашего приложения с помощью AppMaster.io и сможете сохранить свою независимость от платформы, экспортируя исходный код, что позволит вам масштабироваться от минимального жизнеспособного продукта (MVP) до корпоративного решения, способного обрабатывать миллионы запросов в минуту.





Компании поддерживают свои корпоративные команды и поручают программам разработки программного обеспечения no-code создавать более простые программы быстрее, что позволяет им идти в ногу с быстрой разработкой приложений. Нетехнические специалисты могут разрабатывать приложения без использования какого-либо кода для своего предприятия. Одна компания, предоставляющая финансовые услуги, внедрила новые цифровые возможности на своем клиентском портале в два раза быстрее, чем ожидалось, поскольку большинство из них было создано деловыми людьми без помощи ИТ-специалистов.

Что такое "разработка с низким кодом"?

Термин "низкий код" относится к разработке программного обеспечения, которое не требует кода для создания приложений и процедур. Вместо использования сложных языков программирования, платформа разработки low-code использует графические интерфейсы пользователя. Эти удобные инструменты позволяют людям, не имеющим формального представления о коде или разработке программного обеспечения, создавать приложения для различных целей, например, мобильные приложения и бизнес-приложения, без необходимости иметь какой-либо предварительный опыт в этих областях. Согласно исследованию, "no-code" может вернуть крупные программные проекты в нужное русло, сохраняя при этом низкие затраты и используя скрытый технический опыт организации.

Что такое разработка "no-code"?

Разработка и использование приложений разработчиками или с помощью метода, известного как "no-code", не требует от пользователей предварительного опыта работы с кодом или понимания языков программирования. Такое программное обеспечение является примером тенденции самообслуживания, которая дает бизнес-пользователям возможность создавать, изменять и использовать приложения, основанные на данных, для повышения качества своей работы.

Без кода ваша компания действительно может перейти на гибкую разработку. Отсутствие кода позволяет людям разрабатывать инновационные решения для изменения корпоративных операций и удовлетворения потребностей клиентов. Кроме того, когда в программе нет кода, разработка выходит за рамки платформы или технологии. Говорят также, что платформы, в которых не требуется никакого кода, являются хорошим вариантом для создания простого приложения. Если не хватает контроля, возникнут недостатки безопасности. Поскольку вы разработали код, вы знаете, что можете полагаться на него при разработке. Отсутствие разработчиков кода обеспечивает большую базу разработчиков. Для ускорения бизнеса требуется большая база разработчиков.

Смотрите ниже, как решения low-code помогают ускорить цифровую трансформацию:

Улучшенный визуальный рост и развитие

Платформы low-code могут сократить объем работы по созданию новых приложений на 90 %, доведя общее время с более чем 6 месяцев до менее чем 4 недель. Функция drag-and-drop может быть использована как разработчиками, так и не разработчиками при создании фронтенд-приложений на лету. Платформы с низким кодом позволяют пользователям быстро создавать и тестировать потенциальные решения, что является одной из самых полезных возможностей этих платформ. Распространяя платформы low-code среди бизнес-пользователей - людей, которые лучше всего знают и понимают операционные вопросы - платформы low-code способствуют высвобождению инноваций. Пользователи в корпоративном мире могут разрабатывать прототипы и итерационно доводить их до полностью готовых к работе приложений.

Большинство планов разработки приложений на основе low-code может быть реализовано в короткие сроки с очень небольшим количеством кода или вообще без него, поскольку значительная его часть была удалена. Использование инструментов low-code дает несколько преимуществ, одним из которых является возможность повторного использования компонентов. Другие преимущества включают библиотеку предварительно созданных компонентов и предварительно настроенных модулей.

Демократизация разработки приложений

Мощность существующих информационных технологий не может угнаться за потребностями в приложениях, связанных с управлением предприятием. Это говорит о том, что отсутствие необходимых навыков является основным препятствием на пути цифровой трансформации. Компании, поставляющие приложения, могут расширить возможности команд по созданию высококачественных решений для повседневной деятельности, превратив большое количество своих технических работников в разработчиков-граждан. Разработчики-граждане играют важную роль в разработке приложений.

Это позволяет компаниям соблюдать правила ИТ-безопасности и решать проблемы кибербезопасности, при этом предоставляя командам возможность создавать высококачественные решения. Когда дело доходит до разработки приложений, веб-сайты, процессы и low-code обеспечивают понятный пользовательский опыт. Пользователи могут связать свое решение с множеством источников данных и создать уникальные порталы веб-сайтов, используя некоторые из самых современных платформ low-code, которые также предлагают интеграцию бэкенда.

Таким образом, гражданские разработчики обладают потенциалом для увеличения ресурсов разработки и способствуют ускорению коммерческой ценности. В то время как они сосредоточены на разработчиках для бизнеса, люди в сфере ИТ могут справиться с возникающими более сложными проблемами. Профессиональные разработчики обычно не требуются в ходе разработки с низким кодом и без кода, если только приложение не достигает такой степени сложности и требований соответствия, которые требуют его интеграции в предприятие.

Сокращение затрат и возможность разработки

Пользователи могут просто подключаться к информации из различных видов деятельности предприятия и развивать приложение, используя заранее установленные связи со многими источниками данных. Работа, которую необходимо проделать для расширения и управления приложениями в рамках целой организации или для миллионов потребителей, упрощается благодаря использованию стратегии низкого кода. Разработчикам достаточно один раз сконструировать что-либо, чтобы использовать его в другом месте; на это уходят считанные минуты. Благодаря простоте облачного развертывания сфера действия приложения может быть легко расширена с одной области на другую.

Простая интеграция данных

Настройка - это метод, который дает наибольшие результаты при попытке извлечь максимальную ценность из уже существующих систем. Инструменты, разработанные с использованием технологии low-code, обеспечивают высокий уровень персонализации и масштабируемости. Платформы с низким кодом позволяют быстро разрабатывать приложения, адаптированные к конкретным целям. Вместе со старым программным обеспечением эти приложения могут быть подключены через API-коннекторы или с помощью разработчиков. Конечным результатом является законченный продукт. Это позволяет командам связываться с любым уже существующим корпоративным программным обеспечением, таким как ERP, CRM, приложения на заказ и базы данных, благодаря простым в использовании API и интеграции с базами данных.

Упрощение управления жизненным циклом приложений

Основная цель заключается в разработке приложений, адаптируемых к обновлениям, быстрых, гибких и экономически эффективных, а также упрощенных с точки зрения требований к их обслуживанию. Пользователи могут развертывать различные приложения несколькими щелчками мыши, используя разработку с низким кодом, что ускоряет доставку приложений. Это избавляет пользователей от необходимости полагаться на инженерные или операционные команды.

Этап сопровождения разработки программного обеспечения очень важен, поскольку он позволяет быстро вносить изменения в уже созданное, что необходимо для того, чтобы приложение продолжало удовлетворять потребностям предприятия. Концепцию low-code можно выразить в ее названии: она подразумевает написание меньшего количества кода, что уменьшает количество кода, который необходимо поддерживать.

Преимущества использования no-code разработки

Как именно гражданская разработка, low-code и no-code разработка ускоряют усилия организации по созданию приложений, процессов, интеграций и аналитики в контексте цифровой трансформации?</nbsp;Вот некоторые основные преимущества no-code разработки в цифровой трансформации:

Ускоряют процесс приобретения потребностей. Платформы low-code позволяют разработчикам быстро создавать прототипы пользовательского опыта, тратя меньше времени на эскизы и более сложные проекты. Конечные потребители, которым демонстрируется быстрый прототип, с большей вероятностью выскажут свое мнение о том, чего они действительно хотят, что в конечном итоге приводит к формированию более конкретных потребностей.

Гибкий процесс. Гибкие подходы являются важным компонентом цифровых преобразований, поскольку они позволяют командам улучшать приложения на основе отзывов, полученных в ходе каждого спринта. Поскольку low-code способствует быстрой разработке приложений и абстрагирует многие технические детали, гибкие команды могут демонстрировать изменения заинтересованным сторонам на спринт-обзорах и быстрее создавать жизнеспособный продукт.

Улучшение мобильных возможностей. Low-code обычно содержит инструменты, необходимые для улучшения работы с несколькими другими программами, включая веб, мобильные устройства и планшеты. Многие из них включают в себя самые лучшие методы пользовательского опыта и дизайна.

Строить с защитными барьерами. Создание приложения - это не просто написание кода, а выполнение процедур, гарантирующих надежность, производительность и безопасность работы.</nbsp;

Некоторая часть этой сложности может быть абстрагирована с помощью разработки с использованием низкокодового кода и сопутствующих инструментов, но только до того момента, когда разработчики внедряют свой пользовательский код в приложение.

Предоставление поддержки и улучшений без сложности программирования. Поддержка и модернизация приложений значительно усложняются, когда приходится работать со сложным кодом, который не документирован. По сравнению с альтернативой чтения сотен строк кода, использование визуальных инструментов значительно упрощает понимание бизнес-логики, процессов и преобразований данных.

Вывод

Технологии low-code и no-code помогли организациям адаптироваться к постпандемическому корпоративному климату и сохранить конкурентоспособность. В ближайшее время на долю решений low-code будет приходиться 65 % создания приложений по разным причинам, наиболее важными из которых являются проблемы с производительностью, нехватка навыков и отставание бизнес-проектов. Рассматривая будущее, мы видим, что платформы low-code будут играть важную роль в ускорении цифровой трансформации.

Планы low-code используют графические пользовательские интерфейсы, включающие базовую логику и возможности перетаскивания, а не сложные языки программирования. Это позволяет пользователям овладеть навыками работы с одной системой, что делает их достаточно простыми для использования практически всеми сотрудниками учреждения. Использование low-code не устраняет необходимость в разработчиках, поскольку они не менее важны. Оно освобождает людей от работы, которой они боятся больше всего, что позволяет им сосредоточиться на тех аспектах своей работы, которые делают ее по-настоящему важной, и на тех аспектах работы, которые одновременно бросают им вызов и интригуют их.









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