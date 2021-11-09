Если вы планируете стать разработчиком программного обеспечения, вы будете не только создавать программное обеспечение, но и будете вынуждены просматривать код своих коллег. Код-ревью — это необходимый шаг для улучшения качества кода и, как следствие, качества создаваемого вами программного обеспечения. У этого также есть другие преимущества, такие как снижение затрат на разработку и обнаружение ошибок на ранних этапах процесса. Это также возможность учиться, делиться и совершенствовать свои навыки.

Что такое проверка кода?

Проверка кода — это акт сознательной проверки фрагментов кода на наличие ошибок и багов. В конце концов, программирование — это человеческая деятельность, и поэтому оно изобилует ошибками. Проверка кода может выполняться инструментами/программным обеспечением проверки кода и людьми. Когда разработчик-человек проводит проверку кода, важно, чтобы человек, который проверяет и тестирует код, не был тем же человеком, который изначально написал код. Вот почему вас, как разработчика, могут попросить просмотреть коды, написанные вашими коллегами. Вот почему важно, чтобы вы знали, как работает процесс проверки кода.

Чтобы упростить процесс проверки кода, разработчики часто используют контрольный список проверки кода: список вещей, которые они хотят проверить в процессе. Наличие контрольного списка проверки кода помогает рецензенту кода не контролировать какой-либо аспект и проверять любые детали.

Важность проверки кода

Так ли важен код-ревью? Можем ли мы использовать программное обеспечение для проверки кода, которое сделает всю работу за нас? Инструменты проверки кода могут быть очень полезными, но, как и в любом другом контексте, люди всегда могут заметить то, что не замечают машины. Кроме того, возможность посмотреть на работу коллеги дает вам возможность улучшить свои навыки и научиться нескольким приемам. С другой стороны, когда у вас есть обзор кода от коллеги, вы можете получить ценные отзывы и советы по улучшению.

Код-ревью всегда улучшает окончательные результаты: в общем, это шанс улучшить ваш код и, следовательно, качество программного обеспечения или приложения, которое вы создаете. Как мы уже упоминали, проверка кода помогает выявлять ошибки на ранних этапах процесса разработки: это может сократить время и затраты на сам процесс разработки. Как мы видим, недостатков у код-ревью нет. Пришло время обсудить, как это сделать.

Монетизируйте свой навык код-ревью

Одна из основных причин, по которой вы хотите научиться запускать процесс проверки кода, заключается в том, что вы можете получать за это деньги. Обзоры кода редко бывают бесплатными: если у вас есть друг-программист, который также работает над проектом, вы можете стать ревьюером кода.

Это единственное обстоятельство, при котором вы можете рассчитывать на бесплатную проверку своего кода: в любом другом случае вам нужно будет нанять коллегу-разработчика (внешнего или добавить одного члена в команду разработчиков). Если мы посмотрим на это с противоположной точки зрения, будучи разработчиком, код-ревью — это возможность трудоустройства для вас!

Как провести код-ревью

Подготовьтесь к проверке кода

Прежде чем приступить к просмотру кода, убедитесь, что у вас есть вся информация, необходимая для завершения процесса. Если вы начнете проверять обзор, не зная контекста, над каким приложением или программой работает разработчик, какие у него есть основные сомнения и каковы их приоритеты, это сделает вашу работу неэффективной, и вы рискуете застрять в середине. процесс.

Чтобы не останавливаться на полпути, чтобы связаться с автором кода и запросить информацию, обязательно спросите обо всем заранее:

Какое программное обеспечение создается

Какова цель

Каков контекст

Каковы приоритеты автора (эстетика? исполнение?)

Кроме того, перед началом процесса проверки кода вы можете запустить тест , чтобы получить более глубокое представление о том, как работает код, и получить первое общее представление о возможных ошибках.

Контрольный список проверки кода

Фактический процесс проверки кода начинается сейчас. Как мы уже упоминали, все разработчики, проводящие проверки кода, используют контрольные списки, чтобы убедиться, что они проверяют и тестируют все аспекты, которые необходимо проверить и протестировать.

Отлаживать

Номер 1 в вашем контрольном списке проверки кода всегда отлаживает. Как мы видели, есть много причин, по которым вы хотите провести проверку кода, но, безусловно, вашим приоритетом является отладка и устранение всех проблем.

Ошибки могут быть вызваны ошибками в написании переменных, параметрами в неправильном порядке и другими простыми ошибками; автор кода обычно не может их обнаружить, потому что они устали и потому что они просматривали этот код снова и снова (по той же причине автор текста не должен проверять опечатки!) .

Итак, самое первое, что вы хотите вычеркнуть из своего контрольного списка проверки кода, — это отладка (вы также можете использовать программные инструменты отладки на этом этапе, красота, убедитесь, что вы также просмотрели код своими глазами; это также возможность ознакомиться со всем кодом и составить общее первое впечатление).

Безопасность

Во время проверки кода разработчики также проверяют безопасность кода, так что это номер два в вашем контрольном списке проверки кода, поскольку это также считается приоритетом. На этом этапе вы хотите запустить тесты для проверки нескольких уязвимостей: некоторые плагины делают это автоматически, и вы хотите использовать более одного из них.

Читаемость кода

Когда вы проверяете удобочитаемость кода, вы анализируете, является ли код самоочевидным, ясным и лаконичным, а также соблюдаются ли все языковые и проектные соглашения. Если над кодом работала команда разработчиков, вы также хотите проверить и убедиться, что все члены команды соблюдают одни и те же правила и соглашения. Если у вас сложилось впечатление, что код беспорядочный, вы можете предложить разбить его и реорганизовать, чтобы улучшить читабельность.

Дублирование кода

Вы можете считать этот пункт четвертым в своем контрольном списке проверки кода или проверять дублирование кода, пока проверяете читабельность кода. Однако важность контрольного списка проверки кода заключается в том, что он заставляет вас делать одну вещь за раз. Это может показаться неважным, но на самом деле это заставляет вас просматривать код, сосредотачиваясь на одном аспекте за раз: это самый эффективный метод для проведения внимательной проверки.

Именование

Как мы уже упоминали, когда мы проводим проверку кода, мы ищем не только ошибки, но и способы улучшения кода. На этом этапе контрольного списка проверки кода вы можете просмотреть переменные, константы, поля классов, имена свойств (и т. д.) и найти возможности улучшить их, сделав их более описательными.

Тесты

Автоматизированные тесты — это фрагменты кода, поэтому их также необходимо просматривать. Таким образом, на этом этапе контрольного списка проверки кода вы хотите проверить:

есть или нет тесты в коде

качество этих тестов

читабельность тестов

именование в тестах.

Документация

Прежде всего, если проект поставляется с какой-либо документацией, вы также должны проверить и просмотреть документацию. Во-вторых, если изменения, которые вы вносите в код, включают добавление новой функции, убедитесь, что вы обновили документацию, а затем просмотрите свои обновления.

Возможность улучшения

Пока вы просматриваете код, который вы не писали снова и снова, у вас могут появиться идеи о дополнительных функциях, аспектах, которые могут повысить производительность или безопасность, или улучшениях в целом. В своем контрольном списке проверки кода вы не только проверяете, что там есть, но также даете советы о том, как улучшить проект в целом или отдельные его аспекты.

На этом этапе вы должны спросить себя, есть ли способы улучшить проект, чтобы вы могли либо внести изменения самостоятельно, либо сообщить автору кода о замеченных вами возможностях.

Отслеживает изменения

Вы должны отслеживать изменения, которые вы вносите в код, на протяжении всего процесса проверки. Важно, чтобы, когда вы предоставляете свой отзыв автору кода (см. следующий абзац), вы могли показать изменения и объяснить их им.

Оставьте свой отзыв

В конце процесса проверки кода вы можете поделиться своим мнением с автором кода. Контрольный список проверки кода также поможет вам в этом. Вы можете просмотреть каждую точку и каждый тест, чтобы показать, что работает, а что нужно исправить.

В процессе обзора вы, возможно, также заметили, что существуют способы получения тех же результатов более эффективно или просто. Вы можете предоставить такую информацию коллеге, который вас нанял (или попросил об услуге): это будет дополнительным преимуществом в вашей работе в качестве проверяющего проверки кода.

Если вы внесли изменения в код во время проверки, вы хотите убедиться, что вы не только проинформировали автора (или авторов) кода, но и что вы также можете объяснить, почему и как вы внесли эти изменения и что вид улучшения, которое они привносят в проект.

Нужен ли обзор кода для программирования без кода?

Как вы, конечно, уже знаете, вы не пишете код напрямую, когда создаете приложение на платформе без кода. Если вы используете первоклассные инструменты без кода, такие как AppMaster — наиболее рекомендуемая платформа без кода на рынке сегодня — исходный код генерируется автоматически. Означает ли это, что этот код не нуждается в проверке кода, потому что он был создан не человеком, а машиной, которая не делает ошибок?

Одним из огромных преимуществ платформы AppMaster является то, что платформа сразу генерирует чистый и красивый код, в котором нет места код-ревью; в общем, не нужен. Почему? Потому что и в open-source проектах, и в AppMaster все блоки и элементы уже проверены миллион раз, и платформа не допускает некорректного кода. То есть зачастую ревью используется именно для улучшения качества кода, чтобы более профессиональные разработчики проверяли созданный код и тем самым избегали проблем с производительностью с ошибками.

В AppMaster такого нет, потому что весь код написан профессионально. Его тестирует и улучшает огромное количество людей, и каждый раз, когда мы находим варианты улучшения, эти варианты улучшения сразу же применяются ко всем приложениям, которые генерируются платформой. Так что используйте AppMaster, не тратьте деньги и не увеличивайте свою общую собственность на программный продукт.

Вывод

Процесс проверки кода — это возможность роста как для автора кода, так и для человека, которого попросили его проверить. Это также возможность улучшить качество вашего проекта. Нет причин избегать этого. В этой статье о проверке кода мы также узнали, как инструменты без кода могут ускорить разработку и творческий процесс, а также снизить затраты на программирование.