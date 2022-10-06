Вы уже достаточно намучились с использованием нескольких программ управления? Все члены вашей команды путаются в том, какой последней электронной таблице следовать, как вести учет клиентов и как сотрудничать с командой. Такой сценарий в организации приводит к недопониманию, повторению или пропуску важных задач, а также к недовольству клиентов и сотрудников. Поэтому сейчас самое время использовать no-code для создания внутренних инструментов, которые помогут вам избавиться от множества инструментов управления и коммуникации.

Что такое программное обеспечение no-code ?

Термин, впервые появившийся в руководстве компании-разработчика программного обеспечения, означает, что вам не нужен код для разработки приложений или программного обеспечения для внутреннего использования. Эти операции практически не требуют поддержки со стороны разработчиков ни во время, ни после создания приложения. Более того, они менее затратны, чем CRMи более управляемы, чем листы Excel и комбинация программ для повышения производительности.

Вы можете использовать no-code операции для создания инструментов для внутренней коммуникации и работы с проектами. С его помощью можно автоматизировать повторяющиеся задачи в организации. Кроме того, вы можете представлять аналитические данные в нужном формате для принятия эффективных решений.

Типы инструментов no-code

Мы можем разделить инструменты no-code на следующие категории мощных инструментов, чтобы помочь вам найти лучшее решение для вашего бизнеса. Внутри каждой категории есть список лучших доступных инструментов, которые могут помочь вам с автоматизацией для управления бизнесом без особых хлопот.

BPM-инструменты - помогают создать структуру, вращающуюся вокруг людей и систем

- помогают создать структуру, вращающуюся вокруг людей и систем Конструкторы форм - создание автоматизированных форм для сбора ответов

- создание автоматизированных форм для сбора ответов Автоматизация - автоматизация различных повторяющихся задач

- автоматизация различных повторяющихся задач Frontend builder - помогает создать фронтенд для лучшего пользовательского опыта

- помогает создать фронтенд для лучшего пользовательского опыта Создатели приложений - создание инструментов, включая веб-приложения с пользовательским кодом

- создание инструментов, включая веб-приложения с пользовательским кодом Field force apps - позволяет управлять различными активами

- позволяет управлять различными активами Конструктор расширений - можно создавать полезные расширения

- можно создавать полезные расширения Автоматизация тестирования - возможно выполнение автоматизированных операций

- возможно выполнение автоматизированных операций Инструменты для работы с онлайн-базами данных - управление базами данных становится проще без участия разработчиков

- управление базами данных становится проще без участия разработчиков Конструктор сайтов - помогает в создании сайтов с помощью drag-and-drop

Причины использовать no-code во внутренних приложениях

Не все предприятия могут быть одинаковыми, но они все равно могут использовать no-code. Прелесть этих платформ заключается в настраиваемости и гибкости, которые они предлагают. Возможно, вам нужно координировать работу вашей команды как маркетингового агентства, юриста или врача. В каждом случае ваши приоритеты, внутренние инструменты и требования к данным будут разными. Но вы можете ожидать, что эффективное программное обеспечение no-code справится с этим с максимальной точностью. Эти инструменты могут разрабатывать пользовательские приложения и создавать веб-приложения в кратчайшие сроки без привлечения разработчиков.

Вот основные варианты использования внутренних инструментов no-code:

Ограничения SaaS

SaaS solutions часто стоят дорого, особенно если вам необходимо, чтобы они были полностью адаптированы к потребностям вашей организации. Общие варианты SaaS, доступные по доступным ценам, не обладают необходимыми вам функциями. Таким образом, вы можете использовать внутренние инструменты no-code, чтобы полностью отказаться от SaaS и создавать приложения, представляющие большую ценность для вашей организации.

Оптимизация с помощью штатного разработчика

Разработка внутренних инструментов силами штатного разработчика потребует от вас отвлечься от общей работы и потратить дополнительное время на внутренние инструменты. Это пустая трата ресурсов для вашего бизнеса, особенно когда вы можете легко получить внутренние инструменты no-code без разработчиков.

Обслуживание системы

Использование специально разработанных программ или сложных CMS также требует от вас вложений в обслуживание. Аналогично, обновление аппаратного обеспечения может быть необходимым в некоторых случаях. Но это не относится к внутренним инструментам no-code. Они позволяют вам работать без забот, тем самым избавляя вас от лишних задач и ресурсов вашей компании. Вы можете легко создать внутренние инструменты с помощью интуитивно понятных панелей администратора.

Модернизация бумажных и электронных таблиц

Если вы использовали электронные таблицы или бумагу для ведения учета, внутренние инструменты no-code станут значительным прорывом в вашем росте и успехе. С помощью этих инструментов вы переведете все в цифровой формат, обеспечив надлежащий доступ для всех заинтересованных сторон.

Что делает no-code для создания внутренних инструментов решением для бизнеса?

No-code Бизнес-инструменты имеют множество преимуществ для создания внутренних инструментов. Давайте посмотрим:

Низкая стоимость

Вам не придется тратиться на существующую систему или нести расходы на разработку, чтобы получить специализированное программное обеспечение для нужд вашего бизнеса. Большинство платформ no-code предлагают такую возможность по доступной цене. Поэтому малые предприятия могут легко использовать их для получения необходимой функциональности.

Снижение зависимости от команды инженеров

Тяжелое программное обеспечение и CMS, разработанное разработчиками, часто не функционирует с существующей ИТ-инфраструктурой компании. Поэтому внедрение CMS часто сопровождается обновлением ИТ-инфраструктуры. Аналогичным образом, затраты на разработку инструментов и пользовательских бизнес-приложений с точки зрения ресурсов и времени внутренней команды разработчиков можно избежать с помощью платформ no-code.

Быстрый запуск

Вам не нужно ждать, пока начнется разработка, прототипов, тестирование и исправление ошибок. Сервисы no-code доступны сразу для создания и начала работы над ними. Таким образом, вы сэкономите много времени на создание пользовательских бизнес-приложений с помощью решений no-code.

Персонализация

No-code Внутренние инструменты позволяют разрабатывать пользовательские бизнес-приложения. Вы можете настроить все в соответствии с вашими требованиями с функциональной точки зрения или с точки зрения макета. Все это возможно благодаря функциональности пользовательского кода этих инструментов.

Поддерживает масштабируемость

CRMинструменты, разработанные для малого бизнеса, обычно служат вам для определенного уровня; они включают изменения, когда организация растет. Но внутренние инструменты no-code просты и всегда на ваше усмотрение. Это позволяет вам оптимизировать их для более крупной организации по мере роста.

Расширение организационных возможностей

Инструменты no-code позволяют вам пользоваться организационными полномочиями. Вам не нужно полагаться на третью сторону, чтобы урегулировать процессы для вашего бизнеса. Все данные и другая конфиденциальная информация остаются у вас, пока вы разрабатываете систему лучшего управления, используя внутренние инструменты без разработчиков.

Удовлетворенность сотрудников

Внутренние инструменты могут упорядочить процессы и объем работы для сотрудников гораздо более четко, чем традиционные средства (электронные таблицы или бумаги). Кроме того, сотрудникам не нужно прилагать дополнительных усилий для использования внутренних инструментов, разработанных без кода. Это повышает удовлетворенность и продуктивность сотрудников.

Как получить максимальную отдачу от no-code?

Если вы решили использовать платформу no-code для создания внутренних инструментов, вы должны принять некоторые лучшие практики, чтобы извлечь из этого максимальную пользу.

Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Обеспечьте соответствующее обучение

Использование внутренних инструментов, созданных с помощью решений no-code, будет простым (поскольку они работают через пользовательский интерфейс "перетащи и брось"). Но вы должны провести обучение членов вашей команды, чтобы получить максимальную отдачу от этого. Некоторые люди не разбираются в технологиях, а другие могут сопротивляться изменениям. В обоих случаях обучение поможет вам восполнить пробел.

Поощряйте исследования и эксперименты

Созданные вами внутренние инструменты могут обладать всеми необходимыми функциями, но всегда есть место для роста и совершенствования. Поэтому вы должны позволить своей команде исследовать и думать о других аспектах, которые могут быть включены во внутренние инструменты. Все эти поощрения позволят вашим бизнес-пользователям в полной мере использовать внутренние инструменты.

Разработка тематических исследований

Поскольку концепция использования no-code для создания внутренних инструментов является новой, ваша команда может не знать о бесконечных возможностях, которые могут быть достигнуты с помощью инструментов no-code и простых панелей администратора. Поэтому, чтобы они начали работать, необходимо разработать несколько внутренних примеров, которые покажут потенциальные возможности и способы максимального использования внутренних инструментов.

Создавайте шаблоны

Как и другие платформы для повышения производительности, внутренние инструменты позволяют создавать шаблоны. Поэтому лучше всего использовать эти шаблоны, чтобы сэкономить время и получить лучшие результаты. Сначала вы можете создавать свои рабочие процессы с самого начала, но как только все будет улажено в соответствии с вашей организацией, создание шаблонов может стать спасителем. Для этого вам даже не понадобится помощь разработчиков.

Будущее no-code

No-code Инструменты становятся все более заметными в различных областях жизни, включая бизнес и инженерию данных. Основными причинами чрезмерного бума в этой отрасли являются высокая стоимость ресурсов для разработки и длительное время, необходимое для получения желаемых результатов.

Кроме того, инструменты no-code могут генерировать преимущества, которыми трудно управлять с помощью других доступных платформ, что значительно повышает спрос. Поскольку они предлагают безопасный, надежный и простой в использовании механизм для управления различными операциями, предприятия с легкостью принимают их. Вам не нужны навыки кодирования или технические знания, чтобы создавать веб- и мобильные приложения с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

AppMaster - это лучший инструмент без кода, который позволяет создавать приложения и переводить свой бизнес в режим автоматизации, не сталкиваясь при этом с длительными сроками разработки и высокими затратами. Панель администратора была разработана с учетом потребностей нетехнических специалистов. Более того, функции drag-and-drop не потребуют от бизнес-пользователей знаний кодирования.

Бизнес-логика, веб-приборная панель и разработка баз данных - вот лишь немногие выдающиеся возможности, предлагаемые AppMaster. Кроме того, бюджет и сроки создания внутренних бизнес-решений не имеют себе равных, что делает его одним из лучших инструментов no-code, доступных на рынке.

Заключение

Использование внутренних инструментов no-code может избавить вас от чрезмерного стресса, связанного с управлением рутинными задачами и работой с заинтересованными сторонами и административными вопросами. Вы можете рассчитывать на более высокую настраиваемость, простоту использования (функция перетаскивания), более высокую удовлетворенность сотрудников и повышение производительности благодаря инструментам no-code.