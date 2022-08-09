В последние годы популярность платформ разработки с низким кодом быстро растет. Платформы разработки с низким кодом позволяют предприятиям разрабатывать приложения без необходимости использования дорогих и трудоемких традиционных методов разработки. Платформа с низким кодом — это программное обеспечение, которое позволяет пользователям создавать и разрабатывать приложения с минимальным кодированием. Обычно он используется предприятиями для разработки внутренних приложений, таких как инструменты управления рабочими процессами или CRM-системы. Платформы разработки с низким кодом предлагают несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами разработки. Они часто быстрее и проще в использовании, требуют меньше технических знаний и могут быть развернуты без необходимости обширного тестирования и отладки. Доступно несколько различных платформ разработки с низким кодом, и ожидается, что в ближайшие годы их число будет расти.

Для владельцев бизнеса выбор лучшей платформы с низким кодом по-прежнему остается сложной задачей. В дополнение к тому, что существует множество вариантов платформ с низким кодом, многие из них имеют высокую структуру ценообразования, что делает их непригодными для некоторых предприятий. Эта статья поможет вам определить самые доступные приложения с низким кодом, которые могут произвести цифровую революцию в работе компании без потери качества.

Что такое платформы разработки с низким кодом?

Платформы разработки с низким кодом позволяют разработчикам создавать программные приложения с минимальным кодированием. В большинстве случаев программа использует графический пользовательский интерфейс и инструменты перетаскивания для создания приложения. Программное обеспечение для разработки с низким кодом популярно, потому что оно обеспечивает более быструю разработку, требует меньше обучения и помогает разработчикам работать быстрее.

Преимущества платформ разработки с низким кодом

Среда разработки с малым объемом кода позволяет компаниям быстро выпускать приложения без необходимости тратить кучу денег на дополнительное программирование.

Платформы с низким кодом позволяют разрабатывать и развертывать приложения с меньшим количеством постоянных сотрудников.

Наконец, платформы с низким кодом позволяют отраслям развертывать приложения для использования в различных программах и устройствах, включая мобильные, веб- и облачные программы.

10 дешевых платформ для разработки с низким кодом

Платформа разработки Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps — это приложение для разработки с минимальным кодом, которое позволяет пользователям создавать бизнес-приложения без написания кода. Он работает на основе интерфейса перетаскивания, что позволяет разработчикам создавать приложения из различных готовых частей. PowerApps совместим с различными источниками данных, такими как Microsoft Excel, OneDrive и SharePoint, и может использоваться для подключения к облачным службам данных, таким как Azure SQL. Это программное обеспечение является одним из самых популярных ресурсов с низким кодом для компаний, которые хотят разрабатывать бизнес-приложения на заказ, не платя при этом больших затрат на традиционное заказное программирование. Это дает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Функции:

PowerApps может помочь вам быстро и легко разрабатывать пользовательские приложения без необходимости знаний в области программирования.

Вы можете развернуть приложения PowerApps на мобильных устройствах, чтобы ваши сотрудники могли работать откуда угодно.

PowerApps интегрируется с другими продуктами Microsoft, такими как Office 365 и Dynamics 365, поэтому вы можете легко добавлять данные из этих продуктов в свои приложения.

Платформа разработки Zoho Creator

Zoho Creator — одна из самых популярных программ с низким кодом. Это хороший вариант для небольших и средних сервисов. Наряду с небольшим бюджетом это программное обеспечение простое в использовании и предоставляет интуитивно понятные услуги по разработке приложений, упрощающие работу. У разработчиков не так много готовых шаблонов на выбор, поэтому программистам приходится создавать некоторые из своих дизайнов, чтобы разнообразить внешний вид своих программ. Стоимость премиум начинается от 25 долларов в месяц для профессиональных пользователей.

Функции:

Высокопроизводительная интегрированная среда разработки с минимальным кодом для настольных компьютеров, веб-сайтов и мобильных приложений с возможностью использования инструментов, используемых при разработке, развертывании и интеграции приложений.

Создавайте приложения быстрее, проще и с меньшими затратами, чем другие традиционные методы.

Обширные проверки, развертывание и интеграция. Используется тысячами организаций по всему миру.

Платформа разработки Visual LANSA

Visual LANSA — уникальная платформа разработки с низким кодом в этом списке, поскольку она включает в себя как традиционное кодирование, так и низкий код в контексте одной IDE. Он эффективен в управлении временем. Он включает в себя множество технологий для ускорения цифровой трансформации, что позволяет очень легко быстро разрабатывать и развертывать полнофункциональные бизнес-веб-приложения и мобильные приложения.

В настоящее время Visual LANSA является ведущей платформой разработки с низким кодом, поддерживающей интегрированные сервисы IBM. Это также упрощает разработку и развертывание сложных приложений благодаря поддержке служб веб-хостинга Windows, облачных служб и мостовых служб. Еще одним заметным преимуществом LANSA являются возможности системного моста, которые помогают предприятиям и пользователям переносить существующие приложения, написанные с использованием других расширений.

Функции:

Интегрированная среда разработки: Visual LANSA предоставляет полный набор инструментов для разработки приложений, включая визуальный редактор, отладчик и компилятор. Это позволяет легко приступить к созданию приложений на платформе.

Полный набор библиотек: Visual LANSA включает в себя широкий набор встроенных библиотек, обеспечивающих функциональные возможности для общих корпоративных задач, таких как доступ к данным, безопасность и разработка пользовательского интерфейса. Это означает, что вам не нужно начинать с нуля при создании приложений.

Платформа разработки OutSystems

OutSystems — это многоканальная платформа с низким кодом, что означает, что компании могут создавать приложения для нескольких сред. Некоторые из наиболее востребованных функций платформы включают в себя панели мониторинга производительности в режиме реального времени и надежные измерения безопасности, а также возможность быстрой разработки.

Функции:

Мониторинг и отчетность по каждому использованию и производительности приложения в режиме реального времени

API обеспечивают полную масштабируемость

Полностью безопасное функционирование

Полная автоматизация DevOps

Управление доступом и разрешениями

Нативная поддержка Agile-разработки

Встроенный модуль отладки

Платформа для разработки Web.com

Чтобы ваш бизнес расширялся, Web.com предлагает лучший дизайн веб-сайта, защиту электронной почты и бренда, социальные сети и инструменты автоматизации маркетинга, а также услуги хостинга. Ваша онлайн-идентификация будет дополнять цели вашей компании и придавать единый внешний вид всем вашим онлайн-активам с помощью этой платформы с низким кодом. Web.com не предоставляет бесплатный пробный период: самая низкая цена стоит не менее 1,95 доллара в месяц для каждого пользователя.

Функции:

Делает управление бизнесом проще

Может быть интегрирован с программным обеспечением CRM и ERP.

Предоставляет графический инструмент проектирования рабочего процесса

Создавайте мобильные формы и сайты SharePoint

Комплексное решение для веб-сайта

Платформа разработки Appian

Appian — это платформа с низким кодом, которая позволяет компаниям быстро разрабатывать собственные приложения с меньшими затратами кода. Приложения Appian разработаны с использованием подхода, основанного на моделях, который прост в освоении и использовании. Эта платформа с низким кодом позволяет пользователям разрабатывать что угодно, от мобильного приложения до корпоративной системы, и позволяет малым и средним предприятиям легко внедрять инновации, в то же время управляя всем жизненным циклом разработки программного обеспечения.

Функции:

Динамическая система перетаскивания

Может интегрироваться с различными бизнес-системами

Он совместим с десятками других сторонних программ.

Платформа для разработки инструментов

Retool — это платформа с низким кодом, в которой компоненты сборки с помощью перетаскивания позволяют создавать внутренние веб-инструменты, подключая их к вашим базам данных и API. Каждый план имеет режим редактирования, который позволяет создавать запросы и действия пользовательского интерфейса. можно подключиться к любой базе данных или API, кроме Salesforce.

Функции:

Высокая степень кастомизации позволяет потребителям более точно адаптировать дизайн приложения к своим предпочтениям.

Эффективная разработка на стороне сервера с большим количеством элементов перетаскивания

SAML и журналы аудита для максимально возможной безопасности данных

Внутренние инструменты платформы не идеальны для некоторых устройств, и пользователям также может потребоваться немного знаний в области кодирования, чтобы получить максимальную отдачу от платформы. Цена зависит от функций, запрашиваемых пользователями, и варьируется от предприятия до группы разработчиков. Однако цены для отдельных лиц и групп разработчиков ниже, чем для одного бизнес-пользователя.

Платформа продаж

С помощью платформы Salesforce вы можете создавать приложения для любых целей, от сбора данных до автоматизации маркетинга. Salesforce — одна из лучших платформ для разработки компьютерного программного обеспечения с использованием подхода low-code. Умные мобильные приложения и настольные приложения можно легко создавать с помощью конструктора платформы, который позволяет пользователям настраивать предлагаемый ими опыт работы с клиентами и повышать ценность.

Эта платформа с низким кодом позволяет клиентам разрабатывать свои программные приложения с минимальными усилиями, поэтому они могут развертывать новые приложения за короткий период времени. Это позволяет предприятиям быстро запускать свои приложения без необходимости выделять много денег на задействованные ресурсы разработки.

Функции:

Предоставляет интерфейс перетаскивания для создания приложений.

Поставляется с коллекцией готовых модулей

Поставляется с набором готовых компонентов

Мендикс

Mendix поддерживает разработку приложений для любого устройства. Существует возможность развертывания в частном облаке, общедоступном облаке и локальном развертывании. Наряду с корпоративной версией он предлагает функции автоматического резервного копирования и горизонтального масштабирования.

Функции:

Управление гибкими проектами

Программное обеспечение для визуального моделирования

Многоразовые компоненты

Платформа разработки Kissflow

Kissflow — это платформа с минимальным кодом или без кода, которая автоматизирует бизнес-процессы и отслеживает производительность. Он подходит для всех размеров и секторов бизнеса. Эта платформа помогает инициировать процесс запроса, просмотра вещей, требующих действий пользователя, и утверждения отложенных задач. Кроме того, он помогает во многих процессах, таких как адаптация сотрудников, управление расписанием, утверждение запросов на отпуск и выставление счетов.

Функции:

Администрация невыполненных работ

Тайм-менеджмент

Взвешенный индекс производительности

Как выбрать лучшую платформу для разработки low-code?

Вам нужна правильная платформа, если вы создаете приложение с использованием приложений с низким кодом. Однако не все люди уверены, какую платформу выбрать, поскольку это популярный в последнее время, но также и новый подход к созданию приложений. Необходимо выбрать правильную программную платформу с низким кодом для ваших операций. Используйте этот список полезных советов, чтобы помочь вам выбрать вариант.

Ожидайте участия разработчиков

При выборе платформы с низким кодом для вашей организации важно учитывать уровень участия разработчиков, который потребуется. Некоторые платформы предназначены для использования начинающими разработчиками с небольшим опытом программирования, в то время как другие требуют более продвинутых навыков программирования.

Правильная платформа low-code для организации будет зависеть от навыков команды и необходимого вам уровня контроля над процессом разработки. Если в вашем штате есть опытные разработчики, которые хотят и могут участвовать в процессе разработки, вам, скорее всего, понадобится платформа, предлагающая большую гибкость и настраиваемость. Однако, если у вас нет в штате опытных разработчиков или вам нужен более быстрый и оптимизированный процесс разработки, лучшим выбором может быть платформа, требующая меньшего участия разработчиков, или даже платформа без кода.

Оцените несколько вариантов использования

При оценке платформ разработки с низким кодом важно учитывать несколько вариантов использования. Например, если вы ищете платформу, которая поможет вам разрабатывать мобильные приложения, вам нужно выбрать платформу, которая предлагает надежные возможности разработки мобильных приложений. С другой стороны, если вашей основной целью является быстрое создание прототипов или доказательств концепции, вам следует выбрать платформу, которая упрощает создание и итерацию прототипов.

Часто задаваемые вопросы о подходе платформ с низким кодом

Сколько стоят платформы разработки с низким кодом?

Стоимость платформы разработки с низким кодом может варьироваться и часто оплачивается на основе подписки. Стоимость увеличивается, когда компания запускает больше приложений. Это варьируется от компании к компании. Оценки программного обеспечения корпоративного уровня варьируются от 25 долларов в месяц до более 5000 долларов.

Как выбрать бесплатную платформу разработки с низким кодом?

На рынке есть много платформ для разработки с низким кодом, но нет такой платформы, которая предлагает пожизненные или долгосрочные бесплатные платформы для разработки с низким кодом. Некоторые системы предоставляют бесплатные пробные версии на месяц, а другие — только на 15 дней. Чтобы выбрать хорошее бесплатное программное обеспечение для разработки с низким кодом, вам необходимо учитывать свои потребности и цели. Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите иметь в виду, принимая решение:

Какие приложения вы хотите сделать/создать?

Насколько вам нужен контроль над внешним видом и функциональностью вашего приложения?

Какую поддержку предоставляет программное обеспечение пользователям?

Существует ли сообщество пользователей, которые могут предложить помощь и совет?

После того, как вы рассмотрели свои потребности, вы можете начать искать различные бесплатные платформы для разработки с низким кодом и выбирать лучшую из них для вас!

Есть ли у Google платформа с низким кодом?

Google не входит в число лучших платформ для разработки с минимальным кодом или без него. Ведущие компании на рынке корпоративных приложений с низким кодом включают OutSystems, Mendix, Microsoft, Salesforce и ServiceNow.

Вывод

Сегодня многочисленные стартапы, предприятия малого и среднего бизнеса, а также предприятия используют платформы с низким кодом для создания внутренних приложений потребительского уровня. Это помогает снизить стоимость разработки, но тем не менее, есть потребность в разработчиках со знаниями в области кодирования. Но вы можете найти более простой, дешевый и быстрый способ создания веб-приложений или мобильных приложений — это платформа без кода, например, AppMaster. Это платформа без кода, отличительная черта которой заключается в том, что она создает исходный код, и пользователям не нужно беспокоиться о том, что они будут ограничены платформой, если они этого хотят; они всегда могут взять свой исходный код. Большинство платформ заставляют вас выбирать между веб-приложением и мобильным приложением. AppMaster позволяет вам иметь и то, и другое, и вы можете создавать их без знания языка программирования. Это идеальный выбор для создания веб-приложения или мобильного приложения!