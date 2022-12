Dovreste creare un'app di incontri nel 2022? Sembra che ci sia già abbastanza scelta sul mercato. Tuttavia, il successo di Tinder e Badoo fa sì che gli imprenditori siano interessati a creare app di incontri.

Un pubblico enorme (milioni di utenti di app in tutto il mondo) trascorre circa 2 ore al giorno sulle app. Queste app hanno dimostrato la loro redditività e la loro richiesta da parte degli utenti. Soprattutto durante una pandemia in cui tutti abbiamo sperimentato la mancanza di comunicazione sociale e abbiamo cercato di risolverla online.

Costruire un'app di incontri da zero non è facile. Dovrete completare un lungo elenco di compiti: dall'allocazione delle risorse all'assunzione di un team di sviluppo, passando per tutte le fasi di sviluppo dell'app.

Prima di iniziare il processo di sviluppo, è necessario fare diverse cose:

Capire il pubblico a cui ci si rivolge;

Definire le caratteristiche da includere;

Selezionare l'algoritmo di abbinamento da utilizzare;

Analizzare i concorrenti.

Tenendo conto di questi elementi, possiamo dire approssimativamente quanto sarà difficile creare un'app di incontri e quanto costerà.

Perché le app di incontri sono così popolari?

Le persone trovano più facile e meno stressante incontrarsi online, cosa che possono fare con le app di incontri. Le applicazioni permettono agli utenti di guardare i profili degli altri e di valutare le informazioni ricevute prima di agire.

Anche il gran numero di app disponibili non spaventa gli utenti. Sono disposti a pagare e ad acquistare piani premium se l'app di incontri offre un database più ampio e grandi funzionalità.

Allo stesso tempo, sviluppatori e imprenditori creano nuove soluzioni e riempiono gli store con nuove opzioni.

Inoltre, la nicchia degli incontri online attira il pubblico che utilizza principalmente gli smartphone ed è in grado di pagare. In questo modo, generano buone entrate. Solo nel 2021, le app di incontri hanno ricevuto oltre 5 miliardi di dollari a livello globale. Non c'è da stupirsi che le aziende vogliano entrare in questo mercato.

Considerando la pandemia in corso, la mancanza di tempo per uscire e la dipendenza dalle attività online, la popolarità delle app di incontri continuerà a crescere. Se decidete di entrare in questa nicchia, preparatevi bene e siate pronti a competere.

Sviluppo di un'app di incontri

Il processo di sviluppo richiede una buona preparazione. Prima di creare un'applicazione di incontri vera e propria, bisogna iniziare con alcuni passaggi chiave.

Pubblico di riferimento

Iniziate con il conoscere il vostro pubblico di riferimento: chi saranno i vostri futuri utenti?

Per segmentare il pubblico, si può ricorrere alla psicometria e alla demografia.

Idati demografici vi aiuteranno a creare un utente medio, mentre i dati psicografici vi guideranno verso l'algoritmo di abbinamento e verso la creazione di abbinamenti omogenei.

Innanzitutto, identificate le caratteristiche demografiche. Di solito includono età, sesso, stato di famiglia, istruzione, occupazione e posizione geografica. Queste informazioni di base possono essere inserite dagli utenti dell'app durante la creazione dell'account.

Lecaratteristiche psicografiche misurano quanto segue:

Tratti di personalità;

Interessi;

Stile di vita;

Opinioni;

Valori.

La profilazione della personalità vi aiuterà a capire come gli utenti si comportano e perché lo fanno. Grazie a questi dati è possibile creare campagne di marketing efficaci e concentrarsi su un'esperienza più personalizzata nell'interazione utente-app.

Per raccogliere questi dati, è possibile condurre sondaggi e inchieste, analizzare il pubblico dei concorrenti, fare ricerche. Più conoscete i vostri potenziali clienti, migliore sarà l'esperienza che potrete offrire.

Algoritmi delle app di incontri: le migliori pratiche

La funzionalità principale di ogni app di incontri è la corrispondenza dei profili. Per ottenere corrispondenze più accurate, è necessario capire come funzionano gli algoritmi.

Tutte le app possono essere suddivise in quattro gruppi principali in base alle tecniche di abbinamento:

Basate sulla posizione;

Basate sul calcolo (algoritmo matematico);

Analisi del comportamento;

Avanzate: implementazione di IA e AR.

Basato sulla posizione. La maggior parte delle app di incontri utilizza i geodati per gli abbinamenti. Gli utenti possono impostare limiti di distanza, quindi l'app potrebbe mostrare profili di persone che si trovano nelle vicinanze. La posizione funziona come punto di partenza. Le persone vicine appaiono nella lista. Analizzando le informazioni generali (età, foto, interessi) inserite nel profilo, l'utente decide se procedere con like/swipes o ulteriori comunicazioni.

Basato sul calcolo. Questo algoritmo utilizza le risposte degli utenti e calcola le percentuali di compatibilità per creare abbinamenti migliori. I calcoli si basano sulle informazioni fornite dagli utenti nei loro profili o attraverso i sondaggi.

L'algoritmo matematico potrebbe essere imperfetto perché le persone tendono a travisare la propria personalità, cercando di essere la versione migliore. Si consiglia quindi di utilizzare l'analisi del comportamento.

Analisi del comportamento. In questo caso, si analizzano tutti i dati relativi all'utente dell'app: social network, playlist, pagine visitate, ecc. Questo tipo di analisi è un po' costoso perché richiede l'implementazione di soluzioni Big Data.

Avanzato: Ai e AR. Gli algoritmi di matching possono utilizzare l'AI e l'AR. In questo caso, le raccomandazioni di abbinamento nell'app di incontri si basano su un'analisi complessa dei dati. Possono includere il riconoscimento facciale e i dati biologici. Gli algoritmi basati sull'AI forniranno abbinamenti e raccomandazioni più accurati.

Molti suggeriscono che è meglio concentrarsi su nicchie come la posizione o gli interessi. In questo modo gli algoritmi utilizzeranno un solo tipo di dati per creare abbinamenti.

I potenziali abbinamenti della vostra app di incontri possono essere basati sui "mi piace": i profili più apprezzati appariranno a un maggior numero di utenti. È un sistema semplice da sviluppare, purché non richieda dati personali e analisi complesse.

Analisi dei concorrenti

Osservate i vostri concorrenti: quali caratteristiche hanno le loro app, quali feedback lasciano gli utenti, quali sono i pregi e i difetti dell'app? Vi aiuterà a capire come affrontare lo sviluppo dell'app e quali funzionalità includere.

Diamo un'occhiata a Tinder.

Tinder offre algoritmi di matching basati sulla posizione. Ma presta anche attenzione a quanto tempo l'utente trascorre nell'app. Più si utilizza l'app, più dati vengono raccolti e si conoscono le preferenze dell'utente per metterlo in contatto più velocemente con potenziali incontri.

Tinder classifica i profili anche in base al numero di like che ricevono. Gli utenti che attirano maggiormente l'attenzione saranno molto visibili sull'app.

Bumble, ad esempio, è un'altra app di incontri che offre la funzionalità swipe. Ma, a differenza di Tinder, consente solo alle donne di inviare messaggi per prime. Inoltre, le corrispondenze scompaiono se nessuno invia messaggi entro le prime 24 ore dall'abbinamento. Inoltre, tutti coloro che si vedono sull'app sono stati attivi negli ultimi 30 giorni, il che significa che non c'è possibilità di incrociare un account inattivo.

Come vedete, oltre agli algoritmi standard, potete integrare diverse funzionalità uniche e costruire il vostro meccanismo di abbinamento.

Set di funzionalità da includere nell'app

Dopo aver definito l'algoritmo, è possibile selezionare le caratteristiche standard che l'app deve avere. Ci sono alcune caratteristiche di base che tutte le app di incontri hanno.

Accesso: con questa funzione gli utenti iniziano a interagire con le app. Per offrire loro una migliore esperienza d'uso, è opportuno includere il login tramite fonti popolari come l'e-mail, i social network o il numero di telefono. Geolocalizzazione - i geodati sono una delle caratteristiche più significative delle app di incontri. La selezione principale dei profili da abbinare si basa sulla posizione degli utenti. Il vostro compito è quello di creare impostazioni di geolocalizzazione il più possibile flessibili. Ad esempio, consentite agli utenti di controllare quando l'app può accedere alla loro posizione, lasciate che specifichino la distanza da scoprire dai potenziali incontri, offrite loro la gestione della geolocalizzazione. Profili utente - un'altra caratteristica fondamentale che non può essere esclusa. Attraverso le pagine del profilo, gli utenti dovrebbero creare una buona presentazione di sé. Il profilo utente dovrebbe consentire alle persone di mostrare foto e video e alcune domande di base che mettano in evidenza i loro interessi. È lo strumento principale del pubblico per attirare l'attenzione degli altri sull'app di incontri. Meccanismo di abbinamento - che si tratti di swiping o di like, questo è il modo in cui gli utenti dell'app iniziano a interagire tra loro. Rendete chiara questa funzione, in modo che le persone possano capire facilmente cosa devono fare: scorrere il dito verso destra, fare un doppio tap, cliccare su un'icona o altro. Chat privata - abilita la comunicazione nella tua app di incontri. Per un'esperienza d'uso migliore e più soddisfacente, potete permettere agli utenti di inviare non solo messaggi ma anche media (gif, adesivi). Potete collegare videochiamate o messaggi audio per rendere la comunicazione più viva. Notifiche - non lasciate che gli utenti si perdano la loro vita di appuntamenti. Il pubblico dell'app deve ricevere notifiche tempestive sulle attività. Ma è più importante permettere loro di regolare le impostazioni delle notifiche: abilitarle e disabilitarle, selezionare i tipi di attività su cui ricevere le notifiche. Gateway di pagamento: sono essenziali per generare entrate. Se gli utenti sono disposti a spendere denaro all'interno dell'app di incontri, lasciate che lo facciano comodamente attraverso i pagamenti online.

Oltre a queste caratteristiche di base, ci sono alcune funzionalità che spesso vengono tralasciate durante lo sviluppo.

Pensate alla sicurezza. Le persone condivideranno molte informazioni personali sull'app, quindi è necessario implementare la verifica. Consigliamo vivamente di utilizzare l'autenticazione a più fattori invece delle password.

Poi, rivedete le schede dei profili. Di solito non contengono molte informazioni, quindi date agli utenti la possibilità di espanderle.

Sarà un'ottima aggiunta per consentire agli utenti di annullare i like messi per errore. La maggior parte delle app non ha questa funzione o la offre a pagamento. Includerla nella vostra applicazione può diventare un vantaggio competitivo.

Offrite più filtri di ricerca, ad eccezione di età, sesso e località. Gli utenti delle app di incontri lo apprezzeranno, perché aiuta a impostare preferenze più precise.

Tecnologia

Dopo aver creato un'idea chiara di come sarà la vostra app di incontri, potete passare alla parte di sviluppo.

La sfida consiste nel trovare e assumere un team affidabile e professionale. Senza contare che dovete avere le risorse per pagare il loro lavoro. Se avete intenzione di assumere un team di sviluppo, prendetevi il tempo per conoscere il più possibile i candidati: guardate il loro portfolio, verificate l'esperienza professionale, analizzate i termini di lavoro e la scadenza prevista.

Un'altra opzione è quella di avere un team di sviluppo interno o singoli sviluppatori. In questo caso, la realizzazione di un'app di incontri richiederà meno spese ma più tempo.

In entrambi i casi, è necessario capire quale sia lo stack tecnologico preferibile per lo sviluppo al giorno d'oggi:

Linguaggi di programmazione: Swift per iOS, Kotlin per Android;

Database: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, Android Studio più recente;

Server web: Nginx, Apache;

Archiviazione in cloud: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Autorizzazione sociale: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK

Gateway di pagamento: Stripe, PayPal

Utilità generali: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

I componenti essenziali della vostra app saranno server potenti, database sicuri e API, poiché dovrete memorizzare molti dati e raccoglierli attraverso diversi servizi.

Quanto denaro è necessario per sviluppare un'app di incontri?

Le fonti Internet condividono stime diverse, e il prezzo totale per lo sviluppo di un'app di incontri varia tra 50.000-150.000 dollari. Sembra un sacco di soldi.

Il motivo di un costo così elevato è che ci sono almeno cinque fasi di sviluppo in cui bisogna investire:

Analisi commerciale e di marketing;

gestione del progetto

progettazione dell'interfaccia utente e della UX

Sviluppo e test;

manutenzione.

In ogni fase, spenderete almeno un paio di migliaia di dollari. Ogni fase coinvolge diversi professionisti che devono essere pagati. Considerando una tempistica media di sviluppo di tre mesi e una retribuzione media dello sviluppatore di circa 40 dollari l'ora, si arriva già a 20.000 dollari.

Il costo di sviluppo è influenzato dalla complessità dell'app. Naturalmente, se decidete di optare per le funzionalità di base e un'interfaccia semplice, potete ridurre significativamente il prezzo. Ma i risultati saranno gli stessi.

Ecco perché è sempre meglio pianificare tutto con precisione e capire chiaramente se si è pronti a stanziare tali risorse.

Strategia di monetizzazione

Infine, ma non meno importante, la monetizzazione. Tutti gli investimenti, se spesi correttamente, possono essere ripagati. La domanda principale è: come volete generare entrate con la vostra app?

Tra i metodi più diffusi ed efficaci per generare profitti ci sono:

Annunci a pagamento;

Piani di abbonamento;

Acquisti in-app;

Aggiornamenti delle funzionalità premium.

Tinder è un ottimo esempio di utilizzo degli annunci a pagamento e degli aggiornamenti delle funzionalità premium. I piani premium ampliano notevolmente le funzionalità dell'app, assicurando che gli utenti non sprechino i loro soldi e generando entrate per voi.

Riflessioni finali

Una cosa è certa: le app di incontri sono destinate a rimanere. Crearne un'altra è un'idea potenzialmente promettente e redditizia. La domanda è in aumento e questo è esattamente ciò di cui avete bisogno.

Ricordate di proporre un concetto nuovo, di identificare il vostro pubblico target e di preparare una strategia promozionale. Se non siete disposti a pagare 40.000 dollari per lo sviluppo di un'applicazione, esplorate il no-code. Le piattaforme no-code e AppMaster.io, in particolare, costano molto meno e danno comunque risultati di alta qualità. AppMaster.io offre un backend generato automaticamente, un database con supporto PostgreSQL, funzionalità API e permette di creare applicazioni native. Provatelo e realizzate la prima versione della vostra applicazione in poche settimane.