Siete alla ricerca di un'applicazione per la salute o lo sviluppo di un'applicazione per la salute mentale utilizzando il metodo no-code? Se sì, questa guida potrebbe aiutarvi a creare un'applicazione per la salute mentale con funzionalità personalizzate di vostra scelta. Trovare le applicazioni perfette per la salute mentale o la guida per lo sviluppo di un'applicazione da zero può essere fonte di intimidazione, soprattutto in un mondo guidato da piattaforme tecnologiche che devono offrire numerose opportunità.

In quest'epoca di vita frenetica, le piattaforme tecnologiche hanno preso il posto di molte faccende quotidiane per comodità e facilità. Più la vita di un individuo diventa impegnativa, meno tempo ha per prendersi cura della salute fisica e mentale. Ogni individuo è in un periodo di superamento dell'altro e la ricerca del meglio sta deteriorando la sua salute mentale in un modo o nell'altro. In questo scenario, il ruolo delle app per la salute mentale è importante perché le piattaforme tecnologiche legate alle app per la salute hanno aperto un confine unico nel supporto alla salute mentale e nella visualizzazione delle informazioni. Le app mobili consentono alle persone, ai medici e ai ricercatori metodi inesplorati per accedere all'aiuto, monitorare i miglioramenti, tracciare l'umore e migliorare l'interpretazione della salute mentale grazie allo sviluppo di app per la salute.

Le app per la salute mentale, se collegate a un individuo, hanno la capacità di raccogliere informazioni rilevanti. Dispongono di un sensore incorporato che rileva l'umore e i cambiamenti nel comportamento abituale e forniscono supporto segnalando quando è necessario l'aiuto per connettersi al fornitore di assistenza sanitaria di riferimento. Hanno anche la capacità di migliorare il sonno e la memoria e di controllare i pensieri negativi.

La maggior parte delle app per la salute mentale consente di accedere e collegarsi a un terapeuta per la salute mentale attraverso l'app, anche se non si vuole rivelare la propria identità, e aiuta l'utente a impegnarsi positivamente attraverso articoli online, promemoria quotidiani, ecc. In breve, un'app per la salute mentale è un ottimo strumento per affrontare e gestire i problemi di salute mentale.

Perché è necessaria un'app per la salute mentale?

Un'app per la salute mentale è indispensabile per qualsiasi individuo, in qualsiasi campo e in qualsiasi parte del mondo, perché lo stress globale e i problemi di salute mentale sono aumentati nell'era della tecnologia. Una buona app per la salute mentale dovrebbe essere disponibile su ogni telefono cellulare per tenere sotto controllo la salute mentale.

Le app per la salute mentale forniscono supporto alle persone in caso di crisi mentale o se si tratta di un paziente diagnosticato con una malattia mentale, entrambe le categorie possono trarre beneficio da un'app per la salute mentale. Queste app forniscono un accesso utile a consigli e aiuti arricchiti per i loro sintomi e sforzi. Le app per la salute mentale sono un'ottima opzione per gli utenti che hanno poco tempo e pochi aiuti o che hanno bisogno di risorse aggiuntive per i loro problemi di salute mentale.

Non solo per i pazienti affetti da malattie mentali, queste app per la salute mentale sono anche un'ottima fonte e piattaforma per gli operatori sanitari. Questi ultimi possono facilmente connettersi con i loro pazienti tramite l'app e mantenere aggiornate le loro conoscenze per fornire una migliore assistenza ai loro pazienti. Inoltre, un medico può offrire ai propri pazienti una buona alimentazione e una routine di allenamento; anche il monitoraggio dei progressi dei pazienti, dei sintomi, dell'umore e del controllo dei farmaci può essere effettuato attraverso una buona app per la salute mentale. Inoltre, questi operatori sanitari possono connettersi con i pazienti attraverso sessioni online quando necessario. Tutto ciò ha un unico scopo: fornire una migliore assistenza ai pazienti e ridurre l'onere complessivo della salute mentale sulla terra.

Vantaggi di un'app per la salute mentale

Le app per la salute mentale o per la terapia sono ottime sia per l'utente che per l'operatore sanitario. Esistono molte app per la salute mentale disponibili sul mercato, ma tutte condividono alcuni vantaggi comuni, che sono i seguenti:

Facile disponibilità

Grazie a un'app per la salute mentale, gli operatori sanitari e i pazienti saranno facilmente raggiungibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in caso di necessità.

Oscurità

Attraverso un'app per la salute mentale, gli utenti possono perseguire le opzioni di trattamento della salute mentale senza preoccuparsi di nessun altro intorno a loro.

Premessa alla cura

Un'app per la salute mentale è una buona iniziativa per coloro che non si sono curati o hanno evitato di farlo. La causa può essere qualsiasi, compresa la difficoltà di ottenere appuntamenti o di affrontare le persone.

Conveniente

Molte delle migliori app per la salute mentale, con funzioni di base gratuite o acquistate in-app, costano ai pazienti meno di un metodo tradizionale di cura della salute mentale.

Approccio remoto e assistenza estesa

Un'app per la salute mentale può aiutare gli esperti di salute mentale a fornire l'accesso alle cure per gli individui in aree remote o per un gran numero di persone che hanno bisogno di cure improvvise, ad esempio in caso di disastri naturali, ecc.

Più attraente

Un'applicazione mobile per la salute mentale è un metodo di cura più attraente e accattivante rispetto a quello convenzionale, che potrebbe incoraggiare i pazienti a continuare a seguire il trattamento.

Assistenza 24 ore su 24

Un'app per la salute mentale può fornire assistenza quotidiana 24 ore su 24, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, e supporto alla cura mentale.

Metodo coerente

Un'app per la salute mentale e le piattaforme app hanno la capacità di fornire assistenza con coerenza e uguaglianza a ogni individuo.

Supporto individuale

Un'app per la salute mentale è progettata in modo che tutti gli individui e i pazienti ricevano una sessione personalizzata che non solo fornisca supporto, ma anche migliori e sostenga le nuove competenze degli individui.

Raccolta di dati concreti

La particolarità delle app per la salute mentale, a differenza delle terapie convenzionali, è la raccolta di dati concreti a cui si può accedere con un semplice clic, tra cui i movimenti del paziente, il suo stato d'animo, la sua posizione e altre informazioni rilevanti.

Le 3 migliori app per la salute mentale

Se si cercasse di stilare un elenco definitivo delle migliori app per la salute mentale, sarebbe molto più difficile perché la concorrenza sul mercato è piuttosto elevata. Tuttavia, le prime 3 dell'elenco che segue hanno la migliore fidelizzazione ed esperienza degli utenti, tra cui:

Mood Fit - Ottima per la salute mentale generale

Questa è la migliore e la più importante dell'elenco. La caratteristica principale dell'app, che l'ha resa la migliore, è che è gratuita e fornisce a chi ne ha bisogno un'assistenza globale per la salute mentale tramite l'app. Aiuta a monitorare gli stati d'animo e dà suggerimenti agli utenti su cosa fare per superarli. Tuttavia, non offre consulenze con terapeuti registrati e prevede acquisti in-app. È:

Modificabile in base agli obiettivi dell'utente.

Possibilità di seguire i progressi giornalieri.

Comprensioni illustrate con allenamenti consigliati.

Promemoria quotidiani.

Better Help - Ottima per la terapia della salute mentale

Better Help è un'app per la salute mentale che è ottima per le terapie mentali online da parte di terapeuti registrati sotto forma di conversazioni video o audio che costano da 240 a 600 dollari al mese. Tuttavia, questa app non offre aggiustamenti dei farmaci o consulenze gratuite. È:

Disponibile su iOS e Android.

Consente la comunicazione tramite audio, video o messaggi di testo.

Consente di inviare messaggi illimitati.

Calm - Ottimo strumento di meditazione

Il terzo della lista è Calm, che offre programmi e attività regolabili che aiutano gli utenti a superare l'ansia, a mantenere la calma e a meditare meglio. Offre un piano di prova per 1 settimana e un abbonamento annuale di 70 dollari o 400 dollari per tutta la vita. È:

Offre allenamenti e piani di meditazione personalizzati per i singoli utenti.

Musica ed effetti sonori calmanti.

Semplice e di facile utilizzo.

Come si crea un'app per la salute mentale?

10 passi chiave da considerare

La creazione di un'app per la salute mentale avviene solitamente attraverso una tecnica e una pianificazione speciali. È diversa dalle altre app perché tratta un argomento delicato come la salute mentale. Le fasi di sviluppo di un'app per la salute mentale comprendono i seguenti 10 passaggi chiave:

Fare una ricerca di mercato

Il primo passo fondamentale nello sviluppo di un'app per la salute mentale è la ricerca. È necessario conoscere il mercato. Quanti utenti ci sono per un'app sulla salute mentale? Quali sono i difetti che devono affrontare nell'attuale contesto delle app? Quali sono le caratteristiche fondamentali che le altre app sul mercato utilizzano, in modo da poter fornire agli utenti una qualità migliore e funzioni aggiuntive?

Scegliere il pubblico

Il secondo passo consiste nel definire il pubblico target desiderato. Ad esempio, chi volete che sviluppi l'app, come una specifica fascia d'età? Un genere specifico? Persone con obiettivi specifici? Pazienti con una malattia specifica o un'app rivolta a un pubblico generale.

Scegliere le piattaforme

Il terzo e più importante passo è la scelta delle piattaforme, che dipende da diversi fattori. La maggior parte dello sviluppo di app viene effettuata per le piattaforme iOS e Android . Ma inizialmente è anche un ottimo approccio per raggiungere il vostro pubblico e scegliere una piattaforma all'inizio per lo sviluppo dell'app.

Elenco delle caratteristiche desiderate

Fate un elenco delle caratteristiche di base necessarie per l'app per la salute mentale. Dovete aggiungere ciò che le altre app popolari offrono come nuova app. In quanto nuova app, è necessario fornire alcune funzioni aggiuntive rispetto a quelle di base per aumentare il marketing e la popolarità.

Creare un prototipo

Il passo successivo per lo sviluppo di un'app è la creazione di un prototipo o MVP per ogni funzione elencata in precedenza, in modo da poter avere un'idea del design e apportare modifiche prima di passare allo sviluppo vero e proprio, affinché il prodotto funzioni al meglio e possa essere garantito. In questo modo si risparmiano i costi per assicurarsi che tutto sia in linea prima di passare direttamente allo sviluppo dell'app.

Codice o non codice

Ora è il momento di decidere se creare la vostra app per la salute mentale con la codifica, coinvolgendo un team di sviluppatori e programmatori, oppure attraverso una piattaforma no-code come AppMaster.

Codifica

Lo sviluppo di un'app attraverso i linguaggi di programmazione, chiamato anche codifica, è un metodo tradizionale per sviluppare qualsiasi risorsa online, sia essa un sito web o un'app. Questo metodo richiede molto tempo, denaro e sforzi. Spesso lo sviluppo di un'app coinvolge team di sviluppatori. La creazione di un'app per la salute mentale attraverso la codifica deve contenere tutte le funzionalità necessarie e lo sviluppo dell'app deve essere conforme alle regole di cybersecurity previste dall'HIPAA.

Tecnologia No-Code

L'assenza di codice è un'opzione emergente quando si tratta di sviluppo di app. Se scegliete questa opzione per lo sviluppo di applicazioni per la salute mentale, non avrete bisogno di un team di sviluppatori che lavori su un singolo progetto. Inoltre, sarà conveniente, efficace in termini di tempo, richiederà meno manodopera e non sarà tecnica. Anche se avete un po' di conoscenze, potete costruire con facilità l'applicazione per la salute mentale che desiderate. AppMaster è una piattaforma no-coding che offre un backend su cui lavorare con la programmazione visuale. In questo modo, potrete creare la vostra app per la salute mentale con il metodo drag-and-drop, in tempi e costi ridotti.

Test prima del lancio

Una volta completato lo sviluppo dell'app per la salute mentale, la parte successiva del processo di sviluppo consiste nel testare l'app prima del lancio finale, per evitare qualsiasi problema imminente. Per testare efficacemente la vostra app, dovete seguire questi metodi di test e correggere eventuali problemi:

Test delle unità

Test delle prestazioni

Test funzionali

Test di stress

Commercializzazione dell'applicazione

Ogni volta che una nuova applicazione viene lanciata sul mercato, ci sono due tipi di fasi di marketing: una prima del lancio finale e l'altra dopo il lancio completo dell'applicazione. Quando l'app è nuova, per far conoscere il vostro marchio, dovete commercializzare l'app e creare consapevolezza su cosa sia e su quali vantaggi possa apportare.

Lanciare l'applicazione

Ora le vostre applicazioni per la salute mentale sono pronte per essere lanciate, e potete lanciarle sulla piattaforma pertinente o sia su iOS che su Android se avete creato un'app compatibile con un sistema ibrido.

Continuare ad aggiornare

Una volta che l'applicazione è stata lanciata sul mercato, seguite i progressi della vostra applicazione, le reazioni degli utenti e le prestazioni che ha fornito. In base a ciò, potete continuare ad aggiornare l'app e rimanere sul mercato.

Cosa inserire nella mia app per la salute mentale?

Le applicazioni per la salute mentale o per il monitoraggio dell'umore devono contenere alcune funzioni di base da inserire. Alcune caratteristiche sono personalizzabili, altre sono indispensabili su piattaforme come le applicazioni per la salute mentale, tra cui:

Dashboard (separata per l'utente e per l'operatore sanitario)

Pagina di iscrizione (creazione di profili utente)

Impostazione degli obiettivi

Monitoraggio dei progressi

Comunità online

Gamification

Condivisione di file

Notifiche e promemoria

Articoli online sulla salute mentale

Chatbox (messaggi)

Chiamate (audio e video)

Monitoraggio

Supporto di emergenza per la salute mentale

Sicurezza

Piattaforma multiuso

Quanto tempo occorre per costruire un'applicazione tracker per la salute mentale?

Il tempo medio di realizzazione di un'applicazione di codifica tradizionale o di un'app per la salute mentale è di circa 2-5 mesi per le funzioni di base. Tuttavia, per le funzioni più avanzate e le applicazioni su larga scala, il tempo di sviluppo può superare i 6 mesi. Se invece si sceglie di utilizzare piattaforme no-code come AppMaster, potrebbero essere necessarie solo poche settimane per sviluppare un'applicazione per la salute mentale o per la terapia completamente funzionale.

Quanto costa costruire un'app per la salute mentale?

Il costo medio per la realizzazione di un'app per la salute mentale varia in base alla portata dell'applicazione, alla piattaforma per cui è stata creata, al numero di funzionalità aggiunte e alla scelta di piattaforme di codifica o no-coding per lo sviluppo dell'app. Il costo medio di un'applicazione di teleterapia per la salute mentale si aggira intorno ai 60.000-80.000 USD, come minimo, con le funzionalità di base dell'applicazione. Questa cifra si riferisce al metodo di sviluppo tradizionale dell'app attraverso la codifica. Con una piattaforma no-code come AppMaster, la vostra applicazione costerà molto meno di questa cifra, che potrete sempre recuperare con la monetizzazione. È possibile verificare i piani tariffari flessibili.

Devo fornire dei certificati per inserire la mia soluzione per la salute mentale negli app store?

No, per il momento non è richiesto di inserire alcun certificato nella vostra soluzione per la salute mentale, ma deve essere conforme alle linee guida sulla sicurezza informatica dell'HIPAA.

Le app per la salute mentale sono regolamentate?

I dati personali vengono raccolti per il corretto funzionamento delle app di teleterapia o di salute mentale. In esse sono contenute informazioni sensibili e personali relative alla salute del paziente o dell'individuo. Quindi, per regolamentare le app per la salute mentale, è necessario soddisfare tutti i requisiti di protezione dei dati, come previsto dagli organi di governo, per mantenere l'app e l'utente al sicuro e senza furti.

Sfortunatamente, la maggior parte delle app per la salute mentale e altre app per la salute non hanno organi di controllo legislativi distinti per questa materia. Tuttavia, il proprietario e il creatore di un'app devono sviluppare un'app per la salute mentale in base agli organismi e alle leggi sulla protezione dei dati, che potrebbero però essere diversi in ogni Paese.

Negli Stati Uniti d'America, l'organo legislativo che regola la materia di cui sopra è l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Si tratta di una legge federale sulla protezione dei dati sanitari personali dell'individuo.

Le persone e le istituzioni che operano nel settore medico o un'applicazione per la salute mentale o la terapia. Di seguito sono riportati i criteri principali in base ai quali il proprietario di un'app per la salute mentale deve regolamentare l'applicazione e apportare le modifiche necessarie:

Servizi relativi alla salute che richiedono l'inserimento di dati.

Memorizzazione di dati sanitari personali.

Condivisione di dati sanitari personali.

Per evitare truffe, dettagli ingannevoli o violazioni delle informazioni, gli sviluppatori che gestiscono un'applicazione per la salute mentale devono valutare diversi aspetti. Le pratiche che seguono devono essere costantemente rispettate, altrimenti il proprietario dell'applicazione per il benessere mentale o dell'applicazione di teleterapia può incorrere in pesanti conseguenze legali. Le applicazioni per il benessere mentale o le app di teleterapia devono seguire:

Confermare che le applicazioni non sono apparecchi medici.

Non calcolare i dati.

Limitare i permessi e le autorizzazioni.

Tenere presente l'autenticazione.

Garantire che i fornitori di servizi di terze parti proteggano i dati.

Eseguire la sicurezza per progettazione.

Innovare le modalità di comunicazione e terapia fornite agli utenti sulle applicazioni sanitarie e i protocolli di sicurezza seguiti.

Quali sono gli strumenti da prendere in considerazione per costruire un'app per la salute mentale basata sull'AI - intelligenza artificiale?

L'IA o intelligenza artificiale può essere utile per la vostra applicazione terapeutica o per lo sviluppo di un'app per la salute mentale. Infatti, lo sviluppo di applicazioni per la salute mentale e il monitoraggio dell'umore possono affidarsi completamente alla comprensione dell'intelligenza artificiale, in sostituzione di un vero operatore sanitario o di un paziente faccia a faccia. Intelligenza artificiale - L'intelligenza artificiale è un ottimo strumento da prendere in considerazione quando si vuole sviluppare un'applicazione per la salute mentale o quando è coinvolto lo sviluppo di un'applicazione per la salute. La ragione migliore per utilizzare l'intelligenza artificiale è che, con il tempo, le app basate sull'intelligenza artificiale possono adattarsi meglio alle esigenze dell'utente.

Strumenti di intelligenza artificiale come AppMaster consentono agli utenti di sviluppare qualsiasi tipo di app con un approccio intelligente, a basso costo e con codice sorgente. AppMaster è un app builder che permette di creare applicazioni in pochissimo tempo e con risultati eccellenti.

Strategie di monetizzazione - guadagnare con le app per la salute mentale

Un aspetto positivo dello sviluppo di un'app è la possibilità di ottenere la monetizzazione, grazie alla quale è possibile guadagnare dalle proprie applicazioni. La monetizzazione è un tipo di guadagno dalle applicazioni o dai siti web e i seguenti metodi possono essere utilizzati per la monetizzazione:

ADS

Il primo e migliore metodo di monetizzazione è l'inserimento di annunci pubblicitari all'interno dell'applicazione.

Il primo e migliore metodo di monetizzazione è l'inserimento di annunci pubblicitari all'interno dell'applicazione. Acquisti in-app

Il secondo metodo di monetizzazione più diffuso è rappresentato dagli acquisti in-app e dal mantenimento di alcune funzionalità premium.

Il secondo metodo di monetizzazione più diffuso è rappresentato dagli acquisti in-app e dal mantenimento di alcune funzionalità premium. App a pagamento

Il terzo metodo di monetizzazione consiste nel mantenere l'applicazione a pagamento anziché gratuita.

La linea di fondo

Un'applicazione per la salute mentale o per il benessere mentale, o per la terapia, è un tipo di applicazione mobile di cui tutti hanno bisogno al giorno d'oggi a causa dell'aumento dello stress e dell'ansia tra le persone. Questa applicazione, scaricata sul cellulare, aiuta le persone a controllare meglio e in modo produttivo le proprie emozioni. Queste applicazioni contribuiscono ad aumentare il tempo di accesso alle persone in difficoltà. Anche per i pazienti a cui sono state diagnosticate malattie mentali come la depressione, l'ansia e così via, l'app per la salute mentale è una grande risorsa.

Non solo, se siete operatori sanitari, in particolare se siete psicologi o psichiatri, queste app per la salute mentale saranno anche una grande risorsa per voi, perché vi permetteranno di tenere traccia delle cartelle cliniche dei pazienti e di fornire aiuto a chi ne ha bisogno in tempo utile per evitare crisi gravi.

Grazie a questo approccio, le app per la salute mentale ridurranno il carico di stress e di ansia complessivo e consentiranno alle persone di ottenere una migliore assistenza per la salute mentale in qualsiasi momento e ovunque.

Indipendentemente dall'utente, se volete creare un'app per la salute mentale o un'app per la terapia, questa sarà anche uno strumento per fare soldi attraverso la monetizzazione; allo stesso tempo, aiuterà le persone al meglio. AppMaster consente di sviluppare qualsiasi tipo di applicazione. Utilizzerà un semplice metodo drag-and-drop attraverso la codifica visiva e un potente backend. Iscrivetevi oggi stesso e iniziate questo fantastico viaggio nello sviluppo di applicazioni tramite AppMaster. Se avete delle domande, chiedete pure al nostro team di esperti che vi guiderà 24 ore su 24.