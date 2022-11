È nella natura umana amare i propri animali domestici. I proprietari di animali domestici amano prendersi cura dei loro animali e condividere con loro un legame cordiale. Anche i cani non fanno eccezione. Sono tra gli animali domestici più amati dai loro proprietari. Anche se non avete un cane, è più probabile che li amiate e giochiate con loro. L'affetto umano verso i cani ha ispirato molte persone a diventare proprietari di animali domestici. Infine, il massiccio aumento dei proprietari di animali domestici ha contribuito alla crescita dell'industria degli animali domestici ogni anno. In questo mondo pieno di impegni, i proprietari di cani non riescono a trovare abbastanza tempo per portare a spasso il cane e cercano un servizio di dog walking. Oggi, l'enorme penetrazione delle applicazioni per passeggiate con il cane ha posto un altro orizzonte per i servizi di passeggiate con il cane per i proprietari di cani. Queste applicazioni per passeggiate per cani hanno

hanno permesso ai proprietari di ottenere servizi di dog walking senza uscire di casa. Secondo una recente indagine di PetKeen, il settore delle passeggiate con il cane è cresciuto del 17% nel periodo 2016-2021, con un valore di 979,2 milioni di dollari nel 2021. L'indagine sostiene inoltre che i proprietari di cani spendono 70 miliardi di dollari all'anno per i servizi di dog walking.

Quindi, secondo questo sondaggio di PetKeen, è ovvio che i dog sitter sono on-demand e che il settore dei dog sitter è destinato a crescere entro il 2023. Dopo aver esaminato queste statistiche, è evidente che il futuro dei dog sitter è luminoso per una passeggiata con il cane. Inoltre, i proprietari di cani amano assumere una persona che li porti a spasso per salvare i loro animali dalle malattie. Avete intenzione di entrare nel business del dog walking? Volete fornire servizi di dog walking su richiesta ai proprietari di cani? Se volete crescere nel settore delle passeggiate con i cani, è fondamentale costruire un'applicazione robusta per le passeggiate con i cani per dare un impatto a questa attività. Potreste trovare difficile costruire un'applicazione di dog walking con zero conoscenze di codifica. In questo articolo vi aiuteremo a costruire una solida applicazione di dog walking che possa invogliare i proprietari di cani a prenotare i vostri servizi. Prima di iniziare, scopriamo i motivi per cui i proprietari di cani hanno bisogno di un'app di dog walking on-demand.

Perché abbiamo bisogno di un'app di dog walking on-demand?

Senza dubbio, un cane è un animale domestico molto carino da tenere in casa. Sono pelosi e teneri. Ma tenere un cane in casa aggiunge ulteriori responsabilità. Il motivo è che i cani hanno bisogno di cure costanti, alimentazione, esercizio fisico e di una persona che possa passare del tempo con loro giocando e passeggiando per rinfrescare le loro energie.

Inoltre, è necessario che il tempo da dedicare alle passeggiate con il cane sia specificato nella vita di tutti i giorni. Per far fronte alle vostre responsabilità, assumere una persona per tutti i compiti è impossibile. Ma è possibile assumere un dog sitter per esternalizzare i servizi di dog walking su richiesta. Un dogsitter si assume la responsabilità di portare a spasso il vostro animale domestico. Con la popolarità delle app di dog walking on-demand, i proprietari di animali domestici possono trovare facile assumere un dogsitter competente che si occupi dei loro cani.

In questo mondo frenetico, i proprietari di cani non hanno abbastanza tempo da dedicare ai loro amici pelosi a causa dei loro impegni di lavoro e di altri programmi. Quindi, la mancanza di tempo e gli impegni hanno creato l'esigenza di un'app di dogsitter su richiesta. Questo è il motivo per cui il mercato delle app di dog walking è fiorito negli ultimi anni. Data la popolarità di queste app per passeggiate con il cane, è un'ottima idea costruire la propria app per passeggiate con il proprio cane con uno strumento senza codice. Approfondiamo i dettagli su come creare un'elegante applicazione per passeggiate con il cane, anche se non si hanno conoscenze tecniche. Cominciamo.

Come si crea un'applicazione come WAG?

Prima di creare la vostra applicazione on-demand per una passeggiata con il cane, dovete analizzare le applicazioni dei concorrenti per capire il mercato delle applicazioni per passeggiate con il cane. L'analisi dei concorrenti vi aiuterà ad aggiungere funzioni avanzate per rendere la vostra app più interattiva. Vi consigliamo di analizzare Rover, Wag e Barkly Pets, che offrono app di facile utilizzo per gli accompagnatori e i proprietari di cani. Queste app per dogsitter fanno in modo che il proprietario di un cane assuma il dogsitter giusto che si prenda cura del suo animale, dall'alimentazione alla passeggiata. Approfondiamo i dettagli di queste applicazioni di dog walking su richiesta:

Barkley Pets

Contrariamente ad altre applicazioni per passeggiate con il cane, Barkley Pets è un'applicazione per passeggiate con il cane su richiesta che consente l'incontro tra il proprietario dell'animale e il passeggiatore per assumere il miglior passeggiatore per la passeggiata con il cane. Questa app per passeggiate per cani non richiede una commissione per l'assunzione degli accompagnatori. Inoltre, Barkly non addebita agli escursionisti il costo dei loro servizi. Invece, questa applicazione addebita una quota di abbonamento di 8,50 dollari al mese ai nuovi dogsitter dopo aver guadagnato 100 dollari. Per questo motivo molti dogsitter sono interessati alla loro politica di monetizzazione.

Wag

Wag è una popolare applicazione di dog walking che attira i proprietari di animali domestici con vari servizi. I servizi di questa app consentono ai proprietari di animali di aiutarli a passeggiare, dare da mangiare e altri servizi su richiesta. Oltre a questi servizi, questa app per animali domestici fornisce informazioni su cibo, salute, attività e comportamento dei cani. La caratteristica principale di Wag è che fornisce ai proprietari di cani delle cassette di sicurezza per proteggere la loro proprietà. Lo scopo della cassetta di sicurezza è quello di conservare le chiavi di casa dei proprietari in un luogo sicuro. Gli accompagnatori possono quindi accedere alle chiavi di casa in qualsiasi momento.

Rover

Rover, lanciata nel 2011, è una popolare app per passeggiate con i cani. Si è guadagnata l'attenzione massiccia degli amanti dei cani e ha sostituito le molte app di dog walking su richiesta. Rover gestisce 300.000 cani in 10 Paesi con il 95% di recensioni positive. Forse vi starete chiedendo quale sia la formula di successo di questa popolare app per le passeggiate con i cani. Vi sveliamo le caratteristiche principali che fanno sì che questa app per passeggiate con il cane si distingua dalle altre.

Innanzitutto, Rover offre un'interfaccia utente elegante per i proprietari e gli accompagnatori di cani. L'app offre un'interfaccia intuitiva a proprietari e passeggiatori, facile da navigare. La registrazione e l'ordinazione di servizi per cani nell'app Rover richiedono pochi minuti. In secondo luogo, questa popolare applicazione per passeggiate per cani offre vari servizi per ringiovanire la vita del cane. Oltre alle passeggiate, i proprietari di cani possono usufruire dei servizi di pensione per cani e di asilo nido, se necessario. Inoltre, questa applicazione offre ai proprietari di cani anche la possibilità di curare i loro amici pelosi. In terzo luogo, Rover è un'app per passeggiate famosa per la sua Unique Value Proposition (UVP). L'UVP fornisce un'assicurazione per i proprietari dei cani e per le loro proprietà. Questa app offre un milione di dollari come assicurazione in caso di danni alla proprietà e 25.000 dollari per qualsiasi incidente occorso al cane. Dopo l'analisi dei concorrenti di queste app di dog walking, è il momento di avviare la vostra attività offrendo servizi professionali di dog walking.

Come creare un'app di dog walking?

Dopo l'analisi approfondita di queste app on-demand per passeggiate con il cane, sveliamo i passaggi e le caratteristiche principali da aggiungere alla vostra app per passeggiate con il cane:

Identificare la vostra idea di business

Quando avete intenzione di avviare la vostra attività di dog walking, il primo passo è costruire una solida strategia commerciale per la vostra app on-demand per passeggiate con il cane. Dopo aver identificato la vostra strategia aziendale, sarete in grado di stabilire gli obiettivi aziendali presenti e futuri. Potete pianificare di eccellere nella vostra attività di dog walking come agenzia di animali domestici o come imprenditorialità individuale. Per generare maggiori entrate dalla vostra app di dog walking, potete offrire più servizi, tra cui salute del cane, assistenza diurna, alimentazione del cane e servizi di toelettatura. Ma dovete essere cauti riguardo alle vostre capacità quando espandete i servizi della vostra attività. Vi consigliamo di iniziare con i servizi di dog walking e di espandere la vostra attività in futuro.

Ricerche di mercato

Le ricerche di mercato vi aiuteranno a capire la situazione del mercato. Quando si pianifica l'avvio di un'attività di dog walking on-demand, è necessario considerare i seguenti fattori:

Il vostro pubblico di riferimento

Il problema e la vostra soluzione per risolverlo

Le ultime tendenze nel settore degli animali domestici

Come aggiungete valore alla vita degli animali domestici?

Inoltre, è necessario effettuare una ricerca sui concorrenti nel settore degli animali domestici. Per la ricerca dei concorrenti, è necessario prendere in considerazione:

L'app di dog walking più popolare nella vostra zona

I servizi offerti dalle app di dog walking on-demand

Le prestazioni dei vostri concorrenti

Le caratteristiche delle applicazioni di dog walking già esistenti

La cosa più importante è che la ricerca dei concorrenti vi permette di trarre ispirazione per la vostra app aziendale. Non significa necessariamente copiare le loro idee commerciali. Se volete che la vostra applicazione di dog walking si distingua dalla massa, dovete aggiungere caratteristiche uniche. A questo scopo, potete fare un brainstorming su una nuova idea che possa aggiungere valore alla vostra app per la passeggiata con il cane. Dovete sviluppare la migliore app per passeggiate con il cane per gli escursionisti e i proprietari che possa migliorare la vita degli animali domestici.

Collaborare con un partner commerciale

Se volete avere successo con la vostra app per passeggiate con il cane, la pratica migliore è quella di collaborare con un partner commerciale. Per una partnership commerciale, è necessaria una persona con gli stessi interessi e la stessa credibilità per far crescere la vostra attività. Sul mercato sono disponibili diversi marchi di animali domestici, come cibo per animali, centri di assistenza per animali, centri di addestramento e istituti di toelettatura per animali domestici. Collaborate con queste aziende per far risaltare la vostra attività in cima alle app di dog walking. Dopo un'analisi approfondita della concorrenza, un confronto con i concorrenti e una ricerca di mercato, scegliete le caratteristiche migliori per la migliore app di dog walking. Per creare un'app di dog walking redditizia per gli escursionisti e i proprietari di cani, è opportuno stilare un elenco dettagliato delle funzionalità che si desidera aggiungere.

Guida allo sviluppo di app di dog walking su richiesta

Nell'era attuale, il dog walking è diventato una moda per i proprietari di cani; avere un cane non è così facile perché, socialmente, si hanno delle responsabilità. I proprietari di cani organizzano per loro cibo speciale, bagni, viaggi e passeggiate. Il proprietario deve organizzare uno stile di vita sfarzoso per il cane.

La responsabilità del proprietario è quella di curare e addestrare il proprio cane; se il proprietario non ha un accesso adeguato a queste informazioni, sono disponibili app per cani che camminano per ottenere una guida autentica. Le informazioni delle app per passeggiate aiutano il proprietario del cane. La guida passo-passo riportata di seguito vi aiuta a sviluppare un'app per passeggiate con il cane.

Come funziona un'app per passeggiate con il cane?

Questa app per passeggiate con il cane è più conveniente per i genitori di cani impegnati; utilizzandola, il proprietario non si preoccupa di portare a spasso il cane. Il metodo di utilizzo di questa app per passeggiate per cani è il seguente: il proprietario del cane (utente) accede all'app con un'e-mail, quindi si registra e menziona anche i dettagli del cane sull'app, dopo aver menzionato tutti i dettagli del cane e assumendo un camminatore dal luogo più vicino. Questa app per passeggiate con il cane è un'ottima fonte di guadagno per i passeggiatori ed è facile per il proprietario.

Lo sviluppo di un'app di dog walking è più redditizio?

Le persone amano avere dei cani ed è necessario sviluppare più app di dog walking; inoltre, i cani sono al centro delle loro attenzioni. Secondo l'indagine dell'American Pet Products Association (APPA), 63,3 milioni di persone hanno un cane. L'associazione ha anche analizzato le ore di lavoro e il possesso di un cane. Oggi le persone lavorano molto, hanno incontri sociali e momenti in famiglia, ma amano anche avere un cane. Tuttavia, le app di dog walking sono un'opzione eccellente per prendersi cura del cane. Le app di dog walking stanno diventando sempre più popolari perché oggi le persone hanno uno stile di vita molto impegnato. Queste app per passeggiate con il cane sono uno strumento efficiente che permette di risparmiare tempo e di guadagnare, oltre a creare più opzioni commerciali per i dog sitter.

Caratteristiche di base dell'app da conoscere

Per costruire una solida app di dog walking per i proprietari di cani e i dog sitter, è necessario conoscere le caratteristiche fondamentali che è obbligatorio aggiungere. A questo scopo, è possibile esaminare le caratteristiche di Wag. Diamo un'occhiata.

Configurazione dell'accesso/profilo

Le più diffuse app per passeggiate con il cane hanno un'interfaccia facile da usare. Il proprietario si iscrive e crea un profilo su queste app di dog walking. In caso di necessità, il proprietario del cane prenota un passeggiatore e programma l'orario della passeggiata. Inoltre, queste app offrono la possibilità di rimuovere il passeggiatore se il proprietario decide di andare a passeggio da solo.

Inserire i dettagli del cane

In questa funzione è possibile indicare tutti i gusti e le preferenze del cane, come il comportamento, le allergie, il cibo preferito e le informazioni sui farmaci. Queste informazioni aiutano il passeggiatore a preparare una buona giornata per il cane.

Prenotare una passeggiata

Un servizio di passeggiate su richiesta per il vostro animale domestico ha caratteristiche efficienti quando si presenta sotto forma di applicazione. Ogni volta che si sceglie di usufruire di questi servizi di deambulazione per il proprio animale domestico, è necessario indicare l'orario della passeggiata, in quanto ciò sarà conveniente per l'accompagnatore e per il cane. In qualità di proprietari di cani, ogni volta che prenotate un servizio di deambulazione, dovete indicare l'orario per garantire la comodità dei vostri cani.

Tracciamento GPS

Questa funzione di tracciamento è molto utile per i proprietari di cani che sono più preoccupati per i loro animali domestici. Aiuta il proprietario del cane a sapere quale percorso viene seguito dal passeggiatore e se questo percorso è adatto all'animale o meno.

Programmare la passeggiata

Grazie a questa funzione, è possibile programmare la passeggiata del proprio animale domestico a lungo termine. Questo è più comodo per chi ha un'agenda molto fitta. I passeggiatori arrivano e prendono il cane.

Metodo di pagamento dell'app per passeggiate con il cane

Il modo più semplice per pagare il servizio di dogsitter è il pagamento in-app. In ogni caso, non c'è alcuna fretta o confusione per l'acquisizione di contanti. È possibile utilizzare qualsiasi metodo conveniente per l'addebito o il credito.

Recensioni

Le recensioni sono una funzione molto utile nelle app per passeggiate, in cui il proprietario del cane lascia un feedback che aiuta a migliorare i servizi di passeggiate. Gli utenti lasciano recensioni sia in caso di soddisfazione che di insoddisfazione, e queste recensioni o valutazioni aiutano altre persone ad assumere il passeggiatore. Quindi, in base a questo feedback, gli ambulanti preferiscono sempre fornire buoni servizi di deambulazione.

Notifiche push

Le notifiche push sono il modo migliore per ricevere avvisi sul proprio cane. Con l'aiuto delle notifiche push, si può sapere tutto, dal momento in cui il cane viene preso in braccio a quello in cui viene lasciato. È inoltre possibile monitorare i percorsi dei passeggiatori, le transazioni di pagamento e lo stato delle prenotazioni.

Funzioni avanzate su richiesta dell'app per passeggiate con il cane

Vi sveliamo le funzioni avanzate di un'app per passeggiate con il cane. Potete rendere la vostra app per passeggiate con il cane più avanzata aggiungendo queste funzioni. L'aggiunta di queste funzioni può far risaltare la vostra app tra le altre.

Appuntamento con i cani

Ogni essere vivente vuole socializzare e anche i cani vogliono incontrare i loro amici. Visitate quotidianamente i parchi per cani e assicuratevi che il vostro animale sia felice. Un'altra cosa importante è salvare il vostro cucciolo peloso dai cani di grossa taglia, perché il divertimento dei piccoli viene rovinato.

Notifiche di eventi e vendite

Questa app per passeggiate con il cane vi segnala ogni volta che un evento o una vendita vengono organizzati nelle vicinanze. Partecipate a questi eventi e incontratevi con altri proprietari di cani per conoscere meglio gli altri cani. Questi eventi sono organizzati per organizzare servizi per cani, addestramento e cibo per i cani, che aiutano i proprietari a comprendere meglio gli animali domestici.

Funzione di comunità

Questa funzione consente ai proprietari di cani e a chi se ne prende cura di riunirsi e discutere dei loro animali domestici. Scambiarsi informazioni sul proprio cane con un passeggiatore è il modo migliore per creare una comunità di passeggiatori.

Assumere sviluppatori di app

Per creare un'app interattiva per passeggiate con il cane, è fondamentale assumere uno sviluppatore professionista. Soprattutto se state iniziando la vostra attività di dogsitter, vi consigliamo di provare AppMaster se avete un budget limitato. Questo strumento no-code vi aiuterà a costruire la vostra app molto rapidamente.

Come monetizzare le vostre app di dog walking?

Integrazione dell'e-commerce

L'e-commerce è la piattaforma migliore e più vantaggiosa per la vendita di prodotti, e l'integrazione con altri software come CRM ed ERP aiuta ad aumentare le vendite. La vendita su Internet consente anche di risparmiare tempo; è possibile indicare il prezzo dettagliato del prodotto, la disponibilità di magazzino e la transazione di denaro.

Vendite promozionali e commissioni

La commissione è un'opzione notevole per guadagnare e vendere i vostri prodotti. Quando il vostro prodotto viene venduto online, un certo importo viene trasferito direttamente al venditore. La vendita promozionale è il modo migliore per monetizzare, stringere partnership a pagamento e pubblicare annunci sulla vostra app di dog walking. Questo vi aiuta a stringere partnership con altre aziende che si occupano di cani. Quando ottenete una partnership da aziende cinofile, assicuratevi che aggiungano valore alla vita dei cani.

Conclusione

Ci auguriamo che vi siano chiari i concetti di app per passeggiate con il cane e l'importanza di questa applicazione per i proprietari di cani. Per creare un'applicazione robusta per la passeggiata del cane, vi consigliamo di provare AppMaster. La bellezza di questa piattaforma no-code è che offre funzioni di drag-and-drop per la creazione di applicazioni. Inoltre, questo costruttore di app no-code fornisce anche un backend, in modo da poter accedere al codice dell'applicazione per la passeggiata del cane anche se non si utilizza la piattaforma. Provate AppMaster e sostenete la vostra attività di dogsitter e proprietari di cani.